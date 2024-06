Już za 9 dni, a dokładnie 14 czerwca 2024 roku, rozpoczną się Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech, w których wystąpi reprezentacja Polski. Ile drużyn awansuje z grupy na EURO 2024? Czy nasza kadra narodowa ma szansę zagrania w fazie pucharowej?

Grupa śmierci dla Polski. Łatwo nie będzie

Reprezentacja Polski fatalnymi kwalifikacjami do finałów Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech zaprzepaściła sobie szansę na bezpośredni awans, a co za tym idzie, na grę w łatwiejszej grupie. Z racji gry w barażach i awansu po rzutach karnych przeciwko Walii, Polacy swoje mecze fazy grupowej rozegrają w grupie D.

Polska ma najmniej szans na bezpośredni awans z dwóch pierwszych miejsc w swojej grupie. Fot. internet/edycja własna

W grupie D, wg. portalu Football.com, reprezentacja Polski ma najmniejsze szanse (30 proc.) na bezpośredni awans do kolejnej rundy. O ile nie stanie się nic dziwnego i niespodziewanego, pierwsze dwa miejsca będą należeć do wice-mistrza świata, czyli reprezentacji Francji (75 proc. szans na awans z top 2) oraz Holandii (55 proc). O trzecie miejsce będziemy bić się z reprezentacją Austrii (40 proc.) i to może być klucz do naszego awansu.

Ile drużyn awansuje z grupy na Euro 2024?

Jeśli reprezentacja Polski chce mieć jakiekolwiek szanse na awans do fazy pucharowej europejskiego turnieju, musi zająć trzecie miejsce. Dwa pierwsze miejsca premiowane są bezpośrednim awansem do 1/16 finałów EURO 2024. Na mocy tej zasady z każdej z sześciu grup awansują po dwie drużyny, a do pełnej puli potrzebne są jeszcze dodatkowe cztery zespoły.

Ile drużyn awansuje z grupy na EURO 2024? Polska ma szansę

Tymi zespołami będą najlepsze drużyny, którym w fazie grupowej udało zająć się trzecie miejsce. Sześć drużyn z trzeciego miejsca stworzy dodatkową tabelę, spośród której wyłonione zostaną cztery najlepsze reprezentacje. Te dostaną możliwość gry w fazie pucharowej turnieju. Co będzie decydowało o awansie (w odpowiedniej kolejności)?

liczba zdobytych punktów w grupie;

bilans zdobytych i straconych bramek w fazie grupowej;

liczba zdobytych bramek w meczach grupowych;

liczba wygranych spotkań w meczach grupowych;

klasyfikacja Fair Play;

pozycja w rankingu eliminacji do finałowego turnieju.

Reprezentacja Polski ma więc szanse na awans i nie jedzie na turniej tylko po to, żeby rozegrać trzy mecze i wrócić do domu. Najważniejsze będzie spotkanie z Austrią, bo jest to przeciwnik z podobnej półki, co nasza kadra. Trzeba więc wygrać to spotkanie pewnie i liczyć na to, że w ostatecznej kwalifikacji drużyn z trzeciego miejsca, znajdziemy się w gronie czterech zespołów, które awansują dalej.