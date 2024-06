Jaki jest najlepszy wideorejestrator do auta? Która kamera samochodowa jest najlepsza? Wiele osób zadaje sobie to pytanie. I słusznie, ponieważ taki sprzęt powinien być niezbędnym elementem wyposażenia każdego samochodu. Sprawdziliśmy kilkanaście różnych modeli, dzięki czemu możecie wybrać odpowiedni dla siebie model, dostosowany do waszych potrzeb i budżetu.

Jedziesz spokojnie samochodem, nagle wyjeżdża Ci z drogi podporządkowanej inny kierowca i niestety, dochodzi do kolizji, a sprawca nie chce się przyznać do winy. Wracasz na parking i widzisz, że ktoś porysował Twoje auto, niestety, kamery przemysłowe nie działały. Wracasz do domu, a jakiś niepoczytalny typ wyprzedza Cię i nagle hamuje, by wyłudzić odszkodowanie za to, że wjechałeś w tył jego samochodu. Uwierz, takich niejasnych sytuacji może być mnóstwo. Jak w prosty sposób udowodnić, że jesteś niewinny? To oczywiste. Pomoże Ci kamera samochodowa. Tylko właśnie, jaki jest najlepszy wideorejestrator do auta w 2024 roku? To trudne pytanie, ponieważ wszystko zależy między innymi od budżetu jakim dysponujesz.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych.

Najlepsze kamery samochodowe w 2024. Na co zwracać uwagę przed zakupem?

Zacznijmy od tego, że artykuł, który właśnie czytasz nie jest rankingiem, a zestawieniem. Jaka jest różnica? W tym przypadku my jedynie prezentujemy urządzenia, które według nas warto rozważyć w danym przedziale cenowym. Niezależnie czy ma to być najlepszy wideorejestrator do 300, 500, 1000 czy 2000 zł, będziesz mógł porównać to, co oferują (chodzi o parametry techniczne), a także jak wypada jakość nagrań. To Ty wydajesz werdykt wybierając najlepszą kamerę samochodową do swojego samochodu. Jedno jest pewne. Niezależnie od tego, jaki model wybierzesz, warto taki sprzęt mieć na pokładzie auta. Jeśli ktoś podważy Twoją niewinność, mając nagranie praktycznie możesz być pewny, że sprawa jest wygrana.

Wracając do głównego pytania – na co zwracać uwagę podczas wyboru kamery samochodowej. Przede wszystkim, sprawdź jakość nagrań. Oczywiście, przy każdej kamerze znajdziesz prezentację wideo, dzięki czemu możesz przeanalizować czy jakość prezentowanego materiału sprosta Twoim wymogom. Kolejna rzecz to funkcje dodatkowe. Chciałbyś, aby kamera miała Wi-Fi? A może ma umożliwiać obsługę głosową? Lepiej wiedzieć wcześniej o tym czy dany model posiada interesujące nas rozwiązania techniczne. Kolejną sprawą jest sposób montażu wideorejestratora. Niektórzy preferują modele, które instaluje się na lusterku wstecznym, inni z kolei wybierają tylko takie kamery, które można przymocować do szyby za pomocą przyssawki. Oczywiście, jest też duża grupa fanów montażu za pomocą naklejki do szyby.

Sprawdź również, jak wygląda różnica kąta widzenia w kamerach samochodowych.

Wybierając najlepszy wideorejestrator do auta warto również zwrócić uwagę na rozmiar sprzętu. Jedni nie zwracają uwagi na to czy kamera będzie widoczna. Inni z kolei chcą ukryć nie tylko przewody, ale również sam sprzęt. Pozostaje jeszcze kwestia umieszczenia przewodu, rodzaju portu, z którego korzysta wideorejestrator samochodowy oraz rodzaju zasilania – lepsza będzie bateria, a może kondensator? Niektórzy chcą, aby kamera posiadała dodatkowy port umożliwiający montaż drugiego obiektywu – np. na tył samochodu, inni zwracają uwagę na to czy oprogramowanie jest intuicyjne, a przyciski ulokowane tak, by szybko uruchomić zabezpieczenie nagrania. Tak naprawdę, ile osób, tyle preferencji. Dlatego też nie sugerujemy, który model z naszego zestawienia jest najlepszy, ponieważ każdy ma wiele zalet.

W ubiegłym roku publikowaliśmy tekst: najlepszy wideorejestrator do 600 zł. Może zerkniesz?

Test wideorejestratorów do samochodu. Jak sprawdzaliśmy kamery do auta?

Każdy z prezentowanych modeli został poddany rzetelnym i profesjonalnym testom, dzięki czemu będziecie mogli dokładnie sprawdzić, z czym macie do czynienia. Zarówno w formie tekstowej, jak i wideo pokażemy każdy z wideorejestartorów. Mowa o kwestii wizualnej, jakości wykonania, ulokowaniu portów. Oczywiście, oprócz samej prezentacji, przygotowaliśmy dwuminutowe materiały wideo – testy jakości nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy. Mało tego, nagraliśmy te materiały w mieście i poza miastem, aby łatwo sprawdzić, co oferuje dany model. Zwracajcie uwagę na to czy widać dokładnie rejestracje innych samochodów. Fakt, niewiele modeli oferuje dobrą jakość w nocy, lecz warto mieć to na uwadze. Jeśli nawet w małym stopniu jest ona widoczna, już możemy mówić o wygranej, która ułatwi nam ukazanie naszej niewinności.

Prezentowane w dalszej części materiału wideorejestratory zostały sortowane od najtańszego do najdroższego. Nie sugeruj się więc tym, że dany model jest pierwszy, drugi, piąty. Fakt, podzieliliśmy je na pewne przedziały cenowe, ale nadal nie jest tak, że ten pierwszy jest najlepszy, a ostatni najgorszy. Po prostu, są zaprezentowane według najniższych cen, jakie znaleźliśmy za pośrednictwem porównywarek cenowych. Aby ułatwić zakup, od razu dodajemy linki prowadzące do najlepszych ofert, które pojawiły się w sieci. Należy również zauważyć to, że są to linki afiliacyjne.

Co to takiego? W skrócie, klikając w ten link i kupując w danym sklepie kamerę, otrzymamy prowizję od sprzedaży. Jeśli nie chcesz kupować w ten sposób, nie klikaj w link tylko wpisz do przeglądarki nazwę modelu, aczkolwiek będzie nam miło, otrzymać pewną gratyfikację od Was.

Najlepszy wideorejestrator do auta. Modele, które warto brać pod uwagę

Każda z kamer samochodowych, które zobaczysz w dalszej części materiału została przez nas dokładnie przetestowana pod kątem jakości wykonania, zawartości zestawu, skomplikowania montażu oraz obsługi. Rzecz jasna, sprawdziliśmy również to, jak dana kamera nagrywa zarówno w dzień, jak i w nocy. Jeśli oczekujecie jeszcze bardziej szczegółowych materiałów, dajcie znać w komentarzach. Przy każdej z kamer zobaczysz specyfikację techniczną, prezentację tego, co znajdziesz w opakowaniu oraz kilka zdań na temat samego wideorejestratora.

