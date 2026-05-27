Przetestowałem realme 16 Pro+. Wielka bateria, wielki zoom

Smartfon za nieco ponad dwa tysiące złotych nie musi już być kompromisem dla ludzi, którzy „nie potrzebują flagowca”. Dziś w tej półce zaczyna się prawdziwa walka o faceta, który chce mieć dobry ekran, mocną baterię, aparat z charakterem i wydajność wystarczającą do pracy, zdjęć, filmów, nawigacji, sociali i wieczornego grania. realme 16 Pro+ 5G wchodzi właśnie w ten punkt rynku: nie udaje topowego telefonu za sześć tysięcy, ale bardzo wyraźnie próbuje zabrać część doświadczenia premium do rozsądniejszej ceny.

Ma 200-megapikselowy aparat z OIS, teleobiektyw 3,5x, ekran AMOLED 144 Hz, Snapdragona 7 Gen 4 i baterię 7000 mAh. To zestaw, który na papierze wygląda jak przepis na świetny telefon codzienny. Pytanie brzmi, czy realme 16 Pro+ jest tylko mocną specyfikacją w ładnej obudowie, czy faktycznie smartfonem, który można polecić wymagającemu użytkownikowi.

Design i wykonanie. Duży telefon, ale nie cegła

realme 16 Pro+ 5G jest smartfonem dużym. Ma ekran 6,8 cala, wysokość około 162 mm, szerokość około 76 mm, grubość 8,5 mm i waży około 198 g. Przy baterii 7000 mAh to bardzo rozsądny wynik, bo intuicyjnie można by oczekiwać cięższego, grubszego urządzenia. Producentowi udało się więc zmieścić potężny akumulator w obudowie, która nadal mieści się w granicach komfortu codziennego używania. Nie jest to telefon dla kogoś, kto lubi małe urządzenia do obsługi jedną ręką, ale w segmencie dużych smartfonów wypada dojrzale.

Wersje kolorystyczne w Polsce są dwie: złoty i szary. Złoty wariant będzie bardziej lifestyle’owy, bardziej zauważalny, bardziej „mam telefon, który ma wyglądać”. Szary, testowany przeze mnie jest bezpieczniejszy, bardziej męski w klasycznym sensie i mniej podatny na znudzenie po kilku miesiącach. To ważne, bo telefon jest dziś częścią codziennego stylu: leży na stole w restauracji, w uchwycie w aucie, obok laptopa na spotkaniu i w dłoni podczas podróży. realme 16 Pro+ nie wygląda jak sprzęt anonimowy, ale też nie przesadza z agresją.

Na plus trzeba zapisać odporność. Producent informuje, że ten model gwarantuje wodoszczelność klasy profesjonalnej IP69, a w szczegółach pojawia się zestaw norm IP66/IP68/IP69/IP69K. To oznacza, że telefon jest przygotowany na więcej niż przypadkowy deszcz czy zachlapanie przy zlewie. Nie robiłbym z niego sprzętu do nurkowania, ale w praktyce codziennej daje to spokój: ulewa, mokre dłonie, plaża, rower, kuchnia, trening — realme 16 Pro+ nie wygląda na telefon, przy którym trzeba nerwowo wycierać każdą kroplę.

Ekran realme 16 Pro+. Duży AMOLED, 144 Hz i jasność, która robi różnicę

Ekran to jeden z najmocniejszych punktów realme 16 Pro+. Dostajemy panel AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 1280 × 2800 pikseli, odświeżaniu do 144 Hz, 10-bitowej głębi kolorów, zagęszczeniu 453 PPI i jasności, która według specyfikacji dochodzi do 1800 nitów w HBM oraz 6500 nitów APL. Producent podaje też ochronę Corning Gorilla Glass 7i.

W codziennym używaniu ważniejsze od samych liczb jest to, że taki ekran pasuje do dużego telefonu. 6,8 cala daje przestrzeń do czytania, filmów, nawigacji, pracy mobilnej i oglądania meczu w podróży. Odświeżanie 144 Hz sprawia, że interfejs jest bardzo płynny, a telefon daje wrażenie szybkości nawet wtedy, gdy nie robimy nic ekstremalnego. To efekt, który trudno pokazać na zdjęciu, ale łatwo poczuć po kilku minutach.

