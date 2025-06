Apple WWDC 2025. Polacy zyskają tylko garstkę udogodnień!

Apple podczas WWDC 2025 zaprezentowało właśnie największą od lat zmianę wizualną systemu iOS. Nowy wygląd, który trafi do iPhone’ów wraz z iOS 26, wprowadza zupełnie nową estetykę interfejsu. Kluczowym elementem tej zmiany jest Liquid Glass – materiał, który nadaje wszystkim elementom interfejsu efekt głębi, przezroczystości i dynamicznych refleksów świetlnych. Brzmi dobrze? To dopiero początek.

Co to jest Liquid Glass?

Liquid Glass to nowy materiał graficzny zaprojektowany przez Apple, który łączy optyczne właściwości szkła z płynnością i lekkością animacji znanych z iPhone’a. Jest przezroczysty i dynamiczny – reaguje na światło i kolory otaczających treści, a także zmienia wygląd w zależności od kontekstu. Przesuwasz ekran – Liquid Glass płynnie się dostosowuje, subtelnie zmieniając refleksy i załamania światła.

Efekt? iOS 26 wygląda nowocześniej, bardziej przestrzennie i przyjemnie dla oka. Wszystko to dzieje się na żywo, bez spowalniania działania telefonu.

Apple WWDC 2025. Jak zmieni się wygląd iPhone’a?

W praktyce nowy wygląd znajdziesz wszędzie:

Ekran blokady: zegar na ekranie blokady korzysta z Liquid Glass i dopasowuje się do zdjęcia w tle. Jeśli na tapecie masz portret, cyfry „zanurzają się” za sylwetką, by nie zasłaniać najważniejszego elementu.

Ekran główny i ikony: ikony aplikacji i widżety zyskały wielowarstwową budowę i efekty świetlne, które sprawiają, że wyglądają bardziej trójwymiarowo. Do tego nowe opcje personalizacji – możesz wybierać między klasycznym wyglądem, nowymi kolorowymi wariantami albo subtelną, przezroczystą wersją ikon.

Elementy interfejsu w aplikacjach: przyciski, suwaki, paski kart – wszystkie te elementy zostały zaprojektowane od nowa z wykorzystaniem Liquid Glass. Paski nawigacyjne w aplikacjach kurczą się podczas przewijania treści, by zrobić miejsce na to, co naprawdę ważne, a gdy przewiniesz z powrotem – płynnie wracają na swoje miejsce.

Nowe interakcje: zmiany wizualne obejmują również popularne aplikacje Apple, takie jak Zdjęcia, Safari, Aparat, FaceTime czy Apple Music. Nawigacja jest bardziej intuicyjna, a Liquid Glass dodaje wszystkiemu wizualnego „pazura”.

Spójność na wszystkich urządzeniach

To, co wyróżnia tegoroczną zmianę, to fakt, że po raz pierwszy cała rodzina systemów Apple otrzymuje ten sam język wizualny – od iPhone’a po Maca, Apple Watch i Apple TV. Dzięki temu korzystanie z różnych urządzeń Apple daje teraz jeszcze większe poczucie spójności i estetycznej harmonii.

Dlaczego to ważne?

Apple podczas WWDC 2025 podkreśla, że Liquid Glass to nie tylko kwestia wyglądu – to zmiana, która ma wpływać na wygodę użytkowania. Elementy interfejsu lepiej podkreślają treści, ułatwiają nawigację i pomagają skupić się na tym, co najważniejsze. Nawet najprostsze czynności mają sprawiać więcej frajdy i – jak to u Apple bywa – trochę magii.

Jeśli więc czekasz na coś świeżego w wyglądzie swojego iPhone’a – iOS 26 zapowiada się na aktualizację, której nie będziesz chciał przegapić.

WWDC 2025. Apple Intelligence – nowy poziom AI w iPhonie

iOS 26 to również premiera Apple Intelligence – systemowej sztucznej inteligencji, która działa lokalnie na urządzeniu, chroniąc Twoją prywatność.

Najważniejsze funkcje:

Live Translation – natychmiastowe tłumaczenie tekstów i rozmów audio w aplikacjach Wiadomości, FaceTime i Telefon.

Analiza wizualna – możesz wyszukiwać informacje o tym, co widzisz na ekranie i natychmiast podejmować działania, np. dodawać wydarzenia do kalendarza.

Genmoji i Image Playground – kreatywne narzędzia do tworzenia własnych emoji i grafik.

Inteligentne Skróty – system automatycznie podpowiada skróty i akcje w oparciu o Twoje nawyki.

