MŚ 2026 w piłce nożnej. Z kim zagra Polska w barażach?

No i stało się – faza zasadnicza eliminacji MŚ 2026 dobiegła końca. Polska zrobiła swoje, choć nie wszystko, bo Biało-Czerwoni zakończyli grupę G na drugim miejscu. To oznacza jedno: w marcu czeka nas barażowa dogrywka o mundial.
Holendrzy, jak można było się spodziewać, nie wypuścili prowadzenia z rąk. Mieli trzy punkty przewagi i znacznie lepszy bilans bramkowy – a to właśnie bramki są kluczowe przy równej liczbie punktów. I faktycznie, Holendrzy dorzucili swoje, bijąc Litwę 4:0. Polska zrobiła, co mogła – wygrała 3:2 z Maltą – ale 17 punktów wystarczyło tylko na miejsce numer dwa.
No dobrze, to teraz… czas na baraże.
Baraże MŚ 2026 – jak to będzie wyglądać?
Europejskie baraże są dwustopniowe: najpierw półfinały, potem finały – i wszystko gramy w formie jednego meczu. Zero rewanżów, zero kalkulacji. Jeden dzień, jeden wynik, gramy albo płaczemy.
Wszystko rozstrzygnie czwartkowe losowanie w Zurychu. Początek o 13:00, transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go – tak, będzie co oglądać.
Koszyki barażowe – Polska w drugim
We wtorek poznaliśmy ostateczny układ koszyków. Wygląda to tak:
Koszyk 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina
Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja
Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
Koszyk 4: Rumunia, Szwecja, Macedonia Płn., Irlandia Płn.
Polska ląduje w koszyku 2, co ma jeden duży plus: półfinał gramy u siebie. Naszym rywalem będzie ktoś z koszyka numer 3. Na razie nie wiadomo kto, bo to właśnie wskaże losowanie. Warto jednak zauważyć, że rywale są trudni. Szczególnie warto zwrócić uwagę na Irlandię i Albanię, a więc drużyny, które pokazały moc podczas eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej.
Kiedy reprezentacja gra baraże o udział w mundialu?
- 26 marca 2026 – półfinał baraży (Polska gra u siebie)
- 31 marca 2026 – ewentualny finał o mundial
Jeśli nasi wygrają półfinał, trzy dni później zagrają o życie – czyli o bilet na MŚ 2026.
