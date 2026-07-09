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Nowe produkty Cecotec. Hiszpańskie AGD z trzema nowościami

Małe AGD coraz rzadziej oznacza jeden prosty sprzęt do jednej czynności. Dziś urządzenie ma oszczędzać miejsce, skracać czas i robić kilka rzeczy naraz, bo blat w kuchni i szafka w łazience nie są z gumy. Właśnie dlatego nowe produkty Cecotec są ustawione dość praktycznie: jedno urządzenie ma zastąpić frytkownicę, piekarnik i grill, drugie ma zrobić kawę z kapsułki razem z mleczną pianką, a trzecie ma pomóc ogarnąć włosy bez wyciągania kilku akcesoriów. W tej trójce nie chodzi więc wyłącznie o efekt „nowości”, ale o codzienną wygodę. Ceny zaczynają się od 499 zł, więc najciekawsza może być frytkownica 3w1 z pojemnością 11 litrów. Ekspres i lokówko-suszarka też wyróżniają się funkcjami, które mogą przydać się na co dzień.
Autor:Malgorzata Kowalik
09/07/2026
nowe produkty Cecotec nowe produkty Cecotec
Nowe produkty Cecotec
Spis treści ukryj
1. Nowe produkty Cecotec. Co trafia do Polski?
2. Nowe produkty Cecotec. Frytkownica 3w1 za 499 zł
3. Wi-Fi w frytkownicy ma ułatwić gotowanie
4. Power Caps Spin dla fanów kawy z kapsułek
5. Latte i cappuccino bez osobnego spieniacza
6. AirGlisse 8in1 Champagne do stylizacji włosów
7. Moc 1400 W i szybki przepływ powietrza
8. Cecotec wzmacnia małe AGD w Polsce

Nowe produkty Cecotec trafiają do polskiej oferty i odpowiadają na trzy codzienne potrzeby: szybkie gotowanie, domową kawę i stylizację włosów. Upun rozszerza portfolio hiszpańskiej marki o frytkownicę Cecofry FoodCourt 11000 Connected, ekspres kapsułkowy Power Caps Spin oraz lokówko-suszarkę AirGlisse 8in1 Champagne. Najtańsza z nowości kosztuje 499 zł i łączy funkcje frytkownicy, piekarnika oraz grilla. Najdroższy jest ekspres kapsułkowy za 1699 zł, który ma przygotowywać siedem napojów i osiągać temperaturę parzenia w 3 sekundy. Do tego dochodzi urządzenie 8w1 do włosów za 679 zł, czyli sprzęt do suszenia, prostowania, kręcenia i nadawania objętości. Nowe produkty Cecotec pokazują, że marka chce w Polsce mocniej zawalczyć nie tylko o kuchnię, ale też o segment domowej pielęgnacji.

nowe produkty Cecotec
Nowe produkty Cecotec

Nowe produkty Cecotec. Co trafia do Polski?

Nowe produkty Cecotec pojawiają się w ofercie dystrybutora Upun i obejmują trzy urządzenia z segmentu małego AGD. Każde z nich celuje w inną część codzienności. Cecofry FoodCourt 11000 Connected jest sprzętem kuchennym do przygotowywania posiłków. Power Caps Spin ma obsługiwać kawowe rytuały. AirGlisse 8in1 Champagne wchodzi w kategorię stylizacji włosów.

To ciekawy zestaw, bo nie skupia się tylko na jednej półce produktowej. Cecotec próbuje pokazać, że ma propozycje zarówno dla osób, które chcą szybciej przygotować obiad, jak i dla tych, którzy wolą wygodnie zrobić latte albo ułożyć włosy jednym urządzeniem.

Wszystkie trzy sprzęty są dostępne na stronie Cecotec-sklep.pl. Ceny wynoszą odpowiednio 499 zł za frytkownicę Cecofry FoodCourt 11000 Connected, 1699 zł za ekspres Power Caps Spin oraz 679 zł za lokówko-suszarkę AirGlisse 8in1 Champagne.

Nowe produkty Cecotec. Frytkownica 3w1 za 499 zł

Najbardziej uniwersalną nowością wydaje się Cecotec Cecofry FoodCourt 11000 Connected. To urządzenie 3w1, które łączy funkcje frytkownicy, piekarnika i grilla. Ma pojemność 11 litrów, podzieloną na 6-litrową strefę frytkownicy oraz 5-litrową komorę pieczenia.

Taki układ pozwala przygotowywać dwa różne dania jednocześnie. Można więc robić frytki i mięso, pizzę i warzywa albo dwie części obiadu, które normalnie wymagałyby osobnych urządzeń. Ważna jest też funkcja synchronizacji czasu gotowania. Dzięki niej oba dania mają być gotowe w tym samym momencie.

Urządzenie ma dwie niezależne strefy grzewcze, 8 automatycznych programów oraz panel dotykowy. Programy obejmują między innymi frytki, pizzę, mięso i warzywa. Moc wynosi 1850 W, a zakres temperatury to 40–230°C.

nowe produkty Cecotec
Nowe produkty Cecotec

Wi-Fi w frytkownicy ma ułatwić gotowanie

Cecofry FoodCourt 11000 Connected ma także łączność Wi-Fi i aplikację mobilną. Z poziomu telefonu można zdalnie sterować temperaturą i czasem pracy. To może być przydatne, jeśli ktoś często przygotowuje obiad w biegu albo chce kontrolować proces bez ciągłego podchodzenia do urządzenia.