Podsumowania zamówień – system automatycznie rozpoznaje i zbiera informacje o zakupach i przesyłkach z maili.

Dodatkowo deweloperzy mogą korzystać z Foundation Models Apple, by integrować AI bezpośrednio w swoich aplikacjach.

Apple WWDC 2025. Udoskonalenia w komunikacji

W aplikacji Telefon pojawiła się nowa funkcja Klasyfikowanie połączeń, która analizuje nieznane numery i pomaga zdecydować, czy odebrać rozmowę. Hold Assist z kolei poinformuje Cię, gdy ktoś odbierze Twoje połączenie.

W Wiadomościach możesz teraz tworzyć ankiety w grupowych czatach, a wiadomości od nieznanych nadawców trafiają do specjalnego folderu, gdzie łatwiej je zweryfikować. Pojawiła się też opcja tworzenia własnych teł do konwersacji.

Apple WWDC 2025 – CarPlay, Muzyka, Mapy i Portfel też z nowościami

CarPlay otrzymał nowy wygląd, przypięte konwersacje i reakcje Tapback w Wiadomościach, a także widżety i Wydarzenia na żywo.

W Apple Music pojawiły się Lyrics Translation i Lyrics Pronunciation, które pomogą śpiewać ulubione piosenki w różnych językach.

Apple Maps zyskało nowe funkcje na lotniskach, a Portfel ułatwia korzystanie z kart pokładowych i śledzenie bagażu.

Na WWDC 2025 poznaliśmy nową aplikację Apple Games

Dla graczy Apple przygotowało Apple Games – nową aplikację zbierającą wszystkie Twoje gry w jednym miejscu. Znajdziesz tam swoje ulubione tytuły, wiadomości o aktualizacjach i wydarzeniach, a także szybki dostęp do Apple Arcade.

iPadOS 26 – nowy rozdział dla iPadów. Co nowego?

Apple nie zwalnia tempa i podczas WWDC 2025 pokazało iPadOS 26 — największą aktualizację tego systemu w historii. iPad staje się teraz nie tylko jeszcze piękniejszy, ale i o wiele bardziej wszechstronny. Co konkretnie czeka na użytkowników? Oto najciekawsze nowości.

Nowy wygląd – Liquid Glass robi wrażenie

Oglądając Apple WWDC 2025 mogliśmy zaobserwować, że iPadOS 26 przynosi zupełnie nowy wygląd systemu z wykorzystaniem Liquid Glass – dynamicznego, półprzezroczystego materiału, który odbija i załamuje światło. Ikony aplikacji zyskują nową formę, a ekran blokady i centrum sterowania nabierają głębi. Całość wygląda nowocześnie, lekko i elegancko – idealnie pasuje do dużego wyświetlacza iPada.

Zaawansowane zarządzanie oknami – multitasking na nowym poziomie

Apple w końcu dopracowało multitasking. Nowy system zarządzania oknami pozwala:

dowolnie zmieniać rozmiar okien,

przenosić je w dowolne miejsce,

otwierać ich więcej na raz,

korzystać z funkcji Exposé, by zobaczyć wszystkie otwarte okna jednocześnie.

Jeśli używasz iPada z zewnętrznym wyświetlaczem – teraz możesz tworzyć własne „biurka” z różnymi zestawami aplikacji.

Apple WWDC 2025: Apple Intelligence – AI od Apple w akcji

Apple Intelligence debiutuje na iPadzie i jest wbudowane w system. Sztuczna inteligencja pomaga w codziennych zadaniach:

Live Translation – rozmowy telefoniczne, wideorozmowy i wiadomości mogą być automatycznie tłumaczone na żywo,

Genmoji i Image Playground – tworzysz własne emotki, grafiki i obrazy oparte o AI, także z pomocą ChatGPT,

Inteligentne Skróty – skróty automatyzujące zadania, np. podsumowanie tekstów lub tworzenie obrazów na żądanie.

Pliki pod kontrolą – lepszy porządek i nowe możliwości

Aplikacja Pliki w iPadOS 26 to wreszcie poziom znany z komputerów:

foldery z własnymi ikonami i kolorami (tak, można dodać emoji),

foldery można przypinać do Docka dla szybszego dostępu,

możliwość ustawienia domyślnej aplikacji do otwierania plików.

Pojawia się też aplikacja Podgląd, która pozwala edytować PDF-y i obrazy – również z wykorzystaniem Apple Pencil.

Profesjonalne audio i nagrywanie w jakości studyjnej

Twórcy audio i wideo będą zadowoleni. iPadOS 26 dodaje:

wybór mikrofonów dla każdej aplikacji,

tryb Izolacji głosu dla czystego nagrywania,

Local Capture – możliwość nagrywania rozmów wideo i dźwięku w wysokiej jakości bezpośrednio na iPadzie.

