Drukarka eufyMake E1 ma już ponad 46 mln USD na KickStarter!

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto słyszał o projekcie eufyMake E1. Dziś mówi o nim cały świat nowych technologii. Drukarka 3D w trakcie swojej kampanii na Kickstarterze pobiła wszelkie możliwe rekordy.

To pierwsze na świecie urządzenie umożliwiające osobisty druk UV z teksturą 3D i jakością przemysłową. Kampania na KickStarter trwała od końca kwietnia do 28 czerwca i zakończyła się z wynikiem ponad 46 milionów dolarów. Poprzedni rekord Kickstartera wynosił 41,7 miliona – teraz należy do Anker Innovations, czyli firmy, która stworzyła eufyMake E1.

Co ciekawe, próg 10 milionów dolarów przekroczono już w pierwszych 14 godzinach kampanii. Średnia wartość pojedynczego zamówienia to aż 2,465 dolarów – co pokazuje, jak dużym zaufaniem i zainteresowaniem cieszy się to urządzenie. Nic dziwnego, w końcu eufyMake E1 może całkiem zmienić podejście do personalizacji produktów, i to nie tylko wśród profesjonalistów.

Co właściwie potrafi eufyMake E1?

Drukarka eufyMake E1 wyróżnia się przede wszystkim tym, że potrafi drukować tekstury 3D – dosłownie wypukłe wzory, które można dotknąć i poczuć. Maksymalna grubość nadruku to 5 mm. Dzięki technologii Amass3D da się drukować na płaskich powierzchniach, ale też na przedmiotach obrotowych czy materiałach typu roll-to-film. Drukarka obsługuje nawet długie rolki – do 10 metrów – co pozwala tworzyć banery, folie, naklejki na samochody, deskorolki i wiele więcej.

Za precyzję kolorów odpowiada system ColorMaestro, który odwzorowuje miliony odcieni z bardzo wysoką zgodnością i to niezależnie od powierzchni. Do tego dochodzi cała masa usprawnień: AI wspomagająca projektowanie, laserowe pozycjonowanie, kamera SnapShot czy ponad 20 tysięcy gotowych szablonów. Brzmi profesjonalnie, ale całość została zaprojektowana z myślą o prostocie obsługi.

Dla pasjonatów i dla małego biznesu

eufyMake E1 może znaleźć zastosowanie nie tylko w rękach grafików czy twórców reklam. To świetna opcja dla hobbystów, małych firm czy pracowni projektowych, które szukają sposobu na wyróżnienie się z tłumu. Sprzęt jest kompaktowy – aż o 90% mniejszy od przemysłowych drukarek UV. Dzięki temu sprawdzi się nawet w domowych warunkach.

Ciekawym dodatkiem jest możliwość druku na miękkich powierzchniach – tkaninach, skórze, nietypowych przedmiotach, jak naszywki, torby czy piórniki. Nowa przystawka do druku typu roll-to-film daje ogromne możliwości dla kreatywnych osób i marek.

Anker zadbał też o wygodę i trwałość – system JetClean automatycznie czyści głowice drukujące, co zmniejsza ryzyko zapchania i ogranicza konieczność konserwacji. Drukarka posiada także certyfikaty Greenguard Gold, ClimatePartner i TUV, potwierdzające jej zgodność z normami środowiskowymi.

Co dalej? Kiedy klienci dostaną eufyMake E1?

Wysyłka pierwszych egzemplarzy do wspierających kampanię właśnie ruszyła. Oficjalna sprzedaż ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, także w Polsce. Ceny detaliczne nie są jeszcze znane, ale w kampanii najtańszy zestaw można było kupić za 1899 dolarów (przy 24% zniżce), czyli za niecałe 7000 zł.

To nie jest kolejny gadżet do szuflady – to sprzęt, który naprawdę może coś zmienić. Czy eufyMake E1 okaże się początkiem nowej ery domowego druku 3D z teksturą? Wszystko wskazuje na to, że tak.

