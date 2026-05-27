HUAWEI WATCH GT Runner 2 dostaje nowy wariant Racing Legend Edition i jednocześnie staje się tańszy w całej serii. Huawei CBG Polska ogłosił premierę wersji kolorystycznej stworzonej we współpracy z Eliudem Kipchoge, legendą maratonu, a przy okazji uruchomił promocję obejmującą wszystkie modele z rodziny HUAWEI WATCH GT Runner 2. Od 27 maja do 28 czerwca 2026 roku kupujący mogą skorzystać z obniżki o 400 zł na każdą wersję zegarka. To dobra wiadomość dla biegaczy, bo mówimy o smartwatchu, który nie jest tylko eleganckim dodatkiem do telefonu. HUAWEI WATCH GT Runner 2 ma inteligentny tryb maratonu, cyfrowego pacemakera, dokładny GPS, analizę regeneracji, monitorowanie HRV, tytanową kopertę, szkło Kunlun Glass i baterię pozwalającą na 32 godziny dokładnego śledzenia z GPS-em.

Nowa wersja Racing Legend Edition nie jest przypadkowym kolorem wrzuconym do oferty. Huawei podkreśla, że projekt powstał we współpracy z Eliudem Kipchoge, jedną z największych postaci w historii maratonu. To dobry kierunek dla zegarka biegowego, bo taka współpraca od razu ustawia produkt w konkretnym świecie: długiego dystansu, treningu, planowania i świadomej pracy nad formą.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition ma srebrny bezel i tkany pasek AirDry w kolorach granatowo-czerwono-biało-zielonych. Do tego dochodzi biały pasek z fluoroelastomeru z zieloną perforacją. W praktyce dostajesz więc wariant bardziej kolekcjonerski i sportowo-maratoński, ale nadal oparty na tej samej funkcjonalnej bazie, która ma pomagać w treningu.

Rekomendowana cena HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition wynosi 1699 zł. Ten wariant jest dostępny wyłącznie na huawei.pl, gdzie producent zapowiada też rabat dla studentów, bonus 50 zł za zapis do newslettera, możliwość rat oraz dodatkowy pasek z fluoroelastomeru w prezencie.

Cała seria tanieje o 400 zł

Najważniejsza informacja zakupowa jest prosta: od 27 maja do 28 czerwca 2026 roku wszystkie wersje HUAWEI WATCH GT Runner 2 są tańsze o 400 zł. Promocja obowiązuje u partnerów biznesowych Huawei, między innymi w Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom, Komputronik, u operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl oraz w strefie marki na Allegro.

Do tego każdy kupujący zegarek z serii dostaje 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+, możliwość skorzystania z darmowych okresów próbnych w usługach Kotcha, RacePace, Intervals.icu i Komoot w ramach oferty Multipass oraz darmową usługę ochrony ekranu przez 12 miesięcy od daty zakupu.

To sprawia, że promocja nie kończy się na samej obniżce. Huawei próbuje dorzucić coś, co faktycznie pasuje do biegowego zegarka: aplikacje, plany, analizę treningu, nawigację i ochronę ekranu, który w sprzęcie sportowym łatwo może dostać swoje podczas treningów.

Cztery wersje HUAWEI WATCH GT Runner 2

Po premierze Racing Legend Edition rodzina HUAWEI WATCH GT Runner 2 obejmuje cztery warianty. Nowy model ma srebrny bezel i tkany pasek AirDry w kolorach inspirowanych edycją Racing Legend. Pozostałe wersje to Błękit zmierzchu z niebieskim paskiem AirDry, Pomarańcz poranka z pomarańczowym paskiem AirDry oraz Czerń północy z czarnym paskiem AirDry.

Każdy z tych wariantów ma też drugi pasek z fluoroelastomeru. To praktyczne, bo tkany pasek może być wygodniejszy na co dzień, a fluoroelastomer lepiej sprawdzi się przy intensywnym poceniu, deszczu albo treningu, po którym zegarek trzeba szybko wyczyścić.

Dla biegacza wygląd nie jest najważniejszy, ale zegarek nosi się przez cały dzień. Dlatego dobrze, że seria daje wybór między bardziej stonowaną czernią, wyrazistą pomarańczą, spokojniejszym błękitem i nową wersją z maratońskim charakterem.

Tytan, AMOLED 3000 nitów i Kunlun Glass

HUAWEI WATCH GT Runner 2 nie jest tylko lekkim zegarkiem do biegania. Koperta każdego modelu została wykonana z tytanu klasy lotniczej. Zegarki mają wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,32 cala, rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności maksymalnej do 3000 nitów. Ekran chroni szkło Kunlun Glass.

To ważne szczególnie w sporcie na zewnątrz. Jasny ekran ma znaczenie, kiedy biegniesz w pełnym słońcu i chcesz jednym spojrzeniem sprawdzić tempo, tętno albo dystans. Wytrzymałość szkła i koperty też nie jest detalem, bo zegarek biegowy regularnie zahacza o rękaw, plecak, sprzęt, drzwi auta albo po prostu ląduje w trudniejszych warunkach.

Do tego dochodzi szczelność IP69, która pozwala trenować w deszczu, biegać po górskich bezdrożach czy pływać bez obaw o uszkodzenie zegarka.

Lekki zegarek, który nie przeszkadza w treningu

Konstrukcja HUAWEI WATCH GT Runner 2 ma 10,7 mm grubości, a masa razem z paskiem HUAWEI AirDry wynosi 43,5 g. To parametry, które mają znaczenie nie tylko na papierze. Zegarek sportowy musi być na tyle lekki, żeby po kilku kilometrach przestać o sobie przypominać.

