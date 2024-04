Prowadzisz restaurację, wynajmujesz duże biuro lub masz garaż, który znajduje się na drugim końcu działki? Duże przestrzenie mają sporo zalet, ale także wadę – połączenie internetowe Wi-Fi albo jest znikome, albo po prostu go nie ma. Z TP-Link Deco X50-Outdoor wyeliminujesz ten problem i dostęp do Internetu będzie wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz!

Router, nieważne jak drogi i jak zaawansowany, ma swoje ograniczenia dotyczące się zasięgu sygnału. Na połączenie z Wi-Fi wpływa nie tylko odległość, ale również przeszkody, jakie stoją na przeszkodzie – zbrojenia, ściany czy nawet meble. Te wszystkie elementy skutecznie “obcinają” zasięg sygnału Wi-Fi, czego efektem są jego mocne zakłócenia lub całkowity brak dostępu do sieci. Jak sobie z tym poradzić? Jest na to prosty sposób – jednostka TP-Link Deco X50-Outdoor. Przetestowałem ją i mam pewne wnioski dotyczące samego produktu, jak i technologii, którą oferuje.

TP-Link Deco X50-Outdoor sprawi, że internet cię nie opuści!

TP-Link Deco X50-Outdoor nie boi się niczego

TP-Link tworząc Deco X50-Outdoor, chciał zapewnić użytkownikowi jak najwyższą jakość i z przekonaniem można stwierdzić, że to się udało! Router ten został wykonany tak, aby bezproblemowo działał na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Znajdziemy tutaj bowiem konstrukcję zgodną z certyfikatem szczelności IP65, gwarantującym pyło- i wodoszczelność, a także odporność na wilgoć i wibracje. Nie ma także obaw podczas burzy, ponieważ Deco X50-Outdoor ma ochronę odgromową i jest chroniony przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dolna pokrywa TP-Link Deco X50-Outdoor, w której znajdują się porty i złącza, posiada gumową uszczelkę oraz przykręcana jest na śrubki.

Skoro już jesteśmy przy obudowie, to TP-Link Deco X50-Outdoor to dobrze prezentujące się urządzenie, którego nie trzeba chować, jeśli stosujemy go w naszym domu w celu wyeliminowania martwych stref. Minimalistyczny design o walcowatym kształcie i biała obudowa z czarną podstawką kryjącą wszelkie wejścia wygląda nowocześnie. Na urządzeniu znajdziemy jedną diodę sygnalizującą stan pracy, a także mocowanie, które możemy wykorzystać do powieszenia urządzenia na słupie, drzewie czy przewiercenia go do ściany.

Element mocujący pozwala na zawieszenie routera na drzewie lub słupie, bądź przykręcenie go do ściany. W opakowaniu znajdziemy m.in. zestaw opasek zaciskowych.

To, co warto wyróżnić, to zasilanie PoE (z ang. Power over Ethernet), dzięki czemu za pośrednictwem jednego kabla i jednego z dwóch gigabitowych złączy PoE, możemy jednocześnie zasilać urządzenie i dostarczyć mu dostęp do sieci internetowej. Tym sposobem dostajemy możliwość pozbycia się dodatkowych przewodów. Oczywiście, jeśli chcemy, Deco X50-Outdoor możemy podłączyć do prądu za pośrednictwem standardowego złącza AC i połączyć się z Internetem przewodowo lub bezprzewodowo, podłączając go do innego routera z serii Deco, tak jak dokonałem tego w tym teście.

Router Deco X50-Outdoor możemy połączyć za pomocą złącza PoE (jeden kabel do zasilania i połączenia sieciowego) bądź dwoma kablami – zasilającym i Ethernet. Jest też opcja bezprzewodowego połączenia z innym routerem z serii Deco.

Połączenie dwóch urządzeń Deco jest niezwykle proste. Pierwszym krokiem jest konfiguracja routera Deco, w moim przypadku modelu X50. Każdy krok jest szczegółowo opisany w dedykowanej aplikacji. Kiedy router główny będzie skonfigurowany i zyska połączenie z siecią, należy dodać kolejną jednostkę do systemu mesh, czyli Deco X50-Outdoor. Wszystko odbywa się w prosty sposób. Wystarczy podążać za instrukcjami i nawet totalny laik poradzi sobie podłączeniem zewnętrznego routera do sieci. Warto także zaznaczyć, że model Outdoor może funkcjonować samodzielnie – jako router główny.

Z zestawie z jednostką Outdoor trafił do nas także router TP-Link Deco X50, który posłużył mi, jako jednostka główna. TP-Link Deco X50-Outdoor bezproblemowo połączył się z Deco X50, dzięki czemu zyskałem zasięgi Wi-Fi, tam, gdzie wcześniej go nie było.

Funkcjonalność na najwyższym poziomie

TP-Link Deco X50-Outdoor ma za zadanie oferować jak najlepszą jakość przesyłu danych, dlatego też producent zastosował rozwiązania zapewniające właśnie tego typu działanie. Przede wszystkim, znajdziemy tutaj dwupasmowe WiFi 6 AX3000, które gwarantuje 2,5-krotnie szybsze połączenie względem WiFi 5. Szybkość to nie wszystko! Deco X50-Outdoor stawia także na pojemność i wydajność połączenia. Jak zapewnia producent, do urządzenia możemy podpiąć ponad 150 urządzeń i wszystkie z nich zyskają dostęp do wydajnej sieci oferującej szybkie i stabilne połączenie internetowe. Dlatego też router ten świetnie sprawdzi się w miejscach publicznych czy biurach.

