Męski zegarek Certina na prezent! Oto sześć ciekawych modeli

Co kupić facetowi? Męski zegarek Certina jako prezent będzie świetnym wyborem. Dlaczego? To praktyczny upominek, z którego będzie korzystał! Tym bardziej, że zaprezentowane modele cechują się nie tylko wybitną jakością, ale również designem, który sprawdzi się w wielu sytuacjach.

Męski zegarek Certina na prezent. Zobacz nasze propozycje.

Tak wiem, przesądy ale wierzysz w nie? Pewnie przymykasz oko na to, że czarny kot przebiega Ci drogę, a o wstawaniu lewą nogą już dawno zapomniałeś. Chociaż, z drugiej strony, gdy lewa dłoń swędzi, liczysz na przypływ gotówki, prawda? Pomijając już kwestię przesądów, przygotowaliśmy sześć męskich zegarków, które sprawdzą się jako prezent. Wybraliśmy takie modele, które powinny trafić w różne gusta, chociaż ostatni wariant z pewnością mocno Cię zaskoczy.

Męski zegarek Certina jako prezent

Czym powinien się cechować solidny męski zegarek? Przede wszystkim wysoką jakością wykonania, co przełoży się na precyzję działania. Oprócz tego, co w sumie oczywiste, czasomierz musi się podobać. Nie oszukujmy się, dziś zegarek jest bardziej biżuterią, niż narzędziem do wskazywania czasu, a przecież do tego kiedyś został stworzony. Nic dziwnego więc, że patrzymy na jego kwestie wizualne. W przypadku marki Certina możemy być pewni, że zarówno design, jak i jakość, jaką oferuje każdy z czasomierzy będzie stała na najwyższym poziomie.

Przygotowując poradnik zakupowy skupialiśmy się przede wszystkim na tym, by każdy był zadowolony. Dlatego też zobaczysz tu zarówno modele z bransoletą, gumowym paskiem, jak i tym materiałowym. Oczywiście, różnią się także kopertą, a więc i stylem, a także ceną. Wszystko po to, by każdy był zadowolony. Znajdziesz sześć modeli, aczkolwiek przyjrzyj się siódmej pozycji, która sprawia, że kupując jeden wariant, zyskujesz kilka. Tylko nie przewijaj na koniec – przejrzyj całość, a na końcu skomentuj, która opcja pasuje do Ciebie, bądź osoby, którą chcesz obdarować. Dodam jeszcze, że kolejność jest przypadkowa. Ważne jest również to, że marka oferuje darmową ekspresową dostawę zegarków zamówionych przed 24 grudnia!

Certina DS Action Diver 38mm Powermatic 80

Zaczynamy od kolekcji DS Action, która łączy precyzję, efektowne wzornictwo i oczywiście, wodoszczelność na poziomie nawet 300 metrów! Prezentowany model został wyposażony w tytanową kopertę. Jeśli chodzi o pierścień lunety, mamy do dyspozycji ceramikę ale również technologię Super-LumiNova, a więc materiał o właściwościach fluorescencyjnych a także luminescencyjnych. Tak, zobaczysz aktualną godzinę również w nocy. Jeśli chodzi o rozmiar koperty, jej wysokość to 13,22 mm, diameter 38 mm, a pomiędzy uszami koperty mamy 19 mm. Warto wspomnieć, że zegarek jest wyposażony w automatyczny mechanizm POWERMATIC 80.611. Co z paskiem? Tu również króluje tytan. Atutem jest możliwość szybkiej zmiany paska.

Cena? 4790 zł (zobacz męski zegarek Certina DS Action Diver 38mm Powermatic 80 w oficjalnym sklepie).

Męski zegarek Certina DS Action Diver 38mm Powermatic 80 Męski zegarek Certina DS Action Diver 38mm Powermatic 80

Zegarek męski Certina DS-X GMT

Jeden z naszych ulubieńców w tym roku. Recenzja DS-X GMT na łamach MenWorld.pl pojawiła się tuż po jego premierze. Mało tego, jeden z naszych autorów zdecydował się na jego zakup, co również może świadczyć o tym, że to fantastyczny model. I słusznie: cechuje go połączenie bardzo dobrej jakości, wygody użytkowania, wielu świetnych rozwiązań i atrakcyjnej ceny. Model ten został wyposażony w system DS Concept Extreme Shock Resistance oraz technologię HeavyDrive. W praktyce możemy liczyć na wysoką wytrzymałość podczas różnych podróży – nawet tych ekstremalnych. Wszystkie szczegóły opisaliśmy w recenzji, jednak warto przypomnieć, że producent zastosował również luminescencyjny materiał Super-LumiNova, który sprawdza się podczas nocnych wędrówek. Materiały? Aluminium, stal szlachetna, szkło szafirowe.

