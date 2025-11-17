Skład Malta – Polska 17.11. Jan Urban znów ma ból głowy!

Jeszcze w piątek selekcjoner mógł się zastanawiać, jak eksperymentalna defensywa poradzi sobie bez czterech podstawowych zawodników. Jak będzie wyglądał skład Malta – Polska? Dziś przed meczem największym zmartwieniem trenera jest… to, kogo odstawić na ławkę. I to się nazywa kłopot bogactwa.

Skład Malta – Polska 17.11. Zobacz jak może wyglądać.

Skład Malta – Polska 17.11. Obrona? Każdy zasługuje na plac

W piątek linia defensywna była poskładana niemal z tego, co zostało – Skorupski i Bednarek wypadli przez kontuzje, Wiśniewski i Slisz pauzowali za kartki. Mimo to zespół dał radę, a niektórzy wręcz błysnęli formą.

Teraz do gry wracają Wiśniewski i Slisz, ale… wcale nie jest pewne, że obaj od razu wskoczą do składu. Szczególnie że duet Kędziora – Ziółkowski świetnie spisał się z Holandią w Warszawie. A sam Wiśniewski od września jest jednym z odkryć kadry i praktycznie nie popełnia błędów.

Problem? W trzyosobowej obronie jest miejsce tylko dla jednego z pary Kędziora/Ziółkowski. Urban ma więc twardy orzech do zgryzienia – nikt nie zawiódł, nikt nie zasłużył na ławkę, a ktoś i tak będzie musiał na nią usiąść.

Skład Malta – Polska 17.11. Zobacz jak może wyglądać.

Środek pola – kontuzja zmienia plany

W pomocy sytuacja wydawała się prosta, dopóki Sebastian Szymański nie złapał urazu pachwiny. Urban testował grę bez typowej „szóstki”, stawiając na duet Zieliński–Szymański, ale teraz musi wrócić do klasycznego ustawienia. W miejsce kontuzjowanego pomocnika wejdzie Slisz i wiele wskazuje na to, że tu nie będzie żadnych niespodzianek.

Skład Malta – Polska 17.11. Zobacz jak może wyglądać.

Stabilizacja przede wszystkim

Mimo że gramy z outsiderem, selekcjoner raczej nie zamierza robić kadrowej rewolucji. Urban od początku swojej pracy podkreśla, jak ważna jest stabilność składu – i rzeczywiście tego się trzyma. Rotacje były właściwie tylko wtedy, gdy zdrowie lub kartki zmuszały go do kombinowania.

W drugiej połowie meczu można spodziewać się kilku roszad, ale raczej pod warunkiem, że wynik będzie bezpieczny.

Uwaga na kartki!

Zieliński, Ziółkowski i Nicola Zalewski muszą uważać, żeby nie złapać żółtej kartki – inaczej mogą pożegnać się z pierwszym meczem barażowym o mundial 2026. Ale Urban uspokaja: nikt nie będzie „oszczędzany” tylko dlatego, że grozi mu zawieszenie.

Przewidywany skład na mecz z Malta – Polska

Polska:

Kamil Grabara – Tomasz Kędziora, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior – Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś – Nicola Zalewski, Jakub Kamiński – Robert Lewandowski.

Zapowiada się niezły test przed marcowymi barażami. I oby jedynym problemem Urbana był nadal… nadmiar solidnych obrońców.

Spotkanie Malta – Polska możesz obejrzeć na kanale TVP Sport oraz przez Internet – sport.tvp.pl. Przeczytaj również inne nasze artykuły związane z piłką nożną.