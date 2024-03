Stewardesy robią to przed startem samolotu. Wiedziałeś?

Wsiadasz na pokład, zajmujesz swoje miejsce i czekasz. Zgadza się? A wiesz, co stewardesy robią przed startem samolotu? Chodzi o szereg zadań, które muszą wykonać aby każdy z pasażerów czuł się bezpiecznie i komfortowo.

Podobno zdarza się, że śniadanie jedzą w stolicy Francji, natomiast kolację w Mediolanie. Nie wiem czy jest to zaleta czy wada tej profesji. Tak czy inaczej, jeden z najbardziej pożądanych zawodów świata ma wiele ciekawych historii i “tajników”, których nie znamy. Nic dziwnego – najczęściej wsiadamy na pokład maszyny podczas procedury boardingu i czekamy, aż statek wzbije się w powietrze. Za sprawą Polskich Linii Lotniczych LOT poznamy siedem obowiązków stewardesy przed startem samolotu. O wszystkim opowiada szefowa pokładu PLL LOT, Dorota Żuchaj.

Dorota Żuchaj opowiada, że pracę na pokładzie zaczyna od sprawdzenia drzwi. Tak naprawdę jest pięć elementów, które podlegają kontroli. Rzecz jasna, zgodnie z procedurą. Co ciekawe, we “flagowym” statku wykorzystywanym przez PLL LOT – Dreamlinerze, jest ich aż osiem. Dlatego też każda osoba z załogi pokładu sprawdza swoje drzwi w zależności od zajmowanej pozycji. Kolejnym krokiem jest analiza sprzętu awaryjnego. Szefowa pokładu informuje, że stewardesy muszą również sprawdzić kabinę pasażerską oraz toalety. Obsługa sprawdza, czy nie ma braków w wyposażeniu, nie ma obiektów niepożądanych oraz analizuje czystość tych miejsc.

Jednym z elementów obowiązków obsługi pokładu samolotu jest również kontrola galejki. Wiecie co to jest? To nic innego jak bufet. Dorota Żuchaj informuje, że sprawdza catering. O co konkretnie chodzi? Analizuje, czy wszystkie posiłki specjalne, które zamówili pasażerowie zostały dostarczone na pokład. Oczywiście, sprawdza również standardowy załadunek. Kolejnym zadaniem obsługi pokładu jest test systemu rozrywki pokładowej. Co mam na myśli? Przede wszystkim o ekrany, które są zamontowane w zagłówkach. Obsługa pokładu musi być również w stałej łączności z pilotami. Dlatego też Dorota Żuchaj powiedziała, że przed startem lotu stewardesy sprawdzają łączność z kokpitem.

Kiedy zaczyna się boarding samolotu?

Szefowa pokładu na zadane pytanie odpowiedziała, że boarding rozpoczyna się, kiedy pojawią się meldunki od załogi o zakończeniu sprawdzania sprzętu awaryjnego, a także procedur przedstartowych. Stewardesy zajmują pozycje do boardingu, zostaje włączone pełne oświetlenie kabiny, muzyka, która towarzyszy nam podczas wejścia na pokład, a szefowa pokładu przekazuje obsłudze naziemnej informacje o gotowości do przyjęcia pasażerów na pokład.

Co ciekawe, w samolocie odbywa się również tak zwany briefing załogi. Kiedy zostaną wypełnione wszystkie obowiązki przedstartowe, cała załoga spotyka się aby przekazać informacje dotyczące trasy, czasu lotu, ewentualnych turbulencji oraz omawiane są kwestie dotyczące bezpieczeństwa.