Cena: 2590 zł (zobacz Certina DS-X GMT w oficjalnym sklepie)

Męski zegarek Certina DS-X GMT Męski zegarek Certina DS-X GMT

Certina DS Action Diver 40.5 mm Powermatic 80

Trzecia pozycja z naszego zestawienia spodoba się przede wszystkim fanom pasków materiałowych. Zegarek z czarną kopertą wykonaną ze stali szlachetnej. Jest to model wyposażony w automatyczny mechanizm Powermatic 80, który do działania wykorzystuje energię użytkownika przy rezerwie chodu do 80 godzin. W praktyce nie będziemy musieli ustawiać wskazania czasu nawet wtedy, kiedy nie używamy czasomierza przez trzy dni. Jak już wspominałem, producent wykorzystał do produkcji tego modelu stal szlachetną 316L. Mamy również szkło szafirowe, co jest bardzo ważne, jeśli liczymy na wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Co ciekawe, model ten został wyposażony w pasek materiałowy NATO – odporny na ścieranie oraz wilgoć.

Cena: 3990 zł (DS Action Diver 40.5 mm Powermatic 80 w sklepie Certina)

Męski zegarek Certina DS Action Diver Męski zegarek Certina DS Action Diver

Certina DS Action Diver 43 mm Powermatic 80

Tak, to kolejny DS Action Diver, jednak w tym przypadku wersja 43 mm z powłoką PVD. Oczywiście, jest to zegarek cechujący się wodoszczelnością do 300 metrów, co sprawia, że jest to typowy model do nurkowania. Szczególnie, że mamy do dyspozycji wspomniany dekiel koperty oraz uszczelki: o-ring na wałku, dwa o-ring w koronce oraz uszczelkę dekla. Co do samego zegarka, został wyposażony w automatyczny mechanizm POWERMATIC 80.611 – tak jak w przypadku pozostałych „mechaników”. Jest także Super-LumiNova, a więc zobaczymy aktualną godzinę w ciemności. Certina w przypadku DS Action Diver 43 mm zastosowała materiał syntetyczny – mam na myśli pasek, który dodatkowo cechuje się zapięciem z powłoką PVD. W praktyce mamy wysoką odporność na korozję, co jest kluczowe w zegarkach do nurkowania.

Cena: 4640 zł (zobacz DS Action Diver 43 mm Powermatic 80 w sklepie Certina)

Męski zegarek Certina DS Action Diver 43mm Powermatic 80 Męski zegarek Certina DS Action Diver 43mm Powermatic 80

Certina DS PH200M Powermatic 80

Ciekawy model z wypukłym ceramicznym pierścieniem lunety oraz efektownym designem całej koperty. Jest to model automatyczny z mechanizmem Powermatic 80, jak sama nazwa mówi. Czasomierz wyposażono w rozwiązania sprawiające, że będzie on odporny na uszkodzenia w wodzie – pozostając przy tym temacie, wodoszczelność wynosi 200 m (20 bar). Koperta ma wysokość wynoszącą 11,9 mm. Tarcza wygląda naprawdę świetnie, przez co ten model w połączeniu ze skórzanym paskiem idealnie będzie pasować do codziennych stylizacji.

Cena: 4790 zł (zobacz DS PH200M Powermatic 80 w sklepie Certina)

Męski zegarek Certina DS PH200M Powermatic 80 Męski zegarek Certina DS PH200M Powermatic 80

Lubię bransolety tego typu. Ogólnie, ten model wygląda fantastycznie – szczególnie przy eleganckich stylizacjach, chociaż niekoniecznie w takim przypadku. Został wyposażony w automatyczny mechanizm, który znamy z innych „mechaników” prezentowanych w tym zestawieniu. Chodzi między innymi o sprężynę włosową Nivachron, która została opracowana tak, by cechować się większą odpornością na pole magnetyczne. W praktyce mamy nie tylko wysoką niezawodność, ale również dokładność zegarka. Kolejną cechą szczególną tego modelu jest duży datownik, który ułatwia nam odczyt tego parametru. O ile tak można określić wskazanie daty.

Cena: 4990 zł (zobacz Certina DS-1 Big Date Powermatic 80 60th Anniversary DS Concept Special Edition w oficjalnym sklepie).

Męski zegarek Certina DS-1 Big Date Powermatic 80 60th Anniversary DS Concept Special Edition Męski zegarek Certina DS-1 Big Date Powermatic 80 60th Anniversary DS Concept Special Edition

Męski zegarek Certina DS+ Kit Aqua & Sport

Wisienką na torcie, którą zostawiłem na koniec jest bardzo ciekawa koncepcja. To modułowy męski zegarek, który umożliwia nam możliwość personalizacji. Ale nie taką „zwyczajną”, gdzie możemy zmienić pasek na bransoletę. Tu chodzi o coś więcej. Startujemy od automatycznego mechanizmu Powermatic 80 z wodoszczelnością do 200 metrów, a do niego otrzymujemy koperty i paski. Decyzja o tym, który wariant wybierzemy zależy tylko od nas i oczywiście od stylizacji, jaką mamy zamiar w danym dniu „posiadać”. Oczywiście, na kopercie, podobnie jak w przypadku chociażby DS PH200M umieszczono datownik w dolnej części. Finalnie, kupując jeden zegarek, otrzymujemy ich kilka. Świetna rzecz. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że oprócz wariantu Aqua & Sport możemy kupić inne, nieco bardziej eleganckie opcje.

Męski zegarek Certina DS+ Kit Aqua & Sport

