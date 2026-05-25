PUMA SHOWTIME PACK. Korki na Mundial wracają do ery odwagi

PUMA SHOWTIME PACK to kolekcja, która nie chce zniknąć na murawie. Tuż przed Mistrzostwami Świata 2026 marka wraca do energii, która lata temu zmieniła wygląd piłkarskich korków. Inspiracją są kultowe TRICKS PACK z 2014 i 2016 roku, czyli moment, w którym PUMA jako pierwsza wprowadziła na boisko kontrastowe, dwukolorowe buty i pokazała, że piłkarski styl może być równie bezczelny jak drybling przy linii bocznej. Teraz ta idea wraca w nowoczesnym wydaniu modeli FUTURE 9 ULTIMATE, ULTRA 6 ULTIMATE i KING 20 ULTIMATE. Każdy z nich dostał wyrazistą kolorystykę, ale też własną technologiczną rolę: kreatywność, szybkość albo czucie piłki. PUMA SHOWTIME PACK to buty dla zawodników, którzy na mundialowej scenie nie mają zamiaru grać cicho.

W piłce nożnej są momenty, kiedy buty przestają być tylko sprzętem. Stają się znakiem rozpoznawczym zawodnika, elementem transmisji, zdjęciem z meczu i częścią turniejowej pamięci. PUMA dobrze to wie, bo TRICKS PACK z 2014 i 2016 roku były czymś więcej niż nietypową kolorystyką. Kontrastowe, dwukolorowe korki wyglądały wtedy jak manifest: piłka może być techniczna, ale może też być wizualnie głośna.

PUMA SHOWTIME PACK bierze tamtą energię i przenosi ją na Mundial 2026. Nie chodzi tylko o nawiązanie do archiwum. Chodzi o przypomnienie, że wielki turniej to scena. Kibice oglądają każdy sprint, każdy kontakt z piłką i każdy detal. Jeśli zawodnik ma wejść na największą arenę futbolu, jego buty też mogą mówić coś o stylu gry.

Na zdjęciu z pierwszej strony informacji prasowej widać całą kolekcję w mocnym, niemal studyjnym świetle: intensywne kolory, błysk i kontrasty ustawione jak pokaz przed wejściem na boisko. To nie są korki, które mają wyglądać neutralnie.

Trzy modele, trzy style gry

PUMA SHOWTIME PACK nie jest jedną kolorystyką wrzuconą na trzy przypadkowe modele. Każdy z butów odpowiada innemu typowi zawodnika. FUTURE 9 ULTIMATE jest dla kreatywnych playmakerów, którzy grają zwodem, zmianą kierunku i kontrolą piłki w ciasnej przestrzeni. ULTRA 6 ULTIMATE celuje w szybkość, sprint i eksplozję. KING 20 ULTIMATE to ukłon w stronę klasyki, czucia futbolówki i precyzji.

To sensowne ustawienie, bo współczesny futbol nie ma jednego uniwersalnego profilu piłkarza. Skrzydłowy potrzebuje czegoś innego niż rozgrywający. Napastnik oparty na przyspieszeniu szuka innych cech niż zawodnik, który buduje grę dotykiem i spokojem.

PUMA SHOWTIME PACK daje więc jedną wspólną narrację wizualną, ale trzy różne odpowiedzi technologiczne. To dokładnie ten typ kolekcji, który dobrze wygląda w kampanii, a jednocześnie ma uzasadnienie na boisku.

FUTURE 9 ULTIMATE. But dla kreatywnych playmakerów

Liderem kolekcji jest FUTURE 9 ULTIMATE. Ten model został stworzony dla zawodników, którzy mają piłkę przy nodze wtedy, gdy dzieje się najwięcej. Cholewka FUZIONFIT dopasowuje się do stopy jak druga skóra, a specjalne strefy 3D Grip i technologia GripControl Pro poprawiają kontrolę nad piłką oraz precyzję kontaktu.

W praktyce chodzi o pewność przy przyjęciu, prowadzeniu i nagłej zmianie kierunku. Playmaker nie zawsze wygrywa sprintem. Często wygrywa ułamkiem sekundy, balansem ciała i tym, że piłka zostaje dokładnie tam, gdzie ma zostać.

Za dynamikę i zwrotność odpowiada podeszwa FLEXGILITY. To ważny element dla piłkarzy, którzy często skręcają, zatrzymują się i ruszają ponownie w przeciwną stronę. FUTURE 9 ULTIMATE w ramach PUMA SHOWTIME PACK ma więc być wyborem dla tych, którzy kreują akcje, a nie tylko je kończą.

ULTRA 6 ULTIMATE. Kiedy liczy się pierwszy metr

ULTRA 6 ULTIMATE powstał dla zawodników opierających grę na szybkości. Lekka, nowoczesna konstrukcja z siateczkową cholewką współpracuje z podeszwą SPEEDSYSTEM oraz układem korków FastTrax. Efekt ma być prosty: maksymalna przyczepność i przyspieszenie podczas sprintów.

To model dla piłkarzy, którzy żyją z pierwszego metra. Dla skrzydłowych, napastników, zawodników atakujących przestrzeń za obrońcami i tych, którzy potrzebują buta reagującego natychmiast na zmianę tempa. Przy mundialowej intensywności różnica między dojściem do piłki a spóźnieniem się o pół kroku może decydować o całym meczu.

W PUMA SHOWTIME PACK model ULTRA 6 ULTIMATE jest najbardziej bezpośrednim narzędziem prędkości. Nie udaje klasyki. Nie opowiada o nostalgii. Ma być lekki, szybki i gotowy do eksplozji.

