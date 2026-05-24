Promocje Dreame na Dzień Matki. Prezent, który oddaje czas

Promocje Dreame na Dzień Matki trafiają w punkt, bo najlepszy prezent nie zawsze musi stać na półce i zbierać kurz. Czasem powinien właśnie ten kurz sprzątać, myć podłogę, wysuszyć włosy, oczyścić powietrze, zmyć naczynia albo przygotować szybki obiad bez stania przy kuchence.

Promocje Dreame na Dzień Matki

Dreame przygotowało akcję trwającą do 29 maja, obejmującą blisko 90 urządzeń do domu, urody, kuchni i rozrywki. To nie jest więc klasyczny poradnik prezentowy z kwiatami i czekoladkami, tylko zestaw sprzętów, które mają realnie odciążyć mamę od codziennych obowiązków. Wśród propozycji są roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, urządzenia wet&dry, suszarki i stylery do włosów, oczyszczacz powietrza, zmywarka, pralka, suszarka, airfryer i duży telewizor. Innymi słowy: prezent, który nie kończy się na geście, tylko zostaje w domu i codziennie robi robotę.

Promocje Dreame na Dzień Matki, czyli prezent bez kolejnego bibelotu

Dzień Matki co roku odpala ten sam dylemat: kupić coś ładnego, coś praktycznego czy coś, co naprawdę ułatwi życie? Promocje Dreame na Dzień Matki idą w trzecią stronę. Marka proponuje sprzęty, które mają oddać mamie czas. Nie przez wielkie hasła, tylko przez przejęcie części domowych obowiązków.

To ważne, bo porządki, pranie, zmywanie, gotowanie i dbanie o dom często są niewidzialną pracą. Widać ją dopiero wtedy, gdy nikt jej nie wykona. Robot sprzątający, odkurzacz myjący, zmywarka, airfryer albo suszarka do włosów nie są romantycznym prezentem w klasycznym sensie. Ale mogą być prezentem dużo bardziej sensownym, jeśli faktycznie zmniejszają liczbę codziennych zadań.

Na grafice z pierwszej strony materiału Dreame pokazuje hasło „Dzień Matki 26 maja. Więcej miłości, mniej pracy” obok urządzeń do sprzątania, pielęgnacji i gotowania. To dobrze podsumowuje całą kampanię: prezent ma być nie tylko miły, ale też użyteczny.

Roboty sprzątające. Najcięższa robota schodzi z głowy

Najmocniejszą kategorią są roboty sprzątające. Dreame X60 Ultra Complete to model z systemem OmniSight opartym na AI, który rozpoznaje i omija ponad 280 typów obiektów. Ma technologię Dual Flex Arm, czyli wysuwaną boczną szczotkę i pad mopujący do czyszczenia przy krawędziach oraz w narożnikach. Siła ssania dochodzi do 35 000 Pa, a robot potrafi wjechać pod meble o prześwicie 7,95 cm. Stacja bazowa samodzielnie myje pady wodą 100°C i opróżnia kurz do worka.

Dreame X60 Ultra Complete kosztuje katalogowo 5999 zł, a do 29 maja można znaleźć go nawet za 5499 zł. To prezent z najwyższej półki, ale też sprzęt dla domu, w którym podłogi są codziennym tematem: dzieci, zwierzęta, okruchy, piach z przedpokoju i ciągłe „kto odkurzy?”.

Druga propozycja to Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Ten model łączy odkurzanie, mopowanie i automatyczną konserwację. Technologia AquaRoll ma zostawiać podłogi lśniące, a siła ssania 30 000 Pa pomaga usuwać zabrudzenia, włosy i sierść zwierząt. Cena katalogowa wynosi 4299 zł, a w promocji do 29 maja można znaleźć go nawet za 3699 zł.

Promocje Dreame na Dzień Matki

Odkurzacze pionowe. Szybkie sprzątanie bez kabla

Nie każdy brud wymaga robota. Czasem trzeba szybko ogarnąć rozsypaną kawę, sierść z dywanu, okruchy po kolacji albo kurz w samochodzie. Tutaj wchodzą odkurzacze pionowe. Dreame Z30 oferuje siłę ssania 28 000 Pa i inteligentnie dopasowuje pracę do różnych powierzchni dzięki automatycznym czujnikom kurzu. Ma też bogaty zestaw końcówek, w tym narzędzie do groomingu zwierząt.

