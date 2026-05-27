GAC EMKOO Hybrid to pierwszy hybrydowy model GAC dostępny na polskim rynku i od razu ciekawy sygnał dla całej Europy. To właśnie klienci w Polsce jako pierwsi w Europie mogą poznać i zamówić nowego SUV-a z napędem HEV, co pokazuje, że nasz rynek ma dla marki strategiczne znaczenie. GAC EMKOO Hybrid łączy układ hybrydowy o mocy 232 KM z czterocylindrowym silnikiem benzynowym 2.0 ATK, który w tym segmencie nie jest oczywistym wyborem.

GAC EMKOO Hybrid

Producent podkreśla średnie spalanie na poziomie 4,8 l/100 km, futurystyczny design, wersję wyposażenia Luxury i pakiet korzyści obejmujący m.in. finansowanie 50/50 RRSO 0%, ubezpieczenie OC/AC za 1 zł, metalizowany lakier za 1 zł oraz opony zimowe za 1 zł. Cena katalogowa wynosi 144 900 zł brutto, ale w finansowaniu 50/50 auto jest dostępne już od 72 450 zł.

GAC EMKOO Hybrid zaczyna europejską drogę od Polski

Chińskie marki coraz śmielej wchodzą do Europy, ale GAC zrobił tu coś szczególnie ciekawego. GAC EMKOO Hybrid debiutuje najpierw w Polsce, a dopiero później ma budować szerszą rozpoznawalność na kontynencie. To nie jest przypadkowy detal z komunikatu prasowego. Marka wprost podkreśla, że polscy klienci jako pierwsi w Europie mają dostęp do tego modelu, co pokazuje strategiczne znaczenie naszego rynku.

To dobry moment na taki ruch, bo polski rynek SUV-ów jest bardzo chłonny, a klienci coraz uważniej patrzą na hybrydy. Elektryki nadal budzą pytania o ładowanie, zasięg i cenę, ale klasyczny układ HEV dla wielu kierowców brzmi rozsądniej: tankujesz normalnie, jeździsz oszczędniej i nie musisz zmieniać codziennych nawyków.

GAC EMKOO Hybrid jest więc czymś więcej niż kolejnym SUV-em z Chin. To test, czy nowa marka może przyciągnąć polskich klientów połączeniem mocnej hybrydy, bogatego wyposażenia, atrakcyjnego finansowania i nietypowego designu.

GAC EMKOO Hybrid

Hybryda z silnikiem 2.0 ATK, czyli nie typowy downsizing

Najważniejszy techniczny punkt tego auta to napęd. GAC EMKOO Hybrid wykorzystuje zaawansowany układ HEV o mocy 232 KM oraz czterocylindrowy silnik benzynowy 2.0 ATK. Producent podkreśla, że to rzadko spotykane rozwiązanie w nowoczesnych hybrydach tego segmentu.

I faktycznie, rynek przyzwyczaił nas do coraz mniejszych silników, turbodoładowania i walki o każdy gram emisji przez downsizing. Tutaj GAC idzie inną drogą. Większa pojemność ma zapewniać płynniejszą pracę układu, wyższą kulturę jazdy i bardziej naturalną charakterystykę przyspieszania.

To może być mocny argument dla kierowców, którzy lubią hybrydy za oszczędność, ale nie chcą wrażenia, że samochód cały czas pracuje na granicy możliwości małej jednostki. 232 KM w SUV-ie tej klasy brzmi rozsądnie, szczególnie jeśli średnie spalanie deklarowane przez producenta wynosi 4,8 l/100 km.

GAC EMKOO Hybrid

Design, który nie udaje europejskiego SUV-a

GAC EMKOO Hybrid nie próbuje wyglądać jak kolejny spokojny SUV zaprojektowany pod europejską zachowawczość. Marka mówi o futurystycznym designie i faktycznie lista elementów wyposażenia idzie w stronę efektu wizualnego. Są elektryczne, automatyczne klamki, 19-calowe obręcze kół, panoramiczny dach z elektryczną roletą oraz przednie i tylne światła z funkcją powitalną.

Wymiary też ustawiają go w samym środku popularnego segmentu SUV-ów: 4680 mm długości, 1901 mm szerokości, 1670 mm wysokości, 2750 mm rozstawu osi i 175 mm prześwitu. To auto większe niż kompaktowy crossover, ale nadal rozsądne do miasta, tras i rodzinnego użytkowania.

