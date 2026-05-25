PUMA ubiera City i Milan. Dwa kluby, dwie zupełnie różne historie

Koszulki PUMA na sezon 2026/27 pokazują dwa zupełnie różne sposoby myślenia o klubowej tożsamości. Manchester City patrzy do przodu, bawi się gradientem i metalicznymi detalami, a AC Milan wraca do jednego z najbardziej klasycznych obrazów europejskiej piłki: szerokich czerwono-czarnych pasów. To nie są tylko nowe stroje na kolejny sezon. To pierwsze wizualne sygnały tego, jak dwa wielkie kluby chcą opowiedzieć o sobie przed startem nowych rozgrywek.

Koszulki PUMA na sezon 2026/27

City wybiera hasło „Not Your Typical City” i podkreśla mentalność zespołu, który mimo sukcesów nadal szuka kolejnych granic. Milan odpowiada komunikatem „From Milan to the World”, budując most między historią Rossonerich a globalną społecznością kibiców. Koszulki PUMA na sezon 2026/27 łączą więc nowoczesną technologię, klubowe dziedzictwo i emocje, które zaczynają się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

Koszulki PUMA na sezon 2026/27 otwierają nowy rozdział przed końcem starego

Końcówka sezonu klubowego ma swój specyficzny klimat. Jedni walczą jeszcze o trofea, inni liczą punkty, a kibice już zaczynają patrzeć w przyszłość. Premiery koszulek idealnie wpisują się w ten moment, bo nowy trykot zawsze działa jak obietnica kolejnej historii. Zanim pojawią się transfery, pierwsze sparingi i start ligi, klub pokazuje barwy, w których chce wejść w nowy sezon.

PUMA zrobiła to wcześnie, prezentując domowe zestawy dwóch gigantów europejskiego futbolu: Manchester City i AC Milan. To kluby o zupełnie innej estetyce i innym ciężarze historii, dlatego ich nowe koszulki działają jak dwa różne manifesty. City stawia na progres i nowoczesność. Milan na dziedzictwo, globalną więź i wizualny kod, którego nie da się pomylić z żadnym innym klubem.

Właśnie dlatego koszulki PUMA na sezon 2026/27 są ciekawe nie tylko dla kibiców tych drużyn. Pokazują, jak bardzo futbolowe stroje stały się nośnikiem opowieści. To już nie jest tylko materiał, herb i sponsor. To język klubu.

Manchester City: sky blue, ale z nowym ruchem

Domowa koszulka Manchester City na sezon 2026/27 zostaje przy charakterystycznym sky blue, ale nie robi tego zachowawczo. Tym razem kolor przechodzi w gradient — od ciemniejszego odcienia na ramionach po jaśniejszy dół koszulki. To subtelny, ale bardzo czytelny zabieg. City nadal jest City, ale projekt ma dać poczucie ruchu, rozwoju i zmiany.

Monochromatyczny herb oraz metaliczne detale sponsorów podkreślają bardziej progresywny charakter kompletu. To koszulka, która nie próbuje wracać do retro za wszelką cenę. Jej zadaniem jest pokazanie klubu jako organizmu, który po latach sukcesów nie zamierza stać w miejscu.

Na zdjęciu z pierwszej strony materiału promocyjnego widać piłkarzy City w jasnoniebieskich koszulkach w scenografii kampanii „Not Your Typical City”. Obraz jest lekko absurdalny, biurowo-chaotyczny, z hasłem „Cityzens Support Line”, co dobrze pasuje do komunikatu o klubie, który nie chce być typowy nawet poza boiskiem.

Koszulki PUMA na sezon 2026/27

„Not Your Typical City”, czyli mentalność po sukcesach

Kampania Manchesteru City nosi hasło „Not Your Typical City”. To dobry punkt wyjścia, bo City jest dziś klubem, który trudno opowiadać wyłącznie przez wyniki. Sukces stał się normą, więc kolejny sezon trzeba sprzedać inaczej: przez ambicję, świeżość i nieustanne szukanie następnego wyzwania.

W materiałach promujących nowy zestaw pojawili się między innymi Pep Guardiola, Erling Haaland i Alex Greenwood. To mocna reprezentacja zarówno piłki męskiej, jak i kobiecej oraz szerokiego wizerunku klubu.

Nowa koszulka City nie odcina się od tradycji, ale nie chce być nostalgiczną pocztówką. Gradient i metaliczne detale mówią raczej: to nadal sky blue, ale w wersji na kolejny etap.

AC Milan: klasyka wraca szerokim pasem

AC Milan idzie zupełnie inną drogą. Nowy domowy komplet przywraca jedną z najbardziej ikonicznych estetyk w historii futbolu: szerokie czerwono-czarne pasy Rossonerich biegnące przez cały przód i tył koszulki. Do tego dochodzą białe spodenki i czarne getry, czyli zestaw mocno zakorzeniony w historii klubu.

To jest Milan w najbardziej rozpoznawalnym wydaniu. Nie trzeba wielu eksperymentów, gdy masz jedną z najmocniejszych wizualnych tożsamości w piłce. Czerwono-czarne pasy same niosą ciężar San Siro, europejskich wieczorów i pokoleń piłkarzy, którzy budowali legendę Rossonerich.

