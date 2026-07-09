Dreame Brand Month. Suszarki i maska LED nawet 60% taniej

Dreame Brand Month to nie tylko roboty sprzątające i sprzęty do domu. Do końca lipca w promocji są także urządzenia do pielęgnacji i układania włosów, w tym suszarki, urządzenie wielofunkcyjne 7 w 1, prostownica, golarka oraz maska LED. Rabaty mają sięgać nawet 60 procent, więc to dobry moment dla osób, które chcą uporządkować swoją codzienną rutynę beauty bez kupowania kilku przypadkowych sprzętów naraz. Wśród przecenionych modeli pojawiają się między innymi Dreame AirStyle Pro, AeroStraight, Pocket Pro, Pocket Ultra, Gleam, Glory Mix, Miracle, S7 i Chrona. Najtańsza suszarka z zestawienia kosztuje 159 zł, a składane modele podróżne zaczynają się od 329 zł. Dreame Brand Month pokazuje więc, że marka chce mocniej wejść nie tylko w sprzątanie, ale też w domową pielęgnację.

Dreame Brand Month

Dreame Brand Month wchodzi w kategorię beauty

Dreame Brand Month do końca lipca obejmuje sprzęty z kategorii pielęgnacji i stylizacji. To ważne, bo Dreame wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z robotami sprzątającymi, odkurzaczami i urządzeniami do domu. Tym razem mocny akcent pada jednak na włosy, skórę i codzienną rutynę beauty.

W promocji są urządzenia do suszenia, modelowania, wygładzania i pielęgnacji. Część z nich jest bardziej domowa, część podróżna, a część ma zastąpić kilka sprzętów jednym urządzeniem. Dzięki temu oferta nie wygląda jak jedna przypadkowa przecena, tylko jak większy zestaw dla osób, które chcą ułożyć pielęgnację po swojemu.

Rabaty mają sięgać nawet 60 procent. Najniżej wyceniony model w zestawieniu to suszarka Gleam za 159 zł, która dołączy do promocji 16 lipca 2026 roku. Po drugiej stronie jest maska LED Dreame Chrona za 949 zł, czyli sprzęt z zupełnie innej półki i do innych potrzeb.

AirStyle Pro, czyli jedno urządzenie do wielu efektów

Dreame AirStyle Pro to jeden z najmocniejszych punktów oferty. To wielofunkcyjne urządzenie 7 w 1, które łączy suszenie i stylizację włosów. Dzięki wymiennym magnetycznym końcówkom pozwala przechodzić między różnymi efektami: od prostszych, gładszych pasm, przez objętość, aż po fale i loki.

Największa zaleta takiego rozwiązania jest prosta. Zamiast suszarki, szczotki, lokówki i dodatkowego sprzętu można używać jednego urządzenia z wymiennymi końcówkami. Strumień powietrza modeluje włosy już podczas suszenia, więc cała stylizacja może być krótsza i mniej męcząca.

Ważna jest też kontrola temperatury, która ma ograniczać ryzyko przegrzewania włosów. To istotne przy codziennym używaniu, bo szybka stylizacja nie powinna oznaczać włosów przesuszonych i trudnych do ułożenia następnego dnia. W ramach Dreame Brand Month AirStyle Pro można znaleźć za 899 zł.

Dreame AirStyle Pro w Media Expert.

AeroStraight dla osób, które chcą wygładzenia bez efektu hełmu

W promocji pojawia się także Dreame AeroStraight. To prostownica przygotowana z myślą o szybkim wygładzaniu włosów, ale bez ciężkiego efektu „przeprostowania”. Chodzi raczej o bardziej naturalne, miękkie i zdyscyplinowane pasma.

AeroStraight łączy precyzyjne działanie z kontrolą temperatury. Dzięki temu ma pomagać w układaniu włosów bez nadmiernego obciążania. Taki sprzęt może być ciekawy dla osób, które nie chcą codziennie robić pełnej stylizacji, ale potrzebują szybkiego opanowania fryzury przed wyjściem.

Cena AeroStraight podczas Dreame Brand Month wynosi 979 zł. To jedna z droższych pozycji w tej części promocji, ale też urządzenie skierowane do osób, które regularnie prostują albo wygładzają włosy.

