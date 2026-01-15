Nowa kolekcja Swatch × Guggenheim łączy sztukę i zegarki, inspirując się Degasem, Kleem, Monetem i Pollockiem w limitowanych modelach. Sztuka nowoczesna znów wychodzi poza muzealne ściany. Tym razem za sprawą kolejnego etapu projektu Swatch Art Journey, w ramach którego powstała wspomniana kolekcja Swatch × Guggenheim. Współpraca obejmuje cztery zegarki inspirowane znanymi dziełami artystów XX wieku – Edgara Degasa, Claude’a Moneta, Paula Klee i Jacksona Pollocka.

Swatch x Guggenheim: zegarki inspirowane słynnymi dziełami

Projekt został zrealizowany we współpracy z Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku oraz Kolekcją Peggy Guggenheim w Wenecji. To kolejny rozdział relacji, która trwa od lat 90. i obejmowała wcześniej m.in. wystawy, projekty artystyczne oraz działania wspierające ochronę muzealnych zbiorów.

Kolekcja zegarków Swatch × Guggenheim.

Cztery zegarki, cztery różne historie

Każdy model w kolekcji odnosi się do konkretnego dzieła znajdującego się w zbiorach Guggenheima. Inspiracje nie kończą się na nazwach — motywy z obrazów przeniesiono na tarcze, paski i detale zegarków.

Degas’s Dancers

Ten model nawiązuje do obrazu „Tancerze w zieleni i żółci” z 1903 roku. Motyw baletnic pojawia się zarówno na tarczy, jak i na pasku zegarka, z wyraźnym akcentem na ruch i fragmentaryczność postaci — charakterystyczne cechy twórczości Degasa. Kolorystyka opiera się na odcieniach zieleni i żółci, kojarzonych z dynamiką scen tanecznych.

Zegarek z kolekcji Swatch × Guggenheim – Degas’s Dancers.

Monet’s Palazzo Ducale

Inspiracją dla tego zegarka jest obraz „Pałac Dożów, widziany z San Giorgio Maggiore” z 1908 roku. Centralnym motywem jest wenecka architektura oraz gra światła na wodzie laguny. Na tarczy i pasku pojawiają się odniesienia do refleksów światła, a sam model zawiera elementy reagujące na światło UV. W jednej z wersji zegarek wyposażono także w funkcję płatności bezgotówkowych SwatchPAY! (dostępną tylko w wybranych krajach).

Klee’s Bavarian Don Giovanni

Ten zegarek czerpie z obrazu „Bawarski Don Giovanni” Paula Klee z 1919 roku, często interpretowanego jako symboliczny autoportret artysty. Na tarczy pojawia się centralna postać znana z dzieła, a na paskach widoczne są imiona kobiet obecne w oryginalnym obrazie. Charakterystycznym elementem jest także kolorowe okienko datownika, którego barwa zmienia się każdego dnia.

Pollock’s Alchemy

Ostatni model inspirowany jest obrazem „Alchemia” z 1947 roku autorstwa Jacksona Pollocka. Zegarek odwołuje się do techniki drippingu i spontanicznego gestu malarskiego, z którego słynął artysta. Wielokolorowe, nieregularne wzory pokrywają tarczę i pasek, oddając charakter ekspresjonizmu abstrakcyjnego.

Guggenheim: Nowy Jork i Wenecja

Warto przypomnieć, że zarówno Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, jak i Kolekcja Peggy Guggenheim w Wenecji należą do najważniejszych instytucji prezentujących sztukę XX wieku. W ich zbiorach znajdują się dzieła kluczowych twórców modernizmu, surrealizmu i ekspresjonizmu abstrakcyjnego – od Picassa i Miró po Pollocka i Kandinsky’ego.

Nowa kolekcja nie zmienia oczywiście roli muzeów, ale pokazuje, że klasyczne arcydzieła wciąż mogą funkcjonować w nowych formach i kontekstach – także tych bardzo codziennych.

Sztuka w codziennym kontekście

Wszystkie cztery modele łączy wspólny detal — wydłużona wskazówka sekundowa, będąca symbolicznym odniesieniem do współpracy instytucji z Nowego Jorku i Wenecji. Kolekcja wpisuje się w ideę przybliżania sztuki XX wieku szerszej publiczności i prezentowania znanych dzieł w nowych, użytkowych formach.

Kolekcja Swatch × Guggenheim ma trafić do sprzedaży od 15 stycznia 2026 roku, zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych na całym świecie.

