Historia marki Sharp. Od ołówka do cyfrowej rozrywki

Historia marki Sharp zaczęła się od mechanicznego ołówka, a nie od telewizorów, kalkulatorów czy sprzętu audio. Firmę założył w 1915 roku Tokuji Hayakawa, który miał wówczas zaledwie 21 lat. Jego „Ever Ready Sharp Pencil” dał przedsiębiorstwu nazwę i stał się początkiem ponadstuletniej działalności. W kolejnych dekadach Sharp rozwijał mobilne telewizory, kieszonkowe kalkulatory z ekranami LCD oraz urządzenia wykorzystujące syntezę mowy. Firma eksperymentowała także z cyfrowym dźwiękiem, telefonami przeznaczonymi do oglądania telewizji i wzornictwem trafiającym do muzealnych kolekcji. Dziś wraca również do analogowych inspiracji, czego przykładem jest automatyczny gramofon RP-TT100.

Historia marki Sharp

Historia marki Sharp zaczęła się od ołówka

Tokuji Hayakawa założył przedsiębiorstwo w 1915 roku. Jednym z jego najważniejszych pomysłów był mechaniczny „Ever Ready Sharp Pencil”, którego nazwa została później wykorzystana przez całą markę.

Hayakawa nie zatrzymał się na jednej wersji produktu. Powstało łącznie 36 wariantów ołówka, a część z nich otrzymała dodatkowe funkcje, takie jak kalendarz, nożyczki, kompas lub termometr.

Dzisiaj takie połączenie wielu zastosowań w jednym niewielkim przedmiocie kojarzy się przede wszystkim ze smartfonami. Na początku XX wieku podobna koncepcja była jednak realizowana za pomocą mechaniki i precyzyjnego rzemiosła.

Historia marki Sharp

Telewizor, który można było zabrać ze sobą

Pod koniec lat 50. Sharp zaczął mocniej rozwijać urządzenia przeznaczone do mobilnej rozrywki. W 1959 roku zaprezentował radio tranzystorowe Tranket, a rok później telewizor TRP-801.

Historia marki Sharp

Model z 1960 roku otrzymał ekran o przekątnej 8,5 cala oraz własny akumulator. Pozwalał oglądać programy przez ponad trzy godziny bez podłączania urządzenia do zewnętrznego źródła zasilania.

Niewielki telewizor miał sprawdzać się podczas podróży i wypoczynku poza domem. Charakterystyczna czerwono-kremowa obudowa wyraźnie odróżniała go od dużych odbiorników, które w tamtym okresie stanowiły stały element wyposażenia salonu.

Historia marki Sharp

Podobny pomysł wrócił w 2006 roku wraz z telefonem AQUOS Mobile Phone. Urządzenie wyposażono w ekran obracany o 90 stopni, co ułatwiało oglądanie mobilnej telewizji cyfrowej.

Historia marki Sharp Historia marki Sharp

Kalkulatory, które zmniejszały się z każdą generacją

Ważną część historii firmy stanowią kalkulatory elektroniczne. W 1964 roku Sharp wprowadził model CS-10A, który marka określa jako pierwszy na świecie kalkulator tranzystorowo-diodowy. Urządzenie rozmiarami przypominało jednak bardziej kasę fiskalną niż współczesny kalkulator.

Historia marki Sharp

Kolejnym krokiem był EL-805 z 1973 roku. Według firmy był to pierwszy kieszonkowy kalkulator elektroniczny wykorzystujący wyświetlacz LCD. Urządzenie mogło pracować nawet przez 100 godzin na jednej baterii AA.

Historia marki Sharp

W 1979 roku pojawił się EL-8152 o grubości zaledwie 1,6 mm. Kalkulator przypominający kartę trafił później do stałej kolekcji nowojorskiego Museum of Modern Art.

Historia marki Sharp

Sharp rozwijał także rozwiązania poprawiające dostępność. W 1980 roku przedstawił mówiący kalkulator, który wykorzystywał syntezę mowy do odczytywania wprowadzanych liczb i wyników. Funkcja mogła ułatwiać korzystanie z urządzenia osobom z dysfunkcjami wzroku.

Technologia miała być również atrakcyjna wizualnie

Firma nie skupiała się wyłącznie na parametrach technicznych i miniaturyzacji. Przykładem jest kalkulator SPARKY zaprezentowany w 1987 roku.

Model wyróżniał się intensywnymi kolorami, przesuwanym mechanizmem oraz wzornictwem inspirowanym origami. Projekt pokazywał, że nawet proste urządzenie użytkowe może pełnić również funkcję estetycznego dodatku.

Historia marki Sharp

Takie podejście jest widoczne także w archiwalnych telewizorach, radioodbiornikach i gramofonach marki. Charakterystyczne obudowy oraz nietypowe kolory sprawiały, że urządzenia nie musiały znikać w tle domowego wnętrza.

Sharp rozwijał również cyfrowe audio

W 1999 roku firma zaprezentowała jednobitowy wzmacniacz SM-SX100. Urządzenie wykorzystywało modulację delta-sigma i analizowało sygnał z częstotliwością 2,8 miliona pomiarów na sekundę.

Historia marki Sharp

Rozwiązanie miało zapewniać naturalne brzmienie mimo cyfrowego sposobu przetwarzania dźwięku. Model stał się jednym z ważniejszych projektów audio w historii firmy.

Obecnie Sharp wraca również do sprzętu analogowego. Automatyczny gramofon RP-TT100 nawiązuje do okresu, w którym odtwarzacze płyt były nie tylko źródłem muzyki, ale również istotnym elementem wystroju salonu.

Historia marki Sharp

Ponad sto lat zmian

Od mechanicznego ołówka po nowoczesną elektronikę droga była długa, ale w wielu produktach powtarzał się ten sam pomysł: połączenie praktycznego zastosowania z nową technologią i charakterystycznym wzornictwem.

Część dawnych urządzeń może dziś wyglądać jak ciekawostka z muzeum. W chwili premiery przenośny telewizor, kalkulator z ekranem LCD czy syntezator mowy odpowiadały jednak na problemy, które dopiero zaczynała rozwiązywać elektronika użytkowa.

Historia marki Sharp pokazuje również, że miniaturyzacja, mobilność i łączenie wielu funkcji w jednym urządzeniu nie są wyłącznie wynalazkami współczesnej ery smartfonów. Firma rozwijała podobne koncepcje już dziesiątki lat wcześniej.

Zobacz również premiery tej marki na IFA Berlin 2025.