Nazwa wideorejestratora Cena Navitel AR202 NV 150 zł Lamax N4 229 zł Navitel R285 2K 269 zł Navitel R500 GPS 210 zł 70mai a200 319 zł Prido i5 319 zł ORLLO RX-700 349 zł Xblitz S9 Duo 429 zł Viofo VS1 599 zł Prido X6 GPS 699 zł Mikavi PQ5 699 zł 70mai A810 699 zł Mikavi PQ6 749 zł 70mai s500 749 zł Prido i9 899 zł Lamax C11 899 zł ORLLO LX-AUTOPLAY 899 zł ORLLO FORCE ONE 4G 899 zł Vantrue S1 Pro 1049 zł Mikavi PQ7 1199 zł VIOFO A229 PRO 3CH 1499 zł VIOFO A139 Pro 3CH 1599 zł Najlepszy wideorejestrator 2024. Lista kamer samochodowych, które biorą udział w zestawieniu.

Navitel AR202 NV

Rozdzielczość nagrywania: 1920 x 1080 pikseli

Ekran: 2-cale

Kąt widzenia: 140 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: brak

Wi-Fi: brak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: H.264

Maksymalna pojemność karty: 64 GB

Przetwornik: GC2053

W zestawie: ładowarka ze zintegrowanym przewodem, uchwyt przyssawka, voucher z aplikacją nawigacji

Zestawienie, w którym prezentujemy najlepsze wideorejestratory dostępne na rynku otwiera bardzo tani, ale skuteczny w działaniu model. Navitel AR202NV to kamera samochodowa, która nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD. Jest to podstawowy wideorejestrator, od którego nie wymagajcie “cudów”. Ot, nagrywa, ma całkiem szeroki kąt – 140 stopni i to wszystko. Pliki zapisywane są w formacie MOV, mamy tryb parkingowy, który nagra zdarzenie na postoju za sprawą specjalnego sensora. Plusem jest to, że w opakowaniu voucher z 12-miesięczną licencją na mapy NAVITEL.

Jakość urządzenia jest dobra. Nie jest to plastik najwyższej jakości – dotyczy to zarówno uchwytu, jak i samego wideorejestratora, ale nie ma na co narzekać. Wydaje mi się, że cena jest adekwatna do tego, co otrzymujemy. Na froncie ulokowano oczywiście obiektyw, z drugiej strony mamy mały 2-calowy ekran, a po jego prawej stronie pięć przycisków odpowiedzialnych za sterowanie oprogramowaniem. System jest bardzo intuicyjny, łatwy w obsłudze. Oczywiście, ustawiamy wszystko raz i możemy zapomnieć o zmianie w oprogramowaniu. Producent chwali się sensorem Night Vision, który ma zapewniać czytelne nagrania w nocy. Czy tak jest? Nie do końca. Sami zobaczcie.

Kamera samochodowa Navitel AR202 NV. Prezentacja i jakość nagrań

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Navitel AR 202NV.

Gdzie kupić kamerę Navitel AR 202 NV?

Wideorejestrator Navitel AR202 NV jest dostępny w sieci MediaExpert za 149,99 zł. Klikając w link przeniesiesz się do sklepu internetowego, gdzie będziesz mógł zamówić kamerę.

LAMAX N4

Rozdzielczość nagrywania: 1920 x 1080 pikseli

Ekran: brak

Kąt widzenia: 140 stopni

Komunikacja: micro USB

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: brak danych

Format zapisu: MP4

Maksymalna pojemność karty: 128 GB

Przetwornik: brak danych

W zestawie: ładowarka z dwoma wyjściami USB, przewód, naklejka 3M, naklejka elektrostatyczna

LAMAX N4 to model bez wyświetlacza. Jeśli chcemy zmienić poszczególne ustawienia należy pobrać aplikację na nasz smartfon i połączyć się z wideorejestratorem za pomocą Wi-Fi. Producent zdecydował się rownież na zastosowanie tak zwanego superkondensatora. To sprawia, że kamerka będzie działać dobrze bez względu na warunki atmosferyczne. Jeśli chodzi o jakość wykonania, muszę przyznać, że materiały, które użyto w tym modelu stoją na bardzo wysokim poziomie. Plusem jest również jej kompaktowy rozmiar. Oczywiście, coś za coś – nie mamy ekranu ale za to kamera jest tak mała, że możemy ją ukryć za lusterkiem.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Lamax N4.

Kwestie techniczne – kamera jest bardzo podobna do rozwiązania marki Navitel. W skrócie, tutaj także mamy nagrywanie w Full HD (1920 x 1080 pikseli), również kąt widzenia wynosi 140 stopni. Dokładnie jak w Navitel AR202 NV. Tu jednak mamy możliwość podłączenia modułu GPS, a to bardzo ważne, szczególnie przy niejasnych sytuacjach, gdy ktoś chce nam wmówić, że np. jechaliśmy za szybko.

Kamera samochodowa Lamax N4. Prezentacja i jakość nagrań

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Lamax N4.

Gdzie kupić kamerę Lamax N4?

Wideorejestrator Lamax N4 kupisz za 229 zł w sieci MediaExpert. Klikając w link zostaniesz przekierowany do sklepu internetowego.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca Lamax N4.

Navitel R285 2K

Rozdzielczość nagrywania: 2560 x 1440 pikseli

Ekran: 2-cale

Kąt widzenia: 140 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: brak

Wi-Fi: brak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MOV

Maksymalna pojemność karty: 256 GB

Przetwornik: GC4653

W zestawie: ładowarka, folia elektrostatyczna, voucher z aplikacją nawigacji

Navitel R285 2K nagrywa obraz w rozdzielczości – jak sama nazwa mówi – 2K. A to oznacza, że mamy do dyspozycji znacznie więcej szczegółów w nagrywanym materiale, niż w przypadku modeli oferujących rozdzielczość Full HD. Oczywiście, wszystko zależy również od sensora, jednak tak czy inaczej, fani dobrej jakości wideo nie powinni narzekać. W tym przypadku mamy do czynienia z obiektywem, który oferuje szeroki kąt widzenia – na poziomie 140 stopni. Dzięki temu nagramy zarówno jezdnię, jak i pobocza.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Navitel R285 2K.

Oprogramowaniem sterujemy za pomocą pięciu przycisków ulokowanych na prawej stronie, tuż przy 2-calowym wyświetlaczu. Mamy do dyspozycji język polski, więc nie powinno być problemu ze zmianą opcji. Wideorejestrator został wyposażony w czujnik wstrząsów, G-Sensor, który wykrywa drgania i np. awaryjne hamowanie. Oczywiście, producent wyposażył ten model w tryb parkingowy, który sprawia, że podczas wykrycia stłuczki rozpocznie się nagrywanie. Bardzo przydatna rzecz.

Kamera samochodowa Navitel R285 2K. Prezentacja i jakość nagrań

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Navitel R285.

Gdzie kupić wideorejestrator Navitel R285 2K?

Kamera samochodowa Navitel R285 2K dostępna jest w sieci MediaExpert za 269 zł. Klikając w link przeniesiesz się do sklepu online.

