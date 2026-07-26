Ford wzywa do serwisów ponad pół miliona aut. Ryzyko pożaru

Ford Bronco został objęty jedną z największych akcji serwisowych tego modelu. Amerykańska administracja bezpieczeństwa ruchu NHTSA wskazuje aż ponad pół miliona potencjalnie objętych samochodów wyprodukowanych od 23 września 2020 do 28 czerwca 2026 roku. Wiązka przewodów w komorze silnika może ocierać się o sąsiednie elementy, stracić izolację i wywołać zwarcie.

2024 Ford Bronco Outer Banks. Fot.: Ernest Dragan.

Kierowca może najpierw zauważyć komunikat ostrzegawczy. W gorszych przypadkach pojawi się dym z nawiewów, ale w skrajnym przypadku pod maską może pojawić się ogień. Ford zna 15 zdarzeń, w których pożar mógł mieć związek z tym problemem, lecz nie odnotował wypadków ani obrażeń. Wyjaśniamy, których samochodów dotyczy akcja i jak sprawdzić Forda sprowadzonego ze Stanów Zjednoczonych.

Ford Bronco objęty akcją serwisową w USA

Kilka ważnych szczegółów na początek. Oficjalny raport NHTSA ma numer 26V468, natomiast wewnętrzne oznaczenie kampanii Forda to 26S55. Dokument obejmuje 565 691 samochodów Ford Bronco z lat modelowych 2021–2026, w tym wersje Bronco Raptor. Według producenta wadę może mieć około 1 procent wszystkich pojazdów znajdujących się w tej grupie, ale zaproszenie do serwisu zostanie przypisane do konkretnych numerów VIN.

To ważne, ponieważ nie każdy Ford Bronco z wymienionych roczników automatycznie wymaga naprawy. Samochody nie były produkowane w kolejności numerów VIN pozwalającej łatwo wyodrębnić wadliwą partię. Ostatecznym potwierdzeniem jest więc wynik w oficjalnej bazie producenta, NHTSA lub systemie autoryzowanego serwisu.

Akcja została ogłoszona w Stanach Zjednoczonych. Amerykański raport nie przesądza, że kampania obejmuje wszystkie Fordy Bronco sprzedane oficjalnie na rynkach europejskich. Inaczej wygląda sytuacja auta sprowadzonego indywidualnie z USA: może ono znajdować się w amerykańskiej populacji objętej kampanią, nawet jeżeli obecnie jest zarejestrowane w Polsce.

Ford Polska nie publikuje na ogólnej stronie listy wszystkich numerów podlegających naprawie. Firma kieruje właścicieli do wyszukiwarki VIN i przypomina, że akcje są przypisywane do konkretnych samochodów na podstawie między innymi daty produkcji, fabryki i zastosowanych podzespołów.

2024 Ford Bronco Outer Banks. Fot.: Ernest Dragan.

Co może stać się z instalacją pod maską?

Źródłem problemu nie jest wadliwy sterownik ani przegrzewający się silnik. Ford ustalił, że wiązka przewodów może poruszać się względem sąsiednich podzespołów. Jeżeli zabezpieczenie przed ścieraniem jest niewystarczające, zewnętrzna osłona przewodów może zostać stopniowo przetarta, odsłaniając wewnętrzne obwody.

Odsłonięty przewód może wywołać zwarcie do masy oraz iskrzenie. Ciepło albo łuk elektryczny mogą następnie doprowadzić do zapalenia znajdujących się w pobliżu materiałów. NHTSA wskazuje, że dym lub ogień w komorze silnika zwiększa ryzyko obrażeń oraz wypadku, co raczej jest rzeczą oczywistą. Ford Bronco może wcześniej ostrzec kierowcę o rozwijającym się problemie. W raporcie wymieniono komunikat na zestawie wskaźników oraz dym pojawiający się w nawiewach. W badanych przypadkach płomienie były zauważone po stronie pasażera w komorze silnika.

Takich sygnałów nie wolno ignorować. Jeżeli podczas jazdy pojawi się zapach palonej izolacji, dym z nawiewów albo ostrzeżenie instalacji elektrycznej, należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, wyłączyć silnik, opuścić pojazd i wezwać pomoc. Oficjalny raport nie zawiera jednak ogólnego zalecenia, aby wszystkimi samochodami natychmiast przestać jeździć lub parkować je wyłącznie na zewnątrz.

