MOVA dorzuca do polskiej oferty dwa nowe roboty sprzątające i od razu celuje w dwa różne typy użytkowników. MOVA Z70 Ultra Roller Complete jest flagowym modelem dla tych, którzy chcą mocnego sprzątania, zaawansowanej stacji i lepszego sprzątania przy krawędziach. MOVA E50 Pro Ultra ma być bardziej przystępną cenowo propozycją, ale nadal z bardzo mocną specyfikacją jak na swoją półkę. Oba modele debiutują w Polsce w promocji obowiązującej od 1 do 26 lipca. Z70 Ultra Roller Complete startuje z ceną katalogową 5999 zł i rabatem 10 procent, a E50 Pro Ultra kosztuje katalogowo 2149 zł i dostaje rabat 12 procent. To ciekawy zestaw, bo jeden model pokazuje technologiczne ambicje marki, a drugi próbuje przenieść część mocnych funkcji do niższego budżetu.

MOVA Z70 Ultra Roller Complete

MOVA Z70 Ultra Roller Complete wchodzi do Polski

MOVA Z70 Ultra Roller Complete to nowy flagowy robot sprzątający marki i bezpośredni następca modelu Z60 Ultra Roller Complete. Najważniejsza zmiana dotyczy mocy ssania. W poprzedniku było to 28 000 Pa, a w nowym Z70 Ultra Roller Complete wartość rośnie do 36 000 Pa. To duży skok, szczególnie jeśli robot ma radzić sobie nie tylko z kurzem na twardej podłodze, ale też z dywanami, sierścią i głębiej osadzonym brudem.

MOVA Z70 Ultra Roller Complete

Nowy model korzysta też z systemu mopowania HydroForce 2.0. Mamy tu 12 precyzyjnych dysz wodnych i docisk mopa do podłoża z siłą 18 N. To ważne, bo w robotach sprzątających samo „przecieranie” podłogi często nie wystarcza. Jeśli na panelach, płytkach albo przy wejściu pojawią się zaschnięte ślady, robot musi mieć nie tylko wilgotny mop, ale też odpowiedni docisk.

MOVA Z70 Ultra Roller Complete ma też technologię MaxiReach 2.0, która pozwala inteligentnie wysuwać wałek mopujący. To rozwiązanie przygotowano z myślą o krawędziach, narożnikach i miejscach, w których zwykły robot często zostawia cienki pas brudu. W praktyce chodzi o to, żeby po zakończonym sprzątaniu nie trzeba było brać mopa i ręcznie poprawiać przy listwach.

MOVA Z70 Ultra Roller Complete

Robot do mieszkań z progami i niskimi meblami

Jednym z najmocniejszych punktów Z70 Ultra Roller Complete jest mobilność. Robot korzysta z mechanizmu StepMaster 2.0, dzięki któremu ma pokonywać przeszkody i progi o wysokości do 9 cm. To bardzo konkretna wartość, bo wiele robotów sprzątających dobrze wygląda na otwartej, płaskiej powierzchni, ale gubi użyteczność, gdy w mieszkaniu pojawiają się listwy, progi albo różnice poziomów.

MOVA Z70 Ultra Roller Complete

W domach i mieszkaniach rzadko wszystko wygląda jak na katalogowej wizualizacji. Są dywany, prowadnice drzwi, przejścia między pomieszczeniami, niskie szafki, łóżka i komody. Jeśli robot zatrzymuje się na każdej przeszkodzie, automatyczne sprzątanie szybko przestaje być wygodne. Z70 Ultra Roller Complete ma właśnie ten problem ograniczyć.

Pomaga w tym także elastyczna nawigacja FlexScope z chowanym czujnikiem DToF. Dzięki niej profil robota może obniżyć się do 96 mm. To pozwala mu wjeżdżać pod niskie meble, gdzie kurz i sierść potrafią zbierać się tygodniami. W teorii brzmi to jak drobiazg, ale w codziennym użytkowaniu właśnie takie miejsca decydują o tym, czy robot naprawdę wyręcza człowieka.

MOVA Z70 Ultra Roller Complete

Stacja All-in-One, która nie wygląda jak techniczna skrzynka

MOVA mocno stawia też na stację bazową All-in-One. W przypadku Z70 Ultra Roller Complete stacja automatycznie pierze wałek w wodzie o temperaturze 100°C, zapewnia sterylizację UV i suszy go gorącym powietrzem w temperaturze 70°C. To oznacza, że użytkownik nie musi po każdym sprzątaniu zajmować się brudnym mopem.

Jest też system DuoSolution z dwoma niezależnymi zbiornikami na detergenty. Jeden przeznaczono do codziennych zabrudzeń, drugi do neutralizacji zapachów odzwierzęcych. To dobry kierunek, bo dom z psem albo kotem ma inne potrzeby niż mieszkanie, w którym największym problemem jest kurz i okruchy pod stołem.

Ciekawy jest również sam wygląd stacji. MOVA Z70 Ultra Roller Complete ma być dostępny z wykończeniem Natural Stone Design, czyli z fakturą kamienia wypalanego w 700°C, oraz Brushed Metallic Design, czyli ze szczotkowanym metalem. To pokazuje, że stacja nie ma być wyłącznie elementem technicznym schowanym w kącie. Producent próbuje zrobić z niej coś, co da się postawić w nowoczesnym wnętrzu bez poczucia, że w salonie stoi plastikowa baza serwisowa.