Taki projekt może podzielić opinie, ale to akurat dobrze. Nowe marki potrzebują charakteru. Jeśli GAC chce być zauważony, EMKOO Hybrid musi wyglądać inaczej niż znane modele stojące od lat pod biurowcami i marketami.

GAC EMKOO Hybrid

Wersja Luxury, czyli jedna konfiguracja bez zabawy w pakiety

GAC EMKOO Hybrid jest oferowany wyłącznie w wersji Luxury. To upraszcza wybór, bo klient nie musi przedzierać się przez długą listę pakietów, dopłat i wersji. W standardzie dostaje między innymi tapicerkę ze skóry ekologicznej, wentylowane fotele przednie, ekran multimedialny 10,1 cala, automatyczną klimatyzację z czujnikiem jakości powietrza oraz system audio z sześcioma głośnikami.

To jest typowe podejście nowych marek z Chin: bogate wyposażenie od razu w standardzie, żeby łatwiej konkurować z bardziej rozpoznawalnymi producentami. Dla klienta oznacza to prostsze porównanie ceny. Nie patrzysz tylko na bazową kwotę, ale na to, ile naprawdę dostajesz w tej cenie.

W środku znalazła się też ładowarka indukcyjna oraz porty USB Type-A i Type-C z przodu. To drobiazgi, ale w codziennym używaniu ważne. SUV rodzinny albo firmowy musi obsłużyć telefony, nawigację, pasażerów i normalny chaos w trasie.

GAC EMKOO Hybrid

Przestrzeń i bagażnik, czyli praktyczna strona EMKOO

GAC EMKOO Hybrid ma bagażnik o pojemności 181 litrów przed rozłożeniem siedzeń i aż 1859 litrów po ich złożeniu. Ta pierwsza wartość może brzmieć skromnie jak na SUV-a, dlatego w tekście warto mocno zaznaczyć zakres po złożeniu kanapy.

Przy takich autach praktyczność jest kluczowa. Hybryda ma być nie tylko oszczędna, ale też wygodna na zakupy, wyjazd, przewóz większych rzeczy i codzienne rodzinne scenariusze. 1859 litrów po złożeniu siedzeń daje już spore możliwości.

Ważny jest też rozstaw osi 2750 mm, bo to on w dużej mierze wpływa na przestrzeń w kabinie. GAC podkreśla przestronność wnętrza i komfort podróżowania, a Road Show ma pozwolić klientom sprawdzić to na żywo podczas jazd testowych.

GAC EMKOO Hybrid

Bezpieczeństwo i systemy wsparcia

Hybrydowy SUV GAC został wyposażony w zestaw systemów wspomagających kierowcę. Na liście są adaptacyjny tempomat ACC, kamera 360°, system utrzymania pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych oraz komplet przednich, bocznych i kurtynowych poduszek powietrznych.

To element, który może być ważny dla klientów przesiadających się z bardziej znanych marek. Nowy gracz na rynku musi nie tylko dobrze wyglądać i mieć atrakcyjną cenę. Musi też dawać poczucie bezpieczeństwa i nowoczesności.

Kamera 360° przy takich wymiarach będzie szczególnie praktyczna. Auto ma ponad 4,6 metra długości i 1,9 metra szerokości, więc manewrowanie w mieście, garażu podziemnym czy pod sklepem powinno być łatwiejsze właśnie dzięki takim systemom.

GAC EMKOO Hybrid

Cena, finansowanie i pakiet korzyści

Cena GAC EMKOO Hybrid wynosi 144 900 zł brutto. Auto jest jednak dostępne w finansowaniu 50/50 RRSO 0% już od 72 450 zł. Przy zakupie klienci mogą skorzystać z pakietu korzyści, obejmującego ubezpieczenie OC/AC za 1 zł, metalizowany lakier za 1 zł, opony zimowe za 1 zł oraz promocyjne finansowanie, którego wartość może sięgać nawet 20 000 zł. Model jest objęty 5-letnią gwarancją producenta.

To jeden z najmocniejszych elementów całej oferty. Nowa marka potrzebuje argumentu, który zachęci klienta do wejścia do salonu i jazdy testowej. Cena katalogowa to jedno, ale finansowanie 50/50 i pakiet korzyści mogą realnie zwiększyć zainteresowanie.

