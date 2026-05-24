MOVA pop-up w Arkadii. Roboty sprzątające można sprawdzić na żywo

MOVA pop-up w Arkadii to dobra wiadomość dla każdego, kto ma dość wybierania sprzętu wyłącznie po tabelkach, renderach i hasłach o „rewolucji w sprzątaniu”. Od 25 do 30 maja 2026 roku w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia powstanie specjalna strefa doświadczeń MOVA, w której będzie można osobiście sprawdzić najnowsze roboty sprzątające marki. Zamiast czytać o sile ssania, mopowaniu świeżą wodą i pokonywaniu progów, będzie można zobaczyć, jak te rozwiązania działają w praktyce.

Na miejscu pojawi się między innymi seria S70 Roller, model S70 Ultra Roller z siłą ssania 32 000 Pa, technologią HydroForce i systemem StepPro 2.0, a także P70 Pro Ultra ze stacją sterylizującą pady we wrzątku 100°C. To wydarzenie dla ludzi, którzy chcą zobaczyć, czy smart home naprawdę potrafi ułatwić codzienne życie.

MOVA pop-up w Arkadii pozwoli sprawdzić sprzęt bez zgadywania

Kupowanie robota sprzątającego potrafi być frustrujące. Każdy producent obiecuje moc, inteligencję, świetne mopowanie i radzenie sobie z codziennym bałaganem. Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba ocenić, czy dane rozwiązanie naprawdę pasuje do domu: progów, dywanów, niskich mebli, sierści zwierząt, kuchennych plam i narożników, w których zawsze coś zostaje.

Właśnie dlatego MOVA pop-up w Arkadii ma sens. To nie jest kolejna prezentacja za szybą ani stoisko, przy którym ogląda się urządzenie wyłącznie z zewnątrz. Marka zapowiada strefę doświadczeń, w której odwiedzający będą mogli osobiście sprawdzić możliwości premierowych robotów sprzątających i zobaczyć, jak najnowsze technologie radzą sobie z typowymi wyzwaniami w domu.

Na grafice z pierwszej strony materiału widać hasło „Odkryj nowości w naszej strefie pop-up!” oraz zapowiedź wydarzenia w Arkadii w dniach 25–30 maja. Komunikat jest prosty: zamiast wierzyć specyfikacji, można przyjść i zobaczyć sprzęt w akcji.

S70 Roller, czyli mopowanie świeżą wodą

Najważniejszą serią pokazywaną podczas wydarzenia będzie S70 Roller. MOVA mocno podkreśla tu technologię HydroForce, która wykorzystuje puszysty wałek myjący podłogę wyłącznie świeżą wodą. Sens tego rozwiązania jest prosty: ograniczyć problem rozmazywania brudu po powierzchni.

To jeden z największych tematów w robotach mopujących. Samo „przeciągnięcie mokrym padem” już nie wystarcza. Użytkownicy chcą, żeby robot realnie mył podłogę, a nie zostawiał za sobą wilgotną smugę. Jeśli wałek ma stale pracować ze świeżą wodą, MOVA próbuje odpowiedzieć właśnie na ten problem.

W praktyce warto będzie zobaczyć, jak robot radzi sobie z zabrudzeniami, które nie są idealnie laboratoryjne: plamą w kuchni, kurzem przy wejściu, śladami po butach czy codziennym bałaganem na twardej podłodze. MOVA pop-up w Arkadii jest dobrą okazją, żeby takie rzeczy ocenić na żywo, a nie wyłącznie po opisie funkcji.

MOVA S70 Ultra Roller. 32 000 Pa i progi do 40 mm

Jednym z głównych modeli dostępnych na miejscu będzie MOVA S70 Ultra Roller. Robot oferuje siłę ssania 32 000 Pa, więc na papierze celuje w segment urządzeń, które mają radzić sobie nie tylko z kurzem, ale też z cięższymi zabrudzeniami, włosami i sierścią.

Bardzo ciekawie brzmi system StepPro 2.0, który pozwala robotowi pokonywać progi o wysokości do 40 mm. To praktyczna funkcja, bo wiele mieszkań i domów nie jest idealnie płaską przestrzenią testową. Listwy, przejścia między pomieszczeniami, dywaniki i różnice wysokości potrafią skutecznie zatrzymać robota albo zmusić użytkownika do przenoszenia go ręcznie.

S70 Ultra Roller ma też niską konstrukcję — zaledwie 90 mm wysokości. Dzięki temu uczestnicy wydarzenia zobaczą, jak roboty operują pod meblami, które dla wielu klasycznych urządzeń są poza zasięgiem. To jedna z tych cech, które warto sprawdzić fizycznie, bo kilka milimetrów różnicy może decydować o tym, czy sprzęt wjedzie pod kanapę, czy tylko będzie ją omijał.

P70 Pro Ultra i stacja z wodą 100°C

W strefie MOVA pojawi się również model P70 Pro Ultra. Według informacji prasowej wyróżnia się siłą ssania 30 000 Pa oraz stacją bazową sterylizującą pady we wrzątku o temperaturze 100°C.

To ważny element, bo coraz większa część walki w segmencie robotów sprzątających przeniosła się do stacji bazowych. Dziś użytkownik oczekuje, że robot nie tylko posprząta, ale też po zakończeniu pracy sam zadba o czystość elementów mopujących. Brudny, mokry pad szybko staje się problemem higienicznym i zapachowym, więc mycie w wysokiej temperaturze może być dużą przewagą.

