Dreame Brand Month. Rabaty do 60% na sprzęty do domu

Lato nie jest najlepszym momentem na myślenie o odkurzaniu, myciu podłóg, zmywaniu naczyń i ogarnianiu całego domu. Dreame dobrze to rozumie i odpala Dreame Brand Month, czyli miesięczną akcję promocyjną obejmującą sprzęty z kilku kategorii. Od 1 do 31 lipca 2026 roku w ofercie pojawią się rabaty sięgające nawet 60 procent. W promocji znalazło się blisko 150 urządzeń, więc nie mówimy o symbolicznej przecenie jednego modelu z końca półki. Są roboty sprzątające, odkurzacze pionowe i myjące, mopy elektryczne, sprzęty do pielęgnacji osobistej, inteligentne AGD, urządzenia kuchenne, domowe i ogrodowe. Dreame Brand Month wygląda więc jak szeroka akcja dla osób, które chcą kupić coś do domu, ale niekoniecznie płacić pełną cenę w środku sezonu.

Dreame Brand Month

Dreame Brand Month trwa przez cały lipiec

Dreame Brand Month potrwa od 1 do 31 lipca 2026 roku. W tym czasie klienci mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 60 procent. W promocji znalazło się blisko 150 urządzeń, co od razu ustawia tę akcję wyżej niż typową wyprzedaż kilku wybranych produktów.

Oferta obejmuje roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, odkurzacze wet-and-dry, mopy elektryczne, urządzenia do pielęgnacji osobistej, inteligentne AGD, sprzęty kuchenne, domowe i ogrodowe. Przekaz jest prosty: Dreame Brand Month ma być lipcową akcją z dużymi obniżkami, w której rabaty sięgają nawet 60 procent.

To ważne, bo Dreame nie zamyka promocji tylko w jednej kategorii. Można szukać robota do podłóg, odkurzacza do szybkiego sprzątania, suszarki do włosów, zmywarki, piekarnika, okapu, wentylatora, oczyszczacza powietrza, robota koszącego albo nawet telewizora. Dreame Brand Month ma więc charakter domowej akcji zakupowej, a nie wyłącznie promocji na sprzątanie.

Dreame Brand Month

Roboty sprzątające w promocji Dreame Brand Month

Najmocniej rozbudowana część promocji dotyczy robotów sprzątających. W Dreame Brand Month pojawia się między innymi flagowy Dreame X60 Ultra. Model oferuje siłę ssania 35 000 Pa, technologię unikania przeszkód OmniSight oraz bardzo niski profil 7,95 cm. W promocji kosztuje 4299 zł zamiast 5499 zł. Wersja X60 Ultra Complete, z dodatkowym zestawem akcesoriów, jest dostępna za 4599 zł zamiast 5999 zł.

Dreame Brand Month

Ciekawie wygląda też Dreame Matrix10 Ultra. To robot ze stacją ThermoHub, która automatycznie dobiera i wymienia pady mopujące oraz myje je w temperaturze 100°C. Do tego dochodzi siła ssania 30 000 Pa. W ramach Dreame Brand Month model można znaleźć za 3499 zł zamiast 4999 zł.

W ofercie są również roboty Aqua10. Dreame Aqua10 Ultra Track Complete kosztuje 3199 zł zamiast 4299 zł i łączy siłę ssania 25 000 Pa z systemem mopowania TrackSync, który wykorzystuje ciągłe płukanie padów podgrzewaną wodą. Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kosztuje 2899 zł zamiast 4299 zł, oferuje 30 000 Pa i system AutoSeal Roller Guard, który automatycznie chowa podłużną rolkę mopującą, żeby chronić dywany.

Nie brakuje też niżej wycenionych modeli. Dreame X50 Ultra z systemem ProLeap, pokonywaniem progów do 6 cm i siłą ssania 20 000 Pa kosztuje 2399 zł zamiast 3399 zł. Dreame L10s Ultra Gen3 z mocą 25 000 Pa i technologią MopExtend RoboSwing jest dostępny za 1499 zł zamiast 1999 zł. Dreame L10s Ultra Gen2 kosztuje 1199 zł zamiast 1599 zł. Najtańszym mocnym strzałem w tej grupie jest Dreame D20 Plus za 439 zł zamiast 1099 zł, ze stacją bazową zapewniającą bezobsługowe działanie nawet przez 150 dni.

