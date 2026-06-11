Tydzień z Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+. Kocham to auto

Są auta dobre. Są auta świetne. I są takie, po których wysiadasz, zamykasz drzwi, patrzysz jeszcze raz i myślisz: „tak, to mógłbym mieć w garażu”. Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ należy do tej ostatniej grupy. Uwielbiam Klasę E. Kocham E 53 Hybrid. To auto jest wybitnie fantastyczne, bo łączy rzeczy, które bardzo rzadko idą razem: luksus, praktyczność, komfort, obłędne prowadzenie i osiągi, które robią z codziennej jazdy prywatny pokaz siły. Mamy tu 3-litrową rzędową szóstkę, silnik elektryczny, 585 KM mocy systemowej, 750 Nm, a z funkcją Race Start nawet 612 KM i 3,8 s do 100 km/h z pakietem AMG Dynamic Plus. I pierwszy raz od dawna plug-in hybrid nie brzmi jak kara za emisje, tylko jak tajna broń.
To jest Klasa E, czyli od razu zaczynamy wysoko
Klasa E zawsze miała w sobie coś wyjątkowego. To nie jest Mercedes dla człowieka, który chce tylko znaczek. To Mercedes dla kogoś, kto wie, po co kupuje duży, porządny samochód. E-Klasa od lat jest złotym środkiem między luksusem Klasy S a codzienną użytecznością auta, którym naprawdę chce się jeździć samemu. Nie jest tak ceremonialna jak S-Klasa, nie jest tak kompaktowa jak C-Klasa, niczego nie udaje, nie próbuje być modnym gadżetem. To po prostu świetny samochód.
W wersji AMG E 53 Hybrid ta filozofia wchodzi na zupełnie inny poziom. Nadal masz wygodę, ciszę, świetne materiały i przestrzeń, ale pod spodem siedzi technika, która potrafi zmienić elegancką limuzynę w coś, co naprawdę chce atakować zakręty. Ten model ma długość 4965 mm, napęd na wszystkie koła, aktywną tylną oś skrętną, masę własną 2390 kg (wiem, trochę dużo jak na sportowe auto) i 370-litrowy bagażnik. Czyli tak, bateria zabiera część przestrzeni, ale całość nadal pozostaje dużym, poważnym autem do życia, a nie weekendową zabawką udającą praktyczność.
I właśnie to robi największe wrażenie. AMG E 53 Hybrid nie każe wybierać między „chcę jechać szybko” a „chcę normalnie żyć”. Ono mówi: Ty tu decydujesz.
Hybryda plug-in, której wybaczam kabel
Zwykle plug-in hybrid w sportowym aucie budzi we mnie podejrzenia. Bo często wygląda to tak, że producent dokłada baterię, zwiększa masę, obiecuje ekologiczne cuda, a potem auto niby jest mocne, ale robi się ciężkie, skomplikowane i trochę sztuczne. Niestety, taki był Mercedes-AMG GLC 63 S E-Performance. Tutaj jest inaczej.
Mercedes-AMG E 53 Hybrid korzysta z 3-litrowego, rzędowego, sześciocylindrowego silnika benzynowego o mocy 449 KM oraz elektrycznego motoru o mocy 163 KM zintegrowanego ze skrzynią AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. Moc systemowa wynosi 585 KM, moment obrotowy 750 Nm, a z Race Start w pakiecie AMG Dynamic Plus układ daje 612 KM.
I teraz najważniejsze: ten napęd nie sprawia wrażenia doklejonego. Elektryk nie jest tu listkiem figowym. On realnie pomaga. Daje natychmiastową reakcję, poprawia start, maskuje ewentualne opóźnienie turbiny i sprawia, że auto jest brutalnie szybkie wtedy, kiedy trzeba. A gdy nie trzeba? Można jechać na prądzie. Oficjalny zasięg elektryczny według danych Mercedesa wynosi około 100 km, prędkość w trybie elektrycznym dochodzi do 140 km/h, a użyteczna pojemność baterii to 21,22 kWh. Wiecie co jest najlepsze? To nie są dane wyssane z palca, tylko faktycznie da się wygenerować taki zasięg. Ba, przejechałem 90 kilometrów bez żadnych wyrzeczeń.
Czyli rano możesz przejechać miasto niemal bezszelestnie. A wieczorem możesz dać do pieca i przypomnieć sobie, dlaczego AMG ma sens. I właśnie dlatego przymykam oko na kabel. Bo tutaj kabel nie zabiera emocji. On je dokłada.
