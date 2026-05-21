MOVA Universe. W 2026 smart home przestaje być gadżetem

Są eventy technologiczne, na których oglądasz kolejne urządzenia i po godzinie masz wrażenie, że wszystko już gdzieś widziałeś. MOVA Universe w warszawskim B’Fort miało inny klimat. To nie była zwykła prezentacja robotów sprzątających, tylko pokaz tego, jak marka chce wejść do domu szerzej: od sprzątania, przez czyszczenie parą, aż po kawę i druk 3D. Najciekawsze było właśnie to przesunięcie akcentu. MOVA Universe nie opowiadało tylko o odkurzaczach, ale o całym ekosystemie sprzętów, które mają przejmować codzienne obowiązki i robić to bez angażowania użytkownika co pięć minut. Dla faceta, który lubi technologię, ale nie ma cierpliwości do pustych obietnic, to był jeden z tych wieczorów, po których łatwo zadać sobie pytanie: czy smart home właśnie zaczyna być naprawdę użyteczny?

Wydarzenie MOVA Universe w Warszawie.

B’Fort w Warszawie dobrze pasował do tego wydarzenia. Surowa, efektowna przestrzeń, dużo światła, urządzenia ustawione jak elementy większej układanki i klimat bardziej technologicznego showroomu niż klasycznej konferencji. MOVA Universe od początku było ustawione jako opowieść o ekosystemie, a nie o pojedynczym produkcie. I to ma znaczenie, bo rynek smart home jest dziś pełen urządzeń, które robią jedną rzecz dobrze, ale nie zawsze składają się w sensowną całość.

Wydarzenie MOVA Universe w Warszawie.

MOVA Universe w Warszawie. Technologia wchodzi do domu szerzej

MOVA próbuje budować inną narrację. Inteligentny dom nie ma być kolekcją przypadkowych sprzętów, tylko przestrzenią, w której robot sprząta podłogę, odkurzacz pionowy radzi sobie z trudniejszymi zabrudzeniami, ekspres robi kawę bez baristycznego rytuału, a drukarka 3D otwiera zupełnie nową kategorię kreatywności. MOVA Universe pokazało właśnie taki kierunek: mniej gadżetu, więcej codziennego zastosowania.

MOVA Universe – relacja z wydarzenia organizowanego w Warszawie.

Najbardziej czuć było ambicję marki. MOVA nie weszła na scenę z jednym nowym robotem i hasłem o rewolucji. Pokazała cały zestaw sprzętów, wyniki sprzedażowe i jasny komunikat: chce być częścią domu, nie tylko szafki z akcesoriami do sprzątania. Marka wskazała podczas wydarzenia wzrost wolumenu sprzedaży w Polsce o 97,8 proc. oraz wzrost wartości sprzedaży o 110,2 proc., a do tego ponad 250 współprac z twórcami internetowymi i ponad 100 publikacji medialnych. To już nie brzmi jak testowanie rynku, tylko jak mocne wejście w kolejną fazę.

Wydarzenie MOVA Universe w Warszawie.

V70 Ultra Complete. Robot z mocą, która robi wrażenie

Największą uwagę przyciągał V70 Ultra Complete. I trudno się dziwić, bo 42 000 Pa siły ssania brzmi jak liczba z kategorii „sprawdźmy, kto da więcej”. Ale w praktyce nie chodzi tylko o rekord. Robot sprzątający premium musi dziś robić trzy rzeczy: mocno odkurzać, sensownie mopować i nie gubić się w realnym mieszkaniu. V70 Ultra Complete ma bezworkowy pojemnik na kurz EcoCyclone, rozpoznawanie ponad 300 rodzajów przeszkód wspierane przez AI oraz technologię MaxiReachX do docierania do krawędzi.

Robot sprzątający MOVA V70 Ultra Complete.

