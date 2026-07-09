Słuchawki Turtle Beach wracają z dwiema nowościami dla graczy, ale każda z nich celuje w trochę inny sposób grania. Słuchawki Turtle Beach Stealth 500 to bezprzewodowy headset przygotowany z myślą o Nintendo Switch 2 i urządzeniach mobilnych. Model ma oficjalną licencję do nowej konsoli Nintendo, obsługuje łączność 2,4 GHz przez nadajnik USB-C oraz Bluetooth. Druga nowość to Turtle Beach Atlas 200, czyli przewodowe słuchawki wieloplatformowe, które pojawiają się w dwóch nowych kolorach: szaro-zielonym i różowym. Stealth 500 mają działać do 40 godzin na baterii, a Atlas 200 stawiają na 50-milimetrowe przetworniki Nanoclear i wygodę podczas długiego grania. To propozycje dla dwóch grup: jedni chcą wolności bez kabli przy Switchu 2, inni szukają prostego headsetu do konsoli, PC i codziennego grania.

Słuchawki Turtle Beach

Słuchawki Turtle Beach Stealth 500 dla Nintendo Switch 2

Turtle Beach Stealth 500 to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy przygotowany dla osób korzystających z Nintendo Switch 2 oraz urządzeń mobilnych. Najważniejsze jest tu połączenie przez nadajnik USB-C działający w paśmie 2,4 GHz. Taki sposób łączności ma zapewniać niski poziom opóźnień, co w grach jest ważniejsze niż sama wygoda bez kabli.

Słuchawki obsługują także Bluetooth, więc można używać ich z telefonem albo tabletem. To przydatne, jeśli jeden headset ma służyć nie tylko do grania na konsoli, ale też do rozmów, oglądania materiałów wideo albo grania mobilnego.

Ważnym detalem jest przełączanie między łącznością 2,4 GHz a Bluetooth jednym przyciskiem. To drobiazg, ale w codziennym używaniu może mieć duże znaczenie. Nikt nie chce za każdym razem przekopywać się przez ustawienia, gdy przechodzi z konsoli na telefon.

Słuchawki Turtle Beach

Stealth 500 mają 40 mm przetworniki i Superhuman Hearing

Za dźwięk w Stealth 500 odpowiadają 40-milimetrowe przetworniki. Do tego dochodzą tryby korektora, które pozwalają dopasować brzmienie do gry. To ważne, bo inne ustawienia sprawdzają się w strzelance, inne w grze przygodowej, a jeszcze inne przy spokojnym graniu wieczorem.

Turtle Beach dorzuca też technologię Superhuman Hearing. Jej zadaniem jest wzmacnianie wybranych dźwięków istotnych w rozgrywce, na przykład kroków przeciwników albo odgłosów przeładowania broni. To rozwiązanie znane graczom, którzy chcą wyłapywać drobne sygnały z otoczenia i reagować szybciej.

Słuchawki mają również mikrofon z funkcją wyciszania po odchyleniu. To proste i wygodne, bo nie trzeba szukać przycisku, gdy chcemy szybko odciąć mikrofon podczas rozmowy w domu albo przerwy w grze.

Słuchawki Turtle Beach Stealth 500 mają 40 godzin grania bez ładowarki

Jednym z mocnych argumentów Stealth 500 ma być bateria. Zestaw oferuje do 40 godzin pracy, więc nie powinien wymagać codziennego ładowania. Przy konsoli przenośnej to szczególnie ważne, bo dodatkowy kabel szybko psuje wygodę grania poza domem.

Konstrukcja też została przygotowana pod dłuższe sesje. Stealth 500 mają lekki pałąk oraz miękkie nauszniki z pianki memory foam pokryte sztuczną skórą. To nie są tylko dodatki z opisu produktu. Przy kilku godzinach grania różnica między wygodnym a przeciętnym headsetem potrafi być bardzo odczuwalna.

Słuchawki Turtle Beach Stealth 500 można już zamawiać w przedsprzedaży w cenie 89,99 euro. Premiera została zaplanowana na 6 sierpnia 2026 roku.

Atlas 200, czyli przewodowa opcja na wiele platform

Drugą nowością są Turtle Beach Atlas 200 w nowych wersjach kolorystycznych. To przewodowe słuchawki gamingowe, które teraz pojawiają się w kolorach szaro-zielonym i różowym. Ten ruch jest prosty: klasyczny headset nie musi wyglądać jak czarne akcesorium wrzucone do każdego setupu bez zastanowienia.