Dreame Brand Month

Odkurzacze pionowe, wet-and-dry i mopy elektryczne

Dreame Brand Month obejmuje też sprzęty dla tych, którzy wolą mieć kontrolę w ręku. Tu pojawia się między innymi Dreame V30 Essential za 1399 zł zamiast 2099 zł. Odkurzacz ma siłę ssania 30 000 Pa, szczotkę OmniX 2.0 z doświetleniem ułatwiającym znalezienie kurzu oraz łamaną rurę, która pomaga sprzątać pod meblami.

Przy okazji zobacz naszą recenzję Dreame V30 Essential.

W kategorii wet-and-dry warto zwrócić uwagę na Dreame H15 Pro. To odkurzacz do mokrych i suchych zabrudzeń z siłą ssania 21 000 Pa oraz szczotką automatycznie mytą gorącą wodą. W promocji kosztuje 1299 zł zamiast 1599 zł. Bardziej nietypową propozycją jest Dreame H15 Pro FoamWash za 879 zł zamiast 2199 zł. Ten model wykorzystuje technologię czyszczenia pianą, która ma rozpuszczać brud i neutralizować zapachy.

Dreame Brand Month

Dreame Z30 kosztuje 1099 zł zamiast 1599 zł i oferuje zaawansowaną filtrację oraz inteligentne wykrywanie rozmiaru cząsteczek brudu. Dreame H12 Dual, z ulepszoną szczotką do krawędzi i suszeniem wałka gorącym powietrzem, jest dostępny za 999 zł zamiast 1399 zł. Dreame R10s Pro Aqua kosztuje 899 zł zamiast 1299 zł i łączy odkurzanie z aktywnym myciem podłóg. W promocji znalazł się też lekki mop elektryczny Dreame MIRA MOP 10 za 449 zł zamiast 649 zł, ważący tylko 1,7 kg i korzystający z dwóch oddzielnych zbiorników.

Dreame Brand Month to także sprzęty beauty

Dreame coraz mocniej wychodzi poza samą kategorię sprzątania, co dobrze widać w części poświęconej pielęgnacji osobistej. Dreame AirStyle Pro kosztuje 899 zł zamiast 1299 zł. To urządzenie 7w1, które łączy suszenie z profesjonalną stylizacją przy użyciu magnetycznych końcówek.

Dreame Brand Month

Dreame Pilot również kosztuje 899 zł, ale jego cena katalogowa to 1849 zł. To inteligentna suszarka z technologią AI Scalp Guard, która mierzy temperaturę 500 razy na sekundę, żeby chronić włosy i skórę głowy. Dreame Miracle można znaleźć za 599 zł zamiast 999 zł. Ten model wykorzystuje 600 milionów ujemnych jonów platyny i ma wkład zapachowy do aromaterapii.

W Dreame Brand Month pojawiają się też tańsze propozycje. Dreame Dazzle kosztuje 499 zł zamiast 999 zł i automatycznie dobiera temperaturę oraz nawiew do zamontowanej nasadki. Dreame Pocket Ultra, czyli składana suszarka podróżna ważąca 290 g, jest dostępna za 329 zł zamiast 529 zł. Dreame Glory Mix kosztuje 279 zł zamiast 429 zł, a wodoodporna golarka Dreame S7, działająca do 90 minut, kosztuje 259 zł zamiast 649 zł.

Dreame Brand Month

Inteligentne AGD Dreame też wchodzi do promocji

Promocja obejmuje również większe sprzęty AGD. Dreame DZ40 Pro to zmywarka do zabudowy o pojemności 15 kompletów naczyń, z systemem 360° HydraFlow i funkcją zachowania świeżości naczyń nawet przez 7 dni. W Dreame Brand Month kosztuje 2399 zł zamiast 2899 zł.

Bardziej zaawansowana Dreame DZ60 Pro jest dostępna za 2699 zł zamiast 3499 zł. Suszy naczynia gorącym powietrzem, wyświetla czas pracy bezpośrednio na podłodze i dba o świeżość wkładu nawet do 15 dni. W promocji znalazła się także pralka Dreame L9 za 2899 zł zamiast 3399 zł, z bębnem na 11 kg prania, algorytmami AI i obiegowym natryskiem z aktywną pianą.

Suszarka bębnowa Dreame L9 kosztuje 3399 zł zamiast 3899 zł. Wykorzystuje podwójną inwerterową pompę ciepła i parową funkcję PressFree, która ma wygładzać ubrania. Kuchenne zaplecze uzupełniają płyta indukcyjna Dreame EZ40 Pro za 949 zł zamiast 999 zł, piekarnik Dreame OZ60 Pro za 3199 zł zamiast 3999 zł i okap Dreame HZ40 Pro za 1399 zł zamiast 1799 zł.