P70 Pro Ultra będzie też częścią trwającego majowego festiwalu promocji. MOVA informuje, że najnowsze modele, w tym P70 Pro Ultra oraz zaawansowane warianty S70, są do końca miesiąca dostępne u największych partnerów handlowych w specjalnych cenach z rabatami.

Pełna gama, doradztwo i sprzęt do różnych mieszkań

MOVA zapowiada, że w strefie zostanie pokazana kompletna oferta marki, obejmująca urządzenia dopasowane do różnych typów wnętrz. Poza nowościami z serii S odwiedzający zobaczą także modele z serii S7 Ultra oraz M50.

To dobry kierunek, bo nie każdy potrzebuje flagowego robota. Mieszkanie z progami, dom ze zwierzętami, kawalerka, duży salon z otwartą kuchnią, dziecięcy pokój z zabawkami i przestrzeń z wieloma niskimi meblami to zupełnie różne scenariusze. Dobór sprzętu pod realne warunki może być ważniejszy niż wybór modelu z najwyższą liczbą w specyfikacji.

Na miejscu mają pojawić się także dodatkowe niespodzianki oraz profesjonalne doradztwo. To ważne dla osób, które nie chcą samodzielnie przekopywać się przez nazwy technologii i porównania modeli. W takiej strefie można zapytać wprost: który robot poradzi sobie z progami, który lepiej mopuje, który ma najmocniejszą stację, a który najlepiej sprawdzi się przy zwierzętach.

Smart living zamiast zwykłego sprzątania

MOVA buduje wokół wydarzenia hasło „czystość przyszłości”, ale najważniejsze jest tu coś bardziej przyziemnego: wygoda. Robot sprzątający ma sens tylko wtedy, gdy realnie zmniejsza liczbę obowiązków. Nie powinien wymagać codziennego poprawiania, mycia padów, przenoszenia przez próg i wyciągania spod mebli.

Filozofia marki opiera się na połączeniu zaawansowanej technologii z ideą smart living. W praktyce oznacza to sprzęty, które mają poprawiać jakość życia przez inteligentne i efektywne utrzymanie czystości w domu.

MOVA pop-up w Arkadii dobrze wpisuje się w tę narrację, bo technologia domowa najlepiej broni się wtedy, gdy można ją zobaczyć w działaniu. Jeśli robot faktycznie poradzi sobie z mopowaniem, progiem i niskimi meblami, zrobi większe wrażenie niż najładniejszy opis na stronie produktu.

Kiedy i gdzie odbędzie się MOVA pop-up w Arkadii?

Wydarzenie odbędzie się w dniach 25–30 maja 2026 roku w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie. Będzie to pierwsze wyjątkowe wydarzenie typu pop-up marki MOVA w stolicy, poświęcone interakcji z najnowszą technologią sprzątającą.

Dla osób z Warszawy i okolic to dobra okazja, żeby zobaczyć roboty sprzątające bez umawiania pokazu, bez jeżdżenia po sklepach i bez kupowania w ciemno. Można podejść, sprawdzić modele, porozmawiać z doradcami i ocenić, czy te rozwiązania pasują do własnego domu.

Dla kogo jest to wydarzenie?

MOVA pop-up w Arkadii jest dla osób, które myślą o zakupie robota sprzątającego, ale chcą zobaczyć sprzęt przed decyzją. Dla właścicieli mieszkań z progami. Dla ludzi mających zwierzęta. Dla tych, którzy nie wierzą w mopowanie robotem, dopóki nie zobaczą go na żywo. Dla fanów smart home i dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, czym różnią się nowe modele od klasycznych robotów sprzątających sprzed kilku lat.

Najbardziej skorzystają osoby, które mają konkretne pytania. Czy robot wjedzie pod meble? Czy poradzi sobie z progiem? Czy mop nie rozmazuje brudu? Czy stacja naprawdę myje pady w wysokiej temperaturze? Czy siła ssania ma znaczenie przy sierści? Takie rzeczy łatwiej ocenić podczas demonstracji niż z samej specyfikacji.

MOVA pop-up w Arkadii pokazuje, że AGD trzeba dotknąć

Największa zaleta tego wydarzenia polega na tym, że sprowadza technologię z poziomu obietnic do praktyki. Robot sprzątający to sprzęt, który ma działać w realnym domu, a nie tylko na renderze. MOVA pop-up w Arkadii daje możliwość sprawdzenia, jak nowe modele radzą sobie z tym, co najczęściej decyduje o zadowoleniu użytkownika: mopowaniem, progami, krawędziami, niskimi meblami i codziennym brudem.

To może być też sprytny moment zakupowy, bo wydarzenie odbywa się w trakcie majowego festiwalu promocji. Najnowsze modele, w tym P70 Pro Ultra i warianty S70, są do końca miesiąca dostępne u partnerów handlowych z rabatami.

Jeśli ktoś chce kupić robota sprzątającego, ale nie chce robić tego wyłącznie na podstawie zdjęć i recenzji, ta strefa może być najlepszą opcją. Bo w przypadku sprzętu do domu jedno pytanie jest najważniejsze: czy on naprawdę zrobi robotę u mnie?

