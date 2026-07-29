Dreame liderem robotów sprzątających. Skąd ten sukces?

Dreame liderem robotów sprzątających zostało szybciej, niż wielu konkurentów zdążyło potraktować tę markę naprawdę poważnie. Jeszcze kilka lat temu rynek inteligentnych odkurzaczy kojarzył się przede wszystkim z firmami mającymi ogromną przewagę i wieloletnie doświadczenie. Dziś układ sił wygląda zupełnie inaczej. Marka założona w 2017 roku zajęła pierwsze miejsce na świecie pod względem sprzedaży i przychodów z robotów odkurzających w pierwszym kwartale 2026 roku. W Polsce jej przewaga jest jeszcze bardziej widoczna, bo odpowiada za ponad połowę wartości całego rynku. Za tym wynikiem stoją tysiące patentów, ogromny zespół badawczo-rozwojowy i urządzenia, które coraz skuteczniej zdejmują z użytkownika obowiązek sprzątania.

Dreame liderem robotów sprzątających

Dreame liderem robotów sprzątających na świecie

Dreame liderem robotów sprzątających – tak wygląda dziś układ sił na światowym rynku inteligentnych odkurzaczy. Pierwsze miejsce nie pojawiło się jednak przypadkiem. Od początku marka rozwijała urządzenia, które miały konkurować nie tylko ceną, lecz przede wszystkim technologią, skutecznością sprzątania i stopniem automatyzacji.

Według zestawienia IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker marka zajęła w pierwszym kwartale 2026 roku pierwszą pozycję pod względem sprzedaży oraz przychodów generowanych przez roboty odkurzające. To istotne rozróżnienie. Wysoki udział liczbowy można zbudować dużą sprzedażą tanich modeli. Pierwsze miejsce pod względem przychodów pokazuje natomiast, że klienci sięgają również po droższe i bardziej zaawansowane urządzenia.

Dreame liderem robotów sprzątających zostało niespełna dekadę po rozpoczęciu działalności. W branży elektroniki użytkowej jest to wyjątkowo krótki czas, szczególnie że rynek inteligentnych odkurzaczy był już zajęty przez rozpoznawalnych konkurentów dysponujących dużą bazą klientów.

Dziś produkty Dreame są obecne w ponad 100 krajach. Oferta nie ogranicza się już do robotów sprzątających. Obejmuje również odkurzacze pionowe, urządzenia Wet&Dry, roboty koszące, sprzęt do pielęgnacji osobistej, a także kolejne kategorie dużego i małego AGD, telewizory oraz urządzenia poprawiające jakość powietrza.

W Polsce Dreame odpowiada za ponad połowę rynku

Dreame liderem robotów sprzątających jest nie tylko globalnie. W Polsce przewaga marki wygląda jeszcze bardziej imponująco. Dreame pozostaje liderem krajowego rynku robotów sprzątających od czerwca 2024 roku. Co więcej, jego przewaga nie maleje wraz z pojawianiem się kolejnych konkurentów.

Od listopada 2025 roku Dreame nie schodziło poniżej 50 proc. udziału w wartości sprzedaży robotów sprzątających w Polsce. Średnio marka odpowiadała za około 54 proc. rynku, a w najlepszym miesiącu jej udział zbliżył się do 59 proc. Oznacza to, że przez pół roku ponad połowa pieniędzy wydawanych przez Polaków na tę kategorię trafiała właśnie do Dreame.

To szczególnie interesujące, ponieważ roboty tej marki nie należą wyłącznie do segmentu budżetowego. Najbardziej rozbudowane modele kosztują kilka tysięcy złotych i konkurują z najlepszymi urządzeniami dostępnymi na rynku.

W 2025 roku Dreame zajęło w Polsce również pierwsze miejsce pod względem wartości sprzedaży odkurzaczy pionowych z funkcją mopowania. Wzrost nie jest więc oparty na jednym typie produktu. Klienci coraz częściej wybierają markę zarówno przy zakupie autonomicznego robota, jak i urządzenia do ręcznego sprzątania.

Dreame liderem robotów sprzątających

Ponad 14 tys. wniosków patentowych

Najciekawszą liczbą nie musi być wcale udział w rynku. Do czerwca 2026 roku Dreame złożyło ponad 14 tys. wniosków patentowych, a ponad 4,4 tys. zostało zaakceptowanych. Firma przeznacza na badania i rozwój ponad 7 proc. przychodów ze sprzedaży.

