Polska przywraca tymczasowe kontrole graniczne z Niemcami i Litwą, poinformował premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu. Decyzja ma związek z doniesieniami o nielegalnych migrantach, którzy mieli być przewożeni z terytorium Niemiec do Polski. Alarmujące informacje publikują w mediach społecznościowych niektórzy posłowie opozycji.

Od kilku dni nasiliły się spekulacje o rzekomym przekazywaniu migrantów przez niemieckie służby graniczne – i to z pominięciem ustalonych procedur. Choć rząd zapewnia, że wszystkie tego typu incydenty są monitorowane, zdecydowano o konkretnych działaniach prewencyjnych.

Sikorski: „Granicy nie będą pilnować bojówki”

– Granica musi być pod kontrolą, ale kontrolę sprawować powinny odpowiednie służby – podkreślił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. – To zadanie dla Straży Granicznej, policji, a w razie potrzeby także żandarmerii wojskowej. Na pewno nie dla bojówek pana Bąkiewicza – dodał, odnosząc się do aktywności środowisk narodowych, które podejmują tzw. „patrole obywatelskie”.

Robert Bąkiewicz, znany działacz narodowy, chwalił się ostatnio w sieci „zatrzymaniami obywatelskimi” na pograniczu polsko-niemieckim. W reakcji na to MSWiA zaapelowało, by osoby chcące chronić granice Polski zgłaszały się do służb państwowych, zamiast „robić na granicy zadymę” – jak określił to minister Tomasz Siemoniak.

Premier: To nieprawda, że Polska jest zalewana migrantami

Premier Tusk zaznaczył, że nie wszystkie doniesienia o migrantach mają potwierdzenie w faktach. – Trzeba oddzielić realne przypadki od propagandowych akcji, które mają wywołać wrażenie, że Polska jest zalewana przez nielegalnych migrantów z Zachodu. To po prostu nieprawda – stwierdził szef rządu.

Kontrole także na granicy z Litwą

Oprócz granicy z Niemcami, kontrole mają zostać przywrócone również na pograniczu z Litwą – zarówno na przejściach drogowych, jak i tzw. zielonej granicy w lasach. Rząd w Wilnie został o tym wcześniej poinformowany. Litewskie władze podkreślają, że rozumieją potrzebę działań bezpieczeństwa, ale liczą, że nowe środki nie naruszą zasady swobodnego przepływu osób w UE.

– Działania te powinny służyć wspólnemu celowi: ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej i NATO – zaznaczył doradca prezydenta Litwy, Kęstutis Budrys. Wilno zapowiada analizę danych o migracjach oraz rozmowy z Łotwą i Polską w tej sprawie.

Reakcja Niemiec: Schengen pod presją

Po stronie niemieckiej sytuacja również budzi emocje. Już od października 2023 roku Niemcy prowadzą wzmożone kontrole na swojej granicy z Polską. Zdaniem Donalda Tuska, powodowało to wrażenie asymetrii – Polska długo wstrzymywała się z wprowadzeniem kontroli po swojej stronie. – Rozmawiałem o tym z nowym kanclerzem Niemiec kilka razy – podkreślił premier. Jego zdaniem działania Berlina mogą być sprzeczne z duchem układu z Schengen.

Nowy kanclerz Friedrich Merz zapewnił, że Niemcy nie chcą demontować strefy Schengen, ale wskazał, że jej funkcjonowanie jest zagrożone, jeśli przestępcy wykorzystują swobodę przemieszczania się do przemytu ludzi.

Zarówno polskie, litewskie, jak i niemieckie władze deklarują, że chcą chronić granice wspólnoty, ale przy zachowaniu europejskich zasad i praworządności. Tymczasowe kontrole mają obowiązywać od 7 lipca, a ich zakres będzie uzależniony od bieżącej sytuacji.

Źródło informacji: PAP.