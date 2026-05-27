Adrian Rzeźnik w ORLEN Teamie to jedna z ciekawszych informacji przed kolejną częścią rajdowego sezonu. 19-letni kierowca, najmłodszy w historii zwycięzca rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, razem z doświadczonym pilotem Kamilem Kozdroniem pojedzie w pełnym cyklu RSMP oraz wybranych rundach Rajdowych Mistrzostw Europy FIA ERC. Załoga pokazała już nowe barwy Skody Fabii RS Rally2, a jej kalendarz wygląda bardzo konkretnie: około 10 startów w Polsce i za granicą. Pierwszym rajdem w nowych barwach będzie Rajd Nadwiślański, zaplanowany na 29–30 maja. To moment, w którym Adrian Rzeźnik dostaje nie tylko mocne wsparcie, ale też dużą odpowiedzialność. Bo biały orzeł ORLEN na aucie oznacza, że oczekiwania automatycznie rosną.

Rajdy samochodowe kochają historie o młodych kierowcach, którzy szybko przeskakują kolejne poziomy. Adrian Rzeźnik idealnie pasuje do tego schematu, ale jego przypadek nie wygląda jak przypadkowy błysk. Adrian Rzeźnik zaczął rajdową drogę bardzo wcześnie, bo już w wieku 12 lat. Szkolił się pod okiem doświadczonych zawodników, w tym Martinsa Sesksa, Macieja Rzeźnika, Filipa Nivette’a i Grzegorza Grzyba.

Teraz Adrian Rzeźnik w ORLEN Teamie wchodzi w sezon, który może być dla niego jednym z najważniejszych dotychczas. Pełny cykl RSMP, wybrane rundy FIA ERC i auto klasy Rally2 to nie jest etap nauki w cieniu. To realna jazda na wysokim poziomie, w której trzeba łączyć tempo, regularność, odporność psychiczną i współpracę z pilotem.

Sam Rzeźnik mówi, że dołączenie do ORLEN Teamu to dodatkowa motywacja, wielkie wyróżnienie i duża odpowiedzialność. Trudno się dziwić. W polskim motorsporcie barwy ORLEN oznaczają wejście do rozpoznawalnej struktury, która przez lata kojarzyła się z największymi nazwiskami i ambitnymi projektami.

Sezon zaczął się od Finlandii, Hiszpanii i Świdnicy

Załoga Rzeźnik/Kozdroń rozpoczęła sezon 2026 od bardzo różnych warunków. Najpierw była Finlandia, czyli śnieg i lód. Potem przyszły asfaltowe starty w Hiszpanii oraz w Świdnicy, gdzie otwierano odpowiednio europejski i polski rozdział sezonu.

To ważne, bo młody kierowca w rajdach musi szybko uczyć się zmienności. Inne tempo, inna przyczepność, inne opisanie trasy, inna presja. Śnieg w Finlandii i asfalt w Polsce czy Hiszpanii wymagają zupełnie innego czucia samochodu. Im szybciej kierowca adaptuje się do warunków, tym większą ma szansę na stabilny rozwój.

Pierwszy start w nowych barwach ORLEN Teamu zaplanowano na Rajd Nadwiślański, czyli drugą rundę KIQ RSMP. To będzie symboliczny moment, bo od tego rajdu nowy projekt zacznie być widoczny na polskich odcinkach specjalnych.

Rajdowy kalendarz wygląda naprawdę intensywnie

Plan załogi jest napięty. Po Rajdzie Nadwiślańskim Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń mają wystartować w Rajdzie Małopolski, a następnie w Rajdzie Polski, który po raz pierwszy zostanie rozegrany na Śląsku i będzie zaliczany zarówno do krajowego, jak i europejskiego czempionatu.

Potem przyjdzie Rajd Rzeszowski, szczególny dla Rzeźnika, bo domowy. Tydzień później załoga ma pojawić się w Barum Czech Rally Zlín, jednej z najbardziej rozpoznawalnych rund w regionie. Sezon KIQ RSMP zakończy Rajd Wisły, a w grudniu duet planuje jeszcze start w kultowym Rajdzie Barbórka.