Producent informuje o tym, że ten model posiada PWM 4608 Hz, certyfikat Netflix HDR, ultrasmukłą ramkę 1,48 mm i stosunek ekranu do obudowy 94%. To nie są rzeczy, które codziennie analizuje się przy kawie, ale składają się na doświadczenie premium. Telefon ma wyglądać nowocześnie, być jasny w słońcu, przyjemny wieczorem i wystarczająco responsywny, żeby nie psuć rytmu pracy.

Wydajność realme 16 Pro+. Snapdragon 7 Gen 4 to rozsądny wybór

Sercem 16 Pro+ jest Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 z GPU Adreno 722, wspierany przez pamięć LPDDR5X i nośnik UFS 3.1. W Polsce dostępne są konfiguracje 8 GB RAM + 256 GB oraz 12 GB RAM + 512 GB. Karty pamięci nie ma, więc wybór wersji trzeba dobrze przemyśleć już przy zakupie.

To nie jest procesor z absolutnego topu, ale właśnie w tym tkwi sens tego telefonu. realme 16 Pro+ nie udaje gamingowego potwora za 5000 zł. Ma być szybkim, płynnym, nowoczesnym smartfonem do codziennego życia. Snapdragon 7 Gen 4 bez problemu radzi sobie z social mediami, wieloma aplikacjami w tle, nawigacją, zdjęciami, wideo, bankowością, komunikatorami i większością gier. Różnicę względem flagowych Snapdragonów poczujesz dopiero w bardzo wymagających tytułach, długich sesjach pod obciążeniem albo przy porównaniu bezpośrednim.

Dla normalnego użytkownika ważniejsze jest coś innego: 16 Pro+ ma szybkie pamięci, duży zapas RAM w wersji 12/512 GB i ekran, który wizualnie wzmacnia poczucie płynności. To telefon, który działa sprawnie nie tylko pierwszego dnia po wyjęciu z pudełka, ale też po roku użytkowania, o ile system nie zostanie zatkany śmieciowymi aplikacjami.

Oprogramowanie to realme UI 7.0. Interfejs realme zwykle jest bogaty w funkcje, czasem aż za bardzo. Dla jednych to zaleta, bo można dopasować telefon pod siebie. Dla innych minus, bo wolą czystszy Android bez nadmiaru dodatków. Tu wszystko zależy od tolerancji użytkownika na personalizację producenta.

Aparat. 200 MP ma sens, ale teleobiektyw jest tu ważniejszy

Na pleckach realme 16 Pro+ mamy trzy aparaty: główny 200 MP f/1.8 z autofokusem i 2-osiową stabilizacją OIS, ultraszerokokątny 8 MP f/2.2 z polem widzenia 115,5° i AF oraz teleobiektyw 50 MP f/2.8 z OIS. Z przodu znajduje się aparat 50 MP f/2.4.

Największe wrażenie robi oczywiście liczba 200 MP, ale nie dajmy się jej całkowicie zahipnotyzować. W smartfonie ważniejsza jest jakość matrycy, optyki, stabilizacji, przetwarzania obrazu i powtarzalność efektów niż sama rozdzielczość. Aparat LumaColor 200 MP korzysta z matrycy Samsung HP5 1/1.56”, SuperOIS, pełnej rozdzielczości 200 MP oraz bezstratnego zoomu 1x/2x.

W praktyce główny aparat jest najmocniejszy w dzień, w mieście, w podróży, przy zdjęciach ludzi, samochodów, architektury i jedzenia. 200 MP daje możliwość wyciągnięcia dużej ilości detalu, ale w codziennym trybie telefon najpewniej będzie korzystał z łączenia pikseli, żeby uzyskać lepszą jasność i mniejszy rozmiar plików. Tryb wysokiej rozdzielczości ma sens wtedy, gdy fotografujesz coś statycznego i chcesz później kadrować.

Najciekawszy jest jednak teleobiektyw 50 MP 3,5x z OIS. To element, którego często brakuje w telefonach tej klasy. Dobre przybliżenie zmienia sposób fotografowania. Portret nie musi być robiony z nosem przy twarzy modela. Detal auta, zegarka, budynku czy talerza można złapać z dystansu. Perspektywa jest bardziej naturalna, bardziej magazynowa, mniej „smartfonowa”. Mamy do dyspozycji poziomy przybliżenia 0,6x, 1x, 2x, 3,5x, 7x, 10x, a nawet dalszy zoom cyfrowy do 120x, ale realnie najbardziej wartościowe będą zakresy do 3,5x i ewentualnie 7x przy dobrym świetle.