2024 Ford Bronco Outer Banks. Fot.: Ernest Dragan.

Ford zna 15 możliwych pożarów

Wewnętrzne dochodzenie rozpoczęło się 18 czerwca 2026 roku. Ford połączył wcześniej prowadzone analizy zdarzeń dotyczących aut z lat modelowych 2021–2026 i zauważył powtarzający się schemat. Część kierowców widziała dym w kabinie oraz płomienie po stronie pasażera pod maską.

Producent przeanalizował siedem pożarów odmiany Bronco Raptor i osiem pożarów bazowych wersji modelu, które mogły rozpocząć się w tym obszarze. Kontrola ponad 80 samochodów wykazała ślady tarcia lub zużycia osłony wiązki w niewielkiej części sprawdzonych egzemplarzy.

Do 13 lipca 2026 roku producent dysponował łącznie informacjami o 15 zdarzeniach, w których ogień mógł pochodzić z wiązki przewodów komory silnika. Przypadki występowały od 15 października 2024 do 20 czerwca 2026 roku. Producent nie zna żadnego wypadku ani obrażeń powiązanych z tą usterką.

Dokument wskazuje również, że przewody w Bronco Raptor mogą być bardziej narażone na ocieranie ze względu na różnice konstrukcyjne i charakterystykę zawieszenia. Testy zwykłego Bronco także wykazały jednak zużycie mogące z czasem odsłonić wewnętrzne obwody, dlatego akcja nie została ograniczona wyłącznie do najmocniejszej wersji.

2024 Ford Bronco Outer Banks. Fot.: Ernest Dragan.

Naprawa Ford Bronco ma być prosta i bezpłatna

Serwisy nie będą wymieniać kompletnej instalacji elektrycznej w każdym samochodzie. Naprawa polega na dołożeniu karbowanej osłony oraz taśmy odpornej na ścieranie w odpowiednim miejscu wiązki. Dodatkowa warstwa ma zapobiec dalszemu ocieraniu i zwarciom odsłoniętych przewodów.

Usługa zostanie wykonana bezpłatnie. Ford planował rozpocząć wysyłanie listów do amerykańskich właścicieli 24 sierpnia 2026 roku i zakończyć pierwszą turę powiadomień do 28 sierpnia. Numery VIN miały być dostępne w wyszukiwarce od 23 lipca.

To istotne również przy zakupie używanego Ford Bronco. Sprzedający może twierdzić, że samochód nie ma żadnych otwartych akcji, ale jedynym wiarygodnym potwierdzeniem jest sprawdzenie VIN oraz dokumentacji wykonanej naprawy. Sama obecność dodatkowej taśmy pod maską nie musi być wystarczającym dowodem, bo trudno ocenić, czy pracę wykonano zgodnie z instrukcją producenta.

2024 Ford Bronco Outer Banks. Fot.: Ernest Dragan.

Nie myl Bronco z modelem Bronco Sport

W materiałach internetowych łatwo znaleźć zdjęcia lub nagłówki przedstawiające model Bronco Sport. To jednak osobny samochód. Oficjalny raport 26V468 wskazuje Forda Bronco, w tym Bronco Raptor, a nie Bronco Sport.

Różnica jest szczególnie ważna dla właścicieli, którzy wpisują jedynie nazwę modelu do wyszukiwarki. Bronco Sport miał własne akcje serwisowe dotyczące innych usterek, ale nie należy łączyć ich z obecną kampanią przewodów tylko dlatego, że oba auta mają słowo „Bronco” w nazwie. Najpewniejszą metodą pozostaje numer VIN. Eliminuje on pomyłkę dotyczącą wersji, roku modelowego, daty produkcji i rynku pierwotnego przeznaczenia samochodu.

2024 Bronco Outer Banks. Fot.: Ernest Dragan.

Jak sprawdzić Ford Bronco po numerze VIN?

Numer VIN składa się z 17 znaków. Zwykle można go znaleźć w dolnej części przedniej szyby po stronie kierowcy, na tabliczce w słupku drzwiowym, w dowodzie rejestracyjnym oraz dokumentach ubezpieczeniowych. W przypadku samochodu sprowadzonego z USA warto wykonać trzy niezależne kroki.