Prowadzenie: obłędne, precyzyjne, uzależniające
Największy komplement, jaki mogę dać temu autu? Ono nie czuje się jak ciężka hybryda plug-in. A przecież lekkie nie jest. Limuzyna waży według danych producenta 2390 kg, czyli mamy do czynienia z dużym, technicznie skomplikowanym samochodem z baterią, napędem 4MATIC+ i całą masą elektroniki.
Tylko że za kierownicą to wszystko dziwnie znika. AMG E 53 Hybrid prowadzi się obłędnie. Jest zwarte, precyzyjne, pewne i szybkie w reakcjach. Czujesz, że podwozie zostało dopracowane, a nie tylko usztywnione, żeby było „bardziej sportowo”. W E 53 zastosowano dodatkowe elementy usztywniające nadwozie, m.in. rozpórkę między mocowaniami przedniego zawieszenia, płytę pod silnikiem ograniczającą skręcanie przodu oraz dodatkowe rozpórki tylnej części nadwozia. To nie jest marketingowa ozdoba — to czuć w precyzji auta.
Na drodze E 53 jest niesamowicie pewne, na torze — jeszcze lepsze. To nie jest samochód, który udaje sport przez głośny wydech i twarde zawieszenie. On naprawdę potrafi jechać szybko. Bardzo szybko. I robi to z taką łatwością, że człowiek zaczyna się śmiać pod nosem jak dzieciak, który właśnie odkrył, że dostał kluczyki do czegoś dużo bardziej nieodpowiedzialnego, niż obiecywał katalog.
Robisz wszystkich na światłach, ale wracasz jak biznesmen
Najpiękniejsze w E 53 Hybrid jest to, że ma dwa charaktery i oba są prawdziwe. W trybie spokojnym to nadal Klasa E. Wygodna, cicha, elegancka, dopracowana. Możesz jechać do pracy, na spotkanie, w trasę, z rodziną, z klientem, z kimkolwiek. Nikt nie czuje, że siedzi w aucie, które za chwilę ma ochotę zjeść asfalt.
A potem zmieniasz tryb, wciskasz gaz i elegancki Mercedes pokazuje zęby. 0-100 km/h w 4,0 s standardowo albo 3,8 s z Race Start i pakietem AMG Dynamic Plus to wartości, które jeszcze niedawno były zarezerwowane dla naprawdę ostrych maszyn. Prędkość maksymalna standardowo wynosi 250 km/h, a z pakietem kierowcy AMG może być podniesiona do 280 km/h.
I teraz najważniejsze: to auto nie jest szybkie tylko na papierze. Jest szybkie w sposób uzależniający. Nie brutalnie prymitywne, nie nerwowe, nie męczące. Po prostu niesamowicie skuteczne. Ruszasz spod świateł i nagle wszystko w lusterku robi się mniejsze. Wchodzisz w zakręt i czujesz, że auto dokładnie wie, co robi. Na torze możesz naprawdę się bawić, a nie tylko pilnować, żeby masa nie wypchnęła cię w krajobraz. To zupełnie inne odczucia niż przy prowadzeniu GLC 63 AMG S E Performance. Tam było bardzo… komputerowo, cyfrowo. Tu czujesz mechaniczną jedność z autem, pomimo tego, że jesteś otoczony elektroniką z każdej strony.
Wnętrze: luksus, technologia i trochę AMG
Kabina E 53 Hybrid to świetne połączenie klasycznego komfortu Mercedesa z nowoczesną technologią. Jest jakość, jest wygoda, są świetne fotele, jest świetna pozycja za kierownicą i jest ta atmosfera auta, które kosztuje dużo, ale przynajmniej nie próbuje udawać, że jest tanie.
Mercedes mocno poszedł w cyfrowy kokpit. Mamy duże ekrany, dostępny MBUX Superscreen, wyświetlacz centralny, ekran pasażera, head-up, 3D na zegarach, multimedia, 5G, aplikacje, rozrywkę i cały ten nowoczesny zestaw, który w niektórych autach bywa przesadą. W E-Klasie pasuje, bo całość jest opakowana w komfort i jakość, a nie tylko w plastikowy efekt wow.
Czy chciałbym więcej fizycznych przycisków? Pewnie tak. Jestem z tych ludzi, którzy nadal uważają, że nie wszystko trzeba wciskać do ekranu. Ale w E 53 Hybrid ten cyfrowy świat nie psuje całości. Bo najważniejsze rzeczy — prowadzenie, napęd, komfort — są tak dobre, że człowiek szybko przestaje marudzić.
Praktyczność: AMG, z którym naprawdę da się żyć
To jest jedna z największych zalet tego auta. Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ nie jest samochodem na specjalne okazje. To nie jest coś, co wyciągasz tylko w niedzielę, kiedy nie pada i masz ochotę udawać kierowcę wyścigowego. Z tym autem da się żyć codziennie.