Navitel R500 GPS

Rozdzielczość nagrywania: 1920 x 1080 pikseli

Ekran: 2,35-cali

Kąt widzenia: 130 stopni

Komunikacja: mini USB

GPS: tak

Wi-Fi: brak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: AVI

Maksymalna pojemność karty: 128 GB

Przetwornik: GC2053

W zestawie: czytnik kart pamięci, ściereczka, uchwyt, ładowarka

Trzecia kamera samochodowa Navitel w naszym zestawieniu. Tym razem model, który posiada jedną z najważniejszych funkcji (według mnie), czyli GPS. Kąt widzenia nadal jest szeroki, chociaż trochę mniejszy. Tak czy inaczej, nadal nagrywa zarówno drogę, jak i pobocza, co jest niezwykle istotne. Do tego dochodzi nam rozdzielczość Full HD, trzydzieści klatek na sekundę – bardzo standardowa wartość. Producent zdecydował się również na zastosowanie superkondesatora, co jest istotne, jeśli zależy nam na żywotności kamery. Ekstremalne temperatury nie robią na tym elemencie wrażenia.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Navitel R500 GPS.

Jakość wykonania? Wysoki poziom. Obsługa kamery? Niezwykle łatwa. Tym bardziej, że ekran jest nieco większy, a to ułatwia zmianę ustawień systemowych. Fajnie, że producent dołączył do zestawu czytnik kart pamięci, co sprawia, że możemy szybko wyjąć kartę i podłączyć ją do komputera aby zgrać interesujące nas nagrania. Warto również wspomnieć o tym, że kamera informuje nas o tym, że nadjeżdżamy do fotoradaru, co może nas uratować, gdy np. się zagapimy i nie zauważymy ograniczenia prędkości.

Wideorejestrator Navitel R500. Prezentacja i jakość nagrań.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Navitel R500.

Gdzie kupić kamerę samochodową Navitel R500?

Obecnie wideorejestrator Navitel R500 GPS kupisz w MediaExpert za 210,33 zł. Klikając w link przeniesiesz się na stronę sklepu.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca Navitel R500 GPS.

70Mai A200

Rozdzielczość nagrywania: 1920 x 1080 pikseli

Ekran: 2-cale

Kąt widzenia: 130 stopni

Komunikacja: micro USB

GPS: brak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MP4

Maksymalna pojemność karty: 128 GB

Przetwornik: GC2093 2M

W zestawie: Przewód, ładowarka, naklejka elektrostatyczna, przyrząd do odchylania uszczelek, taśma mocująca, uchwyt

Prezentowany model został wyposażony w podzespoły, które co prawda nagrywają obraz w rozdzielczości Full HD, jednak nie w 30, a w 60 klatkach na sekundę z wyłączonym HDR. To duży atut, gdyż zyskujemy płynność obrazu. A jak z jakością? Jeśli zdecydujemy się na 1920 x 1080 i 30 klatek na sekundę, pomaga HDR, który ma za zadanie poprawić widoczność ważnych elementów na nagraniu. Czy tak się dzieje? Musicie sami ocenić na załączonym nagraniu. Warto również wspomnieć o rozwiązaniu MaiColor Vivid+ Solution. Jest to technologia, która wzmacnia obraz. Wygląda lepiej, bardziej naturalnie.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu 70mai A200.

Jeśli chodzi o jakość wykonania i obsługę oprogramowania – nie ma żadnych zastrzeżeń. W sumie nie jest to dziwne. Przedstawiamy przecież najlepsze kamery samochodowe. Tak czy inaczej, spasowanie poszczególnych elementów stoi na wysokim poziomie. Szkoda tylko, że zabrakło modułu GPS, który według mnie jest niezwykle ważny w takich urządzeniach.

Wideorejestrator 70mai A200. Prezentacja i jakość nagrań

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania 70mai A200.

Gdzie kupić kamerę samochodową 70mai A200?

Wideorejestrator 70mai A200 kupisz w MediaExpert za 349 zł. Klikając w link zostaniesz przekierowany na stronę sieci MediaExpert.

Prido i5

Rozdzielczość nagrywania: 1920 x 1080 pikseli

Ekran: 2-cale

Kąt widzenia: 150 stopni

Komunikacja: micro USB

GPS: brak

Wi-Fi: brak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MOV

Maksymalna pojemność karty: 128 GB

Przetwornik: Sony IMX323

W zestawie: Przewód, ładowarka, uchwyt montażowy

Ten model to taki nasz “klasyk” redakcyjny, który doczekał się nawet swojego indywidualnego materiału (sprawdź test Prido i5). Pomimo upływu lat jest to nadal bardzo dobra propozycja wśród wideorejestratorów. Szczególnie, gdy mamy do wydania około 300 złotych. Mamy do dyspozycji dobrą jakość wykonania, łatwą obsługę z wykorzystaniem przycisków i 2-calowego ekranu. Kamerę wyróżnia bardzo szeroki kąt widzenia – 150 stopni, który faktycznie nagrywa wszystko to, co dzieje się przed maską naszego samochodu.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Prido i5.

Nie jest niczym odkrywczym, że kamera ta posiada tryb parkingowy, który za sprawą sensorów, gdy wykryje uderzenie, rozpocznie nagrywanie materiału dowodowego. Oczywiście, nagranie będzie zabezpieczone przed przypadkowym nadpisaniem, bo również jest ważne ale w oferowanych w dzisiejszych czasach modelach, jest czymś oczywistym. W skrócie, to solidny wideorejestrator, który nadal jest bardzo dobrym wyborem wśród kamer samochodowych.

Kamera samochodowa Prido i5. Prezentacja i jakość nagrań

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Prido i5.

Gdzie kupić wideorejestrator Prido i5?

Prido i5 kupisz za 319 zł w Media Markt. Klikając w link przeniesiesz się na stronę sklepu.

ORLLO RX-700 4K

Rozdzielczość nagrywania: 4K 3840 x 2160 pikseli

Ekran: 3,16-cala

Kąt widzenia: 111 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: brak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: TS

Maksymalna pojemność karty: 128 GB

Przetwornik: GalaxyCore GC4653

W zestawie: ładowarka, elementy montażowe, kamera tylna, ściereczka

Polskie przedsiębiorstwo Orllo zdecydowało się na umieszczenie w zestawie drugiego obiektywu, który może być wykorzystywany podczas jazdy, a także w trakcie parkowania, jako tylna kamera cofania. Model ten oferuje nagrywanie w rozdzielczości 4K, o ile działa tylko front. W przypadku, gdy nagrywamy jednocześnie z przodu i z tyłu, rozdzielczość głównego obiektywu to 2560 x 1440 pikseli, natomiast tylnego 1920 x 1080 pikseli, co nadal jest bardzo dobrą rozdzielczością. Co ciekawe, drugi obiektyw jest wodoszczelny, a to oznacza, że możemy go zamontować na zewnątrz. Tu warto dodać, że długość przewodu to 5,9 m. Kolejną rzeczą, która wyróżnia ten wideorejestrator jest możliwość wydawania komend głosowo.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu ORLLO RX-700.

Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Jakość nagrań? Sami oceńcie. Szkoda, że zabrakło GPS, który według mnie jest bardzo ważnym elementem każdej kamery samochodowej. Kąt widzenia kamery to 110 stopni – nie jest tak imponujący, lecz nadal nagrani dosłownie wszystko to, co dzieje się przed maską naszego auta, a także za samochodem. Przypominam – mamy przecież w zestawie drugi obiektyw, który jest równie ważny co ten przedni.

