Akcesoria gamingowe YAXO oficjalnie wchodzą do Polski i od razu celują w kilka grup graczy: posiadaczy PlayStation, Xboxa, PC oraz urządzeń mobilnych. Marka chce przyciągnąć tych, którzy szukają funkcjonalnego sprzętu w rozsądnej cenie, ale nie chcą płacić wyłącznie za logo. W debiutującym portfolio znalazły się kontrolery multiplatformowe, pady do PS5, podstawki chłodząco-ładujące, ładowarki do kontrolerów DualSense oraz akcesoria porządkujące gamingowy setup. Najciekawiej wyglądają kontrolery HORNET ELITE i MANTIS RAGE, wyposażone w gałki analogowe z efektem Halla, a także XENO FROST, czyli rozbudowana stacja dla Xbox Series X/S z chłodzeniem, ładowaniem padów, miejscem na gry i uchwytem na słuchawki.

Akcesoria gamingowe YAXO mają być dla graczy, którzy patrzą na funkcję, a nie samo logo

Rynek akcesoriów gamingowych jest pełen sprzętu, który próbuje wygrać agresywnym wyglądem, podświetleniem i dużą nazwą na opakowaniu. YAXO wchodzi do Polski z trochę innym komunikatem: funkcjonalność, kompatybilność, wygląd i rozsądna cena mają być ważniejsze niż dopłata za samo logo.

To podejście ma sens, bo wielu graczy nie potrzebuje ekstremalnie drogiego sprzętu turniejowego. Potrzebują wygodnego pada, ładowarki, podstawki pod konsolę albo stacji, która uporządkuje biurko i przestanie zmuszać do szukania kabli po każdym graniu.

Akcesoria gamingowe YAXO są więc kierowane do osób, które grają regularnie, ale chcą kupować praktycznie. Bez przesadnego premium, ale też bez wrażenia, że kupują przypadkowy gadżet z najniższej półki.

HORNET ELITE, czyli pad dla graczy multiplatformowych

Jednym z najważniejszych produktów w nowej ofercie jest YAXO HORNET ELITE. To bezprzewodowy kontroler kompatybilny z PC, PS4, PS3, Androidem oraz iOS. Taka lista platform pokazuje, że marka celuje w graczy, którzy nie ograniczają się do jednego urządzenia.

Najciekawszym elementem są joysticki i spusty z efektem Halla. To technologia, która ogranicza problem zużycia mechanicznego i zjawiska dryfu analogów, czyli jednego z najbardziej irytujących problemów współczesnych padów. Jeśli kontroler ma służyć długo, efekt Halla jest realnym argumentem, nie tylko technicznym dopiskiem.

HORNET ELITE korzysta z Bluetooth 5.0, ma baterię 1200 mAh, ładowanie USB-C oraz dwa programowalne przyciski M1/M2. Kontroler dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: zielonej, niebieskiej, pomarańczowej i żółtej.

MANTIS RAGE dla PS5, PC i Androida

Drugą propozycją w segmencie kontrolerów jest YAXO MANTIS RAGE. To bezprzewodowy pad kompatybilny z PS5, PC, Androidem i iOS. Wyróżnia go panel dotykowy, 6-osiowy żyroskop, programowalne przyciski oraz gałki analogowe z efektem Halla.

To model, który bardziej naturalnie pasuje do użytkowników PlayStation 5, ale dzięki kompatybilności z PC i urządzeniami mobilnymi nie jest zamknięty w jednym ekosystemie. Dla graczy, którzy przełączają się między konsolą, komputerem i telefonem, taka uniwersalność może być bardzo wygodna.

MANTIS RAGE dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: Rage Pink, Alpine White i Magnet Silver. Cena wynosi 189,99 zł, co może być jednym z mocniejszych argumentów tego modelu.

Efekt Halla może być najważniejszym technicznym argumentem

W obu głównych kontrolerach YAXO pojawia się efekt Halla. To ważne, bo gracze coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na wygląd pada, ale też na trwałość analogów i spustów. Dryf gałek potrafi zepsuć komfort gry nawet w drogich kontrolerach, dlatego rozwiązania oparte na czujnikach magnetycznych są coraz bardziej pożądane.

W praktyce oznacza to większą odporność na typowe zużycie elementów mechanicznych. Dla gracza brzmi to prosto: pad powinien dłużej zachować precyzję i nie zacząć samoczynnie „ciągnąć” postaci albo kamery w jedną stronę.

Jeśli YAXO chce walczyć ceną i funkcją, obecność efektu Halla w padach jest bardzo rozsądnym ruchem.

Akcesoria gamingowe YAXO dla PlayStation 5

YAXO przygotowało też trzy akcesoria dla posiadaczy PS5. Pierwszym jest ARCTIC BREEZE, czyli podstawka 3w1 w kolorze Alpine White. Ma chłodzić konsolę, ładować jednocześnie dwa kontrolery DualSense i oferować miejsce na gry. Jest kompatybilna z PS5 Digital, PS5 Blu-ray, PS5 Slim oraz PS5 Pro.