Ultraszeroki 8 MP jest najsłabszym elementem zestawu. Dobrze, że ma AF i szerokie pole widzenia, ale 8 MP w telefonie za ponad 2000 zł nie brzmi jak komponent klasy premium. Do zdjęć krajobrazowych, wnętrz i szybkich ujęć grupowych wystarczy, ale nie oczekiwałbym po nim tej samej szczegółowości i plastyki, co po głównym aparacie.

Zdjęcia lifestyle’owe. Ten telefon lubi ludzi

realme mocno promuje portrety, LumaColor, tryb Vibe Master, zdjęcia grupowe i naturalne odcienie skóry. Producent mówi o trójwymiarowej optymalizacji odcienia skóry, hybrydowym bokeh i rekonstrukcji światłocieni. Marketing brzmi gęsto, ale kierunek jest dobry. Smartfon ma robić zdjęcia nie tylko ostre, ale też przyjemne.

Dla mnie liczy się prosty scenariusz: wyjazd, restauracja, auto, trening, zegarek, znajomi, wieczorne miasto, weekend nad wodą. 16 Pro+ dobrze sprawdza się w takich kadrach, zwłaszcza gdy korzystam z głównego aparatu i teleobiektywu. To telefon, który ma potencjał robić bardziej dojrzałe portrety niż typowe średniaki z jednym mocnym sensorem i resztą wypełniaczy.

Trzeba jednak pamiętać, że agresywne algorytmy potrafią czasem przesadzić z wygładzaniem twarzy, podbijaniem kolorów i sztucznym HDR-em. Dobrze, że realme daje sporo trybów, w tym tryb profesjonalny wideo, noc, wysoką rozdzielczość, długi czas naświetlania, tryb gwiaździsty czy tilt-shift. To zestaw dla kogoś, kto lubi coś więcej niż szybkie „pstryknij i zapomnij”.

Wideo. 4K 60 kl./s z tyłu i z przodu robi robotę

realme 16 Pro+ obsługuje nagrywanie tylnym aparatem w 4K 60 kl./s, 4K 30 kl./s, 1080p 60 kl./s i 1080p 30 kl./s. Mamy też stabilizację obrazu dla 4K 60, 4K 30, 1080p 60 i 1080p 30, nagrywanie z zoomem, slow motion, tryb profesjonalny wideo, timelapse, multi-view i HDR. Przedni aparat również nagrywa w 4K 60 kl./s i 4K 30 kl./s.

To bardzo ważna informacja dla osób, które nagrywają rolki, krótkie materiały z podróży, ujęcia z auta, treningi, backstage z pracy albo rodzinne filmy. Przednia kamera 4K 60 kl./s daje realną przewagę przy vlogowaniu i rozmowach w lepszej jakości. Oczywiście papier to jedno, a jakość stabilizacji, ostrości i dynamiki tonalnej to drugie. W praktyce jest naprawdę dobrze, co mnie pozytywnie zaskoczyło.

Największą zaletą jest zestaw główny + teleobiektyw. Nagrywanie z przybliżeniem ma sens, gdy chcesz złapać detal bez cyfrowej papki. Największym ograniczeniem niestety jest ultraszeroki moduł 8 MP, który w testach odstawał jakością w trudniejszym świetle.

Bateria realme 16 Pro+. 7000 mAh zmienia sposób używania telefonu

Bateria to argument, który może sprzedać realme 16 Pro+ wielu użytkownikom. Producent podaje 7000 mAh typowo i 6840 mAh nominalnie. Mamy też szybkie ładowanie 80 W Ultra Charge, zgodność z 55 W PPS, 30 W VOOC, 13,5 W PD i 13,5 W QC.

realme twierdzi, że ten model gwarantuje „do dwóch dni działania”. Co z praktyką? Jak zawsze, takie deklaracje trzeba traktować jako warunki kontrolowane, a nie gwarancję identycznego wyniku u każdego. Ale sama pojemność 7000 mAh daje ogromny komfort.

W praktyce to telefon, który powinien bez problemu wytrzymuje bardzo intensywny dzień: rano wiadomości i muzyka, potem nawigacja, praca, zdjęcia, kilka filmów, aparat, hotspot, social media, wieczorem YouTube albo gra. Przy spokojniejszym użyciu dwa dni są realnym scenariuszem. To ważne, bo bateria zmienia psychologię korzystania ze smartfona. Nie sprawdzasz obsesyjnie procentów. Nie szukasz gniazdka w kawiarni. Nie bierzesz ładowarki do plecaka „na wszelki wypadek”.