Dreame Z30 kosztuje katalogowo 1599 zł, a do 29 maja można znaleźć go nawet za 1249 zł. To dobra opcja dla mamy, która chce mieć sprzęt pod ręką i nie wyciągać za każdym razem klasycznego odkurzacza z kablem.

Promocje Dreame na Dzień Matki

Dreame V30 Essential idzie jeszcze wyżej z mocą ssania do 30 000 Pa. Ma szczotkę OmniX 2.0 z podświetleniem CelesTect o kącie 140 stopni, które pomaga szybciej zauważyć zabrudzenia. Na zdjęciu z trzeciej strony materiału widać właśnie scenariusz sprzątania z psem w tle, czyli typowy domowy test dla odkurzacza pionowego. Cena katalogowa to 2099 zł, a promocyjna do 29 maja — 1749 zł.

Wet&dry, czyli podłoga czysta za jednym przejazdem

Odkurzacze wet&dry są dla tych, którzy nie chcą osobno odkurzać i mopować. Dreame H15 Pro FoamWash wykorzystuje technologię czyszczenia pianą, która ma rozpuszczać brud i neutralizować nieprzyjemne zapachy, także te po zwierzętach. Po sprzątaniu stacja bazowa automatycznie myje szczotkę wodą 100°C i suszy ją gorącym powietrzem w 5 minut.

Dreame H15 Pro FoamWash kosztuje katalogowo 2199 zł, a w promocji można znaleźć go nawet za 1799 zł. To sprzęt szczególnie sensowny w kuchni, przedpokoju i domach, gdzie brud często jest nie tylko suchy, ale też lepki, mokry albo po prostu trudny do szybkiego usunięcia.

Dreame H12 Dual pozwala odkurzać i myć podłogi, ma funkcję samoczyszczenia i samodzielnego suszenia gorącym powietrzem. Katalogowo kosztuje 1399 zł, a do 29 maja można znaleźć go nawet za 1099 zł. Na zdjęciu z czwartej strony materiału widać go w domowym wnętrzu przy sprzątaniu podłogi — dokładnie w takim scenariuszu, w którym takie urządzenie ma zastąpić odkurzacz, mop i wiadro.

Promocje Dreame na Dzień Matki

Urządzenia do włosów. Prezent bardziej osobisty

Promocje Dreame na Dzień Matki obejmują też urządzenia do pielęgnacji osobistej. Dreame Pocket Ultra to kompaktowa suszarka ważąca 290 g, więc łatwo zmieści się w torbie. Technologia jonów ujemnych ma neutralizować elektryzowanie, a dysza Essence rozpyla na pasma odżywczą esencję pielęgnacyjną. W fioletowym kolorze kosztuje katalogowo 529 zł, a w promocji można znaleźć ją nawet za 429 zł.

Dreame Airstyle Pro to bardziej zaawansowane rozwiązanie 7w1. Łączy szybkie suszenie i stylizację przy pomocy siedmiu magnetycznych końcówek. System kontroli temperatury NTC monitoruje poziom ciepła 300 razy na sekundę, żeby ograniczać ryzyko uszkodzeń włosów. W złotym kolorze kosztuje katalogowo 1299 zł, a do 29 maja można znaleźć go nawet za 949 zł.

To kategoria, która lepiej pasuje jako prezent osobisty niż sprzęt typowo domowy. Jeśli robot sprzątający daje czas, to suszarka albo styler daje też codzienny komfort i chwilę zadbania o siebie.

Oczyszczacz powietrza dla domu ze zwierzakami

Dreame FP10 to oczyszczacz powietrza zaprojektowany szczególnie z myślą o domach, w których mieszkają koty lub psy. Ma wbudowaną, samoczyszczącą rolkę, która automatycznie zbiera i rozplątuje sierść zwierząt. System CataFresh neutralizuje uciążliwe zapachy przy pomocy wzmocnionego węgla aktywnego.

Cena katalogowa wynosi 1699 zł, a promocyjna do 29 maja — 1599 zł. To może być dobry prezent dla mamy, która kocha psa lub kota, ale niekoniecznie kocha sierść unoszącą się w powietrzu i zapachy, które zostają w domu po intensywnym dniu ze zwierzakiem.

Duże AGD. Mniej rutyny, więcej wolnego czasu

W promocji znalazła się też zmywarka Dreame DZ60 Pro. Ma system 360° HydraFlow, który usuwa tłuszcz i zaschnięte resztki z 15 kompletów naczyń. Suszenie gorącym powietrzem PTC ma eliminować wilgoć i zostawiać naczynia suche oraz bez smug. Katalogowo kosztuje 3899 zł, a do 29 maja można znaleźć ją nawet za 3199 zł.