Kamera samochodowa Orllo RX-700. Prezentacja i jakość nagrań

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania ORLLO RX-700.

Gdzie kupić wideorejestrator Orllo RX-700?

Sugeruję udać się prosto do producenta. Model RX-700 w sklepie Orllo kosztuje 349 zł. Będziesz mógł zakupić dodatkowo np. adapter stałego zasilania oraz kartę pamięci.

Xblitz S9 Duo

Rozdzielczość nagrywania: 2304 x 1296 pikseli

Ekran: 3-cale

Kąt widzenia: 170 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: nie

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: nie

Format zapisu: MOV

Maksymalna pojemność karty: 256 GB

Przetwornik: SC3336

W zestawie: czytnik kart pamięci, drugi obiektyw, ładowarka, uchwyt

Kolejny solidny wideorejestrator oferujący nagrania w rozdzielczości 2K. Model ten ma 3-calowy wyświetlacz. Przyciski do sterowania oprogramowaniem umieszczono na prawym boku. Warto wspomnieć o wysokiej jakości wykonania. To cecha charakterystyczna dla tego producenta. Dużym atutem jest bardzo szeroki kąt widzenia – 170 stopni, który sprawia, że nagramy dosłownie wszystko, co dzieje się przed autem ale i nie tylko. Jak to? W opakowaniu (co zdradza również nazwa) znajdziemy drugi obiektyw oferujący kąt widzenia na poziomie 120 stopni.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Xblitz S9 Duo.

Jak widać, zestaw, który oferuje ten model jest bogaty. Nie mogę zapomnieć również o tym, że ta kamera samochodowa posiada moduł Wi-Fi, który pozwala nam na połączenie ze smartfonem. Dzięki zainstalowanej na naszym telefonie aplikacji możemy sterować wideorejestratorem z poziomu oprogramowania. Szkoda, że zabrakło GPS, ale jak widać, nie można mieć wszystkiego. Tak czy inaczej, Xblitz S9 Duo to wysoka jakość wykonania oraz funkcjonalność. A jakość materiałów wideo? Sami zobaczcie.

Kamera samochodowa Xblitz S9 Duo. Prezentacja i jakość nagrań

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Xblitz S9 Duo.

Gdzie kupić wideorejestrator Xblitz S9 Duo?

Prezentowany wideorejestrator Xblitz S9 Duo kupisz w Media Markt za 429 zł. Klikając w link zostaniesz przekierowany do sklepu.

VIOFO VS1

Rozdzielczość nagrywania: 2560 x 1440 pikseli

Ekran: brak

Kąt widzenia: 140 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MP4

Maksymalna pojemność karty: 512 GB

Przetwornik: Sony STARVIS 2 IMX675

W zestawie: przewód zasilający, przewód do łączności z komputerem, szpatułka, zasilacz z dwoma portami USB, dwie naklejki antystatyczne, zapasowa taśma dwustronna

Model ten został wyposażony w superkondensator, który jest odporny na warunki atmosferyczne, a to znacznie wydłuża żywotność tego modelu. Fakt, nie mamy ekranu ale wystarczy zainstalować aplikację dostępną w języku polskim by za pomocą Wi-Fi zmieniać interesujące nas opcje systemowe oraz pobrać materiały wideo. Wideorejestrator VIOFO VS1 został wyposażony w przetwornik Sony STARVIS drugiej generacji, który ma za zadanie zaproponować nam najwyższą jakość nagrań.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Viofo VS1.

Kamera posiada wbudowany moduł GPS, który pozwala na uzyskanie informacji o prędkości, z jaką podróżowaliśmy. Oprócz tego dowiemy się z nagrania jak “wyglądały” nasze współrzędne geograficzne. Co jeszcze? Jakość wykonania tej kamery stoi na wysokim poziomie oraz prosta obsługa. Nietypowy design wideorejestratora sprawia, że możemy go skutecznie ukryć i tak naprawdę zapomnieć o jego istnieniu, a w przypadku niejasnych sytuacji drogowych będziemy mogli wrócić do nagrań by udowodnić naszą niewinność.

Wideorejestrator Viofo VS1. Prezentacja i próbne nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Viofo VS1.

Gdzie kupić kamerę samochodową Viofo VS1?

Wideorejestrator jest dostępny w kilku miejscach w sieci. Sugeruję odwiedzić porównywarkę Ceneo, jeśli chcecie wybrać najlepszą cenę Viofo VS1. W tym miejscu znajdziecie sklepy, w których kupicie kamerę.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca Viofo VS1.

Prido X6 GPS

Rozdzielczość nagrywania: 1920 x 1080 pikseli

Ekran: 9,66 cali

Kąt widzenia: 150 stopni

Komunikacja: mini USB

GPS: tak

Wi-Fi: nie

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MOV

Maksymalna pojemność karty: 128 GB

Przetwornik: brak danych

W zestawie: przewód USB, kamera cofania, zewnętrzny moduł GPS, ładowarka z dwoma portami USB, uchwyty montażowe, akcesoria, ściereczka

Prezentowany model to wideorejestrator montowany na lusterku wstecznym. Za sprawą zewnętrznego modułu GPS zyskujemy dodatkowe, cenne informacje o przebiegu naszej podróży. To sprawia, że łatwiej nam będzie udowodnić niewinność, gdy ktoś zarzuci nam np. jazdę z nadmierną prędkością. Kolejnym atutem tego modelu jest dodatkowy obiektyw oferujący nagrania w jakości HD. Oprócz tego, że nagrywa to, co dzieje się za naszym samochodem, może posłużyć jako kamera cofania. Tym bardziej, że wideorejestrator został wyposażony w 9,66-calowy ekran.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Prido X6 GPS.

Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie, co raczej nie powinno nikogo dziwić. W końcu w tym zestawieniu prezentowane są tylko bardzo dobre wideorejestratory. Warto wspomnieć o tym, że w zestawie znajdziemy podwójne “gumy” montażowe. Jeśli uszkodzimy jedną (co nie jest takie łatwe), możemy wykorzystać kolejny. Rzecz jasna, dwoma najważniejszymi wyróżnikami Prido X6 GPS są kamera cofania (w systemie pojawiają się dodatkowe linie, które ułatwiają parkowania) oraz moduł GPS.

Wideorejestrator Prido X6 GPS. Prezentacja i przykładowe nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Prido X6 GPS.

Gdzie kupić kamerę samochodową Prido X6 GPS?

Przeanalizowałem dostępne oferty i Prido X6 GPS kupicie za 699 zł w MediaExpert. Klikając w ten link zostaniecie przekierowani do sklepu.