Drugim produktem jest THUNDER IMPACT, minimalistyczna podstawka pionowa w kolorze Techno Black. To akcesorium dla osób, które chcą ustawić konsolę stabilnie, bez dodatkowych funkcji i bez komplikowania setupu.

Trzecia propozycja to RAPID SHOT, ładowarka do dwóch padów DualSense. Ładuje kontrolery przez USB-C, pokazuje status ładowania LED-ami i korzysta z systemu Tri-Protection Safety, który ma chronić urządzenia podczas ładowania.

XENO FROST, czyli kompletna stacja dla Xbox Series X/S

Dla posiadaczy Xbox Series X/S YAXO przygotowało XENO FROST. To jeden z bardziej rozbudowanych produktów w ofercie, bo łączy kilka funkcji w jednej stacji. Urządzenie chłodzi konsolę, ładuje pady, ma akumulatory w zestawie, oferuje miejsce na gry i uchwyt na słuchawki.

Całość uzupełnia podświetlenie LED, czyli element, którego w gamingowym setupie często nie może zabraknąć. XENO FROST jest więc nie tylko ładowarką czy podstawką, ale centrum porządkowania stanowiska dla gracza Xbox.

To dobry przykład produktu, który ma rozwiązywać kilka małych problemów naraz: gdzie położyć pady, jak je ładować, gdzie trzymać słuchawki, jak ustawić konsolę i jak ograniczyć bałagan wokół niej.

Gamingowy setup ma być wygodniejszy i bardziej uporządkowany

W ofercie YAXO widać, że marka nie ogranicza się wyłącznie do padów. Kontrolery są najważniejsze z punktu widzenia samej rozgrywki, ale podstawki i ładowarki odpowiadają na drugi problem: codzienny chaos wokół konsoli.

Kable, pady, słuchawki, pudełka z grami, przegrzewająca się konsola i brak miejsca na biurku albo szafce RTV potrafią skutecznie psuć komfort grania. Akcesoria gamingowe YAXO mają pomagać w uporządkowaniu tego środowiska bez kupowania drogich, zamkniętych ekosystemów.

Dla wielu graczy to może być nawet ważniejsze niż kolejna efektowna funkcja. Dobry setup ma być gotowy do gry, a nie wymagać przygotowań przed każdą sesją.

Gdzie kupić akcesoria gamingowe YAXO?

Produkty YAXO są dostępne w Polsce m.in. w RTV Euro AGD, Media Markt, X-KOM oraz Morele.net. Dystrybutorem marki na polskim rynku jest eoptimo Distribution Group.

To ważne, bo nowa marka gamingowa musi być łatwo dostępna. Gracze nie zawsze chcą zamawiać sprzęt z zagranicy, czekać na wysyłkę i martwić się obsługą posprzedażową. Obecność w znanych sklepach może pomóc YAXO szybciej zbudować zaufanie.

Dla kogo są akcesoria gamingowe YAXO?

Akcesoria gamingowe YAXO są dla graczy, którzy szukają praktycznych dodatków do konsoli, PC i urządzeń mobilnych bez wchodzenia w najwyższe ceny. Najbardziej skorzystają osoby, które grają na kilku platformach, chcą dodatkowego kontrolera albo potrzebują uporządkować stanowisko.

HORNET ELITE będzie ciekawy dla użytkowników PC, starszych konsol PlayStation i urządzeń mobilnych. MANTIS RAGE lepiej pasuje do posiadaczy PS5, którzy chcą bezprzewodowego pada z dodatkowymi funkcjami i efektem Halla. ARCTIC BREEZE, THUNDER IMPACT i RAPID SHOT są dla graczy PlayStation 5, a XENO FROST dla posiadaczy Xbox Series X/S.

To oferta dla ludzi, którzy chcą grać wygodniej, ładować sprzęt prościej i mieć mniej bałaganu wokół konsoli.

YAXO wchodzi do Polski z prostą obietnicą

Najciekawsze w debiucie YAXO jest to, że marka nie próbuje udawać luksusowego producenta sprzętu premium. Jej komunikat jest prosty: dobrze wycenione akcesoria dla graczy, które mają być funkcjonalne, kompatybilne i przydatne w codziennym graniu.

Efekt Halla w kontrolerach, kompatybilność z wieloma platformami, ładowanie USB-C, podstawki chłodzące, stacje ładujące i akcesoria porządkujące setup tworzą ofertę, która może trafić do szerokiej grupy użytkowników.

Akcesoria gamingowe YAXO nie muszą zmienić rynku z dnia na dzień. Ale mogą zainteresować tych, którzy chcą doposażyć swój setup bez przepłacania za logo i bez rezygnacji z funkcji, które naprawdę mają znaczenie.