KING 20 ULTIMATE. Klasyka w nowym wydaniu

KING 20 ULTIMATE dopełnia kolekcję jako współczesna interpretacja jednego z najbardziej kultowych modeli w historii futbolu. KING od lat kojarzy się z czuciem piłki, spokojem i techniczną elegancją. W nowej wersji miękka cholewka TOTALTOUCH+ ma zapewniać wyjątkowy kontakt z futbolówką, a lekką konstrukcję wspierają laserowo wycinane strefy kontroli oraz podeszwa PEBA.

To model dla gracza, który chce czuć każde podanie, przyjęcie i uderzenie. W świecie, w którym wiele korków krzyczy o szybkości i agresji, KING nadal ma własny język. Bardziej precyzyjny, bardziej klasyczny, ale podany w nowoczesnej formie.

W PUMA SHOWTIME PACK KING 20 ULTIMATE wygląda jak most między historią a współczesnym futbolem. Z jednej strony odwołuje się do legendy modelu, z drugiej korzysta z technologii, które mają utrzymać go na poziomie najwyższej gry.

Neymar, Pulisic, Havertz, Gakpo i Rogers pokażą pack w akcji

Na mundialowej arenie PUMA SHOWTIME PACK zaprezentują zawodnicy z najmocniejszej półki. Marka zapowiada, że w nowych korkach zagrają między innymi Neymar Jr., Christian Pulisic, Kai Havertz, Cody Gakpo oraz Morgan Rogers.

To bardzo różne profile piłkarzy, co dobrze pasuje do idei całej kolekcji. Neymar to kreatywność i widowisko. Pulisic to szybkość i bezpośredniość. Havertz łączy technikę z inteligencją poruszania się. Gakpo daje moc, ruch i wykończenie. Rogers reprezentuje młodsze pokolenie zawodników, które wchodzi na największą scenę z własnym stylem.

Dla PUMA to ważne, bo buty piłkarskie żyją dopiero wtedy, gdy są na nogach zawodników w dużych meczach. Korki można dobrze sfotografować w studiu, ale ich prawdziwy obraz powstaje podczas sprintu, dryblingu i celebracji po golu.

Dlaczego ta kolekcja ma sens przed Mundialem 2026?

Mistrzostwa Świata są największą wystawą futbolu. To turniej, na którym sprzęt, kolorystyki i styl zawodników zapadają w pamięć na lata. Dzieciaki po obejrzeniu meczu chcą butów swojego idola. Kibice zapamiętują obrazek z gola. Zdjęcia z turnieju żyją w internecie długo po końcowym gwizdku.

PUMA SHOWTIME PACK bardzo dobrze rozumie ten mechanizm. Nazwa „Showtime” nie jest przypadkowa. Mundial to czas występu, a kolekcja została zaprojektowana tak, żeby być widoczną. Nie tylko działać na murawie, ale też wyróżniać się w obiektywach, powtórkach i mediach społecznościowych.

W tym sensie PUMA nie sprzedaje tylko trzech modeli korków. Sprzedaje ideę wejścia na scenę. Jeśli grasz odważnie, buty też mogą wyglądać odważnie.

Dostępność PUMA SHOWTIME PACK

Kolekcja PUMA SHOWTIME PACK obejmująca modele FUTURE, ULTRA i KING jest dostępna w przedsprzedaży od 21 maja na PUMA.com oraz u wybranych retailerów na całym świecie. Oficjalna sprzedaż globalna ruszy 28 maja.

To dobry moment, bo premiera odbywa się tuż przed Mistrzostwami Świata 2026. Korki trafią więc do sprzedaży wtedy, gdy emocje przed turniejem zaczynają rosnąć, a kibice i zawodnicy szukają sprzętu z mundialową energią.

Dla kogo jest PUMA SHOWTIME PACK?

PUMA SHOWTIME PACK jest dla piłkarzy, którzy nie chcą wyglądać anonimowo. Dla kreatywnych rozgrywających, szybkich skrzydłowych, technicznych napastników i graczy, którzy lubią, gdy buty mówią coś o ich stylu. FUTURE 9 ULTIMATE będzie najlepszy dla tych, którzy bazują na kontroli i zwrotności. ULTRA 6 ULTIMATE dla sprinterów i ludzi grających na wolną przestrzeń. KING 20 ULTIMATE dla zawodników ceniących czucie piłki i precyzję.

To też kolekcja dla fanów futbolowego designu. PUMA SHOWTIME PACK nie jest subtelny i nie próbuje być. Czerpie z historii TRICKS PACK, ale robi to w sposób nowoczesny, bardziej dopasowany do dzisiejszego, ekspresyjnego futbolu.

PUMA SHOWTIME PACK przypomina, że futbol to też styl

Najlepsze korki nie wygrają meczu za piłkarza. Ale mogą dać mu narzędzie dopasowane do gry i wygląd, który pasuje do jego charakteru. PUMA SHOWTIME PACK stawia właśnie na to połączenie: technologia pod konkretne style gry i kolorystyka, która nie boi się wielkiej sceny.

FUTURE, ULTRA i KING tworzą trzy różne odpowiedzi na jedno pytanie: jak grać na największym turnieju świata, żeby nie zniknąć w tłumie? PUMA odpowiada jasno — szybko, kreatywnie, pewnie i z charakterem.

Mundial 2026 będzie pełen wielkich nazwisk, presji i momentów, które zostaną z nami na lata. PUMA SHOWTIME PACK chce być częścią tego obrazu. I patrząc na energię tej kolekcji, trudno udawać, że będzie ją łatwo przeoczyć.

