Kto z nas nie złapał nigdy hulajnogi pod domem, żeby szybciej dojechać na spotkanie, do kawiarni czy po prostu – dla frajdy? Mikromobilność to już nie przyszłość – to codzienność, zwłaszcza w większych miastach. A Lime właśnie udowadnia, jak bardzo lubimy ten środek transportu.

1 milion przejazdów hulajnogami jednego dnia.

30 maja 2025 r. amerykańska firma Lime – największy na świecie operator hulajnóg i rowerów elektrycznych na minuty – pobiła swój rekord i jednocześnie ustanowiła historyczny wynik: ponad milion przejazdów jednego dnia. Milion. W jeden dzień. Na całym świecie. Trochę jak globalny festiwal na kółkach.

Lime ma powody do świętowania. Milion przejazdów jednego dnia

Ciepłe dni i sezon na hulajnogi wystartowały na dobre, a ludzie – zamiast nudzić się w korkach czy czekać na spóźnione autobusy – wzięli sprawy (czy raczej kierownice) w swoje ręce. Jak się okazało, najwięcej jeździli mieszkańcy Londynu – to właśnie tam padł rekord przejazdów rowerem elektrycznym. Hulajnogowa stolica? Berlin. A jeśli chodzi o najwyższą liczbę przejazdów na osobę – tu króluje Mediolan. Europejczycy po prostu lubią czuć wiatr we włosach.

Miasto z największą liczbą przejazdów w Ameryce Północnej: Seattle

Miasto z największą liczbą przejazdów na Bliskim Wschodzie: Tel Awiw

Miasto z największą liczbą przejazdów w Australii/Nowej Zelandii: Sydney

Miasto z największą liczbą przejazdów hulajnogami elektrycznymi: Berlin

Miasto z największą liczbą przejazdów na użytkownika: Mediolan

Miasto z największą liczbą przejazdów na pojazd: Paryż

Polacy jeżdżą hulajnogami?

A jak na tym tle wypadła Polska? Warszawa zgarnęła tytuł lidera, jeśli chodzi o przejazdy hulajnogami. Z kolei w kategorii „najwięcej przejazdów na jeden pojazd” zwyciężyło… Piaseczno. Tak, Piaseczno. Nie pytajcie jak, po prostu mieszkańcy Piaseczna wiedzą, jak wykorzystać dostępne opcje.

Co ciekawe, Lime nie traktuje tego miliona jako zwykłej statystyki. CEO firmy, Wayne Ting, powiedział jasno: to nie tylko liczba, to zapowiedź przyszłości. Takiej, w której miejskie podróże do 10 km nie będą wymagały samochodu, a powietrze w miastach będzie czystsze. Brzmi trochę jak utopia? Być może. Ale patrząc na rosnącą popularność mikromobilności – coraz bardziej realna.

Gdzie Lime ma swoje hulajnogi?

Lime działa dziś w ponad 30 krajach na pięciu kontynentach i z roku na rok rozwija swoją flotę. Hulajnogi i rowery Gen4, które można spotkać w wielu miastach, to już sprzęty z wyższej półki – lekkie, szybkie, z lepszym zasięgiem. Do tego firma stale inwestuje w nowe modele, takie jak LimeBike czy LimeGlider, które właśnie pojawiają się na ulicach kolejnych miast.

Milion przejazdów dziennie to wynik, który robi wrażenie, ale Lime otwarcie mówi: „To dopiero początek”. I wygląda na to, że mają rację. Jeśli tempo wzrostu utrzyma się na tym poziomie, za kilka lat zamiast „idę na tramwaj” będziemy mówić: „biorę hulajnogę Cóż – przyszłość (i korki) nadjeżdżają na dwóch kółkach.

