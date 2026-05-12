Audemars Piguet x Swatch. To współpraca roku?

Są zegarki, które mają być dyskretne. Są też takie, które wchodzą do pokoju przed właścicielem. Audemars Piguet x Swatch Royal Pop należy do tej drugiej kategorii, bo bierze jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów w historii luksusowego zegarmistrzostwa i przepuszcza go przez pop-artowy filtr Swatcha. Efekt? Nie klasyczny zegarek na nadgarstek, tylko kolorowy zegarek kieszonkowy z Bioceramiki, skórzaną smyczą, mechanicznym werkem SISTEM51 i detalami inspirowanymi Royal Oak. To pomysł, który jednych zachwyci, innych zirytuje, a kolekcjonerów zmusi do ustawienia przypomnienia na 16 maja. I właśnie o to chodzi. Royal Pop nie próbuje być grzecznym hołdem dla ikony. To zegarkowy manifest: noś go na szyi, w kieszeni, przy torbie albo postaw na biurku — ale nie udawaj, że to zwykły Swatch.

Audemars Piguet x Swatch Royal Pop

Royal Oak to jeden z tych projektów, których nie trzeba tłumaczyć ludziom interesującym się zegarkami. Ośmioboczny bezel, widoczne śruby, sportowa elegancja, stal jako materiał luksusowy i projekt Géraldy Genty z 1972 roku — to wszystko zbudowało status ikony. Dlatego każda próba zabawy z tym kodem stylistycznym musi budzić emocje.

Swatch dobrze wie, jak takie emocje uruchamiać. Po MoonSwatchu i innych głośnych współpracach marka udowodniła, że potrafi brać zegarkowe świętości i robić z nich masowy, kolorowy, trudny do ignorowania produkt. Audemars Piguet x Swatch Royal Pop idzie jeszcze dalej, bo nie tylko zmienia materiał i kolor. On zmienia sposób noszenia zegarka.

To nie jest typowa reinterpretacja Royal Oak na gumowym pasku. Owoc współpracy Audemars Piguet x Swatch to zegarek kieszonkowy, który można nosić na szyi, na ręku, w kieszeni, przy torbie albo postawić na biurku dzięki chowanej podstawce. Swatch pisze wprost: kolekcja ma uwolnić zegarek od nadgarstka. I to jest najciekawszy punkt tej premiery.

Osiem modeli Audemars Piguet x Swatch, bo osiem ma znaczenie

Royal Pop składa się z ośmiu modeli. Ta liczba nie jest przypadkowa. Odwołuje się do ośmiu ścian koperty i ośmiu śrub charakterystycznego bezela Royal Oak. Audemars Piguet x Swatch potraktowali ten motyw bardzo dosłownie, ale jednocześnie z dużą dawką koloru.

W kolekcji pojawiają się między innymi OTTO ROSSO, HUIT BLANC, GREEN EIGHT, BLAUE ACHT, ORENJI HACHI, LAN BA, OCHO NEGRO oraz OTG ROZ. Nazwy grają motywem liczby osiem w różnych językach i estetykach, a same modele idą w intensywne zestawienia barw: róż, zieleń, biel, granat, limonka, błękit, czerń, żółć i turkus.

Na stronie trzeciej materiału prasowego dobrze widać zbliżenia detali Royal Pop: przezroczysty fragment dekla, kolorowy bezel, efekt Tapisserie na tarczy i logotypy AP x Swatch. To ważne, bo ten projekt działa właśnie na poziomie detalu. Z daleka jest zabawą formą, z bliska przypomina, skąd pochodzi inspiracja.

SISTEM51 z ręcznym naciągiem

Największym technicznym elementem kolekcji jest mechanizm Swatch SISTEM51 w nowej, ręcznie nakręcanej wersji. Werk jest objęty 15 aktywnymi patentami i ma 90-godzinną rezerwę chodu. To mechaniczny mechanizm Swiss Made, którego montaż jest w 100 procentach zautomatyzowany.