Mikavi PQ5

Rozdzielczość nagrywania: 2560 x 1440 pikseli

Ekran: 9,66 cali

Kąt widzenia: 170 stopni

Komunikacja: mini USB

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MOV

Maksymalna pojemność karty: 128 GB

Przetwornik: Sony Starvis IMX 335

W zestawie: ładowarka, zasilacz ACC, akcesoria montażowe, przewód do kamery tylnej, drugi obiektyw

Wideorejestrator montowany na lusterku, który cechuje wysoka jakość wykonania oraz bogaty zestaw akcesoriów. Mam na myśli między innymi drugą kamerę, która może być praktycznym dodatkiem podczas manewru cofania oraz, oczywiście, nagra wszystko to, co dzieje się za naszym samochodem. Dużym atutem jest oczywiście ekran o przekątnej 9,66-cali. Kiedy rozpoczniemy cofanie, na wyświetlaczu pojawi się to, co znajduje się za naszym autem. Dodatkowo zobaczymy linie, które ułatwiają parkowanie.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Mikavi PQ5.

Nie sposób zapomnieć o dwóch opcjach trybu parkingowego. Może on działać na zasadzie trybu pasywnego – kiedy pojawi się wstrząs, czujniki uruchomią nagrywanie. Drugą opcją jest ciągłe nagrywanie poklatkowe, tak zwany time-lapse. Należy również wspomnieć o tym, że już w zestawie otrzymujemy adapter zasilania, dzięki któremu podłączymy kamerę samochodową bezpośrednio do instalacji elektrycznej. To oznacza, że tryb parkingowy uruchomi się automatycznie, bez naszej ingerencji, jeśli wykryje, że wyłączyliśmy zapłon.

Kamera samochodowa MIKAVI PQ5. Prezentacja i próbne nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Mikavi PQ5.

Gdzie kupić MIKAVI PQ5?

Najlepszą obecnie ofertę na wideorejestrator MIKAVI posiada MediaExpert (699,99 zł). Jeśli klikniecie w link, powinniście zostać przekierowani do strony interetowej tej sieci elektromarketów.

70mai A810

Rozdzielczość nagrywania: 3840 x 2160 pikseli

Ekran: 3 cale

Kąt widzenia: 150 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MP4

Maksymalna pojemność karty: 256 GB

Przetwornik: Sony Starvis IMX 678

W zestawie: ładowarka, zasilacz, akcesoria montażowe

Prezentowany model oferuje nagrywanie materiału wideo z rozdzielczości 4K, co sprawia, że zyskujemy szczegółowy obraz, co jest niezwykle ważne. Możemy również ustawić mniejszą rozdzielczość – Full HD, ale dzięki temu zmieni się ilość klatek na sekundę z 30 na 60. Plusem tego modelu jest wykorzystanie autorskiego algorytmu, który optymalizuje obraz, dzięki czemu zyskujemy klarowność kluczowych obszarów – w tym tablicy rejestracyjnej. Pomaga w tym również technologia HDR. Warto wspomnieć również o zastosowaniu detekcji ruchu w trybie parkingowym, co jest niezwykle ważne, by monitorować to, co dzieje się z samochodem podczas naszej nieobecności. Dodam jeszcze, że opcjonalnie możecie zakupić moduł 4G, który umożliwia nam obsługę online w trybie parkingowym.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu 70mai A810.

Wideorejestrator został wyposażony w 3-calowy ekran, a tuż pod nim znajdziemy cztery przyciski funkcyjne, które odpowiadają za zmianę ustawień oprogramowania. Jeśli chodzi o tryb parkingowy, mamy możliwość aktywacji time-lapse, który kompresuje materiał, a my możemy wychwycić zdarzenia, które miały miejsce przed naszym samochodem. Dodatkowym atutem tej kamery jest wsparcie kierowcy ADAS. Co to takiego? Kiedy aktywujemy tą funkcję, kamera analizuje drogę i informuje nas, jeśli opuszczamy pas ruchu, mamy za małą odległość od pojazdu poprzedzającego, a także pojawia się zagrożenie w postaci kolizji z pieszym lub rowerzystą.

Wideorejestrator 70mai A810 4K. Prezentacja i próbne nagrania.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania 70mai A810 4K.

Gdzie kupić kamerę samochodową 70mai A810 4K?

Wiele sklepów oferuje kamerę 70mai A810. Najniższa cena jaką znalazłem na Ceneo.pl to 699 zł. Jeśli klikniecie w ten link zostaniecie przekierowani do porównywarki. Wspomniana oferta dotyczy np. sklepów Electro.pl i OleOle.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca 70mai A810.

Mikavi PQ6

Rozdzielczość nagrywania: 2560 x 1440 pikseli

Ekran: 2,4 cali

Kąt widzenia: 150, 160, 170 stopni

Komunikacja: mini USB

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: nie

Format zapisu: H.265

Maksymalna pojemność karty: 256 GB

Przetwornik: GC2053, GC4653

W zestawie: ładowarka, zasilacz, akcesoria montażowe, zasilacz ACC, dodatkowa kamera

Model dla osób chcących monitorować zarówno to, co dzieje się przed i za autem, jak i w kabinie. To za sprawą aż trzech obiektywów. Jest to więc świetna opcja np. dla taksówkarzy i pracowników transportu. Rzecz jasna, nie jest skierowany tylko do tej konkretnej grupy odbiorców. Wideorejestrator może skutecznie pracować również w pojazdach wykorzystywanych do celów prywatnych. Szczególnie, że przecież urządzenie wyposażono w aktywny tryb parkingowy, który za sprawą stałego zasilania gwarantuje użytkownikowi całodobowy monitoring z każdej z kamer.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Mikavi PQ6.

Mikavi PQ6 3CH wyposażono w moduł GPS, Wi-Fi do szybkiego transferu plików na nasz smartfon oraz kondensator, który jest odporny na warunki zewnętrzne – upał oraz mróz. Warto wspomnieć, że w zestawie otrzymujemy adapter zasilania, który zabezpiecza akumulator samochodowy przed rozładowaniem, a przy okazji podtrzymuje prąd w wideorejestratorze. Jakość wykonania tego modelu stoi na wysokim poziomie. Oprogramowaniem sterujemy za pomocą przycisków umieszczonych na dolnej części kamery – tuż pod wyświetlaczem. Nie można pominąć również kwestii kątów widzenia. Mamy na froncie 170 stopni, z tyłu 160 stopni i 150 stopni w kabinie pojazdu. To oznacza, że prawie nie ma martwych stref, które nie są obejmowane przez obiektywy.

Kamera samochodowa MIKAVI PQ6 3CH. Prezentacja i próbne nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Mikavi PQ6 3CH.

Gdzie kupić wideorejestrator MIKAVI PQ6 3CH?

Przeglądając ofertę sklepów internetowych doszedłem do szybkiego wniosku. Najniższa cena (według Ceneo.pl) MIKAVI PQ6 3CH wynosi 749 zł i dotyczy sklepu producenta. Dlatego też najlepiej odwiedzić stronę MIKAVI i tam kupić wideorejestrator.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca MIKAVI PQ6 3CH.

70mai S500

Rozdzielczość nagrywania: 2592 x 1944 pikseli

Ekran: 9,35 cali

Kąt widzenia: 138 stopni

Komunikacja: micro USB

GPS: nie

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: H.265

Maksymalna pojemność karty: 128 GB

Przetwornik: Sony Starvis 2 IMX675

W zestawie: ładowarka, zasilacz, paski montażowe, dodatkowy obiektyw

Elegancki wideorejestrator montowany na lusterku wstecznym za pomocą gumowych pasków – dokładnie tak, jak w przypadku innych tego typu kamer. W tym przypadku mamy dotykowy, w pełni laminowany ekran, który odpowiada za sterowanie oprogramowaniem. Wyświetla również obraz z drugiego obiektywu, kiedy to staje się kamerą cofania. W prezentowanym modelu zastosowano technologię HDR, która ma za zadanie zapewnić nam odpowiednią jakość materiału bez względu na warunki – szczególnie mowa o tych trudnych, jak np. błysk światła, który pojawia się podczas wyjazdu z tunelu.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu 70mai S500.