W praktyce najważniejsza pozostaje jednak sama pojemność i podział na dwie strefy. 11 litrów to dużo jak na domowe urządzenie kuchenne, a możliwość równoległego przygotowywania dwóch potraw może realnie skrócić czas spędzany przy obiedzie.

Po zakończeniu pracy kosze można myć w zmywarce. To szczegół, ale w sprzętach tego typu bardzo ważny. Frytkownica beztłuszczowa, piekarnik i grill w jednym brzmią dobrze tylko wtedy, gdy późniejsze czyszczenie nie zabiera całej przyjemności z gotowania.

Power Caps Spin dla fanów kawy z kapsułek

Drugą nowością jest Cecotec Power Caps Spin. To ekspres kapsułkowy kompatybilny z kapsułkami Nespresso Original. Urządzenie pozwala przygotować siedem różnych napojów kawowych, w tym espresso, lungo, cappuccino i latte. Może też podawać gorącą wodę do herbaty.

Najmocniej wyróżnia się czas nagrzewania. Dzięki grafenowemu bojlerowi i dwustopniowemu systemowi grzejnemu ekspres ma osiągać optymalną temperaturę parzenia w 3 sekundy. To ważne dla osób, które nie chcą czekać rano, aż urządzenie będzie gotowe do pracy.

Stała temperatura ma też pomagać przy parzeniu kilku filiżanek z rzędu. W domu z kilkoma kawoszami albo podczas wizyty gości może to mieć większe znaczenie niż pojedynczy szybki strzał espresso.

nowe produkty Cecotec
Nowe produkty Cecotec

Latte i cappuccino bez osobnego spieniacza

Power Caps Spin ma zintegrowany spieniacz mleka z czujnikiem kontroli temperatury. Dzięki temu mleko nie powinno się przegrzewać, a pianka ma być delikatna i kremowa. W zestawie znajduje się dzbanek na mleko o pojemności 0,25 l.

To sprawia, że ekspres nie jest tylko prostym urządzeniem do czarnej kawy z kapsułki. Celuje raczej w osoby, które chcą wygodnie przygotować napoje mleczne bez kupowania osobnego spieniacza i bez ręcznego pilnowania temperatury.

Obsługę ułatwia dotykowy panel sterowania. Cena Power Caps Spin wynosi 1699 zł, więc to najdroższy sprzęt z tej trójki. W zamian dostajemy jednak najbardziej rozbudowane urządzenie pod względem codziennego rytuału kawowego.

AirGlisse 8in1 Champagne do stylizacji włosów

Trzecia nowość to Cecotec AirGlisse 8in1 Champagne. To lokówko-suszarka 8w1, która ma suszyć, prostować, kręcić i nadawać objętość. Jedno urządzenie ma więc zastąpić kilka osobnych akcesoriów do włosów.

W zestawie są różne końcówki, między innymi płytki wygładzające AirLisse, dysze do nadawania objętości Precise BlowOut, końcówki z technologią CoandaTech 37 mm do fal i loków oraz końcówki Rotary Styler o średnicach 38 i 45 mm do precyzyjnego kręcenia włosów.

Technologia plazmowa ma ograniczać elektryzowanie się włosów i zwiększać ich połysk. To ważne szczególnie przy częstym suszeniu i stylizacji, gdy włosy łatwo zaczynają się puszyć i tracić gładkość.

nowe produkty Cecotec
Nowe produkty Cecotec

Moc 1400 W i szybki przepływ powietrza

AirGlisse 8in1 Champagne korzysta z bezszczotkowego silnika o mocy 1400 W. Przepływ powietrza ma osiągać do 110 000 obrotów na minutę, co powinno skracać czas suszenia.

Regulowany strumień oraz cyfrowy wyświetlacz pozwalają dopasować temperaturę i moc nawiewu do rodzaju włosów. To istotne, bo inne ustawienia sprawdzą się przy cienkich, delikatnych włosach, a inne przy gęstych i trudniejszych do ułożenia.

Cena lokówko-suszarki Cecotec AirGlisse 8in1 Champagne wynosi 679 zł. To propozycja dla osób, które chcą jednego sprzętu do różnych efektów: od gładkiego wykończenia po bardziej wyraziste fale i loki.

Cecotec wzmacnia małe AGD w Polsce

Nowe produkty Cecotec dobrze pokazują, w którą stronę idzie małe AGD. Sprzęty mają być wielofunkcyjne, wygodne i na tyle proste, żeby nie wymagały długiego czytania instrukcji przed każdym użyciem. Dotyczy to zarówno kuchni, jak i łazienki.

Frytkownica 3w1 odpowiada na potrzebę szybszego gotowania. Ekspres kapsułkowy uderza w domową kawę bez baristycznej gimnastyki. Lokówko-suszarka 8w1 ma uprościć codzienną stylizację włosów. Każde z tych urządzeń obiecuje mniej sprzętów, mniej czasu i więcej wygody.

Najważniejsze będzie jednak to, jak nowe produkty Cecotec sprawdzą się w codziennym użytkowaniu. Specyfikacja wygląda ciekawie, ceny są konkretne, a wybór trzech różnych kategorii może pomóc marce dotrzeć do szerszej grupy klientów w Polsce.

Przy okazji zobacz inne nasze artykuły w kategorii AGD i RTV.

Autor:Malgorzata Kowalik
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