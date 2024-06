motorola edge 50 fusion. Świetny telefon za ok. 2 tys. zł!

Na rynku znajdziemy telefony, od których ciężko oderwać wzrok i z pewnością do tego grona należy najnowsza motorola edge 50 fusion. Smartfon ten cechuje nie tylko świetny design, ale także bardzo dobry stosunek wydajności do ceny. Co tak naprawdę potrafi telefon za mniej niż 2000 złotych? Sprawdźmy to!

Popatrz na motorola edge 50 fusion, jest piękna!

Motorola edge 50 fusion to smartfon, o którym z pewnością nie możemy powiedzieć, że kosztuje mało. Nie oszukujmy się – średnia półka nigdy nie wyglądała dobrze. A jednak, marka motorola pokazuje, że może być inaczej! Smukły design, zaokrąglony ekran i przede wszystkim wyróżniające się na tle konkurencji plecki pokryte skórą wegańską w kolorze błękitnym, nazwanym przez producenta Marshmallow Blue. To właśnie w takim “ubarwieniu” dotarła do naszej redakcji motorola edge 50 fusion, jednak w ofercie producenta znajdziemy także model z wegańskim zamszem w kolorze fuksji (Hot Pink) oraz szkłem akrylowym o granatowej barwie (Forest Blue). Kolory tego modelu zostały opracowane we współpracy z marką Pantone.

Telefon z wegańską skórą na pleckach w kolorze Marshmallow Blue prezentuje się świetnie.

Telefon z racji swoich smukłych kształtów świetnie leży w dłoni, a wegańska skóra zastosowana w testowanym przeze mnie modelu sprawia, że motorola edge 50 fusion nie ślizga się. Tylko na prawej krawędzi umieszczono przyciski – odpowiedzialne za regulacji głośności. Znalazł się tam także przycisk zasilania. Na dolnej krawędzi umieszczono port USB-C, tackę na kartę SIM oraz “zaślepka” głośnika. Znajdziemy tutaj aż trzy mikrofony – na górnej, prawej i dolnej krawędzi smartfonu.

Na dole umieszczono tackę SIM, mikrofon, głośniki i złącze USB typu C. Napis na górnej krawędzi smartfona informuje o wsparciu dla Dolby Atmos.

Tak jak już wspomniałem, plecki urządzenia zostały pokryte błękitną skórą wegańską, która prezentuje się po prostu świetnie. Materiał ten jest przyjemny w dotyku i dodatkowo zabezpiecza urządzenie, kiedy trzymamy je w dłoni. Wyspa aparatów nie wystaje mocno poza zarys urządzenia, co w dzisiejszych czasach nie jest aż tak oczywiste. Znajdziemy tutaj dwa sporych rozmiarów obiektywy, pod którymi umieszczono lampę LED. Na samym środku plecków dumnie prezentuje się logo motoroli.

Na środku smartfona dumnie prezentuje się logo motoroli.

Zakrzywiony ekran pięknym oknem na wirtualny świat

Zakrzywione ekrany mają w sobie tę nutkę wyjątkowego designu, dzięki któremu czujemy, że mamy do czynienia z urządzeniem z wyższej półki. Przynajmniej ja to tak zawsze odbierałem. Taki właśnie ekran znajdziemy w najnowszym modelu motorola edge 50 fusion. Producent zastosował ekran pOLED o przekątnej 6,7-cala, który wyświetla treści w rozdzielczości FHD 2400 x 1080 i oferuje cienkie ramki.

Na pokładzie znajdziemy 6,7-calowy ekran pOLED o zakrzywionych krawędziach.

Co można powiedzieć o tym wyświetlaczu? Same dobre rzeczy! Jest szczegółowy, bardzo dobrze wychodzi mu reprodukcja kolorów, ma wysoki kontrast i oferuje podświetlenie maksymalne na poziomie 1600 nitów, czyli takie samo jak w przypadku np. modelu iPhone 15 Pro Max, który jest kilkukrotnie droższy! Warto także zaznaczyć, że ekran został pokryty szkłem Gorilla Glass 5, które ma chronić go przed zarysowaniami.

Ekran motorola edge 50 fusion pokryto szkłem Gorilla Glass 5.

