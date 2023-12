Sportowa elegancja. Czy te słowa w ogóle można łączyć? Znawcy mody i etykiety uznają go za najbardziej nieokreślony. Niektórzy uważają wręcz, że potrzebne jest wyczucie i specjalny rodzaj nonszalancji (np. włoskie określenie sprezzatura), aby nosić go naturalnie i z klasą. Styl smart casual jest aktualnie jednym z najgłośniejszych, ale też najbardziej niedookreślonych. Jak go nosić, by czuć się elegancko i wygodnie w stylizacjach sportowej elegancji?

Smart casual – czym jest styl, który łączy elegancję z wygodą? Czy to właśnie jest wspomniana sportowa elegancja?

Termin smart casual po raz pierwszy został użyty w 1924 roku w gazecie The Davenport Democrat And Leader i odnosił się do mody damskiej. Popularność zyskał w latach 80. i 90. XX wieku, kiedy zaczęto poszukiwać strojów, plasujących się pomiędzy wizytowymi a casualowymi, które pasowałyby na nieformalne okazje. Smart casual wszedł do dress code’u, stając się jednym ze strojów codziennych. Można go powiązać z nieformalnymi strojami do pracy, czyli business smart casual i business casual, ale należy pamiętać, że nie są one tożsame. Stylizacje biznesowe rządzą się ustalonymi zasadami i są nieco bardziej ograniczone, np. pod względem doboru kolorystyki czy elementów garderoby.

Smart casual często nazywany jest sportową elegancją, jednak to spolszczone określenie może wprowadzać w błąd. W komponowaniu tego typu zestawów na co dzień wcale nie chodzi o łączenie ubrań z przeciwległych biegunów dress code’u, czyli sportowych z eleganckimi (np. bawełnianych bluz z formalną marynarką). Tajemnicą smart casual jest znalezienie czegoś pomiędzy strojem wieczorowym, a tym na co dzień lub wkładanym do uprawiania sportu.Można nawet wyróżnić charakterystyczne fasony, które pretendują do stania się symbolami tego rodzaju dress code’u, np. spodnie chino czy koszule button down z kołnierzykiem zapinanym na niewielkie guziczki.

Smart casual, elementy garderoby – infografika. Sportowa elegancja.

Smart casual nie ma tak jednoznacznie wyznaczonych zasad jak rodzaje dress code’u formalnego lub wizytowego, dlatego najważniejsze będzie dopasowanie stroju do okazji. W pewnych sytuacjach wypada zamienić nieco bardziej eleganckie spodnie chino na klasyczne niebieskie lub czarne, proste jeansy, a w niektórych nie jest to mile widziane. Wszystko zależy od tego, gdzie się wybieramy i jak wyglądać będą inni. Znawcy etykiety i mody twierdzą jednak, że lepiej ubrać się bardziej elegancko („dress up”), niż zbyt swobodnie („dress down”).

Styl smart casual pozwala też na wyrażenie indywidualnych upodobań. W stylizacjach można wykorzystywać dowolne kolory oraz wzory, jak również ich oryginalne połączenia. Swój styl można podkreślić poprzez wybór konkretnej palety barw lub umiejętne stosowanie dodatków, które ubrania bazowe, neutralne skierują na konkretne tory, np. minimalizmu i awangardy, stylu boho, grunge’u czy dandy.

Jak ubierać się modnie? Klasyczna elegancja w stylizacjach na co dzień

Oprócz zasady dopasowania stroju do okazji obowiązuje jeszcze jedna: nasz wygląd musi być przede wszystkim schludny. Dlatego warto zadbać o wysoką ubrań oraz wiedzieć, jak dbać o nie na co dzień, by się nie niszczyły, nie mechaciły i nie były pogniecione. Aby też czuć się swobodnie i naturalnie, dobrze też wybierać odpowiednie materiały, które pozwalają skórze oddychać i dają komfort termiczny o każdej porze roku. Najlepsze będą te naturalne: bawełna, wełna, jedwab, len oraz sztuczna, ale wytwarzana z celulozy wiskoza. Włókna syntetyczne nie powinny stanowić podstawy składu, a jedynie ewentualny niewielki dodatek.