Około 10 polskich i zagranicznych rajdów w jednym sezonie to bardzo dużo, szczególnie dla 19-letniego kierowcy. Ale właśnie takie kalendarze budują doświadczenie. Nie da się nauczyć rajdów tylko na testach. Trzeba jechać pod presją czasu, z realnym wynikiem, na różnych trasach i z różną stawką.

Kamil Kozdroń wnosi doświadczenie, którego młody kierowca potrzebuje

W takich projektach pilot ma ogromne znaczenie. Kamil Kozdroń to nie jest przypadkowy wybór. Sezon 2026 jest już jego 18. sezonem startów, a największy sukces osiągnął w 2018 roku z Jakubem Brzezińskim. Wtedy dzięki pięciu miejscom na podium, w tym zwycięstwom w Rajdzie Nadwiślańskim i Rajdzie Dolnośląskim, załoga walczyła do ostatniej rundy o najwyższy laur w RSMP i zakończyła sezon jako II Wicemistrzowie Polski.

Kozdroń pilotował także Grzegorza Grzyba i Jerzego Tomaszczyka w rundach FIA ERC, a z Hubertem Ptaszkiem wystartował w 15 rundach WRC. To bardzo szerokie doświadczenie, które może być dla Rzeźnika bezcenne.

Młody kierowca potrzebuje przy sobie pilota, który nie tylko czyta opis, ale też pomaga zarządzać emocjami, rytmem rajdu i decyzjami w trudnych momentach. Szczególnie wtedy, gdy sezon obejmuje i Polskę, i Europę.

Skoda Fabia RS Rally2 to poważne narzędzie

Załoga pojedzie Skodą Fabią RS Rally2. To samochód najwyższej kategorii w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski i Rajdowych Mistrzostwach Europy. Dysponuje mocą 300 KM i momentem obrotowym 600 Nm, ma napęd na cztery koła i wyczynowe opony Pirelli. Na asfalcie przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3 sekundy.

Takie auto nie wybacza braku koncentracji, ale daje ogromne możliwości. Rally2 to poziom, na którym kierowca musi już naprawdę rozumieć samochód: hamowanie, trakcję, balans, pracę zawieszenia, opony i tempo na długim dystansie. To nie jest tylko kwestia odwagi.

Za przygotowanie samochodu odpowiada Keane Motorsport. To kolejny ważny element układanki, bo w rajdach wynik zależy nie tylko od kierowcy i pilota. Serwis, ustawienia, niezawodność i reakcja na problemy techniczne potrafią decydować o całym weekendzie.

Rzeźnik ma już za sobą mocne wyniki

Adrian Rzeźnik ma 19 lat, ale jego rajdowe CV jest już konkretne. W wieku 17 lat zdobył tytuł Wicemistrza Litwy w klasie LARC3. W drodze po ten wynik razem z Adrianem Sadowskim sześć razy stawał na podium, wygrywając między innymi Rally Zemaitija i Samsonas Rally Utena w klasie LARC3.

W 2025 roku Rzeźnik i Kozdroń startowali w Rajdowych Mistrzostwach Europy FIA ERC. Podczas Rally Sierra Morena zajęli drugie miejsce w ERC3 i ERC Fiesta Rally3 Trophy. W kolejnych rundach, mimo problemów technicznych, regularnie osiągali wyniki w czołówce i wygrywali po kilkanaście odcinków specjalnych w obu klasyfikacjach.

Do tego dochodzi Rajd Rzeszowski 2025, gdzie duet był najszybszy w kategorii Rally3, wygrywając wszystkie odcinki specjalne. W Rajdzie Barbórka po raz pierwszy wystąpił Skodą Fabią RS Rally2 i zanotował czasy w ścisłej czołówce, kończąc na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej.

