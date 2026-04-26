Tydzień z Volvo XC60 T6 AWD Ultra. Zrozumiałem ten fenomen

Ile to już razy jeździłem tym modelem? A ile razy spotkałem go na drodze? Ciężko powiedzieć. Jedno jest pewne. Tydzień z Volvo XC60 T6 AWD 350 KM Ultra upewnił mnie w przekonaniu, że to obecnie jedna z najlepszych propozycji jeśli chodzi o SUV-y premium. Do pełni szczęścia brakuje mi niższej ceny ale patrząc na zainteresowanie tym modelem wygląda na to, że klientom wcale to nie przeszkadza.

2026 Volvo XC60 T6 AWD 350 KM Ultra. Fot.: Ernest Dragan / MenWorld.pl.

Druga generacja XC60 pojawiła się na rynku w 2017 roku. Auto zyskało tak gigantyczną popularność, że wydaje mi się iż o lata świetlne wyprzedza konkurentów, a są nimi: Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, Lexus NX czy BMW X3. Jak widać, rywale to najwyższa liga i tu nie ma miejsca na potknięcie. Może przesadzam, ale wydaje mi się, że gdyby marka Volvo nie wprowadziła odświeżenia najpopularniejszego modelu, ten nadal by się sprzedawał. Wszystko dlatego, że te zmiany w XC60 po liftingu są faktycznie kosmetyczne.

Volvo XC60 po liftingu – po co zmieniać coś, co jest dobre. Bardzo dobre

Przeprojektowany grill, nowe wzory felg, przyciemnione tylne światła, nowe kolory. To główne modyfikacje, jakie zastosowali Szwedzi jeśli chodzi o karoserię. Co ciekawe, te zmiany są tak minimalne, że równie dobrze możecie sobie kupić nowy grill i bez ingerencji wymienić go w swoim aucie sprzed liftingu. Wygląda więc na to, że nie ma co szaleć ze zmianami, skoro samochód nadal wygląda świeżo, nowocześnie i wydaje mi się, że pozostanie taki na długo. Wystarczy tylko spojrzeć na drogi. Nie wiesz czy to model z 2017 roku czy może z 2024. I to jest świetne, bo oba auta wyglądają równie dobrze.

2022 VVolvo XC60 T8 Polestar Engineered. Fot.: MenWorld.pl

We wnętrzu również zmiany kosmetyczne. Pikowana tapicerka, wysunięty, większy ekran centralny (tu opinie są podzielone – niektórzy woleli ten przed liftu, innym nowy nie przeszkadza). Zmieniły się również maskownice głośników. Nadal mamy bardzo dobry system Google, dzięki czemu nie ma potrzeby łączenia Android Auto czy Apple CarPlay. Idźmy dalej! Volvo dba o swoich klientów, dlatego wiele aut dostało aktualizację, dzięki czemu również korzysta z dobrodziejstw najnowszego systemu operacyjnego.

2026 Volvo XC60 T6 – powiew świeżości

Wsiadasz do auta, wszystkie systemy już czekają na to, abyś się zalogował i rozpoczął podróż. Jeśli masz zawieszenie aktywne, już wygrałeś, chociaż w XC90 jego praca jest znacznie bardziej odczuwalna. Nie żałuj sobie na audio, ponieważ Bowers&Wilkins gra obłędnie i w połączeniu z podwójnymi szybami sprawia, że odcinasz się od świata zewnętrznego. Wisienką na torcie są bardzo wygodne fotele i masaże, które umilają podróż. Niezależnie od tego czy będzie krótka czy długa – wysiądziesz z auta wypoczęty.

Uwielbiam pracę reflektorów LED po zmroku. Ich działanie sprawia, że czujesz się bezpiecznie, a przecież z tego słynie Volvo. OK, może nie są tak zaawansowane jak w Mercedesie, ale jednak działają wzorowo. Patrząc na całokształt, mamy dostęp do najnowszych technologii, a to jest najważniejsze, bo wpływa nie tylko na komfort, ale również na bezpieczeństwo. Chociaż z drugiej strony, nadal nie rozumiem dlaczego aktywny tempomat jest zablokowany na 140 km/h. Więcej nie pojedziesz w Polsce, wiem, ale jednak.

Volvo XC60 T6 AWD 350 KM Ultra – ile pali, jak przyspiesza, jak jeździ?

Pod maską pracuje 2-litrowy silnik benzynowy. Łącznie, gdyż to hybryda plug-in zyskujemy 350 KM i 659 Nm. To oznacza przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie 5,7 sekundy. Rewelacja, bez dwóch zdań. To osiągi sportowych samochodów. Może nie tych najnowszych, ale jednak – błyskawicznie osiągasz „setkę”. Akumulator ma 18 kWh, więc powinniśmy w praktyce osiągnąć około 70 – 80 km na samym prądzie. A na benzynie? Mamy 71-litrowy zbiornik paliwa. Auto zużywało około 9 litrów paliwa w trasie (maksymalnie 120 km/h) i nawet 12 litrów w mieście. Oczywiście, jest to zużycie przy rozładowanej baterii. W praktyce możesz odwiedzać stację paliw nawet co około 600 kilometrów.

Jeśli będziesz kupował XC60, pamiętaj o podwójnych szybach bocznych. Ich zastosowanie wpływa na wyciszenie, a to za tym idzie zyskujemy wyższy komfort jazdy, chociaż nawet z tym dodatkiem, powyżej 120 km/h mogłoby być ciszej. Plus za bardzo wygodne fotele. Są. tak dobrze wyprofilowane, że nawet po dłuższej trasie nie będziesz odczuwał zmęczenia. Oczywiście, sugeruję dodanie funkcji masażu, która wypada w tym modelu całkiem dobrze. Audio? Tylko i wyłącznie Bowers&Wilkins. Innej opcji nie biorę pod uwagę.

Czy warto kupić Volvo XC60 po liftingu?

To auto jest świetne. Jest wręcz fantastyczne. Ponadczasowy design, bardzo dobra jakość materiałów (w końcu to premium), dynamiczny silnik, który mógłby być bardziej oszczędny. Do tego dochodzi wysoki komfort podróżowania i mamy hit sprzedażowy. Chociaż trochę mnie to dziwi, bo to auto do najtańszych nie należy. A jednak, ustawiają się po XC60 kolejki i wydaje mi się, że nieprędko się to zmieni.

