Dreame Tasti. Airfryery, które robią więcej niż frytki

Airfryer przestał być kuchennym gadżetem do robienia frytek bez oleju. Dzisiaj to sprzęt, który ma skrócić gotowanie, pilnować temperatury, ogarnąć mięso, warzywa, przekąski, suszenie owoców i szybki obiad po pracy. Dreame Tasti, czyli nowa linia pokazuje, że marka znana z robotów sprzątających i technologii domowej coraz mocniej wchodzi do kuchni. I nie robi tego jednym modelem dla wszystkich, tylko trzema różnymi urządzeniami: AF30, DZ30 i PT60. Jeden celuje w rodzinne porcje i parę, drugi daje dwie komory oraz 11 litrów pojemności, trzeci stawia na szklaną konstrukcję i pełny podgląd pieczenia. To sprzęt dla ludzi, którzy chcą jeść szybciej, wygodniej i lżej, ale bez efektu suchego kurczaka z dietetycznego koszmaru.

Airfryery mają jeden problem: wiele z nich obiecuje rewolucję, a potem kończy jako duży kosz na mrożone frytki. Dreame Tasti próbuje podejść do tematu szerzej. Tu nie chodzi tylko o to, żeby gorące powietrze krążyło wokół jedzenia. Chodzi o kontrolę temperatury, parę, pojemność, różne komory, wygodę czyszczenia i możliwość dopasowania sprzętu do stylu życia.

To ważne, bo kuchnia nie działa według jednego scenariusza. Singiel chce szybko zrobić porcję mięsa, warzyw albo przekąsek. Rodzina potrzebuje większej komory i powtarzalnych efektów. Ktoś, kto trenuje, chce ograniczyć olej, ale nie chce jeść jedzenia o strukturze kartonu. Ktoś inny gotuje dla dzieci i chce mieć sprzęt, który nie wymaga ciągłego pilnowania.

Dreame Tasti trafia właśnie w ten moment. Marka bierze doświadczenie z urządzeń smart home i próbuje przenieść je do gotowania. Nie przez aplikację na siłę, tylko przez rozwiązania, które mają wpływać na efekt końcowy: obieg powietrza, stabilną temperaturę, parę i konstrukcję kosza.

Dreame Tasti AF30. Rodzinny model z parą i mocą 2300 W

Model AF30 to najbardziej uniwersalny model w tej linii. Ma 7-litrową komorę, więc bez problemu zmieści większą porcję frytek albo całego kurczaka. To już pojemność, która ma sens w normalnym domu, a nie tylko przy robieniu jednej porcji przekąsek po siłowni.

Sprzęt ma moc 2300 W i pozwala regulować temperaturę od 50 do 200°C. Najważniejsza jest jednak technologia SmartSteam 3X Infuse, która łączy parę z intensywnym nadmuchem gorącego powietrza. To rozwiązanie ma przyspieszać pieczenie i ograniczać utratę naturalnej wilgoci z jedzenia. W praktyce chodzi o prostą rzecz: chrupiące z zewnątrz, soczyste w środku.

Dreame Tasti AF30 korzysta też z systemu 360° Cyclonic Heat, czyli zamkniętego obiegu powietrza. Ma to zapewniać równomierne pieczenie grubszych kawałków mięsa bez konieczności ich obracania. To ważne, bo airfryer ma oszczędzać czas, a nie wymagać stania nad nim jak nad patelnią.

Temperaturę kontroluje algorytm PID połączony z czujnikiem NTC. Brzmi technicznie, ale sens jest prosty: mniej wahań ciepła i mniejsze ryzyko przypaleń. Dreame Tasti AF30 ma też kolorowy panel dotykowy, sześć automatycznych trybów i funkcję suszenia owoców. Kosz z nanoceramiczną powłoką można myć w zmywarce.