O to, aby wygodnie było nam przeglądać Internet i ogólnie korzystać z telefonu dba także wysoka częstotliwość odświeżania obrazu. Motorola edge 50 fusion została wyposażona w wyświetlacz 144 Hz, przez co treści przeglądane na smartfonie są niezwykle płynne i ktoś, kto przesiada się z urządzenia, które oferuje np. odświeżanie obrazu 60 Hz, będzie wniebowzięty. Pod ekranem został ukryty czytnik linii papilarnych, który działa nie tylko skutecznie, ale także szybko, nawet gdy mamy wilgotne dłonie.

Zakrzywiony ekran ma jednak jeden minus – ciężko dobrać do niego szkło, które będzie stanowiło dodatkową warstwę ochronną.

Częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz zwiększa komfort korzystania ze smartfona.

Wydajny na potęgę, co w tej cenie nie jest takie pewne

Jeśli szukacie smartfona, który zagwarantuje bardzo dobry stosunek ceny do jakości i wydajności, to motorola edge 50 fusion jest właśnie tym urządzeniem. Telefon został wyposażony wykonany w 4 nm procesie litografii procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, którego zadaniem jest zagwarantowanie wysokiej kultury pracy przy zachowaniu energooszczędności. To z pewnością się udaje, ponieważ telefon radzi sobie ze wszystkim codziennymi zadaniami – oglądanie seriali i jednoczesne korzystanie z komunikatora? Nie ma problemu! Przeglądanie Internetu i odbieranie wiadomości e-mail? Nic prostszego! Słuchanie muzyki i granie w gry? Jasna sprawa!

Nie ma się jednak co oszukiwać, motorola edge 50 fusion nie jest demonem szybkości i najmocniejszym smartfonem w swojej klasie. Oczywiście, w tej półce cenowej znajdziemy CPU, który zaoferuje nam większą moc obliczeniową, jednak motorola edge 50 fusion radzi sobie z wyzwaniami dnia codziennego bez żadnego problemu, a przecież tego właśnie oczekujemy od naszego smartfona.

motorola edge 50 fusion. Świetny telefon za ok. 2 tys. zł!

Podczas korzystania z urządzenia przez ostatnie kilka tygodni, nie miałem żadnego problemu z otwieraniem dowolnych programów, gier, czy przeglądaniem Internetu. motorola edge 50 fusion nie zacięła się nawet na pół sekundy, nie doświadczyłem też przegrzewania się, czy tzw. “spowolnienia”. W tej cenie jest to naprawdę świetne urządzenie, które spełni oczekiwania zwykłego użytkownika. W polskiej dystrybucji telefon dostępny jest w konfiguracji 12 GB pamięci RAM i 512 GB na dane, co jest odpowiednią specyfikacją do wygodnego i przyjemnego korzystania ze smartfonu, nawet jeśli mamy do czynienia z pamięcią w standardzie UFS 2.2. W tej półce cenowej jednak ilość pamięci jest zdecydowanie ważniejsza niż jej szybkość, ponieważ nie odczujemy tego podczas codziennego użytkowania.

Motorola edge 50 fusion pracuje na systemie Google Android 14. Będzie wspierana przez najbliższe cztery lata i dostanie trzy kolejne wersje systemu, więc nie musimy martwić się o aktualizacje. Nakładka systemowa motoroli jest najbliższa czystemu Androidowi, jednak patrząc na poprzednie lata i starsze generacje smartfonów tego producenta, można zauważyć, że motorola postawiła na więcej aplikacji preinstalowanych. Nakładka systemowa posiada wiele przydatnych gestów, które zwiększą wygodę korzystania ze smartfonu. Dwukrotne stuknięcie plecków może uruchomić określone zadania lub aplikacje. Szybkie obrócenie nadgarstkiem może aktywować aparat, potrząśnięcie włączy latarkę. Jest też wiele personalizowanych gestów, które pozwala nam ustawić system. Oprogramowanie przygotowane przez Motorolę jest bardzo dobrze zoptymalizowane, co widać już przy pierwszym korzystaniu z telefonu.

Wyniki testu CPU Geekbench 6. Wyniki testu GPU Geekbench 6. Wyniki testu PCMark.