Atlas 200 są przeznaczone do gry na konsolach i komputerach PC. To dobry kierunek dla osób, które nie chcą osobnych słuchawek do każdego urządzenia. Przewodowa konstrukcja ma też swoje zalety: nie trzeba pamiętać o ładowaniu, nie ma ryzyka rozładowania w środku sesji i całość pozostaje bardziej przewidywalna.

Za dźwięk odpowiadają 50-milimetrowe przetworniki Nanoclear zoptymalizowane pod kątem dźwięku przestrzennego. To może być ważne zarówno w grach akcji, jak i w tytułach, w których lokalizacja dźwięku pomaga szybciej zrozumieć, co dzieje się wokół postaci.

Słuchawki Turtle Beach

Komfort dla graczy w okularach

Turtle Beach Atlas 200 mają regulowany, pływający pałąk i nauszniki z pianki memory foam. To zestaw rozwiązań, który ma poprawiać wygodę podczas dłuższego grania. W przypadku słuchawek przewodowych, które często trafiają do codziennego użytku, komfort jest równie ważny jak brzmienie.

Ciekawym dodatkiem jest rozwiązanie ProSpecs. Zostało przygotowane z myślą o osobach grających w okularach. Chodzi o zmniejszenie nacisku na oprawki, bo ten problem zna chyba każdy, kto po godzinie gry musi poprawiać okulary albo zdejmować headset.

Atlas 200 mają także jednokierunkowy mikrofon z funkcją wyciszania po odchyleniu. To praktyczne rozwiązanie do rozmów z drużyną, streamowania dla znajomych albo szybkiego wyłączenia mikrofonu bez szukania ustawień w systemie.

Dla kogo są Stealth 500?

Słuchawki Turtle Beach Stealth 500 wyglądają na wybór dla osób, które kupują albo planują kupić Nintendo Switch 2 i chcą headsetu dopasowanego do tej konsoli. Największym argumentem jest tu oficjalna licencja, łączność przez USB-C, Bluetooth i bateria do 40 godzin.

To będą słuchawki dla graczy, którzy często korzystają z konsoli przenośnie, grają w różnych miejscach i nie chcą kabla plączącego się przy ekranie. Dodatkowo Bluetooth sprawia, że ten sam zestaw może obsłużyć telefon albo tablet.

Jeśli ktoś gra głównie na Switchu 2 i zależy mu na mobilności, Stealth 500 są bardziej naturalnym wyborem niż przewodowy headset. Szczególnie wtedy, gdy liczy się szybkie przełączanie między graniem a innymi urządzeniami.

Dla kogo są Atlas 200?

Atlas 200 to propozycja dla graczy, którzy wolą prostsze rozwiązanie i nie chcą martwić się ładowaniem. Przewód nadal ma sporo sensu, zwłaszcza przy graniu na PC, konsoli pod telewizorem albo wtedy, gdy słuchawki mają być zawsze gotowe.

To także wybór dla osób, które grają w okularach. ProSpecs może być realną przewagą, jeśli standardowe nauszniki po dłuższym czasie zaczynają uciskać oprawki.

Nowe kolory dodają tym słuchawkom trochę charakteru. Szaro-zielony i różowy nie zmieniają specyfikacji, ale mogą być ważne dla graczy, którzy chcą dopasować sprzęt do swojego stanowiska, konsoli albo po prostu nie chcą kolejnego czarnego headsetu.

Turtle Beach gra na dwa style grania

Nowe słuchawki Turtle Beach pokazują, że rynek akcesoriów gamingowych coraz mocniej dzieli się na różne sposoby korzystania ze sprzętu. Jedni potrzebują bezprzewodowej swobody, niskich opóźnień i pracy z konsolą przenośną. Inni wolą przewód, prostotę, uniwersalność i niższą cenę.

Słuchawki Turtle Beach Stealth 500 odpowiadają na pierwszy scenariusz. To headset dla Nintendo Switch 2, urządzeń mobilnych i graczy, którzy chcą mieć jeden bezprzewodowy zestaw do grania poza klasycznym biurkiem. Atlas 200 idą w drugim kierunku: mają być wieloplatformowe, wygodne i dostępne w bardziej wyrazistych kolorach.

Najważniejsze jest to, że Turtle Beach nie próbuje wcisnąć wszystkim jednego rozwiązania. Zamiast tego daje dwie różne odpowiedzi. I dobrze, bo gracz przy Switchu 2 i gracz przy PC często potrzebują zupełnie innych słuchawek.

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