Kiedy najlepiej kupować loty i planować wymarzone podróże?

Każdy z nas ma noworoczne postanowienia i marzenia, które chce spełnić w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Często są to plany związane z odwiedzaniem innych krajów. Kiedy najlepiej kupować loty? Fru.pl przychodzi z odpowiedzią na to pytanie!

Kiedy najlepiej kupować loty? Fru.pl śpieszy z odpowiedzią

Podróżowanie za najniższe ceny to cel każdej osoby, która chce odwiedzić inne kraje i poznać tamtejszą kulturę. Kiedy najlepiej kupować loty, nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem? Jak co roku Fru.pl startuje z akcją Styczniowe Okazje, która pomaga planować wymarzone podróże w naprawdę niskich cenach. Bo jak inaczej nazwać loty Mediolanu od 134 zł, Paryża od 138 zł czy Wenecji od 141 zł?

Często jestem pytana o najlepszy moment na rezerwacje wakacji i urlopów. I zawsze odpowiadam, że jest to styczeń. Właśnie wtedy linie lotnicze planują siatkę połączeń na resztę roku i proponują niższe ceny oraz oferują wiele promocji. Wszystkie Styczniowe Okazje można znaleźć oczywiście na Fru.pl, a przy okazji rezerwując loty wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są nagrody o łącznej wartości 33 000 zł. Marta Gałuszka, Brand Manager Fru.pl

Bazując na branżowych danych z ostatnich sześciu lat, zakupy lotów z kilkutygodniowym wyprzedzeniem opłacają się najbardziej. Okazuje się, że bilety kupione w styczniu na wyjazdy planowane na początek roku, wakacje czy na okres zimowo-świąteczny są nawet o 60 proc. tańsze w zależności od przewoźnika i okresu, w którym planujemy nasz wylot.

Styczniowe okazje czarnym piątkiem podróżników

Styczniowe okazje w branży podróżniczej określane są “czarnym piątkiem”, co tylko potwierdza, że pierwszy miesiąc roku jest najlepszym momentem do planowania podróży. Właśnie w tym okresie liczba osób rezerwujących loty za 60 dni lub dłużej stale rośnie. Mowa tutaj o tzw. booking window, czyli czas pomiędzy dniem rezerwacji a dniem wylotu. W 2022 roku booking window wynosił 29 proc., w 2023 33 proc., a już teraz, w ciągu pierwszego miesiąca roku (1-7 stycznia) 30 proc. rezerwacji dotyczy lotów, które odbędą się za minimum 60 dni!

Stworzyliśmy algorytm, który pomaga naszym klientom podjąć decyzje i pokazuje, ile mogą zaoszczędzić, decydując się na zakupy w styczniu. Na stronie, przy każdym wyszukiwaniu widnieje link „Dlaczego jest taniej?”, po kliknięciu w niego widać wykres, który prezentuje ewolucję cen od teraz do miesiąca wyjazdu. W taki sposób można upolować loty nawet kilkadziesiąt procent taniej. Marta Gałuszka, Brand Manager Fru.pl

Jakie loty w styczniu z Polski wychodzą najtaniej?

W trakcie obowiązywania Styczniowych Okazji najbardziej ekonomicznymi trasami lotniczymi z Polski są miasta europejskie, cieszące się popularnością wśród Polaków podczas wakacji, podróży służbowych oraz okazjonalnych wizyt u znajomych i krewnych. Wśród najbardziej przystępnych cenowo połączeń znajdują się: Gdańsk – Hamburg już od 91 zł, Gdańsk – Mediolan od 134 zł, Poznań – Paryż oraz Kraków – Bolonia, oba dostępne od 138 zł, a także Wrocław – Wenecja i Kraków – Berlin, zaczynające się od 141 zł.

Dla tych, którzy marzą o słońcu i cieple, godne polecenia są destynacje takie jak: Alicante (od 227 zł), Barcelona (od 255 zł), Rzym (od 208 zł), Palermo (od 299 zł), Nicea (od 217 zł), Ateny (od 248 zł), Neapol (od 212 zł), Sewilla (od 282 zł) czy Lizbona (od 321 zł). Poza granicami Europy, warte uwagi są również: Dubaj (od 1118 zł), Tajpej (od 2321 zł), Nowy Jork (od 1274 zł) oraz Miami (od 1762 zł).

Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które planują swoje wyloty poza granice Europy mogą chcieć poczekać i czujnie obserwować zmiany cen, ponieważ jak zdradza Fru.pl, wkrótce powinny pojawić się promocje w liniach typowo rejsowych.

Co się stanie, gdy wcześniej kupiony lot zostanie odwołany?

Wiele osób miewa wątpliwości z tak przedwczesnym kupnem i rezerwacją lotu. Podróż zamówiona kilka miesięcy przed może zostać odwołana lub może dojść do nieoczekiwanych zdarzeń, na które nie będziemy mieć wpływu. Fru.pl oferuje takie programy jak FRU Flex który pozwala na dobrowolną rezygnację z podróży do 24 godzin przed odlotem otrzymując przy tym gwarancję otrzymania 90% wartości rezerwacji lub przełożenie lotu na inny termin w tej samej, pierwotnej cenie. Z kolei FRU Trip Protect, który w sytuacji odwołania lub opóźnienia lotu daje możliwość kontynuacji podróży poprzez znalezienie szybkich alternatywnych połączeń do miejsca docelowego.

Co więcej, każda osoba, która zarezerwuje lot w styczniu na platformie Fru.pl, weźmie udział w konkursie "Styczniowe Okazje", w którym można wygrać vouchery na rezerwacje kolejnych lotów platformie. Konkurs trwa od 3 stycznia do 1 lutego 2023 roku.