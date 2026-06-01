Kosa akumulatorowa STIHL ma dziś dużo więcej sensu niż jeszcze kilka lat temu. Nie jest już tylko lekkim narzędziem do poprawiania trawnika przy rabatach. Nowe modele pokazują dwa zupełnie różne kierunki: STIHL FSA 60 R to lekka, cicha i wygodna kosa do przydomowego ogrodu, krawędzi trawnika, pracy wokół roślin, żywopłotów i przedmiotów. STIHL FSA 250 idzie w stronę profesjonalistów, którzy potrzebują większej mocy, średnicy koszenia do 480 mm, trwałego stalowego wału napędowego, sztywnego aluminiowego wysięgnika i możliwości pracy z różnymi narzędziami tnącymi. W praktyce wybór nie sprowadza się więc tylko do pytania: spalinowa czy akumulatorowa. Ważniejsze jest to, gdzie, jak często i z jaką roślinnością trzeba pracować.

W ogrodzie są miejsca, do których klasyczna kosiarka po prostu nie pasuje. Krawędzie przy ścieżkach, przestrzeń wokół drzew, rabaty, ogrodzenia, murki, żywopłoty, nierówny teren, chwasty i zarośla wymagają sprzętu bardziej precyzyjnego oraz zwrotnego. Właśnie tutaj wchodzi kosa mechaniczna.

Kosa akumulatorowa STIHL może pełnić różne role. W lekkim wydaniu pomaga utrzymać porządek wokół domu. Kosa akumulatorowa STIHL w mocniejszym wydaniu może zastępować sprzęt spalinowy w profesjonalnej pielęgnacji zieleni, tam gdzie liczy się wydajność, trwałość i ergonomia.

Dlatego najważniejsze pytanie nie brzmi: czy akumulator wystarczy? Lepiej zapytać: do jakiej pracy ma być używana kosa, jak często, na jakim terenie i przy jakiej roślinności?

STIHL FSA 60 R do przydomowego ogrodu

Kosa akumulatorowa STIHL FSA 60 R to propozycja dla użytkowników, którzy chcą cichego, lekkiego i wygodnego narzędzia do pracy wokół domu. Model nadaje się do koszenia trawy oraz przycinania krawędzi trawnika, szczególnie wzdłuż żywopłotów, wokół roślin i przy przedmiotach w ogrodzie.

Największą zaletą w codziennym użyciu będzie komfort. Kosa jest lekka, dobrze wyważona i może być używana przez dłuższy czas bez dużego zmęczenia. Regulowany bez użycia narzędzi uchwyt pałąkowy pozwala dopasować pozycję pracy do wzrostu użytkownika, a uchwyt dystansowy pomaga chronić rośliny, przedmioty i samo urządzenie podczas pracy przy przeszkodach.

To model dla osób, które chcą dbać o ogród regularnie, ale nie potrzebują ciężkiego sprzętu do zarośli i profesjonalnych terenów zielonych.

Cicha praca i tryb ECO

STIHL FSA 60 R korzysta z wydajnego silnika EC i akumulatorów litowo-jonowych systemu STIHL AK. Moc można regulować bezstopniowo na uchwycie manipulacyjnym, a użytkownik ma do dyspozycji dwa ustawienia prędkości. Niższy tryb ECO sprawdzi się przy prostszych zadaniach, a pełna prędkość obrotowa przy bardziej wymagającej pracy.

Cicha praca jest tu bardzo ważna. W ogrodach przydomowych, na osiedlach albo w miejscach wrażliwych na hałas kosa akumulatorowa może być bardziej praktyczna niż spalinowa. STIHL podkreśla, że FSA 60 R pozwala pracować bez ochrony słuchu w obszarach wrażliwych na hałas.

To duży plus dla użytkowników, którzy chcą skosić trawę przy domu bez budzenia całej okolicy.

Rapid Click i Advanced EasySpool, czyli mniej zabawy z głowicą

Przy kosach do ogrodu liczy się nie tylko moc, ale też obsługa. STIHL FSA 60 R ma system Rapid Click, który pozwala szybko i łatwo zdemontować głowicę tnącą po naciśnięciu jednego przycisku.

