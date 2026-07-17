Lewy w MLS 26/27. Zobacz czy Twój TV obsługuje transmisję

Robert Lewandowski zakończył europejski rozdział kariery i przeniósł się do Chicago Fire. Dla polskiego kibica oznacza to nie tylko zmianę klubu czy koszulek, ale przede wszystkim godzin rozgrywania spotkań i miejsca, w którym trzeba szukać transmisji. Mecze Polaka nie będą ukryte w przypadkowym pakiecie sportowym ani rozrzucone pomiędzy kilku nadawców. Całą MLS można oglądać w Polsce w Apple TV. Potrzebna jest jedna subskrypcja, aplikacja i gotowość do zarwania nocy, bo amerykańskie godziny rozpoczęcia spotkań mogą być większym problemem niż dostęp do transmisji.

Robert Lewandowski w Chicago Fire (MLS). Gdzie obejrzeć mecze?

Robert Lewandowski zamienił Barcelonę na Chicago

Jeszcze niedawno, aby oglądać Roberta Lewandowskiego, polski kibic musiał sprawdzać ramówkę transmisji ligi hiszpańskiej. Teraz mapa piłkarskiego streamingu wygląda zupełnie inaczej. Polski napastnik zakończył czteroletni etap w FC Barcelonie i przeniósł się do Major League Soccer.

Jego nowym klubem zostało Chicago Fire. Lewandowski podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu MLS 2027/28 i zajął w zespole miejsce przeznaczone dla tzw. Designated Player. W praktyce oznacza to status jednej z najważniejszych gwiazd drużyny, której wynagrodzenie może wykraczać poza standardowe ograniczenia płacowe ligi.

Transfer Polaka jest kolejnym sygnałem, że MLS nie chce być już postrzegana wyłącznie jako miejsce spokojnego zakończenia kariery. W Stanach Zjednoczonych grają Lionel Messi, Thomas Müller, Antoine Griezmann i kolejne znane nazwiska europejskiego futbolu. Lewandowski nie trafia więc na piłkarską pustynię, tylko do ligi budującej globalną rozpoznawalność przed kolejnym etapem rozwoju futbolu w Ameryce Północnej. Z punktu widzenia polskiego widza najważniejsze jest jednak coś bardziej przyziemnego: gdzie włączyć mecz?

Mecze Lewandowskiego będą w Apple TV

Odpowiedź jest prosta: wszystkie mecze Chicago Fire oraz całej Major League Soccer można oglądać w Apple TV. Nie chodzi o pojedyncze spotkania wybierane przez tradycyjną telewizję ani o kilka najważniejszych transmisji w kolejce. Apple oferuje dostęp do każdego meczu MLS bez lokalnych blokad transmisyjnych. Dzięki temu kibic nie musi sprawdzać, czy spotkanie Chicago Fire zostało uznane za wystarczająco interesujące dla polskiego nadawcy.

W ramach tej samej subskrypcji dostępne są również:

wszystkie mecze sezonu zasadniczego MLS,

faza play-off i spotkania o MLS Cup,

turniej Leagues Cup,

Campeones Cup,

mecz MLS All-Star,

programy studyjne, podsumowania i analizy,

powtórki oraz skróty spotkań.

To znacznie wygodniejszy model niż sportowe prawa rozdzielone pomiędzy kilka platform. Jedna aplikacja, jeden abonament i pełny dostęp do ligi, w której gra Robert Lewandowski.

Problemem może być jedynie pora transmisji. Spotkania rozgrywane wieczorem w Chicago z polskiej perspektywy często zaczynają się w środku nocy. Apple TV oferuje jednak powtórki, więc nie każdy kibic będzie musiał ustawiać budzik na drugą lub trzecią rano. Trzeba tylko uważać na spoilery. Telefon potrafi poinformować o wyniku szybciej, niż zdążymy rano uruchomić telewizor.

Gdzie obejrzeć mecze MLS? Wszystkie będą dostępne w Apple TV.

Ile kosztuje oglądanie MLS w Polsce?