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie komend głosowych, za pomocą których możemy między innymi zabezpieczyć nagranie przed nadpisaniem. To bardzo dobra funkcja, gdyż nie odrywamy od kierownicy rąk, kiedy chcemy zarchiwizować jakiś ważny materiał wideo. Oczywiście, to nie jedyna komenda, która działa w przypadku kamery 70mai. Możemy skutecznie wyłączyć wyświetlacz, zrobić zdjęcie czy przełączyć się pomiędzy widokiem przedniego i tylnego obiektywu. Rzecz jasna, jak na porządny sprzęt przystało, 70mai S500 został wyposażony w tryb nocny – Night Owl Vision, który ma za zadanie zapewnić nam bardzo dobrą jakość obrazu po zmroku. Pomaga w tym również algorytm HDR.

Kamera samochodowa 70mai S500. Prezentacja i próbne nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania 70mai S500.

Gdzie kupić wideorejestrator 70mai S500?

Obecnie najlepsza cena wideorejestratora 70mai S500 to 749 zł w MediaExpert. Klikając w ten link “przeniesiecie” się do sklepu tej sieci.

Prido i9

Rozdzielczość nagrywania: 3840 x 2160 pikseli

Ekran: 3 cale

Kąt widzenia: 150 stopni

Komunikacja: micro USB

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MP4

Maksymalna pojemność karty: 256 GB

Przetwornik: brak danych

W zestawie: ładowarka, uchwyt montażowy, przewód USB

Wideorejestrator wyposażony w 3-calowy ekran do podglądu tego, co nagrywa obiektyw. A rejestruje on obraz z rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Warto zauważyć wysoką jakość wykonania oraz to, że producent zdecydował się na uchwyt magnetyczny, co pozwala na szybkie schowanie kamery, bądź np. zabranie jej do domu. Wydaje mi się jednak, że właściciel tego wideorejestratora zostawi go w pojeździe na stałe. Wszystko za sprawą aż czterech różnych trybów parkingowych. Mamy klasyczny, low-bitrate, poklatkowy oraz aktywowany wykryciem ruchu.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Prido i9.

Kamera samochodowa Prido i9 oferuje sterowanie nie tylko za pomocą naszego smartfonu (wykorzystuje się w tym celu Wi-Fi. W tym celu możemy wykorzystać… nasz głos, gdyż wideorejestrator pozwala użytkownikowi na sterowanie głosowe. To duży plus, gdyż dzięki temu nie odrywamy rąk od kierownicy, kiedy chcemy zapisać ważny plik z jakiegoś zdarzenia. Prido i9 jest wyposażony w ekran dotykowy, dlatego trzecią opcją na np. zmianę ustawień oprogramowania jest możliwość użycia właśnie wyświetlacza. Należy również wspomnieć o tym, że możemy dokupić opcjonalną tylną kamerę, która pozwala na nagranie tego, co dzieje się za naszym pojazdem.

Wideorejestrator Prido i9. Prezentacja i próbne nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Navitel R500.

Gdzie kupić kamerę samochodową Prido i9?

Jeśli chcecie znaleźć najniższą cenę Prido i9 odwiedźcie porównywarkę Ceneo.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca Prido i9.

Lamax C11

Rozdzielczość nagrywania: 3840 x 2160 pikseli

Ekran: 3 cale

Kąt widzenia: 160 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MP4

Maksymalna pojemność karty: 256 GB

Przetwornik: brak danych

W zestawie: ładowarka z dwoma portami USB, uchwyt montażowy, przewód USB, narzędzia do montażu, zapasowa naklejka 3M, dodatkowy przewód do transmisji danych

Wideorejestrator wyposażony w 3-calowy, dotykowy wyświetlacz, którym możemy sterować oprogramowaniem. Kiedy jedziemy, na ekranie pojawia się nasza aktualna prędkość. Atutem tego modelu jest możliwość nagrywania obrazu w rozdzielczości 4K, lub 2560 x 1440 przy 60 klatkach na sekundę. Plusem tego modelu jest również szeroki kąt widzenia, który wynosi 160 stopni. Jeśli chcemy nagrywać również to, co dzieje się za samochodem, warto dokupić drugi obiektyw.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Lamax C11.

Model ten wyposażono w funkcję trybu parkowania, który po wykryciu ruchu rozpoczyna nagrywanie. Producent zdecydował się na zastosowanie superkondensatora, któremu nie groźne są wahania temperatur. A to sprzyja w przypadku żywotności tego modelu. Oczywiście, w tej klasie mamy już do czynienia z modułem GPS. Dzięki temu mamy precyzyjne i ważne dane dotyczące każdego nagrania. Warto również dodać, że model ten cechuje wysoka jakość wykonania. Plusem jest zastosowanie magnetycznego uchwytu, który ułatwia odłączenie kamery i zabranie jej ze sobą. Oczywiście, nagrania możemy szybko przenieść na nasz smartfon za sprawą Wi-Fi 5 GHz, ale niektórzy preferują tradycyjny transfer z wykorzystaniem przewodu.

Kamera samochodowa Lamax C11. Prezentacja i próbne nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Lamax C11.

Gdzie kupić wideorejestrator Lamax C11?

W tym momencie sugeruję odwiedzić stronę producenta – Lamaxshop.pl. Tam znajdziecie informacje o dostępności wideorejestratora.

ORLLO LX-AUTOPLAY

Rozdzielczość nagrywania: 3840 x 2160 pikseli

Ekran: 10,99 cali

Kąt widzenia: 135 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MP4

Maksymalna pojemność karty: 128 GB

Przetwornik: MSTAR8826Q

W zestawie: ładowarka, elementy do montażu, adapter do stałego zasilania, karta pamięci 32 GB, kamera cofania

W naszym zestawieniu, w którym prezentujemy najlepsze kamery samochodowe musiał pojawić się bardzo ciekawy model ORLLO LX-AUTOPLAY. Jest to wideorejestrator montowany na lusterku w kabinie pojazdu. Wyróżnia się jednak na tle konkurencji tym, że posiada wbudowany system Android Auto i Apple CarPlay, a te znamy przecież głównie z topowych wersji wyposażenia nowoczesnych samochodów. Tak, chodzi o Mapy Google, rozmowy telefoniczne, muzykę z popularnych aplikacji. Świetna i przede wszystkim praktyczna funkcja. Oprócz tego producent zdecydował się na podzespoły umożliwiające nagrywanie materiałów wideo w rozdzielczości 4K.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Orllo LX-Autoplay.

