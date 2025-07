Certina DS-X GMT. Zegarek dla tych, którzy nie uznają granic

Jeśli wakacje to dla Ciebie nie leżenie pod palmą, ale raczej wspinaczka na górski szczyt, nurkowanie w głębinach oceanu albo zgubienie się (ale z uśmiechem!) gdzieś w amazońskiej dżungli – to mamy coś, co może Ci się spodobać. Certina właśnie wypuściła zupełnie nową kolekcję zegarków DS-X GMT, która nie tylko wygląda jak sprzęt z ekspedycji National Geographic, ale działa jak solidny, szwajcarski partner w podróży.

Certina DS-X GMT.

I to nie jest kolejna nostalgiczna reedycja ani powrót do retro – DS-X to świeża propozycja dla ludzi, którzy wolą szlaki wydeptane przez zwierzęta niż przez tłumy turystów.

Gotowy na każdą przygodę

Co wyróżnia DS-X GMT? Przede wszystkim jego praktyczność zamknięta w designerskiej formie. Każdy model z tej serii wyposażono w obrotowy pierścień lunety z oznaczeniami kierunków świata – dosłownie kompas na nadgarstku. Drugi pierścień, tym razem dwukolorowy i w stylu GMT, pozwala na śledzenie czasu w dwóch, a nawet trzech strefach czasowych. Jeśli więc Twoja mama dzwoni z Warszawy, a Ty siedzisz właśnie na lotnisku w Buenos Aires, z łatwością ogarniesz, czy to już „nie wypada” odebrać.

Dzięki systemowi HeavyDrive™, zegarek radzi sobie z wstrząsami, jakby był zrobiony z adamantium (spokojnie, to nadal stal szlachetna 316L). Wodoszczelność na poziomie 200 metrów oznacza, że możesz z nim nurkować bez stresu, a powłoka Super-LumiNova® na indeksach i wskazówkach sprawia, że odczytasz godzinę nawet w ciemnym namiocie lub głęboko pod wodą.

No i jest jeszcze kultowy system DS, który w nowej odsłonie – jako New DS Concept Extreme Shock Resistance – zapewnia trwałość wykraczającą poza normy ISO 1413. Innymi słowy: ten zegarek naprawdę jest gotowy na to, co dla innych byłoby „za dużo”.

Pięć stylów, wiele przygód

Kolekcja DS-X GMT to pięć różnych wersji kolorystycznych – każda z charakterem i dopasowana do innego stylu podróżowania:

Biała tarcza + niebieski gumowy pasek + pomarańczowo-niebieski pierścień lunety – idealna na tropikalne wyprawy i surferskie klimaty (ref. C047.452.17.011.00 | cena: PLN 2 590).

Szara tarcza + zielony gumowy pasek + zielono-czarny pierścień lunety – dla fanów lasu, survivalu i górskich wypraw (ref. C047.452.17.081.00 | cena: PLN 2 590).

Szara tarcza + zielono-czarny pierścień lunety + stalowa bransoleta – bardziej elegancka wersja, gdy po dżungli czas wejść do cywilizowanego baru (ref. C047.452.11.081.00 | cena: PLN 2 690).

Szara tarcza + czerwono-czarny pierścień lunety + czarny gumowy pasek – dla tych, którzy lubią kontrasty i energetyczne zestawienia (ref. C047.452.17.081.01 | cena: PLN 2 590).

Szara tarcza + czerwono-czarny pierścień lunety + stalowa bransoleta – najbliżej klasyki, ale nadal z pazurem (ref. C047.452.11.081.01 | cena: PLN 2 690).

Wszystkie modele mają 41 mm średnicy, 12,15 mm grubości, szafirowe szkło z powłoką antyrefleksyjną i zakręcaną, chronioną koronkę. No i oczywiście szybkozłączkę do pasków, więc możesz w kilka sekund zmienić styl – z survivalowego na bardziej „city-friendly”.

Nie zegarek, a towarzysz podróży

Certina DS-X GMT to nie tylko kawał porządnego sprzętu, ale też coś, co opowiada historię. Twoją historię. Zegarek, który towarzyszy Ci w trakcie samotnych wędrówek, wspinaczki o świcie czy pierwszego skoku do oceanu z klifu. To sprzęt stworzony nie do trzymania pod szkiełkiem w gablotce, ale do używania. Do życia.

DS-X to zegarek, który możesz założyć na co dzień – i zabrać wszędzie. Z nim nie zgubisz się w czasie ani przestrzeni. Możesz śledzić dwie (lub trzy!) strefy czasowe, odczytać godzinę po ciemku, pływać, biegać, wspinać się i… dobrze wyglądać przy tym wszystkim.

Kiedy i gdzie można kupić Certina DS-X GMT?

Premiera kolekcji Certina DS-X GMT odbyła się wczoraj, 1 lipca 2025. Zegarki są dostępne w oficjalnych punktach sprzedaży Certina oraz online na stronie certina.com. Ceny zaczynają się od 2 590 zł, a najdroższe modele kosztują 2 690 zł – jak na szwajcarską jakość, to naprawdę rozsądny pułap.

Podsumowując

DS-X GMT to nie jest zegarek do siedzenia za biurkiem (choć tam też wygląda dobrze). To zegarek dla ludzi, którzy ruszają w świat – z plecakiem, rowerem, namiotem, aparatem albo po prostu z ciekawością. Dla tych, którzy lubią planować, ale nie boją się zboczyć z trasy. Którzy mierzą wysoko, ale nie zapominają o czasie. Certina DS-X GMT to sprzęt, który dotrzyma Ci kroku. Niezależnie od tego, dokąd zmierzasz.