Dla zegarkowych purystów to może być ciekawsze niż same kolory. SISTEM51 od lat pokazuje, że mechanika nie musi być zarezerwowana wyłącznie dla drogich manufaktur. Tutaj dostaje dodatkowy twist: ręczny naciąg, przezroczysty dekiel i wskaźnik rezerwy chodu ukryty w konstrukcji bębna sprężyny.

Materiał prasowy opisuje to bardzo ciekawie: kiedy komory bębna są szare, widoczne są zwoje sprężyny napędowej, co oznacza, że zegarek wymaga nakręcenia. Kiedy bęben jest złoty, sprężyny nie widać, bo jest w pełni ściśnięta, czyli zegarek ma pełny naciąg. To fajny detal, bo łączy funkcję z elementem dekoracyjnym.

Mechanizm korzysta również z antymagnetycznej sprężyny balansu Nivachron, powstałej we współpracy z Audemars Piguet i stosowanej także w wybranych modelach tej marki. To dobry przykład, że ta kolaboracja nie jest wyłącznie nadrukiem logo na tarczy.

Dwie wersje zegarka kieszonkowego

Royal Pop pojawia się w dwóch układach konstrukcyjnych. Pierwszy to styl Lépine, z koronką na godzinie 12 i dwiema wskazówkami: godzinową oraz minutową. Ta wersja występuje w sześciu modelach. Drugi to styl Savonnette, z koronką na godzinie 3 i małą subtarczą sekundnika na godzinie 6. Ta odmiana dostępna jest w dwóch modelach.

To kolejny element, który odróżnia Royal Pop od zwykłej kolorowej edycji specjalnej. Swatch nie zrobił tylko ośmiu wariantów kolorystycznych tej samej rzeczy. Kolekcja ma też dwa różne sposoby odczytu i noszenia, bardziej klasyczny dla zegarków kieszonkowych Lépine oraz bardziej zegarkowy w układzie Savonnette.

Wszystkie modele mają kopertę 40 mm bez zaczepu oraz 44,2 × 53,2 mm po zamocowaniu na zaczepie. Grubość wynosi 8,4 mm, a wodoszczelność to 2 bary. Nie jest to więc sprzęt do sportu, basenu czy ostrego traktowania. To zegarkowy obiekt stylu, nie toolwatch.

Bioceramika, szafir i Royal Oak w wersji pop

Koperta, koronka i uchwyt smyczy są wykonane z Bioceramiki. To materiał Swatcha składający się w dwóch trzecich z proszku ceramicznego i w jednej trzeciej z materiału bio uzyskanego z oleju rycynowego. Ma dawać gładkość i solidność, ale też utrzymywać charakterystyczną lekkość i kolorystyczną swobodę marki.

Zegarki mają dwa szkła szafirowe: z przodu i na deklu. Oba pokryto powłoką antyrefleksyjną. Wskazówki godzinowa i minutowa oraz indeksy pokryte są Super-LumiNova klasy A, świecącą na niebiesko. Tarcze mają efekt Tapisserie, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów Royal Oak. Do tego dochodzi pionowe satynowe wykończenie bezela i koperty, nawiązujące do oryginalnych dekoracyjnych powierzchni Royal Oak.

To zestaw, który dobrze pokazuje napięcie całej kolekcji. Z jednej strony mamy zabawę, kolor i pop-art. Z drugiej konkretne zegarkowe detale: szafir, mechaniczny naciąg, Super-LumiNova, rezerwa chodu, Tapisserie i ośmioboczny bezel. Royal Pop nie udaje Royal Oak. Raczej bierze jego DNA i robi z nim coś celowo niegrzecznego.

Zegarek jako akcesorium, nie tylko instrument czasu

Najbardziej lifestyle’owy aspekt Royal Pop to sposób noszenia. Smycz wykonano z wysokiej jakości skóry cielęcej z kontrastowym przeszyciem, a do wyboru są trzy długości. Zegarek można nosić na szyi, przy ręce, w kieszeni, przypięty do torby albo w jeszcze inny sposób. Do tego chowana podstawka zmienia go w zegarek stojący.