Do tego dochodzi technologia Advanced EasySpool, dzięki której nową żyłkę można wygodnie ręcznie nakręcić na głowicę. Standardowo model jest wyposażony w głowicę koszącą STIHL AutoCut C 6-2, którą można uzupełniać żyłką bez narzędzi. Długość żyłki reguluje się półautomatycznie przez dotknięcie głowicą o podłoże.

To są drobiazgi, które w praktyce decydują, czy sprzęt jest używany chętnie, czy tylko wyciągany z konieczności.

STIHL FSA 250 dla profesjonalistów i trudniejszej zieleni

Druga nowość jest dużo poważniejsza. Kosa akumulatorowa STIHL FSA 250 to bardzo mocny model z AP-Systemu, przeznaczona dla profesjonalistów zajmujących się pielęgnacją ogrodów i terenów zielonych, pracowników komunalnych oraz do pielęgnacji młodników.

Kosa akumulatorowa STIHL ma radzić sobie z wysoką trawą, zaroślami, a także pracami związanymi z cięciem małych drzew i krzewów. Średnica koszenia wynosi do 480 mm, a mocny silnik EC ma zapewniać szybki postęp pracy.

To już nie jest sprzęt do okazjonalnego podkaszania przy ścieżce. FSA 250 ma być narzędziem do wymagających zadań, w których liczy się trwałość, ergonomia i możliwość dopasowania osprzętu do konkretnej pracy.

Trzy poziomy prędkości i mocna konstrukcja

STIHL FSA 250 ma ergonomiczny uchwyt sterujący z trzema poziomami prędkości. Pozwala to dobrać tempo pracy do zadania i oszczędzać energię wtedy, gdy pełna moc nie jest potrzebna. Tryb oszczędzania energii sygnalizuje dioda LED.

Profesjonalny charakter widać też w konstrukcji. Kosa ma wytrzymałą obudowę, trwały stalowy wał napędowy, sztywny aluminiowy wysięgnik oraz przekładnię z korkiem do uzupełniania smaru. Filtr powietrza z metalową siatką wspiera chłodzenie silnika i jest łatwy do czyszczenia.

Obudowa jest przygotowana do współpracy ze STIHL Smart Connector 2 A, co ma znaczenie dla użytkowników profesjonalnych, którzy chcą lepiej zarządzać flotą sprzętu i jego eksploatacją.

Różne narzędzia tnące do różnych zadań

STIHL FSA 250 standardowo otrzymuje głowicę tnącą STIHL AutoCut 46-2. Może też współpracować z opcjonalnymi narzędziami tnącymi, takimi jak głowica PolyCut 48-2 czy trójząb, czyli nóż tnący do zarośli o średnicy 300 mm. W zestawie znajdują się szelki uniwersalne ADVANCE.

To ważne, bo przy trudniejszej zieleni sama żyłka nie zawsze wystarcza. Innego narzędzia potrzebujesz do wysokiej trawy, innego do gęstszych chwastów, a jeszcze innego do zarośli. Możliwość zmiany osprzętu sprawia, że jedna kosa może obsłużyć więcej scenariuszy.

Właśnie dlatego FSA 250 bardziej pasuje do firm, służb komunalnych i zaawansowanych użytkowników niż do okazjonalnego koszenia przydomowego ogródka.

Akumulatorowa czy spalinowa?

W poradnikowym materiale STIHL podkreśla, że wyboru kosy nie należy sprowadzać wyłącznie do pytania: spalinowa czy akumulatorowa. Ważniejsze jest to, gdzie, jak często i z jaką roślinnością będzie się pracować.

Kosy spalinowe sprawdzają się tam, gdzie liczy się duża moc, brak zależności od ładowania i dłuższa praca na większym terenie. Kosy akumulatorowe będą lepsze dla użytkowników, którzy cenią cichą pracę, wygodę obsługi i komfort używania w otoczeniu domu.

