Sprzątanie pod kanapą, łóżkiem albo niską szafką zwykle kończy się tak samo: człowiek schyla się, kombinuje, przesuwa meble albo udaje, że tego kurzu tam nie ma. Odkurzacze myjące Tineco z nowej serii Fold mają rozwiązać właśnie ten problem, bo pracują niemal na płasko i po sprzątaniu składają się tak, żeby nie zajmować pół mieszkania.

odkurzacze myjące Tineco – FLOOR ONE S7 Fold Elite

Do sprzedaży w Polsce trafiły dwa modele: FLOOR ONE S7 Fold Elite oraz FLOOR ONE i7 Fold Premium. Oba łączą odkurzanie i mycie podłóg w jednym urządzeniu, mają moc ssania 22 000 Pa oraz system iLoop, który automatycznie dopasowuje pracę do poziomu zabrudzeń. Najważniejsze jest jednak to, że seria Fold została zrobiona z myślą o realnych domach, gdzie brud chowa się pod meblami, włosy wkręcają się w szczotkę, a miejsca na przechowywanie nigdy nie ma za dużo. Odkurzacze myjące Tineco nie mają więc tylko sprzątać. Mają też nie przeszkadzać, kiedy już skończą pracę.

Odkurzacze myjące Tineco docierają tam, gdzie zwykle odpuszczasz

Najbardziej irytujący kurz nie leży na środku salonu. On siedzi przy listwach, pod kanapą, pod łóżkiem, w narożnikach i między meblami. Właśnie tam zwykły odkurzacz często przegrywa z geometrią mieszkania. Albo sprzęt jest za sztywny, albo trzeba się schylać, albo końcówka nie wchodzi tam, gdzie powinna.

Odkurzacze myjące Tineco z serii Fold idą w kierunku większej elastyczności. Oba modele mogą pracować niemal na płasko dzięki Lay-Flat 180°. To oznacza, że łatwiej dotrzeć pod niskie meble bez ich przesuwania. Do tego dochodzi obrotowa konstrukcja 45°, która ułatwia manewrowanie między krzesłami, szafkami i innymi przeszkodami.

To ma znaczenie szczególnie w mieszkaniach, w których każdy metr jest już zagospodarowany. Sofa stoi blisko stolika, łóżko ma niski prześwit, kuchnia łączy się z salonem, a przy ścianach stoją meble, których nikt nie będzie przesuwał co dwa dni. Odkurzacze myjące Tineco Fold mają w takich miejscach po prostu ułatwić życie.

odkurzacze myjące Tineco – FLOOR ONE i7 Fold Premium

Mycie i odkurzanie w jednym przejściu

Największa zaleta odkurzacza myjącego jest prosta: nie trzeba najpierw odkurzać, a później wracać z mopem. Odkurzacze myjące Tineco łączą oba etapy, więc mają zbierać kurz, codzienne zabrudzenia i rozlane płyny podczas jednej sesji sprzątania.

Oba modele z serii Fold oferują moc ssącą 22 000 Pa. To ważne, bo sprzęt tego typu musi radzić sobie nie tylko z pyłem, ale też z mokrymi zabrudzeniami. Kuchnia po gotowaniu, przedpokój po deszczu, ślady po dzieciach, krople po psie wracającym ze spaceru — to są sytuacje, w których klasyczny odkurzacz i mop robią się mniej wygodne.

Technologia MHCBS stale przepłukuje wałek czystą wodą podczas pracy. W praktyce chodzi o to, żeby podłoga nie była przecierana brudnym elementem czyszczącym. Dobre mycie podłóg zaczyna się od czystego wałka, a nie od rozmazywania tego, co już zostało zebrane.

iLoop czyli sprzęt sam ocenia ile brudu ma przed sobą

System iLoop to jedna z najważniejszych funkcji w nowych modelach. Odkurzacze myjące Tineco analizują poziom zabrudzeń i automatycznie dostosowują parametry pracy. Dzięki temu urządzenie nie musi cały czas działać z maksymalną mocą, jeśli podłoga wymaga tylko lekkiego odświeżenia.

To ma praktyczny sens. Inaczej sprząta się czystą podłogę w salonie, inaczej kuchnię po śniadaniu, a jeszcze inaczej wejście do mieszkania po deszczu. Automatyczne dopasowanie pracy ma oszczędzać energię, zmniejszać wysiłek użytkownika i poprawiać skuteczność tam, gdzie brud jest większy.