To właśnie krawędzie, narożniki i przeszkody są najczęściej problemem robotów. Środek pokoju potrafi ogarnąć niemal każdy przyzwoity model. Prawdziwe życie zaczyna się przy listwach, nogach krzeseł, kablach, zabawkach, miskach psa i wszystkim, co normalnie ląduje na podłodze między jednym dniem a drugim. Jeśli MOVA V70 Ultra Complete faktycznie będzie potrafił łączyć dużą moc z dobrą adaptacją do otoczenia, może być jednym z ciekawszych robotów w swojej klasie.

Robot sprzątający MOVA V70 Ultra Complete.

Z70 Ultra Roller Complete. Mopowanie bez udawania

Drugim mocnym punktem MOVA Universe był Z70 Ultra Roller Complete. Ten model idzie bardziej w stronę zaawansowanego mopowania. Ma technologię HydroForce 2.0, siłę ssania 36 000 Pa i mop ze wskaźnikiem aktywnego odświeżania włókien, który pracuje z prędkością 800 obrotów na minutę. Do tego dochodzi AutoShield chroniący dywany przed wilgocią, FlexScope, StepMaster 2.0 i czyszczenie nakładek mopujących wodą o temperaturze 100°C.

Robot sprzątający MOVA Z70 Ultra Roller

To brzmi technicznie, ale sens jest prosty: robot nie może tylko przecierać podłogi mokrą szmatką. W segmencie premium użytkownik oczekuje, że urządzenie realnie usunie brud, a później samo zadba o higienę elementów mopujących. MOVA Universe mocno pokazało, że walka przeniosła się z samej mocy ssania na jakość mopowania i samoobsługę.

Dywany to kolejny ważny temat. Wielu użytkowników robotów 2w1 zna ten problem: urządzenie ma mopować podłogę, ale jednocześnie nie zamoczyć dywanu. AutoShield ma być odpowiedzią na ten konkretny scenariusz. To nie jest efektowny bajer z prezentacji. To funkcja, która decyduje, czy robot sprawdza się w normalnym domu, gdzie podłoga nie jest jednolitą taflą paneli.

Robot sprzątający MOVA Z70 Ultra Roller

MOVA X5 Pro Steam. Para 200°C na ciężki brud

Po robotach przyszedł czas na sprzęt pionowy, czyli kategorię, która ma sens nawet wtedy, gdy w domu pracuje robot. Bo robot ogarnia codzienność, ale są sytuacje, gdy trzeba wziąć sprzęt do ręki i załatwić temat punktowo. MOVA X5 Pro Steam dostał bezszczotkowy silnik 350 W, siłę ssania 25 000 Pa, czyszczenie parowe w temperaturze 200°C i punktowe spryskiwanie trudnych plam wodą 90°C. W stacji bazowej szczotka jest myta wodą 90°C i suszona w tej samej temperaturze.

MOVA X5 Pro Steam

To urządzenie wpisuje się w bardzo konkretną potrzebę: kuchnia po gotowaniu, wejście po deszczu, ślady po psie, zaschnięta plama, coś rozlane pod stołem. W takich momentach nie chcesz wyciągać wiadra, mopa i chemii. Chcesz sprzętu, który działa szybko i mocno.

Ciekawy był też model Z200 z ręczną bazą, mocą 180 AW i workiem na kurz 1,2 litra. Do tego podwójna szczotka zaprojektowana tak, żeby ograniczać problem włosów i sierści. MOVA Universe pokazało więc dwa podejścia: cięższy kaliber do pary i trudnych zabrudzeń oraz lżejsze rozwiązanie do codziennego odkurzania.

Nowe odkurzacze pionowe marki MOVA.

MOVA wychodzi poza sprzątanie. Kawa i druk 3D

Najciekawszy moment wieczoru pojawił się wtedy, gdy MOVA wyszła poza kategorię sprzątania. Ekspres F20 Pro i drukarka 3D Palette 300 pokazały, że marka chce budować pełniejszy ekosystem lifestyle’owy. Dla mnie to był najważniejszy sygnał z MOVA Universe: firma nie chce być kolejnym producentem robotów, tylko marką od inteligentnego życia w domu.