Trzeba jednak uważać w komunikacji: 72 450 zł to nie pełna cena auta, tylko kwota w ofercie finansowania 50/50. W tekście warto to jasno zaznaczyć, żeby tytuł albo lead nie sugerowały, że nowy SUV kosztuje tyle w całości.

GAC EMKOO Hybrid

Road Show, czyli GAC pokazuje auto w Polsce

GAC EMKOO Hybrid jest obecnie prezentowany podczas Road Show w salonach dealerskich. Wydarzenie pozwala obejrzeć samochód, porozmawiać z ekspertami i odbyć jazdę testową. Road Show obejmuje między innymi Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Warszawę, Rzeszów oraz Łódź.

To ważne, bo przy nowej marce kontakt na żywo ma ogromne znaczenie. Klient może przeczytać o 232 KM, spalaniu 4,8 l/100 km i wyposażeniu Luxury, ale decyzja często zapada dopiero po sprawdzeniu jakości wnętrza, działania napędu i ogólnego wrażenia z jazdy.

Model był też prezentowany podczas Poznań Motor Show 2026, gdzie GAC pokazał pełną gamę samochodów dostępnych na polskim rynku.

GAC EMKOO Hybrid

GAC i Jameel Motors. Kto stoi za marką?

GAC, czyli Guangzhou Automobile Group, to chińska korporacja motoryzacyjna założona w 1997 roku. Firma produkuje samochody spalinowe, hybrydowe i elektryczne, inwestując w nowoczesne technologie, design i zrównoważony rozwój.

Za dystrybucją stoi Jameel Motors, międzynarodowa marka mobilności należąca do Abdul Latif Jameel. Firma działa w ponad 10 krajach i współpracuje z wieloma markami motoryzacyjnymi, w tym Toyotą, Lexusem, BYD, GAC Motor, MG Motor, Farizon Auto i Hino.

Ten kontekst jest ważny, bo nowa marka na rynku zawsze budzi pytania o zaplecze, dystrybucję i wiarygodność. GAC nie wchodzi do Polski samotnie, tylko przez międzynarodowego partnera, który zna rynek motoryzacyjny i obsługę klientów w wielu krajach.

GAC EMKOO Hybrid

Dla kogo jest GAC EMKOO Hybrid?

GAC EMKOO Hybrid jest dla kierowców, którzy chcą SUV-a z mocną hybrydą, bogatym wyposażeniem i nietypowym wyglądem, ale nie chcą przechodzić na pełnego elektryka. To propozycja dla osób, które chcą oszczędniejszej jazdy, ale nadal tankować normalnie i nie planować dnia wokół ładowarki.

Może zainteresować także tych, którzy szukają alternatywy dla europejskich, koreańskich i japońskich SUV-ów. 232 KM, spalanie 4,8 l/100 km, wersja Luxury, 5-letnia gwarancja i pakiet korzyści tworzą ofertę, która ma przyciągnąć uwagę przede wszystkim stosunkiem ceny do wyposażenia.

Największym wyzwaniem będzie zaufanie do marki. Największą szansą — fakt, że GAC EMKOO Hybrid daje dużo konkretów na start i jako pierwszy model hybrydowy GAC w Polsce może stać się wizytówką całej marki.

GAC EMKOO Hybrid pokazuje, że chińskie marki nie chcą grać tylko ceną

Najciekawsze w tym debiucie jest to, że GAC nie mówi wyłącznie: „mamy tańszego SUV-a”. Komunikat jest szerszy. Polska jako pierwszy rynek w Europie, hybrydowy napęd 2.0 ATK, 232 KM, średnie spalanie 4,8 l/100 km, futurystyczny design, bogata wersja Luxury i pakiet finansowy mają razem zbudować wrażenie nowoczesnej, ale rozsądnej alternatywy.

GAC EMKOO Hybrid nie musi od razu przekonać wszystkich. Wystarczy, że przyciągnie tych, którzy są gotowi sprawdzić nową markę, jeśli za konkretną cenę dostaną mocny napęd, dobre wyposażenie i gwarancję.

A fakt, że europejska historia tego modelu zaczyna się od Polski, dodaje tej premierze dodatkowego znaczenia. To nie jest już tylko obserwowanie chińskiej ekspansji z boku. To moment, w którym jeden z nowych graczy zaczyna testować Europę właśnie u nas.

GAC EMKOO Hybrid

Zobacz przy okazji również nasze testy samochodów.