Dostęp do Apple TV kosztuje obecnie w Polsce 34,99 zł miesięcznie. Nowy użytkownik może skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego trwającego siedem dni. To istotna zmiana względem wcześniejszego modelu, w którym MLS funkcjonowała jako osobna usługa MLS Season Pass. Teraz transmisje ligi są częścią standardowej subskrypcji Apple TV. W jednej opłacie użytkownik otrzymuje więc zarówno futbol, jak i katalog seriali, filmów oraz dokumentów Apple.

Dla kibica zainteresowanego przede wszystkim Lewandowskim miesięczny rachunek wynosi niespełna 35 zł. W skali roku daje to około 420 zł, zakładając korzystanie z usługi przez pełne dwanaście miesięcy. Nie jest to symboliczna kwota, ale nadal mówimy o dostępie do całej ligi, a nie tylko meczów jednego klubu.

Apple informuje także, że klienci kupujący i aktywujący nowego iPhone’a, iPada, Apple TV 4K lub Maca mogą otrzymać trzy miesiące Apple TV bez dodatkowych opłat. Promocja jest ograniczona czasowo i zależy od spełnienia warunków oferty.

Dodatkowy miesięczny okres próbny mogą otrzymać również kwalifikujący się użytkownicy EA Sports FC 26 oraz EA Sports FC Mobile. Dla graczy może to być wygodny sposób na sprawdzenie transmisji bez natychmiastowego opłacania pełnego abonamentu.

Apple TV+ za darmo na 3 miesiące? Jest jeden warunek.

Czy musisz mieć sprzęt Apple by oglądać Apple TV?

Nie musisz mieć iPhone’a ani przystawki Apple TV

Nazwa usługi może wprowadzać w błąd. Do oglądania meczów Lewandowskiego nie trzeba posiadać iPhone’a, Maca ani przystawki Apple TV 4K. Aplikacja Apple TV jest dostępna na wielu popularnych urządzeniach. Można ją znaleźć między innymi na telewizorach smart marek Samsung, LG, Sony, TCL i Vizio. Działa również na urządzeniach Amazon Fire TV oraz Chromecast z Google TV. Aplikacja Apple TV jest dostępna na wybranych telewizorach Philips. Można ją pobrać bezpośrednio na urządzeniach z systemem Android TV (wersja 8 lub nowsza) oraz nowszych modelach z systemem Titan OS.

Mecze można uruchomić także na konsolach:

PlayStation 4 i PlayStation 5,

Xbox One,

Xbox Series X i Xbox Series S.

Pozostaje również klasyczna przeglądarka internetowa. Wystarczy założyć konto Apple, wykupić dostęp i zalogować się na stronie usługi. Nie trzeba więc zmieniać telewizora ani kupować nowego urządzenia tylko po to, aby oglądać Chicago Fire. Na iPhonie, iPadzie i Macu całość jest naturalnie zintegrowana z systemem Apple. Użytkownik może rozpocząć transmisję na jednym urządzeniu, a później kontynuować oglądanie na innym.

Pierwszy wielki mecz Lewandowskiego został przełożony

Powrót MLS po miesięcznej przerwie miał przynieść spotkanie idealne z punktu widzenia marketingu. Chicago Fire planowało zmierzyć się 16 lipca z Vancouver Whitecaps, w którym gra Thomas Müller.

Lewandowski i Müller przez lata tworzyli w Bayernie Monachium jeden z najskuteczniejszych ofensywnych duetów na świecie. Ich ponowne spotkanie, tym razem po przeciwnych stronach boiska, miało być jednym z najważniejszych wydarzeń po wznowieniu rozgrywek MLS.

Mecz nie doszedł jednak do skutku w pierwotnym terminie. Został przełożony ze względu na złą jakość powietrza w Chicago, spowodowaną dymem związanym z pożarami. Nową datę wyznaczono na 6 października.