Deco X50-Outdoor bez problemu możemy zawiesić na drzewie. Router możemy postawić pod dachem lub przemontować go do ściany. Jest odporny na kurz i wodę, a także przeładowania.

Jak dużą powierzchnię pokrywa sygnałem urządzenie TP-Link Deco X50-Outdoor? Według danych jest to do 230 m2, co podczas testów widać było gołym okiem. W miejscach oddalonych od routera, znajdującego się w pokoju na przodzie domu, miałem Internet nie tylko pod garażem oddalonym od routera głównego o ok. 40 metrów, ale także na podwórku u sąsiadów, co wcześniej było nie do pomyślenia. Martwe strefy zostały całkowicie wyeliminowane i nawet w garażu, w którym jest pełno metalowych i blaszanych elementów, mogłem liczyć na pełny zasięg i przede wszystkim na wysoką wydajność połączenia internetowego – zupełnie tak, jakbym przebywał przy głównym routerze.

W okolicach garażu do tej pory nie miałem internetu. Z Deco X50-Outdoor to się zmieniło, a granice zasięgu WiFi mocno się przesunęły.

Niezwykle ważną cechą X50-Outdoor jest płynny roaming. W praktyce działa to tak, że jeśli mamy w naszym domu lub biurze więcej urządzeń wspierających system TP-Link Mesh, urządzenie połączone do sieci nigdy nie traci zasięgu, więc np. oglądane przez nas filmy w najwyższej jakości obrazu nie zacinają się, nawet jeśli krążymy po całym domu. Eliminuje on obszary słabego zasięgu, zapewnia nieprzerwane strumieniowanie danych, kiedy przemieszczamy się po pomieszczeniach, a wszystko to pod jedną nazwą sieci WiFi. System ten wspierany jest przez sztuczną inteligencję, więc mamy pewność, że wszystko działa tak, jak należy.

Wszystko pod jednym palcem

Pomimo takiego zaawansowania technologicznego TP-Link Deco X50-Outdoor to urządzenie, które jest niezwykle proste w obsłudze. Wszystko dzięki aplikacji mobilnej, która daje nam pełen dostęp i kontrolę nad tym, jak działa nasza sieć. Aplikacja Deco pozwala nam ustawiać priorytet dla poszczególnych urządzeń, które mają operować większą prędkością łącza, dostarcza nam raporty i statystyki dotyczące korzystania z Internet. Umożliwia nam zarządzanie czasem spędzanym w sieci w zależności od użytkownika, oferuje kontrolę rodzicielską i filtrowanie treści, a także ochronę urządzeń IoT w czasie rzeczywistym. Mało tego! Możliwe jest blokowanie złośliwych witryn, skanowanie sieci domowej czy nawet wyizolowanie urządzeń!

TP-Link Deco X50-Outdoor sprawi, że internet cię nie opuści!

To jednak nie wszystko, ponieważ dzięki aplikacji Deco możemy sterować naszymi urządzeniami w systemie komend głosowych. Urządzenia obsługują takich asystentów głosowych jak Amazon Alexa czy Asystent Google. To proste i wygodne rozwiązanie, dzięki któremu przy pomocy asystenta możemy np. włączyć lub wyłączyć sieć dla gości, czy uruchomić tryb nocny.

W aplikacji możemy wybrać na jakiej ilości pięter będziemy używać systemu mesh. Konfigurator przeprowadza nas przez każdy krok podłączenia urządzenia do sieci. W aplikacji możemy sprawdzić status systemu mesh. Z poziomu aplikacji na smartfon możemy stworzyć m.in. sieć dla gości czy zablokować urządzenia. Aplikacja Deco pozwala na sprawdzenie połączenia internetowego, przegląd podłączonych urządzeń i wiele więcej.

Jakie mam wnioski z użytkowania TP-Link Deco X50-Outdoor?

Jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak TP-Link stworzył proste w obsłudze, a zarazem zaawansowane urządzenie. Nawet laik w kilka chwil przygotuje konfigurację tego sprzętu. Wystarczy kilka klików i mamy stabilne i wydajne połączenie z siecią. Szczerze? Czułem, że TP-Link Deco X50-Outdoor będzie działać dobrze, ale nie ukrywam, ten sprzęt wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Przede wszystkim ten zasięg jest naprawdę świetny, a może być jeszcze lepszy, gdy zastosujemy sieć mesh. Jak się postaramy, całe osiedle będzie widziało naszą sieć Wi-Fi. I ta cena – bardzo atrakcyjna jak na to, co oferuje ten model. Z resztą, zobaczcie sami ile kosztuje TP-Link Deco X50-Outdoor w sieci Mediaexpert. To około 550 zł za jedną sztukę. Według mnie – świetny stosunek ceny do wydajności i jakości.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca TP-Link Deco X50-Outdoor.