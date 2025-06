Spałem w Grand Hotel Palace w Salonikach. Warto go wybrać?

Oglądałeś filmy o przygodach Jamesa Bonda? Chyba każdy z nas widział chociaż jeden film. Króluje tam elegancja, przepych, luksus – ale wszystko ze smakiem. Dlaczego do tego nawiązuję? Czy będąc w Grand Hotel Palace w Salonikach możesz się poczuć jak bohater filmu o agencie 007? Patrząc na zewnętrzną część tego miejsca (co widzicie na zdjęciach), można śmiało tak stwierdzić.

Pięciogwiazdkowy hotel Grand Hotel Palace Thessaloniki. Weekend w Salonikach.

Lećmy gdzieś na weekendzie! Rzuciłem hasło do wybranki swego życia i po chwili przeglądałem jedną z porównywarek lotów – azair.eu. Celowałem w Grecję, gdyż kraj ten urzekł mnie rok temu do tego stopnia, że mógłbym się tam zestarzeć. Znalazłem tanie loty na Korfu lub do Salonik. Wybór padł na to starożytne miasto, jedną z pierwszych chrześcijańskich gmin. Nie wiem czy Wy też tak macie, ale lubię styczność z taką cywilizacją.

Weekend w Salonikach.

Zastanawia mnie, jak to możliwe, że w tamtych czasach powstawały takie budowle, a cesarstwo rzymskie było tak przeogromne. O ciekawostkach historycznych związanych ze Starożytną Macedonią nie wspominam. Tylko przypomnę. Miasto powstało w 315 p.n.e.. Zostało założone przez króla Macedończyków Kassandra i nazwane na cześć jego żony, Tessaloniki, córki Filipa II i przyrodniej siostry Aleksandra Wielkiego. Fani starożytnej cywilizacji wiedzą, jaka moc kryje się w tym miejscu.

Saloniki w Grecji.

Dlaczego warto polecieć do Salonik na weekend?

A dlaczego nie? Lot z Krakowa kosztuje niecałe 300 zł za osobę w dwie strony. Lecisz dwie godziny, więc bardzo krótko. Do tego odwiedzasz nowe miejsce na mapie Ziemi, poznajesz starożytne budowle, piękne cerkwie i wszystko to w przystępnej cenie. A wiesz co jeszcze jest świetne w Grecji? Jedzenie! Tam wszystko jest tak obłędnie pyszne (i przystępne cenowo), że nie wiesz czego jeszcze spróbować. Kalmary, krewetki, sałatka grecka, feta z miodem, gyros i oczywiście souvlaki. Same wspaniałości, a wszystko to tak naprawdę taniej niż na Podhalu.

Weekend w Salonikach.

Wisienką na torcie, o ile mogę użyć takiego określenia są ludzie. Przemili, otwarci, uśmiechnięci życzliwi. W restauracjach uwielbiają podarować Ci jakieś ciasto. Obowiązkowo oczywiście karafka wody – nawet jeśli przyszedłeś tylko na Frappe. W sumie, nie dziwi mnie to podejście. Ciepło, piękne miejsce, do tego dostęp do pysznego wina (szczególnie polecam spróbować Retsina). Czego chcieć więcej? Dlatego długo się nie zastanawiałem i stwierdziłem, że trzeba wybrać się na tak zwany city break, a Saloniki są w tym przypadku miastem wręcz idealnym. Nie dość, że masz kilka ciekawych budowli i zabytków, to do tego miasto można uznać za świetną bazę wypadową na szybkie opalanie na pięknych plażach Chalkidiki oddalonych od Salonik o zaledwie 60 kilometrów.

Weekend w Salonikach.

Ile kosztuje nocleg w Salonikach?