To ważna informacja dla kibiców, którzy opłacili subskrypcję z myślą o pierwszym występie Lewandowskiego na Soldier Field. Transmisja nie przepadła, ale trzeba będzie na nią poczekać. Historia pokazuje jednocześnie praktyczną zaletę jednej platformy posiadającej prawa do całej ligi. Zmiana terminu nie oznacza konieczności szukania nowego nadawcy. Mecz nadal będzie dostępny w Apple TV.

Lewandowski sprawi, że Polacy zainteresują się MLS?

Major League Soccer pozostawała przez lata dla wielu polskich kibiców ligą oglądaną głównie przy okazji występów największych gwiazd. Najpierw uwagę przyciągał David Beckham, później Zlatan Ibrahimović, a obecnie najważniejszą postacią rozgrywek jest Lionel Messi.

Transfer Lewandowskiego może zmienić sytuację w Polsce. Chicago Fire z dnia na dzień staje się klubem znacznie częściej wyszukiwanym, obserwowanym i komentowanym przez polskich fanów. Kibice będą sprawdzać wyniki, składy, formę napastnika i jego walkę o kolejne bramki.

MLS dostaje zawodnika, który przez lata był symbolem polskiego futbolu na najwyższym europejskim poziomie. Apple dostaje natomiast bardzo mocny argument sprzedażowy na polskim rynku. Dla części widzów seriale takie jak „Ted Lasso”, „Rozdzielenie” czy „The Morning Show” nie były wystarczającym powodem do wykupienia abonamentu. Mecze Lewandowskiego mogą nim być.

Oczywiście wszystko zależy od sportowej formy Polaka. Jeżeli zacznie regularnie strzelać i Chicago Fire będzie walczyć o czołowe miejsca, zainteresowanie szybko wzrośnie. Jeżeli jego pobyt w MLS stanie się spokojnym pożegnaniem z wielkim futbolem, nocne transmisje mogą przyciągać głównie najbardziej oddanych fanów.

Czy Robert Lewandowski sprawi, że więcej osób w Polsce zainteresuje się MLS?

Apple chce być domem dla amerykańskiej piłki

Dla Apple umowa z MLS jest czymś więcej niż kolejną kategorią w aplikacji. Firma zbudowała globalny system transmisji, który omija klasyczny podział praw telewizyjnych na poszczególne państwa i regiony. Kibic w Polsce, Stanach Zjednoczonych czy innym obsługiwanym kraju otrzymuje dostęp do tej samej ligi i wszystkich spotkań. Nie musi zastanawiać się, czy dany mecz pokaże kanał główny, dodatkowy serwis albo płatny pakiet premium.

Apple rozszerza też piłkarskie doświadczenie na pozostałe usługi. W Apple Music pojawiają się playlisty przygotowywane przez kluby i zawodników. Mapy Apple oferują przewodniki po stadionach, miastach i miejscach związanych z meczami. Aplikacja Apple Sports pozwala śledzić wyniki, terminarze i statystyki. To typowe dla firmy podejście ekosystemowe. Nie chodzi wyłącznie o pokazanie 90 minut spotkania. Chodzi o zatrzymanie kibica wewnątrz aplikacji przed meczem, podczas transmisji i po ostatnim gwizdku.

Co o tym sądzę?

Wiemy już, gdzie oglądać mecze Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire: w Apple TV. Transfer Lewandowskiego do MLS może okazać się dla Apple jednym z najlepszych argumentów do zdobycia nowych subskrybentów w Polsce. Najważniejsze jest to, że nie trzeba mieć sprzętu Apple. Aplikacja działa na popularnych telewizorach, PlayStation, Xboxie, urządzeniach streamingowych oraz w przeglądarce. To wygodniejsze niż poszukiwanie transmisji pomiędzy kilkoma kanałami i pakietami.

Największym przeciwnikiem polskiego kibica nie będzie brak dostępu, lecz różnica czasu. Wiele meczów Chicago Fire rozpocznie się w Polsce późną nocą. Na szczęście pozostają powtórki, skróty i możliwość oglądania spotkania następnego dnia. Lewandowski zmienił kontynent, ale nie zniknął z ekranów. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie go szukać.

Źródło zdjęć: depositphotos.