Wentylator, oczyszczacz, robot koszący, telewizor i airfryer

Dreame Brand Month nie kończy się na sprzątaniu, beauty i dużym AGD. W promocji znalazły się też urządzenia kuchenne, ogrodowe i domowe. Dreame MF10 to bezłopatkowy wentylator z podwójnym systemem 270° Spatial Airflow i technologią TempSync, która automatycznie dopasowuje nawiew do temperatury otoczenia. Model ma odświeżyć przestrzeń do 40 m² w 4 minuty i kosztuje 759 zł zamiast 999 zł.

Dreame FP10 to oczyszczacz powietrza zaprojektowany z myślą o domach ze zwierzętami. Wykorzystuje samoczyszczącą rolkę do sierści i technologię CataFresh neutralizującą zapachy. W promocji kosztuje 1449 zł zamiast 1699 zł.

Do ogrodu trafia Dreame A2, czyli robot koszący z systemem OmniSense 2.0. Urządzenie tworzy mapy 3D, omija przeszkody i działa bez konieczności rozkładania kabli granicznych. W Dreame Brand Month kosztuje 4299 zł zamiast 5199 zł.

Dreame Brand Month

Najbardziej zaskakującym elementem oferty może być telewizor Dreame 55″ Q100. Ma obraz 4K, technologię QLED+, ponad miliard barw, odświeżanie 120 Hz i Google TV. W promocji kosztuje 1549 zł zamiast 2599 zł. Jest też airfryer Dreame AF30 o pojemności 7 litrów, z cyrkulacją ciepła 360° i inteligentnym nawilżaniem. Jego cena promocyjna to 299 zł zamiast 499 zł.

Dreame Brand Month

Kto powinien sprawdzić Dreame Brand Month?

Dreame Brand Month najmocniej przemawia do osób, które chcą odciążyć dom z powtarzalnych obowiązków. Robot sprzątający może przejąć codzienne ogarnianie podłóg, odkurzacz wet-and-dry pomoże przy mokrym bałaganie, a mop elektryczny sprawdzi się tam, gdzie klasyczny mop zwyczajnie męczy.

Druga grupa to osoby urządzające mieszkanie albo wymieniające większe AGD. Zmywarka, pralka, suszarka, płyta indukcyjna, piekarnik i okap pokazują, że Dreame chce być obecne nie tylko w salonie i łazience, ale też w kuchni oraz pralni. To już nie jest marka kojarzona wyłącznie z robotami do podłóg.

Trzecia grupa to ci, którzy lubią kupić jeden sprzęt z mocną obniżką, bez robienia większej rewolucji w domu. Airfryer za 299 zł, golarka za 259 zł, suszarka Glory Mix za 279 zł czy mop MIRA MOP 10 za 449 zł mogą być właśnie takimi zakupami: niedrogimi, praktycznymi i łatwymi do uzasadnienia w codziennym użyciu.

Dreame Brand Month

Dreame Brand Month pokazuje, jak szeroka stała się oferta marki

Jeszcze kilka lat temu Dreame kojarzyło się głównie z odkurzaczami i robotami sprzątającymi. Teraz Dreame Brand Month pokazuje coś więcej: markę, która buduje pełne portfolio inteligentnych urządzeń do domu. Sprzątanie nadal jest ważne, ale obok niego pojawiają się pielęgnacja włosów, AGD kuchenne, pranie, oczyszczanie powietrza, chłodzenie, koszenie trawnika i domowa rozrywka.

To może być najciekawszy wniosek z tej promocji. Dreame nie chce być firmą od jednego typu sprzętu. Chce wejść w wiele codziennych rytuałów: sprzątanie, gotowanie, suszenie włosów, pranie, oglądanie telewizji, chłodzenie mieszkania i dbanie o ogród. Dreame Brand Month jest więc nie tylko wyprzedażą, ale też pokazem tego, jak bardzo marka rozszerzyła swoje ambicje.

Dreame Brand Month

Najważniejsze dla kupujących pozostaje jednak proste pytanie: który sprzęt faktycznie rozwiąże konkretny problem w domu? Jeśli odpowiedź jest jasna, lipcowe rabaty mogą być dobrym momentem na zakup. Jeśli nie, szeroka lista modeli łatwo może skusić do kupowania czegoś tylko dlatego, że jest tańsze. A najlepsza promocja to nadal taka, po której sprzęt nie stoi później bezczynnie w kącie.