W Salonikach masz bardzo duży wybór hoteli. Możesz trafić na coś budżetowego (150 zł za noc), ale i luksusowego – krótko mówiąc, dla każdego się coś znajdzie. Co ważne, ceny nie są wygórowane. Bez problemu znajdziesz nocleg bardzo dobrze oceniany, a nie wydasz za dwie noce więcej niż 700 zł. Mówię tu o pobycie dwóch osób, więc koszt ten dzielisz jeszcze na pół. Jeśli celujesz w te luksusowe miejsca, a więc hotele pięciogwiazdkowe, również możesz być pozytywnie zaskoczony. Dwie noce, dwie osoby, śniadanie wliczone w cenę. Jak myślisz? Ile to będzie kosztować? 1000 – 1500 zł za taki pobyt. Według mnie cena niewygórowana. OK, znajdą się jeszcze droższe propozycje, ale mówię o tych cechujących się świetnym stosunkiem ceny do jakości.

Weekend w Salonikach.

Pięciogwiazdkowy Grand Hotel Palace w Salonikach. Luksus, prestiż, elegancja i kontrasty

W moim przypadku wybór padł na Grand Hotel Palace w Salonikach. Jest to pięciogwiazdkowy hotel ulokowany w bardziej przemysłowej części tego miasta. Czy w czymś mi to przeszkadzało? Absolutnie nie. Tym bardziej, że każdego dnia kursuje darmowy bus do centrum, a taksówki są bardzo tanie. Tak, możesz również jechać autobusem ale z nimi miałem wiele przygód. O tych jednak „opowiem” opisując mój city break do Salonik. Tu skupmy się na samym hotelu.

Pięciogwiazdkowy hotel Grand Hotel Palace Thessaloniki. Widok z okna.

Halo, halo! Czy w Grand Hotel Palace w Salonikach kręcili Bonda?!

Wylądowaliśmy w Salonikach w nocy. Wsiedliśmy w taksówkę i ruszyliśmy do naszego hotelu. Kiedy byliśmy już na miejscu zastanawiałem się, kto wpadł na pomysł wybudowania tak luksusowego, tak prestiżowego budynku w tej dzielnicy. Wokół masz sklepy, fabryki, jakieś opuszczone budynki i jest on – prawdziwy diament, przepięknie oświetlony. Grand Hotel Palace w Salonikach krzyczy z daleka: tu czeka na ciebie luksus, tu poczujesz się jak król. Bez dwóch zdań, miejsce to robi wrażenie, a przecież jeszcze nie weszliśmy do środka! Kilka starych, luksusowych samochodów, ogródek, palmy i ten oświetlony budynek. Przez chwilę stałem i podziwiałem to miejsce ciesząc się, że będzie to „mój dom” przez najbliższe dwie doby.

Pięciogwiazdkowy hotel Grand Hotel Palace Thessaloniki. Widok na ogród.

Deluxe Rooms w Grand Hotel Palace w Salonikach

OK, zachwyty zostawmy na bok. Czas się zameldować w pokoju. I tu kolejne pozytywne zaskoczenie. W recepcji czekał profesjonalny, uśmiechnięty i gotowy by pomóc w każdej chwili personel. Otrzymałem kartę i ruszyliśmy do pokoju. Warto tu zaznaczyć, że hotel jest tak naprawdę podzielony na dwie części: tą bardziej klasyczną i nowoczesną. W obu przypadkach mówimy o luksusowych wnętrzach, jednak właśnie fajne jest to, że można wybrać i dostosować pobyt do naszych preferencji. W moim przypadku był to pokój Deluxe, czyli nowoczesny wariant dla jednej lub dwóch osób. Powierzchnia to 25 metrów kwadratowych, a składa się na nią oczywiście pokój z dużym łóżkiem (łączonym) oraz łazienka z prysznicem. Do pokoju przynależą również dwa małe balkony.

Deluxe room w pięciogwiazdkowym hotelu Grand Hotel Palace w Salonikach.