Apple WWDC 2025. Nowe aplikacje i funkcje

Dziennik – do prowadzenia osobistych zapisków, notatek i wspomnień, także z rysunkami i zdjęciami.

Apple Games – nowy hub dla gier z podglądem wydarzeń, aktualizacji i szybkiego zapraszania znajomych.

Wiadomości – możliwość ustawiania tła rozmów, dodawania ankiet i porządkowania udostępnionych plików.

iPadOS 26 to krok milowy, szczególnie dla osób, które traktują iPada jako narzędzie pracy i tworzenia. Nowe zarządzanie oknami, integracja z AI i potężniejsze narzędzia dla twórców sprawiają, że iPad staje się czymś więcej niż tabletem. To pełnoprawny kombajn do pracy, nauki i rozrywki.

Czekacie na aktualizację? Która funkcja podoba Wam się najbardziej?

Apple WWDC 2025: macOS Tahoe 26 – nowa era dla Maca. Co nowego?

Apple właśnie zaprezentowało macOS Tahoe 26 – największą od lat aktualizację dla komputerów Mac. To nie tylko nowy wygląd, ale też funkcje, które naprawdę mogą odmienić codzienną pracę. Sprawdź, co czeka użytkowników Maca już tej jesieni.

Nowy wygląd – Liquid Glass i pełna personalizacja

Pierwsze, co rzuca się w oczy? Zupełnie nowy design z efektem Liquid Glass. Dock, panele boczne i paski narzędzi stały się bardziej subtelne, a przezroczysty pasek menu optycznie powiększa ekran. Do tego dochodzą nowe opcje personalizacji – kolory folderów, ikon, emoji na folderach – Mac jeszcze lepiej dopasuje się do stylu właściciela.

Continuity – teraz także telefon na Macu

Wreszcie – aplikacja Telefon trafiła na Maca. Możesz odbierać, klasyfikować, a nawet przechodzić w tryb „czekam na linii”, nie odrywając się od pracy. Masz iPhone’a? Mac stanie się teraz jego naturalnym przedłużeniem.

Największa aktualizacja Spotlight

Wyszukiwanie w systemie wchodzi na zupełnie nowy poziom. Spotlight nie tylko znajdzie pliki, ale pozwoli od razu np. wysłać e-maila, napisać notatkę czy uruchomić skrót. Do tego nowe filtry wyszukiwania, inteligentne podpowiedzi i szybkie klucze do działań. To jak skrót do wszystkich ważnych rzeczy na Macu.

Apple Intelligence – SI na poważnie

macOS Tahoe 26 mocno stawia na sztuczną inteligencję:

Live Translation – automatyczne tłumaczenie wiadomości, rozmów telefonicznych czy wideokonferencji FaceTime na żywo.

Genmoji i Image Playground – twórz własne emoji i grafiki w różnych stylach, od komiksu po obraz olejny.

Inteligentne Skróty – automatyzuj złożone czynności, np. porównuj notatki z nagraniami z wykładu.

Prywatność? Dane są przetwarzane lokalnie na urządzeniu lub w prywatnej chmurze Apple.

Gracze też mają powody do radości

Apple Games – nowa aplikacja dla graczy – to katalog posiadanych gier, szybki dostęp do rozgrywek ze znajomymi i nowa nakładka Game Overlay. Dodatkowo macOS Tahoe wspiera najnowsze technologie graficzne (Metal 4), a na Maca zmierzają tytuły takie jak Cyberpunk 2077, Lies of P czy Assassin’s Creed Shadows.

macOS Tahoe 26 to nie lifting, ale prawdziwy skok technologiczny – większa produktywność, SI pod ręką, wygodne Continuity i sporo nowości dla graczy. Premiera systemu planowana jest na jesień – będzie dostępny dla posiadaczy MacBooków Air, Pro i iMaków. Masz Maca? Na tę aktualizację warto czekać.

Apple WWDC 2025. Nowy watchOS 26: więcej stylu, więcej motywacji, więcej… Ciebie

Apple zaprezentowało watchOS 26 – największą jak dotąd aktualizację systemu operacyjnego Apple Watch. Tym razem jest nie tylko ładniej, ale też sprytniej i dużo bardziej osobiście. Jeśli korzystasz z Apple Watcha, szykuj się na trening z osobistym asystentem AI, nowe sposoby kontaktu i odświeżony, olśniewający wygląd. Zobacz, co konkretnie warto znać.