Jeszcze bardziej nietypowo wygląda struktura zatrudnienia. Ponad 70 proc. pracowników ma być związanych z działami badań i rozwoju. To pokazuje, jak duże znaczenie mają dla marki własne technologie i szybkie wprowadzanie kolejnych rozwiązań.

Nie każdy patent automatycznie przekłada się na lepszy produkt. W branży technologicznej wnioski patentowe są również sposobem zabezpieczania pomysłów i budowania przewagi nad konkurencją. Skala inwestycji pokazuje jednak, że Dreame liderem robotów sprzątających nie zostało dzięki jednorazowemu hitowi sprzedażowemu.

W ostatnich latach roboty tej marki otrzymywały coraz bardziej rozbudowane stacje dokujące, wysuwane elementy mopujące, systemy pokonywania progów oraz technologie pozwalające urządzeniom lepiej docierać do krawędzi i narożników. Rynek rozwija się tak szybko, że funkcje uznawane dwa lata temu za luksusowe dziś zaczynają trafiać do tańszych modeli.

Robot sprzątający ma wymagać coraz mniej uwagi

Największa zmiana w tej kategorii nie dotyczy samej mocy ssania. Nowoczesny robot ma przede wszystkim ograniczyć liczbę czynności wykonywanych przez właściciela.

Pierwsze urządzenia wymagały regularnego opróżniania niewielkiego pojemnika, ręcznego mycia mopa i pilnowania, aby nie utknęły na kablu. Dzisiejsze konstrukcje potrafią samodzielnie opróżniać kurz, myć i suszyć pady mopujące, uzupełniać wodę oraz omijać pozostawione na podłodze przedmioty.

To właśnie w tym kierunku Dreame rozwija swoje najbardziej zaawansowane modele. Klient nie kupuje już wyłącznie odkurzacza poruszającego się po mieszkaniu. Kupuje system, który przez kilka dni może sprzątać kolejne pomieszczenia przy minimalnym udziale człowieka.

Dla wymagającego użytkownika liczy się też aplikacja, dokładność mapowania, możliwość ustawiania stref oraz skuteczność przy krawędziach. Im droższe urządzenie, tym mniej wybaczalne stają się drobne niedociągnięcia. Robot za kilka tysięcy złotych nie może regularnie gubić mapy ani ignorować zabrudzeń pod ścianą.

Dreame liderem robotów sprzątających

Nagrody za wzornictwo i technologię

Dreame zdobywa również wyróżnienia przyznawane za projektowanie produktów. Serie X50 i L50 otrzymały Red Dot Design Award 2026. Nagrodą iF Design Award 2026 wyróżniono natomiast serię Matrix, model X50 Cyber oraz X/L50 Master.

Modele z serii X50 i L50 były również finalistami IDEA International Design Excellence Awards 2025. X50 Ultra trafił z kolei do zestawienia TIME Best Inventions of 2025.

Nagrody nie powinny zastępować niezależnych testów ani decyzji zakupowej opartej na realnych potrzebach. Pokazują jednak, że marka nie rozwija urządzeń wyłącznie od strony parametrów technicznych. W przypadku sprzętu stojącego przez cały czas w salonie lub kuchni wygląd stacji dokującej, jakość wykonania i sposób obsługi mają realne znaczenie.

Dreame nie może spocząć na pierwszym miejscu

Pozycja lidera jest dobrym wynikiem, ale również niewygodnym miejscem. Konkurenci bardzo szybko kopiują popularne rozwiązania, obniżają ceny i dodają własne funkcje. Klient, który dziś zapłacił kilka tysięcy złotych za robota, przy kolejnej wymianie będzie oczekiwał jeszcze większej automatyzacji.

Dreame rozwija przy tym nie tylko urządzenia do domu. Marka wchodzi w kolejne segmenty, a jednym z najbardziej medialnych ruchów było rozpoczęcie współpracy z Cristiano Ronaldo, który został jej globalnym ambasadorem.

Dreame liderem robotów sprzątających

Takie działania zwiększają rozpoznawalność, ale same nie utrzymają pierwszej pozycji. O sukcesie kolejnych generacji zdecydują skuteczność sprzątania, trwałość, obsługa posprzedażowa oraz to, czy nowe funkcje rzeczywiście ułatwią życie, zamiast jedynie dobrze wyglądać w specyfikacji.

Dreame liderem robotów sprzątających zostało dzięki szybkiemu rozwojowi i odważnemu wprowadzaniu technologii, które jeszcze niedawno wydawały się przesadą. Teraz najtrudniejsze zadanie dopiero się zaczyna: utrzymać tempo, gdy cała konkurencja patrzy już dokładnie w tę samą stronę.

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