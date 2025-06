FRITZ!Mesh Set 4200 – wydajne Wi-Fi dzięki systemowi mesh

Jeśli mieszkasz w dużym domu, szczególnie kilkupiętrowym, możesz narzekać na sieć Wi-Fi, a raczej na sygnał, który w pewnych sytuacjach może być znikomy. FRITZ!Mesh Set 4200 to rozwiązanie twoich problemów. Sprawdź, co oferuje ten zestaw przygotowany przez firmę AVM.

AVM FRITZ!Mesh Set 4200.

Sprawa wygląda następująco. Możesz wybrać jeden z dwóch zestawów, które mogą składać się z dwóch lub trzech wzmacniaczy FRITZ!Repeater 3000 AX. Łączą się z dowolnym routerem, by finalnie pokryć siecią bezprzewodową cały dom. Warto wspomnieć również o tym, że kupując produkt marki AMV zyskujemy wszystkie funkcje oferowane przez urządzenia z rodziny FRITZ!. Co mam na myśli? między innymi intuicyjny interfejs, hotspoty czy takie oczywiste rzeczy jak aktualizacje oprogramowania i wsparcie techniczne.

FRITZ!Mesh Set 4200 – rozwiązania techniczne

Masz do dyspozycji system Wi-Fi Mesh, który korzysta ze standardu Wi-Fi 6, a więc jest całkiem wydajnie i nowocześnie. Jednostki wykorzystują pasma 2,4 i 5 GHz, które oferują prędkość wynoszącą do 4200 Mbit/s. Oczywiście, nie musimy martwić się o bezpieczeństwo, bowiem mamy do dyspozycji standard szyfrowania WPA3/WPA2. Każdy ze wzmacniaczy posiada dwa gigabitowe porty LAN, jeśli zechcielibyście wykorzystać połączenie przewodowe, a nie Wi-Fi.

Kolejnym atutem jest również łatwa konfiguracja tego zestawu. Nie ma znaczenia, jaki masz router, chociaż sugeruję, by był to sprzęt w miarę nowy, który korzysta z Wi-Fi 6. Jeden ze wzmacniaczy, który jest dostępny w zestawie łączymy przewodowo z routerem lub modemem światłowodowym. Będzie to tak zwany centralny węzeł sterujący siecią Mesh, którą stworzymy. Możemy oczywiście połączyć się z oprogramowaniem by skonfigurować takie podstawowe funkcje jak nazwa sieci, hasło czy analizę połączonych urządzeń. Warto jeszcze wspomnieć o możliwości utworzenia sieci dla gości. Następne urządzenie wchodzące w skład FRITZ!Mesh Set 4200 łączy się z pierwszym, połączonym fizycznie, a finalnie my uzyskujemy duży zasięg Wi-Fi. Oczywiście, możemy kupić dwupak, lub trzypak – w zależności od naszych potrzeb.

AVM FRITZ!Mesh Set 4200.

Najważniejsze informacje o FRITZ!Mesh Set 4200

System Wi-Fi Mesh składający się z 3 lub 2 wzmacniaczy FRITZ!Repeater 3000 AX zapewniający pełne pokrycie siecią Wi-Fi

Do użytku z istniejącym routerem, z urządzeniem FRITZ!Box lub bezpośrednio z modemem światłowodowym/ONT

Trzyzakresowa sieć Wi-Fi 6 o przepustowości do 4200 Mbit/s, 2400 Mbit/s i 1200 Mbit/s (5 GHz) oraz 600 Mbit/s (2,4 GHz)

Bezpieczne Wi-Fi dzięki WPA3/WPA2

Łatwa i Intuicyjna konfiguracja za pomocą aplikacji, dostępnej w wielu językach (DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL)

Bezpieczne i stabilne połączenie

Bezpłatne aktualizacje – bez ukrytych kosztów

Dwa gigabitowe porty LAN w każdym wzmacniaczu FRITZ!Repeater umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń za pomocą kabla lub utworzenie mostka LAN

Kontrolki LED można ściemniać lub całkowicie wyłączać

Obsługa IPv6

Oszczędzanie energię dzięki ustawieniom nocnym dla Wi-Fi i trybowi Eco

AVM FRITZ!Mesh Set 4200.

Ile kosztuje FRITZ!Mesh Set 4200?

Wszystko zależy od tego, który model wybierzemy. Podstawowy, który zawiera w zestawie dwa urządzenia kosztuje 1409 zł – mówimy o sugerowanej cenie detalicznej. Jeśli jednak chcemy kupić wariant z trzema urządzeniami, musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 1839 zł. Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie: https://pl.fritz.com/. Przy okazji, jeśli szukasz router, zwróć uwagę na model FRITZ!Box 6860 5G.