Test iiyama GB2741QSU-B1. Czy to najlepszy QHD dla graczy?

Nie każdy gracz chce iść w ekstremum. 240 Hz w Full HD? Super do e-sportu, ale niekoniecznie do wszystkiego. 4K? Piękne, ale wymagające. Dlatego coraz więcej osób wybiera monitory QHD 165 Hz – i właśnie w tę niszę celuje iiyama GB2741QSU-B1. To sprzęt, który ma być kompromisem idealnym: szybki, ostry i nadal rozsądny cenowo. Pytanie brzmi – czy rzeczywiście nim jest?

Test iiyama GB2741QSU-B1.

Na pierwszy rzut oka – klasyczna iiyama z serii Red Eagle. Czyli brak zbędnych fajerwerków i design, który nie zestarzeje się po jednym sezonie. Monitor wygląda nowocześnie, ale spokojnie odnajdzie się też na biurku do pracy. Największy plus? Ergonomia. Regulacja wysokości, obrót, pivot – wszystko, czego można oczekiwać od sprzętu w tej klasie. To nie jest tylko monitor do grania wieczorem, ale też do pracy przez 8 godzin dziennie.

Specyfikacja iiyama GB2741QSU-B1 – złoty środek?

iiyama GB2741QSU-B1 celuje w bardzo konkretny segment i robi to całkiem świadomie:

27 cali, matryca IPS

Rozdzielczość QHD (2560 × 1440)

Odświeżanie 165 Hz

Czas reakcji 1 ms (MPRT)

Jasność ok. 350 cd/m²

Adaptive Sync / G-SYNC Compatible

To zestaw, który dla wielu graczy jest dziś „sweet spotem”. QHD daje zauważalnie lepszą ostrość niż Full HD, a 165 Hz nadal zapewnia świetną płynność.

Jakość obrazu – tu widać różnicę

I tu zaczyna się przewaga nad tańszymi modelami. QHD na 27 calach to po prostu dobra gęstość pikseli. Tekst jest ostrzejszy, detale w grach bardziej widoczne, a praca w systemie – wygodniejsza.

Panel IPS robi robotę. Kolory są żywe, ale nie przesadzone, a kąty widzenia szerokie – co docenisz nie tylko przy Netflixie, ale też przy pracy kreatywnej. To nie jest monitor dla profesjonalnych grafików, ale spokojnie wystarczy do półprofesjonalnej obróbki.

Warto też wspomnieć o HDR – obecny, ale raczej symboliczny. Nie jest to poziom telewizorów premium, ale dodaje trochę „punchu” w niektórych scenach.

Balans idealny?

Jeśli nie jesteś zawodowym graczem CS-a, tylko grasz w różne tytuły – od FPS-ów po RPG – ten monitor ma sporo sensu.

165 Hz to wciąż ogromny skok względem 60 czy nawet 144 Hz. Obraz jest płynny, responsywny i bardzo przyjemny dla oka. Jednocześnie QHD daje przewagę wizualną – widzisz więcej detali, co w grach single player robi ogromną różnicę.

Adaptive Sync działa bez zarzutu – brak tearingu, brak szarpania obrazu. To po prostu działa tak, jak powinno.

W zagranicznych opiniach często przewija się jeden wniosek: to monitor „do wszystkiego”. Nie jest ekstremalny w żadną stronę, ale właśnie dlatego jest tak uniwersalny.

Codzienność – biuro, YouTube, życie

To jeden z tych monitorów, które nie kończą życia po wyjściu z gry.

QHD daje realną przestrzeń roboczą – więcej okien, wygodniejsza praca, mniej scrollowania. Jeśli pracujesz z tekstem, Excelem czy przeglądarką – docenisz to od pierwszego dnia.

Do tego dochodzi USB hub, który ułatwia życie, oraz matowa matryca, dzięki której nie walczysz z odbiciami światła.

Głośniki? Są. I tyle można o nich powiedzieć. Spełnią swoją rolę, ale raczej nie zastąpią porządnego audio.

Cena – czy to się spina?

iiyama od lat gra w jednej lidze: „dużo za rozsądne pieniądze”. I tutaj nie jest inaczej.

GB2741QSU-B1 kosztuje zwykle mniej niż konkurencyjne modele o podobnej specyfikacji. A to sprawia, że zaczyna być bardzo ciekawą opcją dla osób, które chcą wejść w QHD bez wydawania fortuny.

To nie jest najtańszy monitor na rynku – ale w swojej klasie oferuje naprawdę dużo. A więc ile? Kupisz go między innymi w sieci elektromarketów Media Expert za 699 zł.

Werdykt – dla kogo to monitor?

iiyama GB2741QSU-B1 nie próbuje być „najlepszy w jednej rzeczy”. Zamiast tego jest bardzo dobry w wielu.

To monitor dla gracza, który:

chce płynności, ale nie kosztem jakości obrazu

gra w różne gatunki

pracuje przy komputerze i potrzebuje dobrej przestrzeni roboczej

Jeśli szukasz sprzętu tylko do e-sportu – 240 Hz wciąż ma sens. Ale jeśli chcesz czegoś bardziej uniwersalnego – ten model trafia w punkt.