Analizując to, jaka jest kamera ORLLO LX-AUTOPLAY możemy śmiało stwierdzić, że to model bardzo dobrze wykonany i prosty w obsłudze. Oczywiście, to zasługa dużego, 10,99-calowego ekranu (największy pośród prezentowanych kamer samochodowych), który jest dotykowy, a to sprawia, że obsługa oprogramowania jest bardzo łatwa. Tak cz inaczej, możemy skorzystać z funkcji komend głosowych, gdyż te również są dostępne. Warto również wspomnieć o tym, że w opakowaniu znajdziemy dodatkowy obiektyw, który może także działać jako kamera cofania. Mamy rownież tryb parkingowy i kartę microSD w zestawie, co nie jest czymś oczywistym.

Kamera samochodowa ORLLO LX-AUTOPLAY. Prezentacja i przykładowe nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania ORLLO RX-AUTOPLAY.

Gdzie kupić wideorejestrator ORLLO LX-AUTOPLAY?

Najlepszą opcją będzie odwiedzenie sklepu marki ORLLO. Znajdziemy tam model LX-AUTOPLAY w cenie 899 zł. Co ciekawe, jeśli zapiszecie się do newslettera, będziecie mogli zyskać 5% rabatu.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca ORLLO LX-AUTOPLAY.

ORLLO FORCE ONE 4G

Rozdzielczość nagrywania: 1920 x 1080 pikseli

Ekran: nie dotyczy

Kąt widzenia: 110 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MP4

Maksymalna pojemność karty: 128 GB

Przetwornik: brak danych

W zestawie: przewód zasilający, elementy montażowe, tacka SIM

ORLLO Force One 4G w swojej nazwie ma informację o łączności z siecią. Faktycznie, model ten został wyposażony w moduł, który umożliwia zamontowanie karty SIM udostępniającej Internet. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do podglądu na żywo z kamery niezależnie od miejsca, w jakim się znajduje. Mało tego, wybierając ten model zyskujemy dożywotnią licencję do platformy oraz zapisu w chmurze. Jest to więc bardzo rozbudowane narzędzie do monitorowania pozycji naszego pojazdu. Wystarczy, że zainstalujemy w naszym smartfonie odpowiednią aplikację i będziemy mogli oglądać to, co dzieje się przed naszym samochodem i wewnątrz kabiny.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Orllo Force One 4G.

Pozostając przy temacie technologii 4G, kamera samochodowa ORLLO Force One jest bardzo dobrym wyborem dla przedsiębiorstw, które mają flotę, gdyż model ten umożliwia uzyskanie jednoczesnego podglądu lokalizacji wszystkich naszych pojazdów, a także podgląd z kamer na podzielonym ekranie. Dzięki temu wiemy, co dzieje się z samochodami. Oczywiście, można również wspomnieć o ochronie parkingowej. Jeśli czujniki wykryją nieprawidłowości, czym prędzej zostanie uruchomione nagrywanie, a materiały wideo zostaną przesłane do chmury, co sprawia, że będziemy mogli je sprawnie odtworzyć. Prezentowany model nagrywa obraz z dwóch kamer jednocześnie. Obie oferują rozdzielczość Full HD.

Wideorejestrator ORLLO FORCE ONE 4G. Prezentacja i próbne nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania ORLLO FORCE ONE 4G.

Gdzie kupić kamerę samochodową ORLLO FORCE ONE 4G?

Tak jak w przypadku pozostałych modeli tej marki, najlepszym wyborem będzie przejście na stronę Orllo, gdzie znajdziecie model FORCE ONE 4G za 899 zł. Przypominam o 5% rabatu, jeśli zapiszecie się do newslettera.

Vantrue S1 Pro

Rozdzielczość nagrywania: 2592 x 1520 pikseli

Ekran: 2 cale

Kąt widzenia: 160 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MP4

Maksymalna pojemność karty: 512 GB

Przetwornik: Sony Starvis 2 IMX675

W zestawie: dwie naklejki elektrostatyczne, przewody, ładowarka, moduł GPS, dodatkowy obiektyw, opcjonalnie filtr antypolaryzacyjny

Bardzo dobrze wykonany wideorejestrator, który ma gwarantować dobrą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Ma nam w tym celu pomóc odpowiedni przetwornik, tryb HDR oraz dodatkowy filtr, który warto nabyć (kosztuje około 100 zł). Do obsługi oprogramowania wykorzystujemy przyciski, aczkolwiek możemy również wydawać komendy głosowe. Model ten wyposażono w Wi-Fi 5GHz. Dzięki temu wykorzystując aplikację zainstalowaną w naszym smartfonie możemy szybko pobrać nagrania oraz przeanalizować raporty wygenerowane przez kamerę tuż po naszej podróży. Oczywiście, pomaga w tym również moduł GPS, który śledzi naszą trasę i wyświetla aktualną prędkość.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Vantrue S1 Pro.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup wideorejestratora powinni również zwrócić uwagę na opcjonalny adapter montowany w gnieździe OBD2. Pozwala on na aktywację trybu parkingowego, który rejestruje nagranie tuż po wykryciu ruchu wokół naszego pojazdu. Warto również dodać, że tryb parkingowy może działać w dwóch innych opcjach: low-bitrate oraz trybie poklatkowym. To oznacza oszczędność miejsca na naszej karcie pamięci. Muszę wspomnieć również o zastosowaniu superkondesatora, który sprawia, że wideorejestrator jest odporny na skrajne temperatury.

Kamera samochodowa VANTRUE S1 Pro. Prezentacja i próbne nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania Vantrue S1 Pro.

Gdzie kupić VANTRUE S1 Pro?

Obecnie najniższa cena tego modelu wynosi około 1050 zł. Mowa o popularnych elektromarketach, jak MediaExpert. Jeśli jednak chcecie kupić komplet, tj. kamerę samochodową z kartą pamięci, filtrem polaryzacyjnym i adapterem trybu parkingowego odwieźcie sklep kamerasamochodowa.com.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca VANTRUE S1 Pro.

Mikavi PQ7

Rozdzielczość nagrywania: 1920 x 1080 pikseli

Ekran: 3 cale

Kąt widzenia: 150 stopni

Komunikacja: mini USB

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: MP4

Maksymalna pojemność karty: 512 GB

Przetwornik: Sony IMX307

W zestawie: przewody sygnałowe, taśma mocująca, przewód USB, uchwyt, zasilacz ACC

Wideorejestrator dla osób, które chcą mieć pewność, że nagrało się dosłownie wszystko, co dzieje się wokół pojazdu. Wszystko za sprawą aż czterech obiektywów, w tym dwóch na stałe przymocowanych do kamery, z czego jeden z nich wyposażono w diody IR, które zapewniają wysoką jakość obrazu po zmroku. Każdy z obiektywów zapewnia pole widzenia na poziomie 150 stopni, a nagrywany materiał cechuje się rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli. Oczywiście, producent wyposażył ten model w moduł GPS, który pozwala na śledzenie trasy oraz przedstawienie aktualnej prędkości pojazdu, co jest niezwykle ważne podczas prezentacji dowodów.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Mikavi PQ7.

