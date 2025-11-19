MŚ 2026 w piłce nożnej. Z kim zagra Polska w barażach?

No i stało się – faza zasadnicza eliminacji MŚ 2026 dobiegła końca. Polska zrobiła swoje, choć nie wszystko, bo Biało-Czerwoni zakończyli grupę G na drugim miejscu. To oznacza jedno: w marcu czeka nas barażowa dogrywka o mundial.

MŚ 2026 w piłce nożnej. Na zdjęciu PGE Narodowy w Warszawie.

Holendrzy, jak można było się spodziewać, nie wypuścili prowadzenia z rąk. Mieli trzy punkty przewagi i znacznie lepszy bilans bramkowy – a to właśnie bramki są kluczowe przy równej liczbie punktów. I faktycznie, Holendrzy dorzucili swoje, bijąc Litwę 4:0. Polska zrobiła, co mogła – wygrała 3:2 z Maltą – ale 17 punktów wystarczyło tylko na miejsce numer dwa.

No dobrze, to teraz… czas na baraże.

Baraże MŚ 2026 – jak to będzie wyglądać?

Europejskie baraże są dwustopniowe: najpierw półfinały, potem finały – i wszystko gramy w formie jednego meczu. Zero rewanżów, zero kalkulacji. Jeden dzień, jeden wynik, gramy albo płaczemy.

Wszystko rozstrzygnie czwartkowe losowanie w Zurychu. Początek o 13:00, transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go – tak, będzie co oglądać.

Koszyki barażowe – Polska w drugim

We wtorek poznaliśmy ostateczny układ koszyków. Wygląda to tak:

Koszyk 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina

Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4: Rumunia, Szwecja, Macedonia Płn., Irlandia Płn.

Polska ląduje w koszyku 2, co ma jeden duży plus: półfinał gramy u siebie. Naszym rywalem będzie ktoś z koszyka numer 3. Na razie nie wiadomo kto, bo to właśnie wskaże losowanie. Warto jednak zauważyć, że rywale są trudni. Szczególnie warto zwrócić uwagę na Irlandię i Albanię, a więc drużyny, które pokazały moc podczas eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej.

Kiedy reprezentacja gra baraże o udział w mundialu?

26 marca 2026 – półfinał baraży (Polska gra u siebie)

– półfinał baraży (Polska gra u siebie) 31 marca 2026 – ewentualny finał o mundial

Jeśli nasi wygrają półfinał, trzy dni później zagrają o życie – czyli o bilet na MŚ 2026.