Dreame Tasti DZ30. Dwie komory dla ludzi, którzy gotują na serio

Dreame Tasti DZ30 to model dla tych, którzy nie chcą wybierać między kurczakiem a warzywami, frytkami a rybą, obiadem dla siebie a osobnym posiłkiem dla dziecka. Dwie niezależne komory po 5,5 litra dają łącznie 11 litrów przestrzeni roboczej. To już nie jest mały airfryer do okazjonalnych przekąsek. To sprzęt, który może realnie zastąpić część pracy piekarnika.

Moc wynosi 3000 W, a zakres temperatur to od 35 do 240°C. Taka rozpiętość daje większą elastyczność: od delikatnego suszenia po mocne opiekanie. Dreame Tasti DZ30 ma podwójną strefę, więc można przygotowywać dwa różne dania bez mieszania zapachów i smaków. W praktyce oznacza to mniej kombinowania przy obiedzie.

Za rozprowadzanie ciepła odpowiada technologia 360° Dual-Source Cyclonic Heat, która działa z góry i z dołu. To ważne, bo równomierne pieczenie jest jednym z największych wyzwań w airfryerach. Jeśli ciepło trafia nierówno, jedna część dania robi się za sucha, druga zostaje miękka, a całość wymaga mieszania i poprawiania.

Dreame Tasti DZ30 ma też wbudowany system parowy, który pomaga zatrzymać w jedzeniu 72,8% naturalnie występującej wilgoci. Dla mięsa i warzyw to może być kluczowa różnica. Airfryer bez pary potrafi zrobić świetną skórkę, ale łatwo przesuszyć środek. Dreame Tasti DZ30 ma ten problem ograniczać.

Do dyspozycji jest osiem programów, w tym suszenie, które ma redukować zawartość wody w produktach o ponad 80% w ciągu kilku godzin. Wnętrze komór pokryto powłoką tytanowo-ceramiczną, odporną na wysokie temperatury i przystosowaną do mycia w zmywarce.

Dreame Tasti PT60. Szklany airfryer dla tych, którzy chcą widzieć proces

Dreame Tasti PT60 jest najciekawszy wizualnie, bo odchodzi od klasycznego kosza ukrytego w obudowie. Główna komora została wykonana z grubego szkła borokrzemowego, odpornego na zmiany termiczne. Dzięki temu użytkownik ma panoramiczny podgląd 360° na cały proces pieczenia.

To nie jest tylko efektowny detal. W gotowaniu widoczność ma znaczenie. Możesz kontrolować stopień opieczenia bez otwierania urządzenia i przerywania procesu. Przy mięsie, warzywach, grzankach czy przekąskach to realna wygoda. Szczególnie jeśli nie chcesz zgadywać, czy jedzenie jest już gotowe, czy jeszcze potrzebuje kilku minut.

Dreame Tasti PT60 ma moc 1500 W i pracuje w zakresie temperatur od 60 do 200°C. W zestawie są dwa wymienne naczynia: 2,5 litra i 4,5 litra. To dobre rozwiązanie, bo nie zawsze potrzebujesz pełnej pojemności. Mniejsza porcja dla jednej osoby? Bierzesz mniejsze naczynie. Obiad dla większej liczby osób? Wjeżdża większe.

Model PT60 wykorzystuje przestrzenną cyrkulację gorącego powietrza oraz dolną komorę na wodę. Para ma pomagać utrzymać odpowiednią wilgotność potraw, naśladując efekt pieców konwekcyjno-parowych. Do tego dochodzi wyświetlacz LED, pięć automatycznych programów, pięciostopniowy system zabezpieczeń i żaroodporne uchwyty.

Dreame Tasti i gotowanie bez olejowego dramatu

Największy sens airfryera nie polega na tym, że nagle zamienia każdego w szefa kuchni. Chodzi o prostszy codzienny kompromis. Mniej tłuszczu niż w klasycznym smażeniu, szybsze przygotowanie niż w piekarniku i mniej bałaganu niż przy patelni. Dreame Tasti gra właśnie tym zestawem.