Na zdjęciu z drugiej strony materiału promocyjnego widać zawodników i zawodniczki Milanu w nowych koszulkach na tle hasła „Love, Milan”. To kampania bardziej emocjonalna i wspólnotowa niż progresywna. City mówi o nietypowości. Milan mówi o miłości, dziedzictwie i klubie, który wychodzi z Mediolanu do świata.

Koszulki PUMA na sezon 2026/27

„From Milan to the World” i globalna społeczność Rossonerich

Nowa koszulka Milanu została zaprojektowana jako hołd dla globalnej społeczności Rossonerich. Napis „From Milan to the World” podkreśla międzynarodowy charakter klubu i więź z kibicami na całym świecie.

To bardzo trafne, bo AC Milan od dawna nie jest tylko klubem z Mediolanu. To marka rozpoznawalna globalnie, z kibicami, którzy często nigdy nie byli na San Siro, ale czują z klubem prawdziwą więź. Taka koszulka ma więc działać jednocześnie lokalnie i globalnie: przypominać o korzeniach, ale mówić językiem społeczności rozsianej po świecie.

Na karku pojawia się pieczęć inspirowana herbem. Ten detal symbolizuje dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie. To mały element, ale właśnie takie rzeczy często budują emocjonalną wartość koszulki dla kibica.

Authentic i Replica, czyli technologia pod boisko i trybuny

Oba zestawy wykorzystują technologie PUMA stworzone z myślą o futbolu na najwyższym poziomie. Wersje Authentic wyposażono w ultralekką technologię ULTRAWEAVE oraz rozwiązania dryCELL i ThermoAdapt. Ich zadaniem jest komfort, odprowadzanie wilgoci i regulacja temperatury podczas gry.

To wersje najbliższe temu, co noszą zawodnicy. Mają być lekkie, wydajne i gotowe na intensywny wysiłek. W futbolu różnice materiałowe mogą nie być widoczne z trybun, ale dla piłkarza liczy się każdy gram, przewiewność i sposób, w jaki koszulka zachowuje się przy pełnym tempie meczu.

Koszulki Replica wykonano natomiast przy użyciu technologii RE:FIBRE, bazującej na materiałach pochodzących z recyklingu. To ważne, bo kibicowskie wersje są produkowane na znacznie większą skalę niż stroje meczowe, więc materiał i proces produkcji mają większe znaczenie środowiskowe.

Dwie koszulki, dwie filozofie klubu

Najciekawsze w tej premierze jest zestawienie City i Milanu obok siebie. Manchester City pokazuje, jak wygląda klub budujący nowoczesną dominację: gradient, progresywność, metaliczne detale, kampania z dystansem i pewnością siebie. AC Milan pokazuje potęgę historii: pasy, białe spodenki, czarne getry, globalna społeczność i dziedzictwo zapisane na karku.

Obie koszulki PUMA na sezon 2026/27 robią to samo na poziomie funkcji — są domowymi kompletami na nowy sezon. Ale emocjonalnie pracują zupełnie inaczej. City patrzy przed siebie. Milan przypomina, że czasem najmocniejszy projekt to powrót do czegoś, co nigdy nie powinno zniknąć.

Dla kibica to też dwa różne typy zakupu. Koszulka City będzie atrakcyjna dla tych, którzy lubią nowoczesną interpretację klasycznych barw. Koszulka Milanu trafi do ludzi, którzy chcą mieć na sobie coś bardzo rozpoznawalnego, niemal archetypicznego dla klubu.

Dostępność nowych koszulek PUMA

Nowe domowe koszulki Manchester City są dostępne od 20 maja. Koszulki AC Milan trafiły do sprzedaży od 22 maja. Oba komplety można znaleźć na PUMA.com oraz u wybranych partnerów retailowych na całym świecie.

To moment, w którym kibice zaczynają budować emocje na kolejny sezon, jeszcze zanim zamknie się poprzedni. Nowa koszulka często jest pierwszym zakupem „na przyszłość”: z nazwiskiem obecnej gwiazdy, potencjalnego transferu albo po prostu z herbem, który ma przetrwać kolejny rok stadionowych emocji.

Koszulki PUMA na sezon 2026/27

Koszulki PUMA na sezon 2026/27 pokazują, że futbol zaczyna się przed meczem

Dobra koszulka piłkarska nie wygrywa spotkań, ale potrafi zbudować atmosferę jeszcze zanim drużyna wyjdzie na murawę. W przypadku Manchesteru City i AC Milan widać to bardzo wyraźnie. Jedna koszulka opowiada o ruchu, ambicji i nowoczesności. Druga o historii, wspólnocie i klasyce, której nie trzeba tłumaczyć.

Koszulki PUMA na sezon 2026/27 pokazują też, jak mocno klubowa moda stała się częścią piłkarskiej kultury. Kibic kupuje trykot nie tylko dlatego, że drużyna w nim gra. Kupuje go, bo chce nosić kawałek opowieści.

I właśnie dlatego te premiery są ważne. Bo sezon zaczyna się nie w pierwszej kolejce, ale w chwili, gdy po raz pierwszy widzisz koszulkę i myślisz: tak, w tym będziemy pisać kolejną historię.

Zobacz również inne nasze artykuły z kategorii piłka nożna.