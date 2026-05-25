Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Nuda, którą lubię

Renault Captur E-Tech full hybrid 145 KM z 2025 roku to auto poprawne aż do bólu. Ale nie jest to ból głowy po walce z multimediami, asystentem pasa ruchu i źle przetłumaczonym menu. To raczej ten rodzaj poprawności, który po kilku dniach zaczynasz doceniać. Captur jest przyjemny w jeździe, oszczędny, wygodny w mieście i dobrze skrojony pod codzienne życie. Nie porywa serca, ale też nie wystawia cierpliwości na próbę. A gdy w mieście widzisz średnie spalanie około 4,5 l/100 km, przestajesz się czepiać, że nie ma charakteru Alpine A110.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Renault Captur E-Tech nie udaje kogoś, kim nie jest

Lubię samochody, które wiedzą, czym są. Captur właśnie taki jest. To mały miejski SUV, a właściwie crossover, który ma być wygodny, oszczędny, łatwy do zaparkowania i na tyle praktyczny, żeby nie trzeba było tłumaczyć rodzinie, że „tak, bagaże się zmieszczą, tylko trzeba trochę pomyśleć”. Renault nie próbuje zrobić z niego terenówki, sportowca ani gadżetu dla ludzi, którzy wybierają auto na podstawie liczby animacji w systemie multimedialnym.

Po liftingu Captur wygląda dojrzalej i bardziej wyraziście, ale nadal bez przesady. Ma ostro narysowany przód, charakterystyczne światła, zwarte proporcje i sylwetkę, która dobrze pasuje do miasta. Nie jest tak krzykliwy jak niektóre nowe auta z Chin, ale przynajmniej nie wygląda jak projekt robiony z listy inspiracji: „trochę Range Rovera, trochę Porsche, trochę Volvo, resztę dopiszemy później”.

Wymiary są rozsądne: Captur ma 4239 mm długości, 1797 mm szerokości i 2639 mm rozstawu osi. To wystarczająco dużo, żeby auto nie sprawiało wrażenia zabawki, ale nadal na tyle kompaktowo, żeby w mieście nie walczyć o każdy manewr jak kapitan promu w porcie.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Wnętrze Renault Captur E-Tech: bez fajerwerków, ale wszystko ma sens

W kabinie Renault Captur nie robi wielkiego show. I bardzo dobrze. Jest normalnie, przejrzyście i funkcjonalnie. To nie jest wnętrze, po którym człowiek mówi: „muszę zrobić zdjęcie deski rozdzielczej i wrzucić na Instagram”. Ale też nie jest to kabina, która po 20 minutach doprowadza do szału.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Największa zaleta? Obsługa nie przeszkadza w jeździe. Po kilku testach chińskich samochodów, w których systemy multimedialne potrafią przypominać labirynt z taniego tabletu, Captur wypada po prostu dojrzale. Renault nie wymyśla wszystkiego od nowa. Nie każe kierowcy szukać podstawowych funkcji w piątym podmenu. Nie udaje, że wielki ekran rozwiązuje wszystkie problemy świata.

Jasne, nie jest to kabina premium. Są twardsze plastiki, są miejsca, gdzie widać oszczędności, ale całość jest spójna i przyjemna. Wydaje mi się, że to jeden z mocniejszych małych SUV-ów, jeśli komuś zależy na wyglądzie, praktyczności i wartości, choć zastrzega, że nie jest to auto szczególnie ekscytujące w prowadzeniu ani superkomfortowe względem najlepszych rywali. I to bardzo dobrze pasuje do tego samochodu: nie zachwyca, ale nie zawodzi.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Praktyczność: mały SUV, który ogarnia codzienność

Captur to nie jest rodzinny autobus. Nie ma sensu udawać, że zrobimy z niego alternatywę dla Scenica, Austral czy większego SUV-a. Ale jako miejski crossover sprawdza się naprawdę dobrze. Bagażnik w wersji full hybrid ma około 348 litrów według danych technicznych, czyli mniej niż w niektórych odmianach spalinowych, ale wciąż wystarczająco do codziennego użytkowania.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Zakupy, torba sportowa, plecaki, weekendowy wyjazd we dwoje, dziecko i jego zestaw „minimum logistyczne”, który objętościowo przypomina przeprowadzkę — Captur to ogarnie. Nie będzie królem pakowności, ale też nie po to powstał. To auto do miasta, do pracy, do szkoły, na zakupy i okazjonalną trasę. I w tej roli jest bardzo naturalne.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Napęd E-Tech: hybryda, która robi to, co powinna