Aparaty motorola edge 50 fusion zdadzą codzienny egzamin

W dzisiejszych czasach smartfony zastąpiły nam aparaty cyfrowe, a to wszystko przez ich mobilność i natychmiastową gotowość w każdej sytuacji. Motorola edge 50 fusion może nie jest fotograficznym gigantem i nie zastąpi nam lustrzanki, jednak świetnie poradzi sobie w życiu codziennym. Producent wyposażył ten model w dwa obiektywy – główny sensor to 50 MP LYTIA LYT-700C (Sony) z przysłoną f/1.88 i dodatek w postaci 13 MP sensora (f/2.2), który łączy w sobie funkcje zarówno obiektywy ultraszerokokątnego, jak i marko. Co więcej, główny obiektyw oferuje optyczną stabilizację obrazu.

Trzeba także wspomnieć o przednim aparacie, oferującym 32 Mp. Przednie oczko posiada wiele filtrów i trybów. Portretowy tryb działa dobrze, radzi sobie z wymazywaniem tła, kiedy planujemy zrobić zdjęcie selfie. Przednia kamera jest również w stanie nagrywać filmy w jakości 4K.

Telefon posiada dwa obiektywy – główny ma 50 MP, a ultraszerokokątny/makro 13 MP. Z przodu znajdziemy pojedyncze 32 MP “oko”.

Zdjęcia wykonane przez model motorola edge 50 fusion zadowolą zwykłego użytkownika, który nie szuka urządzenia, które zastąpi jego aparatu fotograficznego. Obrazy uchwycone przez testowany smartfon są szczegółowe, mają dobre nasycenie kolorów, zestaw aparatów radzi sobie z ustawianiem ostrości, a także z wymazywaniem tła (choć czasem szaleje) i skupianiem się na danym obiekcie. Stosunek ceny do możliwości fotograficznych smartfona wypada tutaj dobrze. Jeśli szukacie urządzenia, które pozwoli wam na wrzucanie jakościowych i ładnych fotek wykonanych w różnych warunkach na media społecznościowe, to motorola edge 50 fusion jest idealnym wyborem.

Zdjęcia wykonane smartfonem edge 50 fusion od motoroli w różnych warunkach.

Jeśli chodzi o nagrywanie materiałów wideo, to motorola edge 50 fusion również w tym aspekcie sprawdza się bardzo dobrze. Smartfon pozwala nam na nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Brak 60 fps boli, jednak w dalszym ciągu mówimy tutaj o smartfonie ze średniej półki, który skupia się na płynnym działaniu podczas codziennego użytkowania, a nie o fotograficznym telefonie, którym można kręcić profesjonalne filmy. Stabilizacja obrazu działa w tym modelu zadowalająco, a sama aplikacja aparatu nie sprawia żadnych trudności podczas obsługi.

motorola edge 50 fusion zda egzamin jako “smartfon do robienia zdjęć na social media”.

Łączność i czas pracy na baterii

Pozostaje nam jeszcze kwestia łączności i tego, jak długo telefon może pracować na pojedynczym ładowaniu. Smartfon został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, który oczywiście obsługuje sieć 5G. Na pokładzie znajdziemy także NFC, bezprzewodową technologię Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz), a także obsługę dwóch kart SIM.

motorola edge 50 fusion obsługuje 5G.

Smartfon motorola edge 50 fusion ma baterię o pojemności 5000 mAh. To oznacza, że mamy do czynienia z bardzo wydajnym akumulatorem, który w rzeczywistości pozwala nam na ponad półtora dnia pracy na pojedynczym ładowaniu. Jest to świetny wynik, ponieważ mówię tutaj o normalnym korzystaniu z telefonu – Spotify, internet, YouTube.

Wielką zaletą urządzenia jest 68 W ładowarka TurboPower, którą wraz z przewodem oraz etui znajdziemy w (pachnącym!) pudełku. Zasilacz pozwala na naładowanie baterii w ekspresowym tempie. W 10 minut smartfon od 20 procent ładował się do 45 procent. Naładowanie edge 50 fusion od 20 proc. zajmuje ok. 40 minut. Jest to świetna wiadomość dla osób, które często zapominają naładować telefon przed wyjściem z domu.

W zestawie znajdziemy 68W ładowarkę TurboPower. Producent dołączył także etui.