Turcja znów wygrywa. Ale Polacy zaczynają wybierać inaczej

Turcja od lat jest jednym z tych kierunków, które „robią się same”. Wchodzisz do biura podróży i wiesz, czego się spodziewać — słońce, all inclusive i zero niespodzianek. W 2026 roku ten schemat wciąż działa, ale zaczyna się delikatnie zmieniać. Większość Polaków nadal wybiera Riwierę Turecką, ale rośnie grupa tych, którzy patrzą w inną stronę. Mniej oczywistą, bardziej zieloną i — co ważne — spokojniejszą. To nie jest jeszcze rewolucja. Ale to wyraźny sygnał, że nawet najbardziej „pewne” kierunki zaczynają ewoluować.

Polacy uwielbiają Turcję, ale zaczynają szukać czegoś innego niż hotel allin.

Liczby są jednoznaczne. Około 80 proc. Polaków lecących do Turcji nadal wybiera Riwierę Turecką — regiony Antalyi, Alanyi czy Side. To nie jest przypadek. Ten kierunek przez lata został dopracowany do perfekcji. Duże resorty, rozbudowana infrastruktura, łatwy dostęp do lotów i model „wszystko w jednym miejscu”. W praktyce oznacza to jedno: zero decyzji na miejscu. I właśnie to dla wielu jest największą zaletą.

Model „hotelu-destynacji” wciąż działa

Riwiera Turecka to trochę osobny świat. Hotele nie są tu dodatkiem do wakacji — często są całymi wakacjami. Aquaparki, restauracje, animacje, sport, spa. Wszystko w jednym kompleksie, bez potrzeby wychodzenia poza jego teren. To rozwiązanie idealne dla rodzin i osób, które nie chcą planować. Problem w tym, że coraz więcej osób zaczyna odczuwać… przesyt. Bo kiedy każdy dzień wygląda podobnie, nawet najwyższy standard przestaje robić wrażenie.

Turcja to nie tylko basen i drinki. Oferuje znacznie więcej.

Egejskie wybrzeże rośnie po cichu

Na drugim biegunie jest Turcja Egejska. Dziś to około 20 proc. rezerwacji, ale trend jest wyraźny — ten region rośnie.

Dlaczego? Bo oferuje coś, czego Riwiera nie ma:

więcej zieleni

łagodniejszy klimat

bardziej „europejski” klimat, zbliżony do Grecji

Bodrum, Marmaris czy Kusadasi nie próbują konkurować wielkością hoteli. Raczej klimatem. I dla części turystów to zaczyna być ważniejsze niż liczba zjeżdżalni.

Wybrzeże Egejskie potrafi zaskoczyć. Wtedy Turcja jest bardziej urozmaicona.

Mniej upału, więcej przestrzeni

Jedna z kluczowych różnic to klimat. Riwiera to pełne, ciężkie lato — wysoka temperatura i wilgotność. Egejskie wybrzeże jest łagodniejsze, z wiatrem, który realnie robi różnicę.

Dla wielu to detal. Dla innych — powód zmiany kierunku. Zwłaszcza że ekstremalne upały przestają być „wakacyjną atrakcją”, a zaczynają być realnym ograniczeniem.

Dwa kraje w jedne wakacje

Turcja Egejska ma jeszcze jedną przewagę, która nie jest oczywista na pierwszy rzut oka. Bliskość Grecji. Z Bodrum czy Marmaris można w mniej niż godzinę dostać się na Kos albo Rodos. To zmienia perspektywę całego wyjazdu. Nagle wakacje przestają być zamkniętym resortem, a zaczynają być doświadczeniem. Nawet jeśli tylko na jeden dzień.

Ale nie wszystko jest idealne

Egejskie wybrzeże ma też swoje ograniczenia. Mniejsza baza hotelowa oznacza mniej dostępnych miejsc i większą presję na wcześniejsze rezerwacje. Sezon jest krótszy, a wybór — bardziej ograniczony.

To nadal nie jest kierunek dla każdego. Zwłaszcza dla tych, którzy oczekują „gotowego produktu” bez konieczności kombinowania.

Dlaczego Turcja nadal wygrywa

Mimo zmian jedno się nie zmienia. Turcja wciąż wygrywa stosunkiem ceny do jakości. I długo jeszcze będzie wygrywać. Do tego dochodzi infrastruktura, dostępność lotów i doświadczenie w obsłudze turystów, którego wiele innych kierunków po prostu nie ma. To nie jest egzotyka. To sprawdzony system.

Zmiana jest subtelna, ale ważna

Najciekawsze w tej historii nie są liczby. Najciekawsze jest to, co się za nimi kryje. Polacy nie rezygnują z Turcji ale zaczynają wybierać ją bardziej świadomie.

Zamiast „największego hotelu” coraz częściej pojawia się:

„lepszy klimat”

„mniej ludzi”

„coś więcej niż all inclusive”

To jeszcze nie jest rewolucja. Ale to pierwszy krok w jej stronę.

Źródło: Travelplanet. Źródło zdjęć: Depositphotos.