Dla faceta, który pracuje długo, trenuje albo po prostu nie chce jeść kolejnej przypadkowej kanapki, airfryer może być bardzo praktycznym narzędziem. Wrzucasz mięso, warzywa, ziemniaki, rybę albo gotowe składniki i dostajesz posiłek bez pilnowania każdej minuty. Oczywiście nadal trzeba myśleć, co się je. Airfryer nie naprawi złej diety. Ale może sprawić, że zrobienie sensownego jedzenia stanie się łatwiejsze niż zamówienie byle czego.

Dreame Tasti AF30 będzie dobrym wyborem dla domu, który chce uniwersalnego sprzętu z dużą komorą. Dreame Tasti DZ30 pasuje do rodzin i ludzi gotujących kilka rzeczy naraz. Dreame Tasti PT60 jest dla tych, którzy lubią kontrolę wizualną, szkło zamiast klasycznego kosza i bardziej modułową konstrukcję.

Ceny Dreame Tasti. Ile kosztują airfryery?

AF30 ma sugerowaną cenę katalogową 499 zł. Do 29 maja wersję białą można znaleźć już za 379 zł, a czarną za 439 zł. To najprostszy punkt wejścia w linię Dreame Tasti i najbardziej logiczny wybór dla większości użytkowników szukających jednego, rodzinnego airfryera.

DZ30 ma sugerowaną cenę katalogową 639 zł, a do 29 maja można znaleźć go już za 499 zł. Przy dwóch komorach, 11 litrach pojemności i mocy 3000 W ta cena wygląda rozsądnie, szczególnie dla osób, które faktycznie gotują dla kilku osób albo chcą przygotowywać dwa dania jednocześnie.

Cena Dreame Tasti PT60 wynosi 499 zł. To bardziej sprzęt dla ludzi, którzy chcą widzieć proces pieczenia, korzystać ze szklanej komory i dopasowywać pojemność dzięki dwóm naczyniom.

Który airfryer Dreame wybrać?

Jeśli chcesz jeden airfryer do domu, bez kombinowania, AF30 jest najbardziej oczywistym wyborem. Ma dużą komorę 7 litrów, moc 2300 W, parę, równomierny obieg powietrza i sensowną cenę promocyjną. To model, który sprawdzi się w codziennym gotowaniu bez zajmowania połowy blatu.

Jeśli gotujesz dla rodziny albo chcesz robić dwa elementy posiłku naraz, DZ30 jest ciekawszy. Dwie komory po 5,5 litra dają swobodę, której pojedynczy kosz nie ma. Możesz przygotować mięso i warzywa jednocześnie, bez mieszania aromatów i bez żonglowania czasem.

Jeśli lubisz widzieć, co dzieje się z jedzeniem, albo nie chcesz klasycznego airfryera z ukrytą komorą, PT60 ma najwięcej charakteru. Szklana konstrukcja, podgląd 360° i dwa naczynia robią z niego najbardziej nietypowy sprzęt w całej linii Dreame Tasti.

Airfryery Dreame pokazują, że kuchnia też może być smart

Ta linia nie próbuje udawać, że gotowanie zrobi się samo. To nadal ty wybierasz składniki, przyprawiasz i decydujesz, co jesz. Ale dobry airfryer może zdjąć z głowy część roboty: pilnowanie temperatury, mieszanie, rozgrzewanie piekarnika, stanie przy patelni i późniejsze czyszczenie tłustego chaosu.

Najważniejsze jest to, że Dreame ma trzy różne odpowiedzi na trzy różne potrzeby. AF30 jest uniwersalny. DZ30 jest rodzinny i najbardziej pojemny. PT60 jest kompaktowy, szklany i nastawiony na kontrolę procesu. To dobry kierunek, bo kuchnia nie jest taka sama u każdego.

Jeśli Dreame potrafi robić roboty, które same sprzątają podłogę, kosiarki, sprzęt do włosów i urządzenia smart home, to wejście w airfryery nie wygląda jak przypadkowy skok na modny segment. Ta seria jest po prostu kolejnym elementem domu, w którym technologia ma oszczędzać czas. A czas, szczególnie po pracy, jest dziś najcenniejszym składnikiem obiadu.