W praktyce mały ogród przy domu to środowisko dla lekkiej kosy akumulatorowej, takiej jak STIHL FSA 60 R. Profesjonalna pielęgnacja krajobrazu, zarośla i większy teren to obszar, w którym sens ma mocniejszy sprzęt, taki jak STIHL FSA 250 albo jego spalinowy odpowiednik.

Jak dobrać kosę do ogrodu?

Pierwszym kryterium powinna być powierzchnia. W małym ogrodzie najważniejsze będą lekkość, zwrotność i łatwe manewrowanie przy rabatach, murkach oraz żywopłotach. Na średniej działce większe znaczenie mają wydajność, wygoda i możliwość szybkiego dopasowania sprzętu do różnych prac. Na dużych terenach lub w pracy zawodowej liczą się moc, trwałość i ergonomia.

Drugie kryterium to rodzaj roślinności. Do podkaszania trawy i wykańczania krawędzi wystarczy inny model niż do twardych zarośli i zaniedbanego terenu. Trzecim jest częstotliwość użytkowania. Sprzęt używany sporadycznie powinien być prosty i wygodny. Sprzęt używany często musi być mocniejszy oraz bardziej ergonomiczny.

Nie bez znaczenia jest też hałas. W ogrodzie przy domu kosa akumulatorowa STIHL może być bardziej przyjazna dla domowników i sąsiadów.

Ceny nowych kos akumulatorowych STIHL

STIHL FSA 60 R kosztuje około 999 zł bez akumulatora i ładowarki. W zestawie z akumulatorem AK 20 i ładowarką AL 101 rekomendowana cena wynosi około 1599 zł.

STIHL FSA 250 kosztuje około 3499 zł bez akumulatora i ładowarki.

Różnica w cenie dobrze pokazuje różnicę w przeznaczeniu. Kosa akumulatorowa STIHL FSA 60 R jest modelem do domowej pielęgnacji i lżejszych prac. FSA 250 to sprzęt z innej półki, przygotowany do bardziej intensywnej eksploatacji.

Dla kogo jest STIHL FSA 60 R?

STIHL FSA 60 R jest dla właścicieli ogrodów, którzy chcą regularnie przycinać krawędzie trawnika, pracować przy rabatach, żywopłotach, roślinach i przedmiotach. To dobry wybór, jeśli liczy się cicha praca, lekkość, łatwa obsługa i brak konieczności używania sprzętu spalinowego.

Największy sens ma przy małych i średnich ogrodach, gdzie kosa ma uzupełniać kosiarkę i poprawiać te miejsca, do których większa maszyna nie dojedzie.

Dla kogo jest STIHL FSA 250?

STIHL FSA 250 jest dla profesjonalistów, pracowników komunalnych, osób pielęgnujących większe tereny zielone oraz użytkowników, którzy muszą radzić sobie z wysoką trawą, zaroślami i młodnikami. To sprzęt do szybszej, intensywniejszej pracy, z większą średnicą koszenia i mocniejszą konstrukcją.

Największą przewagą FSA 250 jest połączenie akumulatorowego zasilania z parametrami i trwałością potrzebnymi w pracy zawodowej.

Kosa akumulatorowa STIHL pokazuje dwa światy ogrodowej pracy

Najciekawsze jest to, że STIHL pokazuje jednocześnie dwa różne oblicza akumulatorowej kosy. FSA 60 R jest cicha, lekka i domowa. FSA 250 jest mocna, trwała i profesjonalna. Obie mają silniki EC, ale zostały stworzone do zupełnie innych zadań.

To dobrze pokazuje, jak zmieniły się urządzenia akumulatorowe. Nie są już tylko wygodniejszą alternatywą dla drobnych prac. W odpowiednim systemie i przy odpowiedniej konstrukcji mogą wejść także w zadania zawodowe.

Dlatego wybierając kosę, nie warto patrzeć wyłącznie na cenę lub sam rodzaj zasilania. Trzeba dopasować sprzęt do ogrodu, roślinności, częstotliwości pracy i własnej wygody. Wtedy kosa akumulatorowa STIHL nie będzie gadżetem sezonowym, tylko narzędziem, które naprawdę ułatwia utrzymanie zieleni.