To ważne, bo współczesny zegarek coraz rzadziej jest potrzebny tylko do sprawdzania godziny. Smartfon robi to szybciej. Smartwatch robi to bardziej funkcjonalnie. Mechaniczny zegarek jest dziś deklaracją stylu, gustu, statusu, nostalgii albo charakteru. Royal Pop idzie w tę stronę bez kompleksów. To bardziej obiekt popkultury i mody niż klasyczny zegarek naręczny.

Dla faceta, który lubi zegarki, ale nie chce kolejnego stalowego divera albo spokojnej kostki pod marynarkę, Royal Pop może być ciekawą prowokacją. Nie pasuje do wszystkiego. I właśnie dlatego może być interesujący.

Dostępność i zasady sprzedaży

Kolekcja Audemars Piguet x Swatch Royal Pop będzie dostępna wyłącznie od 16 maja 2026 roku w wybranych salonach firmowych Swatch. Jak przy innych projektach współpracy ze Swatch, obowiązuje limit jednego zegarka na osobę dziennie w jednym wybranym sklepie stacjonarnym.

To oznacza dokładnie to, co zwykle przy takich premierach: zainteresowanie kolekcjonerów, kolejki, emocje i potencjalny chaos na rynku wtórnym. Swatch potrafi budować takie premiery w sposób, który przypomina bardziej wydarzenie streetwearowe niż klasyczną sprzedaż zegarków. Przy współpracy z Audemars Piguet efekt może być jeszcze mocniejszy.

Cena nie została podana w materiale prasowym. To istotna informacja, bo bez ceny trudno ocenić, czy Royal Pop będzie „zabawnym biletem wejścia” do estetyki AP, czy bardziej kosztownym kolekcjonerskim eksperymentem. Na ten moment wiadomo jednak, że dostępność będzie ograniczona do wybranych butików i sprzedaży stacjonarnej.

Czy to zegarek dla purystów?

Puryści prawdopodobnie będą kręcić nosem. Bo Royal Oak to ikona, a Swatch robi z niej kolorowy zegarek kieszonkowy z Bioceramiki. Ale problem polega na tym, że Swatch od dawna wygrywa właśnie wtedy, gdy ktoś mówi: „tak się nie robi”. MoonSwatch też nie miał zadowolić wszystkich miłośników Speedmastera. Miał uruchomić rozmowę, emocję i kolejkę.

Royal Pop ma podobny potencjał. Łączy niedostępny świat Audemars Piguet z masową energią Swatcha, ale nie próbuje robić taniego Royal Oak na nadgarstek. Zamiast tego wybiera format bardziej absurdalny, bardziej modowy i bardziej ryzykowny. Zegarek kieszonkowy na smyczy może wydawać się dziwny, ale w tym projekcie właśnie dziwność jest walutą.

To nie będzie zegarek dla każdego. I dobrze. Najgorsze limitowane kolekcje są takie, które próbują być bezpieczne. Royal Pop wygląda na projekt, który świadomie idzie w stronę koloru, pop-artu i rozmowy o tym, czym zegarek może być w 2026 roku.

Audemars Piguet x Swatch Royal Pop. Zegarek, który ma wywołać reakcję

Najciekawsze w Royal Pop jest to, że nie da się go ocenić wyłącznie przez pryzmat specyfikacji. Tak, ma mechaniczny SISTEM51 z ręcznym naciągiem, 90-godzinną rezerwę chodu, szafirowe szkła, Bioceramikę, Tapisserie, Super-LumiNova i osiem modeli. Ale to nie te dane będą najważniejsze.

Najważniejsze będzie to, czy ktoś chce nosić taki zegarek. Czy ma odwagę potraktować czasomierz jak element stylu, a nie tylko klasyczny dodatek do koszuli. Czy kupuje w tym projekcie prowokację, kolor i popkulturowy gest. Czy akceptuje fakt, że Royal Pop nie jest „prawdziwym Royal Oak dla mas”, tylko osobnym, świadomie szalonym rozdziałem.

Audemars Piguet x Swatch zrobili coś, co na pewno nie przejdzie bez komentarza. I w świecie zegarków, gdzie zbyt wiele premier różni się tylko odcieniem tarczy, to już jest sukces.