Szybkie ładowanie 80 W nie jest rekordowe jak na realme, ale przy 7000 mAh nadal jest bardzo praktyczne. Tu nie chodzi o to, żeby bić rekordy na prezentacji. Chodzi o to, żeby po krótkim podłączeniu odzyskać sensowny zapas energii przed wyjściem.

Łączność i dodatki. Jest prawie wszystko, czego trzeba

Testowany model obsługuje 5G, dual SIM, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, USB OTG i szeroki zestaw kodeków audio Bluetooth: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD oraz LHDC 5.0. To bardzo dobry komplet. Szczególnie cieszy eSIM i NFC, bo telefon za ponad 2000 zł bez tych elementów wyglądałby dziś niepoważnie.

Jest też optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie, rozpoznawanie twarzy, pilot na podczerwień i komplet podstawowych czujników. IR blaster to drobiazg, ale w domu potrafi być zaskakująco przydatny. Telewizor, klimatyzacja, projektor, dekoder — czasem właśnie takie małe funkcje sprawiają, że telefon wydaje się bardziej „narzędziowy”.

W pudełku znajdziemy telefon, kabel USB, narzędzie do karty SIM, etui ochronne, skróconą instrukcję i instrukcję bezpieczeństwa. Oczywiście, ładowarki nie ma w zestawie, trzeba kupić ją osobno.

Cena realme 16 Pro+. 2299 zł albo 2499 zł. Który wariant wybrać?

W Polsce realme 16 Pro+ 5G kosztuje 2299 zł w wersji 8/256 GB oraz 2499 zł w wersji 12/512 GB. Różnica 200 zł jest na tyle mała, że rekomendowałbym wariant 12/512 GB. Nie tylko ze względu na RAM, ale przede wszystkim przez pamięć na zdjęcia i filmy.

Ten telefon mocno zachęca do robienia zdjęć, nagrywania filmików i ogólnie korzystania z aparatu jako pełnoprawnego narzędzia. 256 GB wystarczy wielu osobom, ale 512 GB daje spokój. A ponieważ karty pamięci nie są obsługiwane, nie ma prostego sposobu na późniejszą rozbudowę. Z doświadczenia sugeruję dopłacić do wersji z większą pamięcią na dane i RAM. Będziecie zadowoleni.

Dla kogo jest realme 16 Pro+?

To telefon dla faceta, który chce mocny sprzęt bez płacenia flagowej ceny. Dla kogoś, kto dużo jeździ, pracuje mobilnie, robi zdjęcia, ogląda wideo, korzysta z map, sociali, komunikatorów i nie chce wieczorem widzieć na ekranie komunikatu informującego, że pozostało procent baterii. To również dobry wybór dla użytkownika, który lubi portrety i zoom, bo teleobiektyw 3,5x z OIS jest tu ważniejszy niż sama plakietka 200 MP.

Nie kupowałbym go wyłącznie do gier na najwyższych ustawieniach. Snapdragon 7 Gen 4 jest mocny, ale nie jest flagowym układem dla ekstremalnych graczy. Nie kupowałbym go też, jeśli priorytetem jest mały, lekki telefon do jednej ręki. 6,8 cala robi swoje. Ostrożnie podszedłbym również do ultraszerokiego aparatu, bo 8 MP może być słabszym ogniwem fotograficznego zestawu.

Czy warto kupić ten model?

realme 16 Pro+ 5G to bardzo mocny smartfon lifestyle’owy z ambicjami fotograficznymi. Nie jest idealny, ale jego priorytety są dobrze ustawione. Ekran jest duży, jasny i płynny. Bateria 7000 mAh daje realną wolność. Aparat główny 200 MP i teleobiektyw 50 MP tworzą zestaw, który może dawać dużo frajdy w podróży, mieście i codziennym życiu. Wydajność jest wystarczająco mocna dla większości użytkowników, a cena 2299–2499 zł sprawia, że telefon nie odpływa w rejony absurdalnych flagowców.

Najbardziej sensowny wybór to wersja 12/512 GB za 2499 zł. Dopłata jest niewielka, a zapas pamięci przy takim aparacie ma duże znaczenie. realme 16 Pro+ poleciłbym komuś, kto chce telefonu praktycznego, efektownego i długodystansowego. To nie jest smartfon dla minimalistów. To smartfon dla faceta, który chce mieć jedno urządzenie do pracy, rozrywki, zdjęć i życia poza domem — bez ciągłego patrzenia na baterię.