Suszarki do walizki, pracy i siłowni

Dreame Pocket Pro i Dreame Pocket Ultra to składane suszarki przygotowane z myślą o mobilności. To sprzęty dla osób, które często podróżują, chodzą na siłownię, jeżdżą służbowo albo po prostu nie chcą wozić dużej suszarki.

Pocket Pro jest bardziej minimalistyczna. Ma być lekka, prosta w obsłudze i dobra do szybkiego odświeżenia fryzury poza domem. To typ sprzętu, który łatwo wrzucić do torby, kosmetyczki albo bagażu podręcznego.

Pocket Ultra idzie w bardziej dopracowaną stylizację. Ma zapewniać większą kontrolę strumienia powietrza i lepsze wygładzenie włosów. W zestawie znajduje się też końcówka rozpylająca odżywczą esencję, która ma dodać rutynie bardziej pielęgnacyjnego charakteru.

W promocji Pocket Pro kosztuje 349 zł, a Pocket Ultra 329 zł. To ciekawy układ cenowy, bo bardziej zaawansowany model jest tu tańszy.

Dreame Brand Month

Dreame Brand Month obejmuje też klasyczne suszarki

W ofercie są trzy suszarki do codziennego użytku: Dreame Gleam, Glory Mix i Miracle. Każda jest ustawiona trochę inaczej, więc wybór zależy od tego, czy priorytetem jest cena, stylizacja czy ochrona włosów.

Gleam to najtańsza propozycja. Ma być lekka, prosta i dobra do regularnego suszenia. Jej zadaniem jest szybkie suszenie włosów przy jednoczesnym ograniczaniu puszenia. Model dołączy do promocji 16 lipca 2026 roku i będzie kosztował 159 zł.

Glory Mix to bardziej stylizacyjna opcja. Łączy suszenie z modelowaniem, dzięki czemu włosy mają zyskać objętość i bardziej dopracowany wygląd bez sięgania po dodatkowe urządzenia. W promocji kosztuje 279 zł.

Miracle jest najbardziej zaawansowaną suszarką z tej trójki. Stawia na ochronę włosów, precyzyjną kontrolę temperatury i równomierny przepływ powietrza. W promocji kosztuje 599 zł.

Dreame Brand Month

Nie tylko włosy. Jest też golarka i maska LED

Dreame Brand Month nie kończy się na stylizacji włosów. W promocji pojawiają się także Dreame S7 i maska LED Dreame Chrona. To już sprzęty z szerszej kategorii pielęgnacji.

Dreame S7 to elektryczna golarka do codziennego golenia. Ma zapewniać szybki i komfortowy efekt, także przy wrażliwej skórze. Podczas promocji można ją znaleźć za 279 zł, a obniżka ma sięgać nawet 60 procent.

Dreame Chrona to maska LED do pielęgnacji twarzy w domu. Ma wspierać różne potrzeby skóry: od poprawy wyglądu, przez wyrównanie kolorytu, po ogólne odświeżenie cery. To sprzęt dla osób, które chcą wprowadzić do domowej rutyny coś bliższego rytuałowi SPA. W promocji Chrona kosztuje 949 zł.

Co wybrać z promocji Dreame?

Jeśli ktoś chce jednego urządzenia do wielu efektów, najciekawiej wygląda AirStyle Pro. To sprzęt dla osób, które często układają włosy i nie chcą trzymać kilku urządzeń na półce.

Do prostego wygładzania bardziej pasuje AeroStraight, szczególnie jeśli efekt ma być naturalny, a nie ciężki i sztywny. Do podróży lepiej patrzeć na Pocket Pro albo Pocket Ultra. Oba modele mają składaną konstrukcję, ale Ultra jest bardziej nastawiona na dopracowany efekt końcowy.

Wśród suszarek najprostsza i najtańsza jest Gleam. Glory Mix będzie bardziej uniwersalna dla osób, które chcą od razu modelować włosy, a Miracle wygląda jak opcja dla tych, którzy szczególnie zwracają uwagę na kondycję włosów.

S7 i Chrona to już zupełnie inna część oferty. Golarka jest praktycznym urządzeniem do codzienności, a maska LED celuje w osoby, które chcą potraktować pielęgnację twarzy bardziej regularnie i domowo.

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