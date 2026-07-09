Nowe produkty Cecotec. Hiszpańskie AGD z trzema nowościami

Nowe produkty Cecotec trafiają do polskiej oferty i odpowiadają na trzy codzienne potrzeby: szybkie gotowanie, domową kawę i stylizację włosów. Upun rozszerza portfolio hiszpańskiej marki o frytkownicę Cecofry FoodCourt 11000 Connected, ekspres kapsułkowy Power Caps Spin oraz lokówko-suszarkę AirGlisse 8in1 Champagne. Najtańsza z nowości kosztuje 499 zł i łączy funkcje frytkownicy, piekarnika oraz grilla. Najdroższy jest ekspres kapsułkowy za 1699 zł, który ma przygotowywać siedem napojów i osiągać temperaturę parzenia w 3 sekundy. Do tego dochodzi urządzenie 8w1 do włosów za 679 zł, czyli sprzęt do suszenia, prostowania, kręcenia i nadawania objętości. Nowe produkty Cecotec pokazują, że marka chce w Polsce mocniej zawalczyć nie tylko o kuchnię, ale też o segment domowej pielęgnacji.

Nowe produkty Cecotec

Nowe produkty Cecotec. Co trafia do Polski?

Nowe produkty Cecotec pojawiają się w ofercie dystrybutora Upun i obejmują trzy urządzenia z segmentu małego AGD. Każde z nich celuje w inną część codzienności. Cecofry FoodCourt 11000 Connected jest sprzętem kuchennym do przygotowywania posiłków. Power Caps Spin ma obsługiwać kawowe rytuały. AirGlisse 8in1 Champagne wchodzi w kategorię stylizacji włosów.

To ciekawy zestaw, bo nie skupia się tylko na jednej półce produktowej. Cecotec próbuje pokazać, że ma propozycje zarówno dla osób, które chcą szybciej przygotować obiad, jak i dla tych, którzy wolą wygodnie zrobić latte albo ułożyć włosy jednym urządzeniem.

Wszystkie trzy sprzęty są dostępne na stronie Cecotec-sklep.pl. Ceny wynoszą odpowiednio 499 zł za frytkownicę Cecofry FoodCourt 11000 Connected, 1699 zł za ekspres Power Caps Spin oraz 679 zł za lokówko-suszarkę AirGlisse 8in1 Champagne.

Nowe produkty Cecotec. Frytkownica 3w1 za 499 zł

Najbardziej uniwersalną nowością wydaje się Cecotec Cecofry FoodCourt 11000 Connected. To urządzenie 3w1, które łączy funkcje frytkownicy, piekarnika i grilla. Ma pojemność 11 litrów, podzieloną na 6-litrową strefę frytkownicy oraz 5-litrową komorę pieczenia.

Taki układ pozwala przygotowywać dwa różne dania jednocześnie. Można więc robić frytki i mięso, pizzę i warzywa albo dwie części obiadu, które normalnie wymagałyby osobnych urządzeń. Ważna jest też funkcja synchronizacji czasu gotowania. Dzięki niej oba dania mają być gotowe w tym samym momencie.

Urządzenie ma dwie niezależne strefy grzewcze, 8 automatycznych programów oraz panel dotykowy. Programy obejmują między innymi frytki, pizzę, mięso i warzywa. Moc wynosi 1850 W, a zakres temperatury to 40–230°C.

Nowe produkty Cecotec

Wi-Fi w frytkownicy ma ułatwić gotowanie

Cecofry FoodCourt 11000 Connected ma także łączność Wi-Fi i aplikację mobilną. Z poziomu telefonu można zdalnie sterować temperaturą i czasem pracy. To może być przydatne, jeśli ktoś często przygotowuje obiad w biegu albo chce kontrolować proces bez ciągłego podchodzenia do urządzenia.

W praktyce najważniejsza pozostaje jednak sama pojemność i podział na dwie strefy. 11 litrów to dużo jak na domowe urządzenie kuchenne, a możliwość równoległego przygotowywania dwóch potraw może realnie skrócić czas spędzany przy obiedzie.

Po zakończeniu pracy kosze można myć w zmywarce. To szczegół, ale w sprzętach tego typu bardzo ważny. Frytkownica beztłuszczowa, piekarnik i grill w jednym brzmią dobrze tylko wtedy, gdy późniejsze czyszczenie nie zabiera całej przyjemności z gotowania.