Dla większości ludzi najlepsza technologia to taka, której nie trzeba stale pilnować. Odkurzacze myjące Tineco mają po prostu reagować na to, co dzieje się na podłodze. Mniej ustawiania, mniej zgadywania, mniej przełączania trybów przy każdym zabrudzeniu.

odkurzacze myjące Tineco – FLOOR ONE S7 Fold Elite

DualBlock Anti-tangle i problem włosów na szczotce

Włosy i sierść to jeden z największych wrogów odkurzaczy. Sprzęt może mieć dobrą moc, ładny ekran i wygodną stację, ale jeśli po każdym sprzątaniu trzeba nożyczkami wycinać włosy ze szczotki, cała wygoda szybko znika. Odkurzacze myjące Tineco Fold dostały system DualBlock Anti-tangle, który ma ograniczać plątanie się włosów i sierści.

To szczególnie ważne w domach ze zwierzętami, długimi włosami i twardymi podłogami, na których wszystko widać szybciej. Sierść zbiera się przy ścianach, włosy trafiają pod meble, a mokre zabrudzenia potrafią zrobić z tego brzydką mieszankę. Jeśli szczotka mniej się zapycha, sprzęt jest chętniej używany.

Nie chodzi o efekt pokazowy. Chodzi o codzienność. Im mniej ręcznego czyszczenia po sprzątaniu, tym większa szansa, że odkurzacz faktycznie będzie wyciągany częściej niż raz w tygodniu.

Samoczyszczenie i suszenie wałka bez domowej ceremonii

Odkurzacz myjący ma jedną pułapkę: po sprzątaniu sam potrafi wymagać czyszczenia. Jeśli wałek zostaje mokry, brudny i zamknięty w stacji, szybko pojawia się zapach, którego nikt nie chce mieć w domu. Tineco odpowiada na to automatycznym czyszczeniem i suszeniem wałka.

Użytkownik ma do wyboru dwa tryby suszenia. SilentDry suszy wałek w około 40 minut przy poziomie hałasu poniżej 45 dB(A). To opcja na spokojniejsze, cichsze działanie. FlashDry jest szybszy i suszy wałek w 5 minut. Wykorzystuje gorącą wodę o temperaturze do 85°C, wspomagając czyszczenie i suszenie.

To bardzo praktyczny element. Odkurzacze myjące Tineco mają być gotowe do następnego użycia bez ręcznego rozbierania połowy urządzenia. Im mniej roboty po sprzątaniu, tym lepiej. Zwłaszcza gdy sprzęt ma być używany codziennie, a nie tylko przy większych porządkach.

odkurzacze myjące Tineco – FLOOR ONE i7 Fold Premium

FLOOR ONE i7 Fold Premium do małych mieszkań i szybkiego przechowywania

FLOOR ONE i7 Fold Premium jest modelem dla tych, którzy chcą lekkiego, kompaktowego i łatwego do schowania odkurzacza myjącego. Składana rura 180° pozwala wygodnie sprzątać, a po złożeniu zmniejszyć rozmiar urządzenia o 35 proc. To mocny argument dla osób, które nie mają osobnego schowka, dużej garderoby ani wolnego kąta w pomieszczeniu gospodarczym.

odkurzacze myjące Tineco – FLOOR ONE i7 Fold Premium

Ten model ma dwustronny system czyszczenia krawędzi, więc lepiej radzi sobie wzdłuż ścian i mebli. To ważne, bo brud bardzo często zbiera się właśnie tam, gdzie głowica zwykłego sprzętu nie dochodzi idealnie. Jeśli odkurzacz ma sprzątać tylko środek podłogi, użytkownik i tak musi później poprawiać.

i7 Fold Premium ma też tryb Quiet oraz czas pracy do 50 minut na jednym ładowaniu. To powinno wystarczyć do codziennego ogarnięcia mieszkania, kuchni, przedpokoju i salonu. Odkurzacze myjące Tineco w tej wersji są więc szczególnie ciekawe dla mieszkań, w których liczy się kompaktowy rozmiar i łatwe przechowywanie.

FLOOR ONE S7 Fold Elite dla tych którzy chcą dłużej sprzątać

FLOOR ONE S7 Fold Elite jest mocniejszym i bardziej zaawansowanym wariantem w serii Fold. Waży 3,9 kg, ma składaną o 90° konstrukcję rury, ekran 3D oraz akumulator pozwalający na do 70 minut pracy w trybie Quiet. To model dla osób, które chcą więcej czasu pracy i lepsze czyszczenie krawędzi.

odkurzacze myjące Tineco – FLOOR ONE S7 Fold Elite

Największą różnicą względem i7 Fold Premium jest trójstronny system czyszczenia krawędzi. S7 Fold Elite usuwa zabrudzenia po obu stronach głowicy oraz od frontu. To przydatne przy listwach, narożnikach, meblach kuchennych i wszystkich miejscach, gdzie brud lubi zostawać mimo szybkiego przejazdu odkurzaczem.

