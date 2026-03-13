Płyty CD wrócą do łask? Chmura nie jest bezpiecznym archiwum

Przesadzam? Nie wydaje mi się. Dziś, gdy świat jest tak zwariowany, płyty CD wydają się być bardzo bezpiecznym miejscem na przechowywanie naszych danych. Może chmura jest dobrze zabezpieczona przed atakiem hakerów ale czy przed latającymi na niebie rakietami również jest chroniona? Wystarczy konflikt, a tych mamy od groma i dostęp do naszych archiwizowanych przez lata plików może być zablokowany.

Notebooki z napędami CD/DVD to relikt przeszłości?

Wstajesz rano i nie wiesz jakich wiadomości możesz się spodziewać. Pojawiające się konflikty, nawet te bardzo daleko, mogą wpływać negatywnie na dostęp do pewnych usług online. Nigdy nie wiadomo czy centrum danych nie zostanie zniszczone, a nasze pliki: zdjęcia, filmy, dokumenty, znikną bezpowrotnie. Wydaje mi się, że przechowywanie ich w jednym miejscu, a szczególnie w formie wirtualnej jest bardzo nieodpowiedzialne. Śmiejesz się z tego? Pięć lat temu wybuchł ogromny pożar w serwerowni OVH. Efekt? Możesz się tylko domyślać.

Dane przechowujesz tylko w chmurze? Odważnie

Fakt, mamy dyski zewnętrzne, które są szybkie i wydajne ale może jest jeszcze inne, alternatywne miejsce ich przechowywania? Szczególnie, że elektronika na nośniku typu HDD czy SSD może przecież ulec awarii poprzez chociażby zalanie. Oczywiście, mam tu na myśli płyty CD, jednak jeśli już zdecydujemy się na archiwizację danych w ten sposób, warto wiedzieć jaką wybrać. Dlaczego? Cóż, jakość płyty i to, z czego jest wykonana warstwa odbijająca laser mają gigantyczne znaczenie, jeśli zależy nam na trwałości takiego archiwum.

Dzięki chmurze nasze pliki są dostępne w każdym miejscu na świecie. O ile mamy Internet i o ile centrum danych nie ulegnie awarii.

Płyty CD są różne. Wybieraj te, które będą bezpiecznym archiwum danych

Myślisz, że CD są niezniszczalne? Nic bardziej mylnego. Płyty optyczne różnią się, a ich niezawodność zależy od warstwy odbijającej. Dlaczego? To ona kieruje wiązkę lasera do sensora napędu. Nie wiem czy wiesz, ale w sprzedaży mamy głównie dwa rodzaje płyt: z warstwą aluminiową lub ze srebrem. Jak nie trudno się domyślić, ta druga jest droższa, ale przekłada się to również na trwałość, co potwierdzają testy marki Verbatim. Co ciekawe, płyty ze srebrem przeszły test niezawodności, natomiast te z aluminium niestety nie. Podobnie (na korzyść srebra) wypadł test prezentujący wskaźnik nieudanych nagrań.

Płyta płycie nierówna. Potwierdzeniem są testy Verbatim.

Dlaczego testy wynikły tak, a nie inaczej? Wszystko zależy od materiału, co nie jest niczym odkrywczym. Przede wszystkim srebro jest bardziej refleksyjne, a więc faktycznie odbita wiąska lasera wraca do sensora napędu. Kolejna sprawa dotyczy zjawiska disc rot, a więc korozji warstwy odbijającej. Aluminium jest bardziej podatne na utlenianie w warunkach wilgoci, przez co refleksyjność jest niższa, a finalnie mogą pojawić się problemy z odczytem danych.

Jakie płyty CD będą najlepsze? Na co zwracać uwagę podczas zakupu?

Testy mówią jasno – te ze srebrną powłoką, bo jest trwalsza. Analizując jeszcze wyniki, które przesłała marka Verbatim warto zauważyć inny aspekt, również wpływający na żywotność danych na takim nośniku. Mowa o specjalnym barwniku organicznym, który cechuje się podwyższoną odpornością na promieniowanie UV. Przede wszystkim zyskujemy lepszą stabilność zapisu, a przy okazji tego typu patent ma zachować niski poziom błędów odczytu w czasie.

Czy da się sprawdzić jakość płyty „na oko”? Okazuje się, że tak i jest na to dość prosty sposób. Płyty CD, w których producenci wykorzystują srebro jest półprzezroczyste, natomiast te aluminiowe nie prześwitują. Oczywiście, trudno jest sprawdzić precyzyjnie to czy dana płyta faktycznie jest dobra jakościowo, bowiem powinno się sprawdzić np. wskaźnik PI error, który jest miarą błędów na poziomie bajtu. Najlepiej więc korzystać z płyt zaufanych producentów, którzy mogą pochwalić się wysoką jakością.

Płyty CD – porównanie: aluminium vs srebro.

Backup to podstawa. Rób to z głową

Wiesz już, że wiara w bezproblemowy i stały dostęp do chmury jest zbyt optymistyczny. Trzeba mieć alternatywę i to nie jedną. Oczywiście, pierwszym nośnikiem będzie dysk (sprawdź nasz test ADATA Elite SE880 2 TB), który oferuje szybki dostęp do plików, jednak według mnie dobrą opcją jest wykorzystanie trzeciego miejsca na nasze najważniejsze dane, a tym będzie dobra płyta CD/DVD, która może nie będzie używana codziennie, jednak będzie takim sejfem do przechowywania danych, których nie możemy utracić. Zgadzacie się?