Power Caps Spin dla fanów kawy z kapsułek

Drugą nowością jest Cecotec Power Caps Spin. To ekspres kapsułkowy kompatybilny z kapsułkami Nespresso Original. Urządzenie pozwala przygotować siedem różnych napojów kawowych, w tym espresso, lungo, cappuccino i latte. Może też podawać gorącą wodę do herbaty.

Najmocniej wyróżnia się czas nagrzewania. Dzięki grafenowemu bojlerowi i dwustopniowemu systemowi grzejnemu ekspres ma osiągać optymalną temperaturę parzenia w 3 sekundy. To ważne dla osób, które nie chcą czekać rano, aż urządzenie będzie gotowe do pracy.

Stała temperatura ma też pomagać przy parzeniu kilku filiżanek z rzędu. W domu z kilkoma kawoszami albo podczas wizyty gości może to mieć większe znaczenie niż pojedynczy szybki strzał espresso.

Nowe produkty Cecotec

Latte i cappuccino bez osobnego spieniacza

Power Caps Spin ma zintegrowany spieniacz mleka z czujnikiem kontroli temperatury. Dzięki temu mleko nie powinno się przegrzewać, a pianka ma być delikatna i kremowa. W zestawie znajduje się dzbanek na mleko o pojemności 0,25 l.

To sprawia, że ekspres nie jest tylko prostym urządzeniem do czarnej kawy z kapsułki. Celuje raczej w osoby, które chcą wygodnie przygotować napoje mleczne bez kupowania osobnego spieniacza i bez ręcznego pilnowania temperatury.

Obsługę ułatwia dotykowy panel sterowania. Cena Power Caps Spin wynosi 1699 zł, więc to najdroższy sprzęt z tej trójki. W zamian dostajemy jednak najbardziej rozbudowane urządzenie pod względem codziennego rytuału kawowego.

AirGlisse 8in1 Champagne do stylizacji włosów

Trzecia nowość to Cecotec AirGlisse 8in1 Champagne. To lokówko-suszarka 8w1, która ma suszyć, prostować, kręcić i nadawać objętość. Jedno urządzenie ma więc zastąpić kilka osobnych akcesoriów do włosów.

W zestawie są różne końcówki, między innymi płytki wygładzające AirLisse, dysze do nadawania objętości Precise BlowOut, końcówki z technologią CoandaTech 37 mm do fal i loków oraz końcówki Rotary Styler o średnicach 38 i 45 mm do precyzyjnego kręcenia włosów.

Technologia plazmowa ma ograniczać elektryzowanie się włosów i zwiększać ich połysk. To ważne szczególnie przy częstym suszeniu i stylizacji, gdy włosy łatwo zaczynają się puszyć i tracić gładkość.

Nowe produkty Cecotec

Moc 1400 W i szybki przepływ powietrza

AirGlisse 8in1 Champagne korzysta z bezszczotkowego silnika o mocy 1400 W. Przepływ powietrza ma osiągać do 110 000 obrotów na minutę, co powinno skracać czas suszenia.

Regulowany strumień oraz cyfrowy wyświetlacz pozwalają dopasować temperaturę i moc nawiewu do rodzaju włosów. To istotne, bo inne ustawienia sprawdzą się przy cienkich, delikatnych włosach, a inne przy gęstych i trudniejszych do ułożenia.

Cena lokówko-suszarki Cecotec AirGlisse 8in1 Champagne wynosi 679 zł. To propozycja dla osób, które chcą jednego sprzętu do różnych efektów: od gładkiego wykończenia po bardziej wyraziste fale i loki.

Cecotec wzmacnia małe AGD w Polsce

Nowe produkty Cecotec dobrze pokazują, w którą stronę idzie małe AGD. Sprzęty mają być wielofunkcyjne, wygodne i na tyle proste, żeby nie wymagały długiego czytania instrukcji przed każdym użyciem. Dotyczy to zarówno kuchni, jak i łazienki.

Frytkownica 3w1 odpowiada na potrzebę szybszego gotowania. Ekspres kapsułkowy uderza w domową kawę bez baristycznej gimnastyki. Lokówko-suszarka 8w1 ma uprościć codzienną stylizację włosów. Każde z tych urządzeń obiecuje mniej sprzętów, mniej czasu i więcej wygody.

Najważniejsze będzie jednak to, jak nowe produkty Cecotec sprawdzą się w codziennym użytkowaniu. Specyfikacja wygląda ciekawie, ceny są konkretne, a wybór trzech różnych kategorii może pomóc marce dotrzeć do szerszej grupy klientów w Polsce.

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