Lobby w Grand Hotel Palace w Salonikach

Dochodziła północ, a nam nie chciało się jeszcze spać. Stwierdziliśmy, że nie będziemy wychodzić z hotelu tylko pójdziemy do lobby, gdyż grała tam jeszcze muzyka i był czynny bar. Trzeba przyznać, że wspomniane lobby tak jak hotel z zewnątrz, wywarło na mnie pozytywne wrażenie. Wygląda elegancko, luksusowo i przytulnie. Jest wiele miejsc dla gości, którzy chcą usiąść, porozmawiać i odpocząć. Zamówiliśmy po napoju, kelner dodatkowo przyniósł nam wodę, chipsy i orzeszki – to bardzo miły dodatek, praktycznie zawsze spotykany podczas moich pobytów w Grecji.

Grand Hotel Palace Thessaloniki.

Spałem w pięciogwiazdkowym hotelu Grand Hotel Palace w Salonikach.

Śniadania w Grand Hotel Palace w Salonikach

Przyznaję się – to coś, na co czekałem najbardziej jeśli chodzi o Grecję. Jedzenie mają pyszne – bez dwóch zdań. A jakie było to w hotelu? Bardzo dobre! Świeże, urozmaicone, z naciskiem na greckie przysmaki. Jeśli czegoś brakowało, kelnerzy szybko uzupełniali ofertę. Oprócz tego przynosili gościom hotelowym kawę i z uśmiechem na twarzy pomagali w każdej sytuacji. Moim najlepszym momentem śniadania było oczywiście spróbowanie koulouria. To takie greckie obwarzanki z sezamem. Były jeszcze ciepłe, chrupiące – po prostu przepyszne! Do tego dochodzi biały ser typu feta połączony z miodem. Poezja! Oczywiście, na tym nie koniec. Było wiele innych dań, a łączyła je jedna, bardzo ważna cecha – były przepyszne!

Śniadania w Grand Hotel Palace w Salonikach.

Dodatkowe atrakcje w Grand Hotel Palace w Salonikach

Hotel ten to nie tylko wiele eleganckich i czystych (co wcale nie jest takie oczywiste – wiem z doświadczenia) pokoi. To również kilka sal konferencyjnych. Mało tego, hotel może również służyć jako sala weselna. Co ciekawe, byliśmy świadkami takiego wydarzenia. Miejsce to posiada spa. Możemy skorzystać z masaży i spędzić czas na wewnętrznym basenie, bądź wypocząć w saunie. Niestety, goście, którzy byli w tej strefie chyba nie znali poprawnego saunowania, co delikatnie mnie zniesmaczyło. Pracownik tej strefy powinien na to zwracać uwagę.

Basen w pięciogwiazdkowym hotelu Grand Hotel Palace w Salonikach.

Wspominałem o śniadaniach, ale Grand Hotel Palace posiada również restaurację. Dania wyglądały obłędnie, jednak wybaczcie – nie napiszę jak smakowały, ponieważ po całym dniu w Salonikach nie miałem już sił, by cokolwiek spróbować.

Widok z okna w pięciogwiazdkowym hotelu Grand Hotel Palace w Salonikach.

Czy Grand Hotel Palace w Salonikach to dobre miejsce na nocleg?

Jeśli szukasz luksusowego hotelu z rewelacyjną obsługą i przepysznymi śniadaniami, myślę, że trafiłeś idealnie. Nie przejmuj się tym, że to hotel w bocznej części miasta. Taksówki w Salonikach są bardzo tanie, a sam Grand Hotel Palace w Salonikach oferuje darmowe transfery do centrum. Czego chcieć więcej? Fakt, można oczekiwać lepszych widoków z okna, ale przez ten weekend zupełnie mi one nie przeszkadzały. Nawet to, że co jakiś czas w okolicy hotelu przejeżdżał pociąg, serio! Według mnie stosunek ceny do jakości w przypadku tego hotelu jest wręcz wzorowy. Szczerze? Jeśli wrócę jeszcze do Salonik, będę rozważał to miejsce podczas poszukiwania noclegu.

Dodam jeszcze, że wszystkie szczegóły na temat tego hotelu znajdziecie na stronie: https://www.grandhotelpalace.gr/en. Można również za pośrednictwem tej witryny zarezerwować pobyt w korzystnej cenie.