MOVA Z70 Ultra Roller CompleteMOVA Z70 Ultra Roller Complete

MOVA E50 Pro Ultra, czyli tańszy model z dużym skokiem mocy

Drugą nowością jest MOVA E50 Pro Ultra. To model pozycjonowany niżej niż Z70 Ultra Roller Complete, ale jego specyfikacja wygląda bardzo mocno jak na budżetową półkę. Urządzenie jest następcą popularnego E40 Ultra i przynosi duży wzrost mocy ssania: z 19 000 Pa do 30 000 Pa.

MOVA E50 Pro Ultra

To ważne, bo w tańszych robotach często największym kompromisem jest właśnie skuteczność sprzątania. MOVA E50 Pro Ultra ma pokazać, że bardziej przystępna cena nie musi oznaczać słabego odkurzania. 30 000 Pa to wartość, która jeszcze niedawno była kojarzona z dużo droższymi konstrukcjami.

Robot myje podłogi mopami rotującymi z prędkością 260 obrotów na minutę i dociskiem 12 N. Do tego dochodzi nawigacja LDS Lidar w smukłej obudowie o wysokości 97 mm. MOVA dorzuca też potrójny mechanizm Anti-Tangle, który ma ograniczać wplątywanie się włosów. To szczególnie ważne w domach ze zwierzętami i w mieszkaniach, gdzie szczotka robota bardzo szybko potrafi zamienić się w wałek owinięty włosami.

MOVA E50 Pro Ultra

E50 Pro Ultra też ma stację z gorącą wodą

Najciekawszy element E50 Pro Ultra to zaktualizowana stacja dokująca. W tej półce cenowej nie zawsze można liczyć na rozbudowaną automatyzację obsługi mopów, a tutaj pojawia się technologia JetSpray Dryboard. Stacja pierze mopy w wodzie o temperaturze 100°C i suszy je ciepłym powietrzem w temperaturze 63°C.

MOVA E50 Pro Ultra

To praktyczne, bo brudny mop zostawiony w stacji to szybka droga do nieprzyjemnego zapachu i konieczności częstego ręcznego czyszczenia. Gorąca woda i suszenie mają utrzymać pady w lepszej kondycji po sprzątaniu, a użytkownika odciążyć z codziennej obsługi.

MOVA E50 Pro Ultra ma też ulepszony system odprowadzania kurzu z workiem 3,2 l. Według danych marki robot może pracować bez ingerencji użytkownika nawet przez 100 dni. Dla porównania, w modelu E40 Ultra było to 75 dni. To kolejny argument za tym, że E50 Pro Ultra nie jest tylko kosmetycznym odświeżeniem poprzednika.

MOVA E50 Pro Ultra

Dwa roboty, dwa różne scenariusze

MOVA Z70 Ultra Roller Complete i E50 Pro Ultra nie są modelami dla dokładnie tego samego klienta. Z70 Ultra Roller Complete jest dla osób, które chcą flagowca, mocnej stacji, lepszego mopowania przy krawędziach, efektowniejszego wykończenia i większej odporności na trudniejszy układ mieszkania.

E50 Pro Ultra wygląda jak wybór dla tych, którzy chcą mocnego robota z automatyczną stacją, ale nie chcą wchodzić w budżet flagowca. Nadal dostają 30 000 Pa, gorące mycie mopów, suszenie, LiDAR, Anti-Tangle i długą pracę bez częstej obsługi.

Najprostszy podział jest taki: Z70 Ultra Roller Complete bierzesz wtedy, gdy oczekujesz możliwie pełnego pakietu i masz mieszkanie, w którym robot musi radzić sobie z krawędziami, progami, meblami i bardziej wymagającym sprzątaniem. E50 Pro Ultra wybierasz wtedy, gdy zależy ci na dobrym stosunku ceny do możliwości i nie potrzebujesz najbardziej dekoracyjnej stacji ani pełnej flagowej specyfikacji.

MOVA Z70 Ultra Roller Complete

Ceny MOVA Z70 Ultra Roller Complete i E50 Pro Ultra

Promocja na nowe roboty MOVA obowiązuje od 1 do 26 lipca. MOVA Z70 Ultra Roller Complete ma sugerowaną cenę katalogową 5999 zł, ale w czasie promocji cena zostaje obniżona o 10 procent.



MOVA V70 Ultra Complete w Media Expert.

MOVA E50 Pro Ultra debiutuje z sugerowaną ceną 2149 zł, a na start klienci mogą skorzystać z dodatkowego rabatu 12 procent. To właśnie ten model może być ciekawszy dla osób, które chcą wejść w automatyczne sprzątanie z gorącym myciem mopów i stacją, ale bez wydawania kwoty typowej dla flagowca.

Oba modele są dostępne w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, na Allegro oraz w oficjalnym sklepie internetowym MOVA.

Zobacz również naszą recenzję robota sprzątającego MOVA Z60 Ultra Roller Complete.