Dużym atutem tej kamery samochodowej jest wysoka jakość wykonania oraz rozbudowany (za sprawą ilości obiektywów) tryb parkingowy (low bitrate, g-sensor, time-lapse), który automatycznie rozpocznie nagrywanie, kiedy czujniki wykryją kolizję. Warto wspomnieć o tym, że model ten posiada wbudowany kondensator zamiast baterii, co znacznie wydłuża żywotność urządzenia. Wszystko za sprawą bezproblemowej pracy przy ekstremalnych temperaturach. Plusem jest także długi (6,3 m) przewód, który pozwala nam na podłączenie dwóch dodatkowych obiektywów. Kolejnym atutem jest zastosowanie modułu Wi-Fi. Jeśli zainstalujemy na naszym smartfonie aplikację i podłączymy się do wideorejestratora będziemy mogli szybko odtworzyć nagrania, które zostały wykonane za pomocą kamery.

Kamera samochodowa MIKAVI PQ7 4CH. Prezentacja i przykładowe nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania MIKAVI PQ7.

Gdzie kupić wideorejestrator MIKAVI PQ7 4CH?

Obecnie model ten kosztuje około 1200 zł w większości sklepów, aczkolwiek analizując porównywarkę Ceneo.pl trafiłem na Empik, który wycenia MIKAVI PQ7 4CH na kwotę 1099,99 zł.

Viofo A229 PRO

Rozdzielczość nagrywania: 3840 x 2160 pikseli

Ekran: 2,4 cali

Kąt widzenia: 160 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: H.264

Maksymalna pojemność karty: 256 GB

Przetwornik: Sony IMX307, IMX675, IMX678

W zestawie: filtr antyodblaskowy, przewody, dodatkowe obiektywy, naklejki, akcesoria montażowe

Wysokiej klasy, świetnie wykonana kamera samochodowa, która może być oferowana z dwoma dodatkowymi obiektywami. Dzięki temu zyskamy materiał wideo zarówno tego, co dzieje się przed samochodem, jak i w kabinie (dodatkowy obiektyw z diodami IR) oraz za naszym samochodem. Dużym atutem jest dodawany do zestawu filtr CPL, który niweluje odbicia i odblaski, które pojawiają się np. na szybie naszego samochodu. Efekt? Lepsza klarowność oraz kontrast. Model ten został wyposażony również w moduł GPS, dzięki któremu uzyskujemy szczegółowe informacje na temat przebytej trasy. Możemy ją później przeanalizować za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Viofo A229 Pro.

Wideorejestrator oferuje również łatwą obsługę za pomocą przycisków ulokowanych na obudowie – tuż pod 2,4-calowym ekranem. Podczas jazdy możemy skorzystać komend głosowych, co zwiększa bezpieczeństwo – nie musimy odrywać wzroku od drogi, kiedy widzimy jakąś niebezpieczną sytuację, a chcielibyśmy zachować nagranie. Warto wspomnieć również o zastosowaniu HDR, który także wpływa na jakość nagrań, szybki transfer Wi-Fi 5 GHz, trybie parkingowym z trzema różnymi opcjami działania (automatyczne wykrycie, time lapie oraz low bitrate) oraz długim przewodzie (6 m), który podłączamy do tylnego obiektywu, o ile oczywiście wybierzemy tą opcję, gdyż możemy kupić zestaw z jedną lub dwoma dodatkowymi kamerami, bądź bez nich.

Wideorejestrator VIOFO A229 Pro 3CH. Prezentacja i próbne nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania VIOFO A229 Pro.

Gdzie kupić kamerę samochodową VIOFO A229 Pro?

Wszystko zależy od tego, który wariant Was bardziej interesuje. Podstawowy, czyli VIOFO A229 Pro z dodatkowym jednym obiektywem w MediaExpert kosztuje 1299 zł. Wybierając wideorejestrator z kamerą tylną i wewnętrzną musicie wydać 1499 zł.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca VIOFO A229 Pro 3CH.

VIOFO A139 Pro 3CH

Rozdzielczość nagrywania: 3840 x 2160 pikseli

Ekran: nie dotyczy

Kąt widzenia: 140 stopni

Komunikacja: USB typu C

GPS: tak

Wi-Fi: tak

Tryb nocny: tak

Format zapisu: H.264

Maksymalna pojemność karty: 512 GB

Przetwornik: Sony IMX678

W zestawie: filtr polaryzacyjny, przewody, dodatkowe obiektywy, taśma 3M, akcesoria montażowe

Wideorejestrator nagrywający obraz w rozdzielczości 4K, który obsługujemy za pomocą komend głosowych oraz aplikacji, którą instalujemy na naszym smartfonie. Oczywiście, za łączność pomiędzy tymi urządzeniami odpowiada Wi-Fi. Za pomocą połączenia bezprzewodowego możemy nie tylko uruchomić podgląd zapisanych na karcie pamięci materiałów, ale również szybko (częstotliwość Wi-Fi to 5 GHz) pobrać je na telefon. VIOFO A139 Pro został również wyposażony w moduł GPS, który zapisuje naszą prędkość oraz położenie podczas jazdy. To znacznie ułatwia udowodnienie naszej niewinności, jeśli np. służby zarzucą nam przekroczenie prędkości.

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Na zdjęciu Viofo A139 Pro.

Kolejnym atutem kamery samochodowej VIOFO A139 Pro jest również filtr polaryzacyjny, który znajdziemy w zestawie. To sprawia, że na nagraniu nie powinniśmy zobaczyć odblasków. Warto również wspomnieć o obrotowym obiektywie, który może być wykorzystany podczas nagrania kabiny naszego pojazdu. W zależności od potrzeb, możemy również podłączyć dodatkowy obiektyw, który będzie nagrywał to, co dzieje się za samochodem. Zastosowano również tryb parkingowy, który nagra wszystko to, co działo się pod naszą nieobecność.

Wideorejestrator VIOFO A139 Pro 3CH. Prezentacja i próbne nagrania

Najlepszy wideorejestrator do auta w 2024? Zestawienie kamer samochodowych. Sprawdź nagrania VIOFO A139 Pro.

Gdzie kupić kamerę samochodową VIOFO A139 Pro?

Sugeruję odwiedzić porównywarkę cenową Ceneo. Przykładowo, sklep Techlord wycenia VIOFO A139 Pro 3CH na kwotę 1599 zł. Oczywiście, możecie również kupić ten wideorejestrator w tańszej odmianie z jednym dodatkowym obiektywem.

Najlepszy wideorejestrator 2024. Wnioski

Dobrnęliśmy do końca tego materiału. Nasuwa się pytanie – jaki jest najlepszy wideorejestrator do naszego auta? Wszystko zależy od tego, jakim dysponujemy budżetem. W tej publikacji poznaliście kilkanaście różnych kamer samochodowych, które różnią się specyfikacją techniczną, budową, funkcjami oraz oczywiście ceną. Nie ma więc tak zwanego “złotego środka”. Można więc w pewnym sensie uznać, że każdy z tych modeli to najlepszy wideorejestrator, gdyż zaprezentowaliśmy tylko te urządzenia, które faktycznie cechują: wysoka jakość wykonania i bardzo dobre parametry w danym budżecie. Jaki wybierzecie? To zależy od indywidualnych preferencji. Z pewnością chętnie poznam wasze opinie na ten temat. A może macie sugestie innych modeli, których nie uwzględniłem, a które warto brać pod uwagę? Dajcie znać w komentarzach!