Workout Buddy – Twój osobisty trener z AI

Największy hit? Bez dwóch zdań Workout Buddy – funkcja wspierana przez Apple Intelligence, która mówi do Ciebie podczas ćwiczeń. To nie żart – na podstawie Twojej aktywności, historii treningów i celów, asystent AI motywuje, podpowiada i… świętuje Twoje sukcesy razem z Tobą.

„To Twój najdłuższy bieg od 28 dni! Świetna robota!” – usłyszysz po zakończeniu treningu.

Workout Buddy działa głosowo dzięki nowym modelom konwersji tekstu na mowę. A jeśli masz słuchawki Bluetooth i iPhone’a z Apple Intelligence, to dostajesz pełen pakiet: motywację, informacje i real-time coaching.

Nowa aplikacja Trening – więcej kontroli, mniej klikania

Apple odświeżyło też samą aplikację Trening. Nowy układ z czterema przyciskami w rogach ułatwia szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji, jak: własne treningi, tempo bazowe czy wyścigi na trasie. Możesz też automatycznie odpalać muzykę lub podcasty na podstawie Twojego treningowego stylu i preferencji. Już nie trzeba kombinować z playlistami – Apple Music zrobi to za Ciebie.

Stos inteligentny, który naprawdę wie, co Ci się przyda

Funkcja Stos inteligentny zyskała supermoce – teraz przewiduje, co może Ci się przydać w danym momencie, bazując na lokalizacji, godzinie czy Twoich nawykach. Idziesz na pilates? Na ekranie pojawi się przypomnienie o treningu. Jesteś na odludziu? Pojawi się wskazówka z funkcją Ślad. Wszystko działa płynnie i kontekstowo – jakby zegarek czytał Ci w myślach.

Wiadomości na zupełnie nowym poziomie

watchOS 26 wprowadza Live Translation – wiadomości są automatycznie tłumaczone na Twój język, bez potrzeby sięgania po telefon. Odpowiadasz? Twoja odpowiedź zostanie przetłumaczona na język rozmówcy. Dodatkowo aplikacja Wiadomości potrafi teraz rozpoznawać kontekst i podpowiadać działania, jak np. udostępnienie lokalizacji czy wysłanie Apple Cash.

Gesty, które robią robotę

Kolejna nowość: zarządzanie powiadomieniami gestami. Jeśli chcesz szybko zamknąć notkę, odrzucić połączenie czy wyciszyć alarm – wystarczy ruch nadgarstka. Apple wykorzystuje do tego akcelerometr, żyroskop i uczenie maszynowe. Idealne, kiedy masz zajęte ręce (czytaj: pies w jednej, kawa w drugiej).

Notatki, tłumaczenia i więcej nowości

Z mniejszych, ale wciąż przydatnych aktualizacji:

Po raz pierwszy aplikacja Notatki trafia na Apple Watch.

System może automatycznie dopasować głośność do hałasu otoczenia.

Funkcja Hold Assist rozpoznaje, kiedy ktoś po drugiej stronie infolinii się odezwał.

Osoby niesłyszące dostaną opcję Live Listen z napisami.

Deweloperzy też mają się z czego cieszyć

watchOS 26 to również nowe API, dzięki którym aplikacje będą jeszcze bardziej intuicyjne i dopasowane do użytkownika. Developerzy mogą tworzyć nowe widżety, sterowanie gestami czy dodatki do Stosu inteligentnego.

watchOS 26 to nie tylko aktualizacja systemu – to evolution level up dla Apple Watcha. Inteligentniejszy, piękniejszy i bardziej osobisty niż kiedykolwiek. Jeśli lubisz trenować, być na bieżąco i załatwiać sprawy z nadgarstka – ta wersja WatchOS to strzał w dziesiątkę.

Podsumowanie Apple WWDC 2025

WWDC 2025 przyniosło największe od lat zmiany w ekosystemie Apple, skupiając się na spójnym designie dzięki Liquid Glass oraz szerokiej integracji Apple Intelligence. Choć wiele funkcji, zwłaszcza te związane ze sztuczną inteligencją i tłumaczeniami na żywo, budzi entuzjazm, należy pamiętać, że ich pełna dostępność dla polskich użytkowników może być ograniczona, szczególnie na początku. Mimo to, tegoroczne aktualizacje zapowiadają nową erę personalizacji, produktywności i płynności w użytkowaniu urządzeń Apple, czyniąc je bardziej intuicyjnymi i zaawansowanymi niż kiedykolwiek. Pozostaje czekać na ich jesienną premierę, by móc doświadczyć tych nowości na własnych urządzeniach.