ORLEN Team dostaje młody rajdowy projekt z potencjałem

Adrian Rzeźnik w ORLEN Teamie to nie tylko wsparcie dla kolejnego kierowcy. To inwestycja w młody projekt, który ma jasną ścieżkę: RSMP jako baza, FIA ERC jako porównanie z Europą i Rally2 jako naturalny krok w górę.

Kamil Kozdroń podkreśla, że rozszerzenie programu startów o RSMP razem z ERC oznacza bardzo intensywny sezon, a pojawienie się białego orła ORLEN na aucie jest dla załogi powodem do dumy.

To ważne również dla kibiców. Polska scena rajdowa potrzebuje młodych nazwisk, które nie tylko pojawiają się punktowo, ale mają pełniejszy program, rozpoznawalne barwy i możliwość porównywania się na różnych trasach. Adrian Rzeźnik ma tempo, Kozdroń ma doświadczenie, a ORLEN daje temu projektowi większą widoczność.

Rajd Nadwiślański będzie pierwszym sprawdzianem w nowych barwach

Rajd Nadwiślański 29–30 maja będzie pierwszym startem Rzeźnika i Kozdronia w barwach ORLEN. To od razu ciekawe otwarcie, bo załoga wchodzi w nowe malowanie, nową komunikację i duże zainteresowanie.

Pierwszy rajd po ogłoszeniu takiego partnerstwa zawsze ma dodatkowy ciężar. Z jednej strony trzeba robić swoje i jechać według planu. Z drugiej — każdy będzie patrzył, jak młody kierowca poradzi sobie z nową rolą. A w rajdach presja często zaczyna działać jeszcze przed pierwszym odcinkiem.

Jeśli Rzeźnik i Kozdroń dobrze wejdą w rytm, mogą szybko zbudować pozytywną narrację wokół całego sezonu. Szczególnie że kalendarz nie daje wiele czasu na oddech.

Dla polskich rajdów to dobra wiadomość

Polski motorsport potrzebuje historii, które da się śledzić przez cały sezon. Adrian Rzeźnik w ORLEN Teamie daje właśnie taką opowieść: młody kierowca, doświadczony pilot, mocny samochód, pełny program w Polsce i wybrane starty europejskie.

To nie jest jeszcze historia o gotowym mistrzu. To historia o projekcie w fazie przyspieszania. I właśnie dlatego może być ciekawa. Kibice będą mogli zobaczyć, jak 19-letni kierowca radzi sobie z coraz większą odpowiedzialnością, mocniejszym autem i sezonem, który wymaga nie tylko szybkości, ale też dojrzałości.

Największy test nie polega na jednym błysku. Polega na tym, czy przez cały rok da się dowozić tempo, uczyć się na błędach i utrzymywać koncentrację. Rajdy bardzo szybko oddzielają potencjał od regularności.

Adrian Rzeźnik w ORLEN Teamie. Teraz zaczyna się poważna jazda

Dołączenie do ORLEN Teamu to dla Rzeźnika duży krok. Ma 19 lat, konkretne wyniki, za sobą starty w ERC i przed sobą sezon, który może przyspieszyć jego rozwój bardziej niż wszystko dotychczas. Obok niego siedzi pilot z ogromnym doświadczeniem, a pod nimi pracuje Skoda Fabia RS Rally2, czyli auto zdolne do jazdy na najwyższym poziomie w Polsce i Europie.

To połączenie brzmi obiecująco, ale rajdy nie nagradzają za same zapowiedzi. Liczą się odcinki, czasy, błędy, serwis, opony, pogoda i głowa. Rzeźnik dostaje narzędzia, żeby zrobić duży krok. Teraz trzeba przełożyć je na wyniki.

Jeśli ten sezon pójdzie dobrze, Adrian Rzeźnik w ORLEN Teamie może stać się jedną z najważniejszych młodych historii polskich rajdów. I właśnie dlatego warto patrzeć na jego Skodę już od Rajdu Nadwiślańskiego.