Warto też zwrócić uwagę na ubrania, będące smart casualową interpretacją klasycznych krojów. Przykładem mogą być garnitury mix and match Vistula(umożliwiające miksowanie dowolnych elementów i tworzenie tzw. zestawów koordynowanych) oraz marynarki i spodnie wykonane z mieszanki wełny i elastanu dla uzyskania większej elastyczności i dopasowania do sylwetki. Warto zwrócić uwagę na nowy model spodni, będących sprytnym (smart) połączeniem elegancji i sportu: mają klasyczną formę z zaprasowanym kantem, ale też wygodny ściągacz w pasie.

Smart casual, podstawowe zasady – infografika. Sportowa elegancja.

Charakterystycznym elementem szafy męskiej smart casual są także wspomniane już zestawy koordynowane. Składają się one z marynarki i spodni, które nie pochodzą z jednego zestawu. Mieszać można kolory, wzory oraz faktury materiałów, uzyskując oryginalne stylizacje, będące przykładem swobodnej elegancji oraz nonszalancji, na jaką można sobie pozwolić w obrębie tego dress code’u.

Trzech mężczyzn ubranych w marynarki i spodnie Vistula – zdjęcie. Sportowa elegancja.

Moda męska 2023 – jakie trendy włączyć do codziennych stylizacji?

Poszukując inspiracji do tworzenia smart casualowych stylizacji, warto posiłkować się propozycjami marek specjalizujących się w tego typu odzieży oraz pomysłami projektantów na dany sezon (na uwagę zasługuje np. kolekcja jesienno-zimowa marki Vistula – doskonale łącząca wygodę z nonszalancją).

Specjaliści zauważają, że aby stworzyć garderobę na lata, warto dobrać odpowiednie proporcje ubrań bazowych (dla każdego będą one wyglądać inaczej, ponieważ muszą być dopasowane do stylu życia i gustu) oraz trendów. Pierwsza kategoria, która ma stanowić tło dla bardziej przyciągających uwagę elementów, ma stanowić około 80% przeciętnej szafy. W tym wypadku najbardziej liczy się jakość, ponieważ ubrania bazowe mają posłużyć przez wiele sezonów. Modowe smaczki to około 20%. W ten sposób można włączyć trendy do codziennych stylizacji bez ryzyka, że za chwilę cała garderoba nam się znudzi lub wyjdzie z mody.

Modna szafa – najlepsze inspiracje

Jakimi pomysłami projektantów możemy się aktualnie inspirować?

Monochromatyczny total look

Elegancki, minimalistyczny, stonowany zestaw można stworzyć z elementów w tym samym kolorze, ewentualnie w kilku jego odcieniach. Zaletą tego trendu jest to, że możemy wykorzystać ubrania bazowe, które przez długi czas nie stracą na aktualności. Total look można stworzyć na bazie czerni lub szarości, ale też jasnych barw, np. modnego karmelu i beżu (noszonych również, a może nawet przede wszystkim w sezonie jesienno-zimowym).

Minimalizm i awangarda

To zyskujące na popularności nurty, które opierają się często na dekonstrukcji formy, poszukiwaniu nowych środków wyrazu opartych na jakości materiału (często poszukiwaniu nowoczesnych włókien poprawiających właściwości tkaniny lub dzianiny), fakturze i zwróceniu uwagi na krój. Nie gramy tutaj kolorem, wzorem czy ilością, ale awangardową interpretacją klasyki.

Marynarki dwurzędowe i garnitury

Projektanci ponownie skupiają się na nowych odsłonach garnituru. W trendach znalazły się marynarki dwurzędowe i nietypowe pomysły na wzory, materiały czy kroje. Powraca także krata w różnych odsłonach. Jednym z kolorów sezonu jest bordo.

Quiet luxury

Aktualne trendy nie krzyczą wielkim logo, ale przykuwają uwagę jakością i doborem najlepszych materiałów. Marki i projektanci rezygnują z wyraźnych oznakowań na rzecz tzw. cichego luksusu. To kolejny trend, który wyrósł na ogólnej tendencji do minimalizmu.

Bomberki i spodnie z szerszą nogawką

Nowe trendy to także nowe kroje lub kolejne interpretacje znanych fasonów. Ponownie do modowych łask wracają bomberki, które w stylu smart casual mogą zastąpić płaszcze lub cieplejsze marynarki. Spodnie męskie zyskują szerszą nogawkę, która jest odpowiedzią na dążenie do wygody i swobodnego stylu widocznego na co dzień na ulicach.