Testy praktyczne ekspresu do kawy MOVA F20 Pro.

F20 Pro to ekspres z kontrolą temperatury PID, technologią preinfuzji, rdzeniem ekstrakcyjnym i możliwością zapisania 4 profili użytkowników. Brzmi jak sprzęt dla domu, w którym kawa nie jest tylko paliwem przed pierwszym mailem, ale też codziennym rytuałem. Jeśli ekspres ma faktycznie dawać jakość bliską baristycznej jednym dotknięciem, wpisuje się w ten sam schemat co roboty: mniej obsługi, więcej efektu.

Palette 300 to już zupełnie inna historia. Drukarka 3D z 12 wbudowanymi dyszami, możliwością pracy na 36 kolorach i 12 materiałach w jednym procesie, 50 sensorami i 4 kamerami robiła wrażenie jako sprzęt z innej półki niż typowe domowe drukarki 3D. To pokaz możliwości, ale też zapowiedź kierunku: inteligentny dom ma nie tylko sprzątać i parzyć kawę, ale też pozwalać tworzyć.

Drukarka 3D MOVA Palette 3000

Smart living bez pustego hype’u

Najłatwiej byłoby napisać, że MOVA Universe to pokaz przyszłości. Tylko że takie zdanie nic nie znaczy. Ważniejsze jest to, że ta przyszłość zaczyna być bardzo praktyczna. Robot ma nie wjechać w kabel. Mop ma nie śmierdzieć po dwóch dniach. Odkurzacz ma poradzić sobie z zaschniętą plamą. Ekspres ma zapamiętać profil domownika. Drukarka 3D ma tworzyć bardziej złożone projekty bez ręcznego kombinowania z materiałami.

Nowe produkty marki MOVA zaprezentowane w Warszawie

To jest właśnie sens smart home dla wymagającego użytkownika. Nie chodzi o to, żeby mieć aplikację do wszystkiego i trzydzieści powiadomień dziennie. Chodzi o to, żeby technologia zdejmowała z głowy powtarzalne czynności. MOVA Universe dobrze to pokazało, bo urządzenia były ustawione jako elementy codzienności, nie jako odizolowane gadżety dla fanów specyfikacji.

Wydarzenie MOVA Universe 2026 w Warszawie.

MOVA Universe pokazało markę, która chce grać szerzej

Po tym wydarzeniu mam wrażenie, że MOVA jest w momencie przyspieszenia. Wyniki sprzedażowe pokazują, że marka zaczęła być widoczna w Polsce, ale nowe produkty sugerują coś więcej: próbę wejścia do świadomości użytkownika jako ekosystem, a nie pojedynczy zakup. To trudniejsze, ale potencjalnie dużo mocniejsze.

Robot sprzątający MOVA V70 Ultra Complete.

Największy potencjał widzę w połączeniu mocnych robotów z urządzeniami uzupełniającymi. V70 Ultra Complete może być flagowym robotem do codziennych podłóg. Z70 Ultra Roller Complete może przekonać ludzi, dla których mopowanie jest ważniejsze niż sama moc ssania. X5 Pro Steam ma sens jako broń na punktowe zabrudzenia. F20 Pro i Palette 300 pokazują, że MOVA nie boi się wyjść poza sprzątanie.

Testy praktyczne odkurzaczy pionowych podczas MOVA Universe w Warszawie

MOVA Universe było więc czymś więcej niż prezentacją nowości. To była deklaracja kierunku. Dom ma być czystszy, wygodniejszy, bardziej zautomatyzowany i bardziej dopasowany do stylu życia. Nie przez futurystyczne hasła, tylko przez sprzęty, które mają robić konkretną robotę.

Materiał został przygotowany wraz z marką MOVA Polska.

Zobacz nasz test głośnika bluetooth MOVA TPEAK S1 mini.