Pralka Dreame L9 wykorzystuje AI Wash, czyli system analizujący wsad i dobierający program na podstawie danych. Technologia MousseBloom używa piany, która głęboko wnika we włókna i usuwa trudne plamy. Pralka kosztuje katalogowo 3399 zł, a w promocji można znaleźć ją za 3099 zł.

Suszarka Dreame L9 z technologią PressFree Steam Care pozwala wygładzić zagniecenia w 25 minut, ograniczając potrzebę ręcznego prasowania. Cena katalogowa to 3899 zł, a promocyjna — 3599 zł. To już prezent z kategorii „większa inwestycja w dom”, ale dla wielu rodzin właśnie takie sprzęty realnie zdejmują z barków najwięcej obowiązków.

Airfryer i telewizor, czyli kuchnia oraz relaks

Dreame AF30 to airfryer dla osób, które chcą szybko gotować z mniejszą ilością tłuszczu. Urządzenie wykorzystuje cyrkulację powietrza 360° i inteligentne nawilżanie SmartSteam 3X Infuse, które chroni jedzenie przed przesuszeniem. W białym kolorze kosztuje katalogowo 499 zł, a do 29 maja można znaleźć go nawet za 379 zł.

To jeden z bardziej przystępnych cenowo prezentów w całej promocji. Ma sens, jeśli mama lubi gotować, ale chce robić to szybciej i bez ciągłego stania przy kuchence.

Na drugim końcu skali jest Dreame TV S100 75”. To telewizor Mini LED 4K z 200 strefami lokalnego wygaszania i systemem Dreame Master Sound System 70 W w konfiguracji 4.1.2 z subwooferem Ultra Drum. Katalogowo kosztuje 6999 zł, a promocyjnie do 29 maja — 6599 zł. Na grafice z siódmej strony materiału telewizor pokazano w jasnym, eleganckim salonie z widokiem na morze, czyli jako sprzęt bardziej do domowego relaksu niż kolejny obowiązek.

Promocje Dreame na Dzień Matki

Który prezent wybrać?

Jeśli celem jest maksymalne odciążenie mamy od sprzątania, najlepszym wyborem będzie robot sprzątający. Dreame X60 Ultra Complete to propozycja premium, a Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete wygląda ciekawie dla osób, którym zależy na odkurzaniu i mopowaniu z automatyczną konserwacją.

Jeśli prezent ma być praktyczny, ale bardziej dostępny cenowo, Dreame AF30 za 379 zł albo Dreame Pocket Ultra za 429 zł będą znacznie łatwiejsze do uzasadnienia. Pierwszy ułatwi gotowanie, drugi zadba o codzienną stylizację włosów.

Do domu ze zwierzętami najlepiej pasują Dreame Z30 z narzędziem do groomingu, Dreame V30 Essential z mocnym ssaniem i podświetleniem zabrudzeń albo oczyszczacz FP10, który skupia się na sierści i zapachach.

Dla rodziny, która chce naprawdę zmniejszyć liczbę codziennych obowiązków, najwięcej sensu mają zmywarka DZ60 Pro, pralka L9, suszarka L9 albo odkurzacze wet&dry. To mniej prezent „ładny”, a bardziej prezent, który codziennie oddaje czas.

Promocje Dreame na Dzień Matki są o czasie, nie o sprzęcie

Najciekawsze w tej kampanii jest to, że technologia została tu pokazana jako sposób na odzyskanie wolnego czasu. Promocje Dreame na Dzień Matki obejmują bardzo różne urządzenia, ale wszystkie łączy jedna obietnica: mniej pracy, więcej wygody i więcej przestrzeni na odpoczynek.

Oczywiście nie każdy sprzęt będzie dobrym prezentem dla każdej mamy. Niektóre osoby wolą coś osobistego, inne praktycznego, a jeszcze inne nie chcą dostawać AGD w prezencie. Ale jeśli mama sama mówi, że marzy o robocie sprzątającym, nowej suszarce, airfryerze albo zmywarce, promocja do 29 maja może być dobrym momentem na zakup.

Bo najlepszy prezent to nie zawsze ten, który wygląda najbardziej efektownie w pudełku. Czasem najlepszy jest ten, który sprawia, że po prostu ma się mniej rzeczy do zrobienia. Warto jeszcze dodać, że sprzęt Dreame dostępny jest w Media Expert. Klikając w link przeniesiesz się do pełnej oferty.

Zobacz również nasz test Dreame V30 Essential.