S7 Fold Elite wygląda na wybór dla większych mieszkań, domów i użytkowników, którzy częściej myją podłogi, a nie tylko odświeżają je raz na jakiś czas. Odkurzacze myjące Tineco w tej wersji stawiają na większą skuteczność, dłuższy czas pracy i wygodę prowadzenia mimo rozbudowanej konstrukcji.

Gdzie kupić odkurzacze myjące Tineco Fold i ile kosztują?

Nowe odkurzacze myjące Tineco Fold są dostępne w Polsce w szerokiej sprzedaży. Można je kupić między innymi w sklepie firmowym Tineco na Allegro oraz w sieciach partnerskich: Media Expert, Neonet, X-KOM, Komputronik i Max Elektro.

Rekomendowana cena detaliczna modelu FLOOR ONE S7 Fold Elite wynosi 2799 zł. FLOOR ONE i7 Fold Premium kosztuje 2299 zł. Różnica 500 zł nie jest symboliczna, ale wynika z innego charakteru urządzeń. i7 Fold Premium bardziej celuje w kompaktowość i oszczędność miejsca. S7 Fold Elite daje dłuższy czas pracy, trójstronne czyszczenie krawędzi, ekran 3D i bardziej zaawansowaną konstrukcję.

W praktyce wybór zależy od mieszkania. Jeśli najważniejsze jest składanie, przechowywanie i szybkie codzienne mycie podłogi, i7 Fold Premium wygląda rozsądnie. Jeśli masz większą powierzchnię, więcej krawędzi, więcej sprzątania i chcesz dłuższego czasu pracy, S7 Fold Elite będzie mocniejszym wyborem.

Który model z serii Fold wybrać?

FLOOR ONE i7 Fold Premium będzie najlepszy dla mieszkań, w których brakuje miejsca na przechowywanie. Składa się tak, żeby zajmować mniej przestrzeni, oferuje 50 minut pracy i ma dwustronne czyszczenie krawędzi. To sprzęt do codziennego utrzymania podłóg w dobrym stanie.

FLOOR ONE S7 Fold Elite pasuje do większych przestrzeni i bardziej wymagających użytkowników. Ma dłuższy czas pracy, niższą masę 3,9 kg, trójstronne czyszczenie krawędzi, ekran 3D i konstrukcję nastawioną na wygodne prowadzenie. To model dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż podstawowego mycia podłóg.

Oba odkurzacze myjące Tineco mają sens wtedy, gdy w domu dominują twarde podłogi i regularnie pojawiają się zabrudzenia, których nie chce się ogarniać osobno odkurzaczem i mopem. Jeśli masz dywany na całej powierzchni, ten typ sprzętu nie będzie głównym narzędziem. Jeśli masz panele, płytki, kuchnię, przedpokój, dzieci, psa albo częste rozlane płyny, seria Fold zaczyna wyglądać bardzo logicznie.

odkurzacze myjące Tineco – FLOOR ONE S7 Fold Elite

Odkurzacze myjące Tineco Fold pokazują, że wygoda zaczyna się po sprzątaniu

Najciekawsze w serii Fold nie jest samo mycie podłóg. Takich urządzeń na rynku jest już sporo. Najciekawsze jest połączenie mycia, pracy niemal na płasko, składanej konstrukcji i automatycznego czyszczenia wałka. Bo prawdziwa wygoda nie kończy się na tym, że podłoga jest czysta. Kończy się dopiero wtedy, gdy sprzęt można szybko odstawić i nie myśleć o nim do następnego razu.

Odkurzacze myjące Tineco dobrze wpisują się w mieszkania, w których nie ma miejsca na duże urządzenia, wiadra, mopy i osobny sprzęt do każdego zadania. Jedno urządzenie ma odkurzyć, umyć, wjechać pod meble, ograniczyć plątanie włosów i wysuszyć wałek po pracy.

To nie jest sprzęt dla ludzi, którzy lubią celebrację sprzątania. To sprzęt dla tych, którzy chcą mieć czystą podłogę szybciej, prościej i bez zastanawiania się, gdzie później schować kolejne duże urządzenie.

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