Pod maską pracuje układ E-Tech full hybrid 145 KM. To klasyczna hybryda Renault, bez ładowania z gniazdka, która ma oszczędzać paliwo szczególnie tam, gdzie zwykłe benzyniaki najbardziej cierpią: w mieście. I właśnie tam Captur pokazuje najmocniejszą stronę.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Auto jest bardzo przyjemne w jeździe. Nie szybkie, nie sportowe, nie ostre. Przyjemne. Rusza płynnie, często korzysta z napędu elektrycznego, nie szarpie i nie wymaga od kierowcy żadnej specjalnej filozofii. Wsiadasz, wrzucasz D i jedziesz. Bez trybów, bez ładowania, bez planowania, bez aplikacji i kabli. Dla normalnego użytkownika to ogromna zaleta.

Oficjalne dane techniczne wskazują, że Captur E-Tech full hybrid ma średnie zużycie paliwa od około 4,3-4,8 l/100 km w zależności od wersji, a przyspieszenie do 100 km/h wynosi około 10,6 s. To nie są liczby dla ludzi, którzy mierzą czas od świateł do świateł. To liczby dla kogoś, kto chce oszczędnie jeździć po mieście i nie denerwować się przy dystrybutorze.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Spalanie: tu Renault naprawdę dowozi

Najlepszy element tego auta? Spalanie. W mieście Captur E-Tech full hybrid potrafił zejść do około 4,5 l/100 km. I to jest świetny wynik. Nie „dobry jak na SUV-a”, nie „akceptowalny jak na automat”, tylko po prostu świetny. Właśnie w mieście hybryda ma największy sens, bo odzyskuje energię, często jedzie na prądzie i nie marnuje paliwa tak jak klasyczny benzyniak w korkach.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Na autostradzie przy 140 km/h spalanie wyniosło około 7,5 l/100 km. I to też jest uczciwy wynik. Jasne, nie jest tak spektakularny jak miejski rezultat, ale przy tej prędkości mały SUV z benzynowo-elektrycznym układem napędowym nie będzie nagle palił jak diesel jadący za tirem. Fizyka dalej istnieje, nawet jeśli działy marketingu czasem próbują ją zagłuszyć.

Renault deklaruje dla Captura full hybrid E-Tech średnie zużycie od 4,5 l/100 km według WLTP, więc testowy wynik miejski świetnie wpisuje się w obietnice producenta. A realne 7,5 l/100 km przy 140 km/h pokazuje tylko, że na autostradzie każda hybryda trochę traci swój miejski czar.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Prowadzenie Renault Captur E-Tech: nic nie zachwyca, nic nie przeszkadza

Captur prowadzi się bardzo przyjemnie, ale nie będę opowiadał bajek, że to auto dla kierowcy szukającego emocji. Układ kierowniczy jest lekki, zawieszenie komfortowe, całość nastawiona na normalną jazdę. Nie ma tu sportowej precyzji, nie ma ostrych reakcji, nie ma charakteru hot hatcha w przebraniu crossovera.

Ale też niczego mu nie brakuje. W mieście jest zwrotny i łatwy w prowadzeniu. Na trasie stabilny. W codziennym użytkowaniu nie męczy. To jest samochód, który wykonuje zadanie bez robienia z tego spektaklu. Trochę jak dobry ekspres do kawy w biurze: nikt go nie podziwia, ale wszyscy są zadowoleni, że działa.