Jeśli coś uwiera, odstaje albo nie mieści się pod rękawem bluzy biegowej, szybko zaczyna irytować. Huawei podkreśla, że zegarek swobodnie mieści się pod rękawem odzieży sportowej i nie uwiera nadgarstka. To szczególnie ważne zimą, podczas długich wybiegań i przy treningach, gdzie zegarek ma zbierać dane przez dłuższy czas.

Inteligentny tryb maratonu, czyli zegarek nie tylko mierzy, ale planuje

Najważniejsza funkcja dla biegaczy to inteligentny tryb maratonu. Zegarek analizuje dane z poprzednich treningów, a potem generuje spersonalizowany plan przygotowań pod konkretny dystans. To duża różnica względem prostego liczenia kroków i tętna.

Podczas przygotowań biegacz może śledzić takie wskaźniki jak próg mleczanowy, zdolności biegowe, intensywność treningu, czas regeneracji czy moc biegowa. To dane, które pomagają trenować mądrzej, a nie tylko więcej.

Dla amatora przygotowującego się do pierwszej połówki albo maratonu taki system może być szczególnie przydatny. Zamiast zgadywać, czy trening był za mocny, zegarek daje konkretniejszy obraz zmęczenia, progresu i gotowości do kolejnej jednostki.

Cyfrowy pacemaker na zawodach

HUAWEI WATCH GT Runner 2 ma pomagać także podczas startu. Zegarek prowadzi użytkownika w oparciu o tętno lub tempo, działając jak cyfrowy pacemaker. Informuje, czy biegacz utrzymuje założone tempo, czy biegnie za szybko albo za wolno.

To brzmi prosto, ale na zawodach potrafi uratować wynik. Wielu biegaczy zaczyna za szybko, bo niesie ich adrenalina, tłum i atmosfera startu. Potem przychodzi ściana, spadek tempa i walka o przetrwanie. Cyfrowy pacemaker ma pilnować założeń od początku do końca.

System oblicza docelowy wynik, rejestruje odchylenia i pokazuje czytelne wykresy tempa. Dla osób biegających na konkretny czas to bardzo praktyczna funkcja, bo pozwala lepiej kontrolować strategię biegu.

Regeneracja, sen i HRV

Po treningu zegarek nie kończy pracy. HUAWEI WATCH GT Runner 2 analizuje sen, sprawdza regenerację organizmu, uwzględnia fazy snu, czas odpoczynku i możliwe problemy z oddychaniem. Do całodobowego monitorowania samopoczucia oraz poziomu zmęczenia wykorzystywana jest analiza HRV.

To ważne, bo forma nie rośnie podczas samego treningu, tylko między treningami. Jeśli regeneracja kuleje, nawet najlepszy plan zaczyna się rozsypywać. HRV może pomóc ocenić, czy organizm jest gotowy na mocniejszą jednostkę, czy lepiej zrobić spokojny bieg albo odpoczynek.

Dla biegaczy, którzy łatwo wpadają w pułapkę „więcej znaczy lepiej”, takie dane są szczególnie cenne.

GPS na długie treningi

HUAWEI WATCH GT Runner 2 oferuje 2-zakresowy i 6-systemowy GNSS, który odpowiada za precyzyjną nawigację. Bateria ma wystarczać na 32 godziny dokładnego śledzenia z włączonym GPS-em albo do 14 dni oszczędnego użytkowania.

To dobra wiadomość dla osób, które biegają dłuższe dystanse, trenują w górach, startują w ultra albo po prostu nie chcą ładować zegarka po każdej aktywności. 32 godziny GPS-u oznaczają, że zegarek powinien spokojnie obsłużyć nie tylko maraton, ale też dłuższe wyzwania.

Kompatybilność z Androidem i iOS zwiększa natomiast grupę odbiorców. Nie trzeba być użytkownikiem jednego konkretnego ekosystemu, żeby korzystać z zegarka.

Dla kogo jest HUAWEI WATCH GT Runner 2?

HUAWEI WATCH GT Runner 2 jest dla osób, które biegają regularnie i chcą zegarka bardziej treningowego niż lifestyle’owego. Najwięcej sensu ma dla biegaczy przygotowujących się do zawodów, pracujących na tempie, tętnie i planie, a także dla tych, którzy chcą pilnować regeneracji.

Nowa wersja Racing Legend Edition trafi do osób, które chcą czegoś bardziej wyróżniającego się wizualnie i związanego z maratońską narracją Eliuda Kipchoge. Pozostałe warianty będą lepsze dla tych, którzy wolą spokojniejszy albo bardziej uniwersalny wygląd.

Promocja o 400 zł może sprawić, że cała seria stanie się ciekawszą opcją dla osób, które wcześniej patrzyły na ten zegarek, ale czekały na lepszy moment zakupowy.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 wygląda jak zegarek dla biegaczy z planem

Najciekawsze w tej premierze jest to, że Huawei nie dorzuca tylko nowego koloru. Racing Legend Edition buduje opowieść wokół biegania długodystansowego, a jednocześnie cała seria dostaje mocniejszą ofertę cenową. To dobre połączenie: nowy wariant przyciąga uwagę, promocja ułatwia decyzję, a funkcje treningowe bronią sensu zakupu.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 ma być zegarkiem dla ludzi, którzy nie chcą tylko wiedzieć, ile przebiegli. Chcą wiedzieć, jak biegli, jak trenować dalej, czy regeneracja nadąża i czy na zawodach trzymają tempo zgodne z planem.

I właśnie dlatego ta seria ma sens. Bo dobry smartwatch biegowy nie powinien tylko zbierać danych. Powinien pomagać wyciągać z nich wnioski.

