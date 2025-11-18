Certina DS Action Diver 38 mm. Zegarek zrobi z Tobą wszystko

Jeśli myślałaś, że diver to tylko wielka koperta, nurkowanie i morskie klimaty, to Certina właśnie wchodzi i pokazuję że się mylisz! Marka wypuszcza nowy model – Certina DS Action Diver 38 mm Powermatic 80 i odpala globalną kampanię, która pokazuje, że ten zegarek nie kończy się na rafach koralowych. On nie kończy się nigdzie. Bieganie po mieście? Jasne. Alpejskie zimno? Zero problemu. A jak chcesz wrócić do klasyki i zanurzyć się 300 metrów pod wody oceanu — też możesz.

Certina DS Action Diver 38 mm Powermatic 80

Diver, który wcale nie ogranicza się do nurkowania

Certina rozbudowuje swoją linię sportowych zegarków i robi to w stylu: mniejsze wymiary, ale absolutnie zero kompromisów. Ten 38-milimetrowy model to dalej profesjonalny nurek z certyfikatem ISO 6425, ale marka od razu mówi: to zegarek dla ludzi, którzy są ciągle w ruchu i nie zamierzają sprawdzać prognozy pogody przed użyciem zegarka.

Mamy ceramiczną lunetę odporną na zarysowania, system DS Concept Extreme Shock Resistance, automatyczny Powermatic 80 z 80 godzinami rezerwy chodu i sprężynę Nivachron. Czyli, mówiąc po ludzku: ten zegarek ma więcej stabilności niż większość ludzi w poniedziałek rano.

Certina DS Action Diver 38 mm Powermatic 80

Zimowa kampania, która robi robotę

Wraz z premierą rusza globalna kampania DS Action — i jest bardzo jasny przekaz: ten czasomierz jest na każde wyzwanie, w każdym sezonie. W świątecznym ciepełku? Działa. W alpejskim mrozie? Dalej działa. W Twoim codziennym chaosie? Nadal działa. I jeszcze wygląda przy tym tak, jakby miał Ci powiedzieć: „Spokojnie, mam to”.

Hasło przewodnie — „Od największych głębin po najwyższe szczyty — count on me” — brzmi jak motto ludzi, którzy robią swoje i potrzebują, żeby coś na ich nadgarstku po prostu wytrzymało tempo.

Certina DS Action Diver 38 mm Powermatic 80

Mały, ale niezniszczalny: poznaj DS Action Diver 38 mm Powermatic 80

Nowa 38-milimetrowa wersja jest bardziej kompaktowa, ale nadal ma całą tę pancerność, której oczekujemy od DS Action. Ceramiczny pierścień, odporność na wstrząsy, antymagnetyczna sprężyna, automatyczny mechanizm, 300 metrów wodoszczelności. Możesz zanurzyć się z nim w zimnej wodzie, możesz uderzyć nim o skałę (nie polecam, ale on to przeżyje- przynajmniej tak mówi producent), możesz trenować i biegać — i nadal będzie chodził.

Pięć wersji — żeby każdy mógł wybrać swoją

Ten model pojawia się od razu w pięciu stylach i każdy z nich ma swój charakter:

Klasyczna stal + czarna tarcza — najbardziej ponadczasowy vibe.

Zielona wersja — stal + dopasowana zieleń, czyli „sportowo, ale z energią”.

Niebiesko-złota elegancja — stal, niebieska tarcza i złote akcenty, taki sport w bardziej luksusowym wydaniu.

Czerń z detalami w złocie — nadal solidny diver, ale z nutką czegoś bardziej wyrafinowanego.

Total black — czarna koperta PVD, czarny pasek z tide ocean material i białe indeksy. Minimalizm w wersji „nie zaczepiaj mnie, wiem co robię”.

Każda wersja to wciąż ten sam duch DS Action: wytrzymałość, skuteczność i gotowość na każdą sportową akcję.

Certina DS Action Diver 38 mm Powermatic 80

Trochę historii, czyli dlaczego DS Action jest takie ważne

Kolekcja DS Action weszła na rynek w 2004 roku i wtedy zaczęła się robić legenda. Diver szybko stał się jednym z najbardziej cenionych modeli marki — czytelny, solidny, certyfikowany, po prostu „pewniak”. Z biegiem czasu kolekcja przeszła długą drogę: od nurkowych modeli do zegarków na wszystkie aktywności i wszystkie pory roku. „Double Security” — czyli filozofia certyńskiej niezawodności — to serce całej rodziny DS.

I właśnie dlatego nowy Diver idealnie tam pasuje.

Certina DS Action Diver 38 mm Powermatic 80

Kampania 2025: oceany, Alpy i codzienność — wszystko na raz

W tej kampanii Certina prezentuje pełne portfolio DS Action: Diver, GMT i Lady. I robi to w scenerii, gdzie ocean spotyka się z alpejskimi szczytami. To taki sygnał: dokądkolwiek pójdziesz, zegarek ma być z Tobą.

Bo te modele powstały po to, żeby płynnie przechodzić między treningiem, codziennym biegiem po mieście, weekendowym wypadem w góry i zwykłym dniem, kiedy po prostu potrzebujesz zegarka, który działa — zawsze.

Zegarki trafiły do sprzedaży na całym świecie od listopada 2025 roku. Całą kampanię można zobaczyć na Certina.com i na platformach cyfrowych marki.

I na koniec: jedno zdanie, które spina całą historię

„Od największych głębin po najwyższe szczyty — count on me.” I dokładnie o to chodzi w nowym DS Action Diver 38 mm. Zaufanie. Wytrzymałość. I to, że ten mały twardziel jest gotowy absolutnie na wszystko.