Najpierw należy wpisać VIN w oficjalnej amerykańskiej wyszukiwarce Forda. Akcja może być widoczna pod numerem 26S55. Baza producenta jest szczególnie ważna, ponieważ obejmuje informacje przypisane bezpośrednio do konkretnego pojazdu.

Następnie VIN warto sprawdzić w bazie NHTSA. Amerykański regulator pokazuje niewykonane akcje bezpieczeństwa i podaje szczegóły kampanii. Trzeba pamiętać, że bardzo świeże akcje mogą być uzupełniane stopniowo, dlatego brak wyniku warto zweryfikować ponownie po kilku dniach.

Na końcu ten sam numer należy wprowadzić na stronie akcji serwisowych Ford Polska lub przekazać autoryzowanemu dealerowi. Ford Polska informuje, że wezwania dotyczą konkretnych numerów VIN. Samochód pochodzący z zagranicy może zostać naprawiony u najbliższego autoryzowanego dealera w kraju pobytu, a czynności objęte akcją serwisową wykonywane są bezpłatnie.

Przy kontakcie z polskim serwisem warto od razu podać dwa oznaczenia: kampanię Ford 26S55 i numer NHTSA 26V468. Dealer powinien potwierdzić, czy konkretny Ford Bronco znajduje się w populacji objętej akcją, czy części są już dostępne oraz jaki będzie możliwy termin wizyty.

2024 Bronco Outer Banks. Fot.: Ernest Dragan.

Co zrobić przed zakupem Bronco sprowadzonego z USA?

Akcja serwisowa nie powinna automatycznie przekreślać zakupu. Problem ma określoną przyczynę i przygotowaną procedurę naprawczą. Brak wykonanej kampanii jest jednak sygnałem, że trzeba dokładniej sprawdzić historię samochodu.

Przed wpłatą zaliczki należy poprosić o pełny VIN i samodzielnie sprawdzić go w bazach, zamiast polegać wyłącznie na zrzucie ekranu przesłanym przez sprzedawcę. Warto też poprosić autoryzowany serwis Forda o potwierdzenie, czy wszystkie otwarte akcje zostały zamknięte.

Podczas oględzin należy zwrócić uwagę na ślady napraw instalacji pod maską, niefabryczne połączenia, stopioną izolację, zapach spalenizny i przebarwienia w pobliżu wiązki po stronie pasażera. Nie zastępuje to oficjalnej kampanii, ale może ujawnić wcześniejszy problem albo nieprofesjonalną próbę naprawy.

Jeżeli oglądany Ford Bronco ma historię kolizyjną obejmującą przód samochodu lub komorę silnika, kontrola instalacji staje się jeszcze ważniejsza. Rozbieranie przedniej części auta, wymiana podzespołów i wcześniejsze naprawy przewodów mogą utrudniać ocenę ich obecnego stanu.

2024 Bronco Outer Banks. Fot.: Ernest Dragan.

Czy właściciel w Polsce powinien się obawiać?

Nie ma powodu do paniki, ale jest powód do sprawdzenia VIN. NHTSA szacuje, że wadę ma około 1 procent z ponad 565 tys. potencjalnie objętych samochodów. Jednocześnie konsekwencją usterki może być pożar, więc nie warto odkładać weryfikacji na kolejny przegląd.

Najważniejsze jest uczciwe rozróżnienie rynków. Obecna akcja została zgłoszona w USA i nie można na tej podstawie twierdzić, że każdy Ford Bronco sprzedany w Europie podlega naprawie. Samochód indywidualnie sprowadzony z Ameryki może jednak znajdować się dokładnie w tej samej puli co auta nadal jeżdżące po Stanach.

Właściciel powinien sprawdzić amerykańską bazę NHTSA, system Forda i polskiego dealera. Jeżeli VIN zostanie potwierdzony, dodatkowa osłona wiązki ma zostać zamontowana bezpłatnie. To niewielka ingerencja w porównaniu z potencjalnymi skutkami zwarcia.

Akcje serwisowe zdarzają się nawet najbardziej doświadczonym producentom. O wiarygodności marki nie świadczy brak jakichkolwiek usterek, lecz sposób ich wykrywania, komunikowania i naprawiania. W tym przypadku Ford opisał źródło problemu, wskazał znane zdarzenia i przygotował prostą procedurę zabezpieczenia instalacji. Teraz najważniejsze jest, aby właściciele rzeczywiście z niej skorzystali.

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