I tu znowu pojawia się porównanie z chińskimi autami. Captur nie ma tej imponującej listy wyposażenia na pokaz, nie wygląda jak „premium za pół ceny”, ale jego systemy nie doprowadzają do szału. Asystenci nie zachowują się jak nadgorliwy instruktor po trzech kawach. Multimedia nie próbują udowodnić, że są mądrzejsze od kierowcy. To ogromna różnica w codziennym użytkowaniu.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Cena Renault Captur E-Tech: od 100 tysięcy to dużo, ale jest argument

Cena od około 100 tys. zł za Captura może wydawać się wysoka, zwłaszcza gdy spojrzymy na chińskie SUV-y, które za podobne pieniądze kuszą większym nadwoziem, większym ekranem i dłuższą listą wyposażenia. Tyle że po kilkuset takich testach rozumiem, że samochód to nie tylko tabelka.

Oficjalna strona Renault pokazuje Captura od 95 000 zł w promocyjnej ofercie dla wersji Eco-G, natomiast odmiany hybrydowe są wyraźnie droższe. W polskich cennikach Captur E-Tech full hybrid 145 w lepiej wyposażonych wersjach potrafił kosztować ponad 120 tys. zł, a wcześniejszy cennik rocznika 2024 wskazywał 131 800 zł za wersję esprit Alpine.

Czy to mało? Nie. Ale w zamian dostajesz samochód dopracowany, oszczędny, przyjemny i przewidywalny. A to są cechy, których nie widać na pierwszej stronie konfiguratora, ale bardzo szybko docenia się po tygodniu jazdy.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Konkurencja: Yaris Cross, Puma, Kamiq i chiński hałas w tle

Najbliżsi rywale Captura to Toyota Yaris Cross Hybrid, Ford Puma, Skoda Kamiq, Volkswagen T-Cross czy Peugeot 2008. Toyota będzie bardzo mocna spalaniem i reputacją hybrydy. Ford Puma może dać więcej przyjemności z prowadzenia. Skoda i Volkswagen będą bardziej klasyczne, uporządkowane i przewidywalne. Peugeot 2008 będzie ciekawszy stylistycznie.

Captur jest gdzieś pośrodku. Nie jest najładniejszy, nie prowadzi się najlepiej, nie ma największego bagażnika i nie jest najtańszy. Ale jako całość jest bardzo dobrze wyważony. I właśnie tym wygrywa. Nie jedną spektakularną cechą, tylko brakiem poważnych wad.

Chińskie auta? Mogą dać więcej za podobne pieniądze, przynajmniej na papierze. Ale po doświadczeniach z Chery, Jaecoo, MG czy Geely coraz bardziej widać, że cena i wyposażenie to dopiero początek. Liczy się też oprogramowanie, działanie systemów bezpieczeństwa, logika obsługi i to, czy samochód po prostu nie irytuje. Captur może nie robi efektu „wow”, ale nie robi też codziennego „dajcie mi święty spokój”.

Renault Captur E-Tech 145 KM full hybrid. Fot.: Ernest Dragan.

Werdykt: poprawny aż do bólu. I bardzo dobrze

Renault Captur E-Tech full hybrid 145 KM to samochód, któremu naprawdę trudno coś poważnego zarzucić. Jest normalny, przyjemny, oszczędny i wygodny. Niczym szczególnym nie zachwyca, ale też nie zostawia kierowcy z listą problemów do opisania po każdym przejeździe. Po tygodniu z tym modelem zostaje raczej miłe wspomnienie niż wielka emocja. I w tym przypadku to komplement.

Największe plusy? Spalanie, szczególnie w mieście. Przyjemna jazda. Brak irytujących systemów w stylu wielu chińskich aut. Sensowna praktyczność. Dobra codzienna ergonomia. Największy minus? Cena, bo od około 100 tys. zł zaczyna się robić poważnie, a konkurencja nie śpi.

Czy bym go kupił? Rozważyłbym. Nie dlatego, że Captur rozpala wyobraźnię. Nie rozpala. Ale dlatego, że jest samochodem, który robi swoją robotę i nie próbuje codziennie udowadniać, że jest mądrzejszy od kierowcy.

To taki typ auta, który nie będzie bohaterem plakatu na ścianie. Ale może być bohaterem zwykłego tygodnia: do pracy, po dzieci, na zakupy, w trasę, bez dramatu i bez wysokich rachunków za paliwo. Renault Captur E-Tech full hybrid jest poprawny aż do bólu. Tyle że po ostatnich testach wiem jedno: czasem taka poprawność jest dokładnie tym, czego w motoryzacji najbardziej brakuje.