Masz wygodną kabinę, przestrzeń, świetne wyciszenie, napęd na cztery koła, tryb elektryczny, sensowny zasięg EV i komfort długodystansowy typowy dla E-Klasy. Jasne, w limuzynie bateria ogranicza bagażnik do 370 litrów, więc rodzinne wakacje z kompletem walizek mogą wymagać rozsądku albo wyboru wersji kombi. Ale jako szybka, luksusowa limuzyna do codziennego życia E 53 nadal ma ogromny sens.
I to właśnie odróżnia go od wielu sportowych aut. One są świetne przez godzinę, a potem zaczynasz marzyć o ciszy, komforcie i normalnym zawieszeniu. E 53 daje ci emocje na torze, a potem pozwala wrócić do domu jak człowiek. Bez bólu pleców, bez kompromitującego hałasu, bez poczucia, że kupiłeś zabawkę, która w codzienności jest średnio użyteczna.
Cena Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+: dużo, ale tu przynajmniej wiadomo za co
Nie ma co udawać: tanio nie jest. Ceny AMG E 53 Hybrid w Polsce zaczynają się od 504 800 zł za limuzynę. W ogłoszeniach nowe egzemplarze potrafią mieć ceny katalogowe powyżej 525 tys. zł, a mocno doposażone sztuki przekraczają 600 tys. zł. Używka? Da się. Startujesz od około 400 tys zł za modele z 2025 roku.
To są potężne pieniądze. Ale w przeciwieństwie do wielu aut, przy których patrzysz na cenę i czujesz, że ktoś przesadził z konfiguracją, tutaj rozumiesz, za co płacisz. Płacisz za E-Klasę, AMG, sześć cylindrów, hybrydę plug-in, napęd 4MATIC+, świetne prowadzenie, luksus, osiągi i auto, które potrafi być zarówno codziennym samochodem, jak i torową zabawką.
Czy to okazja? Nie. Ale czy czuć wartość? Tak. A to w świecie drogich samochodów robi ogromną różnicę.
Konkurencja? Jest mocna, ale E 53 trafia idealnie
Naturalni rywale? BMW M5 jest potężniejsze, ale też większe, cięższe i bardziej brutalne. Audi S6 czy RS6 grają inną muzykę, szczególnie jeśli mówimy o kombi. Porsche Panamera będzie bardziej prestiżowa i bardziej sportowa w odbiorze, ale też szybko robi się absurdalnie droga. Mercedes-AMG C 63 S E Performance ma więcej agresji i więcej kontrowersji, ale czterocylindrowy silnik w AMG za takie pieniądze dla wielu ludzi nadal brzmi jak dowcip, którego nikt nie chce powtarzać.
E 53 Hybrid trafia w punkt. Ma sześć cylindrów. Ma moc. Ma komfort. Ma praktyczność. Ma emocje. Nie jest tak ostentacyjny jak pełnoprawne monstrum klasy super-sedan, ale też nie jest tylko lekko podkręconą E-Klasą z pakietem optycznym. To idealny środek. Taki, który naprawdę mógłbym mieć w garażu.
Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ to najlepsze auto, jakim jeździłem w 2025 roku
Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ to samochód, który bardzo trudno mi krytykować, bo zwyczajnie mnie kupił. Jest wybitnie fantastyczny. Prowadzi się obłędnie, daje ogrom frajdy, jest szybki, pewny, praktyczny, luksusowy i jednocześnie codziennie użyteczny. Ma hybrydę ładowaną z gniazdka, ale pierwszy raz od dawna nie traktuję tego jako wady. Tutaj hybryda nie zabija charakteru. Ona go wzmacnia.
Jeśli chcesz, jedziesz na prądzie. Jeśli chcesz, odpalasz tryb bojowy i robisz wszystkich na światłach. Jeśli masz tor pod ręką, bawisz się jak dzieciak. Jeśli wracasz wieczorem do domu, jedziesz w ciszy, komforcie i z poczuciem, że siedzisz w jednym z najbardziej kompletnych samochodów na rynku.
Czy mógłbym mieć go w garażu? Tak. Bez kombinowania. Bez „ale”. Bez długiego tłumaczenia samemu sobie. Uwielbiam E-Klasę. Kocham E 53 Hybrid 4MATIC+.
To najlepszy samochód, jakim jeździłem w 2025 roku. I jeżeli ktoś twierdzi, że hybryda plug-in nie może mieć duszy, powinien przejechać się tym AMG. Tylko ostrzegam: po jeździe próbnej bardzo trudno będzie wrócić do normalnego życia.