Levi’s Workwear SS26: klasyka w nowej formie. Jestem na tak

Workwear nigdy nie był tylko o pracy. To styl, który powstał z potrzeby, ale przetrwał dzięki charakterowi. Dziś wraca w zupełnie innym kontekście — lżejszy, bardziej świadomy i zdecydowanie bliższy codzienności niż kiedykolwiek wcześniej. Levi’s pokazuje, że to, co kiedyś było funkcjonalne, dziś może być po prostu dobrze zaprojektowane.
Autor:Michał Rosiński
07/04/2026
Spis treści ukryj
1. Workwear, który przestaje być ciężki
2. Workwear SS26 – ikony w nowym kontekście
3. Letnia interpretacja funkcjonalności
4. Kolor i struktura zamiast efektu
5. Detale, które mają znaczenie
6. Między pracą a codziennością
7. Nowy kierunek męskiego stylu

Niektóre ubrania nie potrzebują rebrandingu — wystarczy zmienić ich proporcje i kontekst. Levi’s w kolekcji Workwear SS26 robi dokładnie to: zachowuje DNA roboczego stylu, ale redefiniuje jego formę. Zamiast ciężaru pojawia się lekkość, zamiast sztywności — swoboda. To kolekcja, która nie próbuje być modna na siłę, tylko naturalnie wpisuje się w sposób, w jaki dziś żyjemy i się ubieramy. I właśnie dlatego ma sens.

Workwear, który przestaje być ciężki

Workwear od zawsze miał swoje miejsce w modzie męskiej, ale przez długi czas był traktowany dosłownie — jako styl inspirowany pracą fizyczną, z naciskiem na trwałość i surowość. Problem polegał na tym, że w codziennym życiu ta estetyka bywała zbyt wymagająca. Zbyt ciężka, zbyt jednoznaczna, zbyt zamknięta w swoim pierwotnym kontekście.

Levi’s w sezonie Wiosna/Lato 2026 wyraźnie odchodzi od tej dosłowności. Zostawia konstrukcję i funkcjonalność, ale zmienia sposób ich interpretacji. Pojawiają się lżejsze materiały, bardziej elastyczne formy i kroje, które nie narzucają sylwetce jednej, określonej linii.

To podejście, które redefiniuje workwear nie jako styl „do pracy”, ale jako styl, który po prostu działa.

Workwear SS26 – ikony w nowym kontekście

Największą siłą kolekcji Workwear SS26 jest to, że nie próbuje wymyślać wszystkiego od nowa. Levi’s sięga po sprawdzone elementy — spodnie carpenter, ogrodniczki, koszule worker czy kurtki chore — i zmienia ich proporcje oraz sposób noszenia.

Modele takie jak 568 Loose Straight Carpenter czy Double Knee Carpenter zyskują nową lekkość dzięki szerszym krojom i bardziej miękkim materiałom. Nadal mają swój charakter, ale przestają być ograniczone do jednego stylu życia.

To ubrania, które równie dobrze działają w mieście, jak i poza nim. I nie potrzebują kontekstu, żeby wyglądać dobrze.

Letnia interpretacja funkcjonalności

Najciekawsza w kolekcji Workwear SS26 jest zmiana odczucia. Levi’s bardzo świadomie pracuje z materiałem i konstrukcją, żeby stworzyć ubrania, które są lżejsze nie tylko wizualnie, ale też fizycznie.

Denim staje się bardziej przewiewny, canvas mniej sztywny, a całość zyskuje charakter, który lepiej odpowiada sezonowi letniemu. To nadal ubrania oparte na funkcjonalności, ale funkcjonalności rozumianej szerzej — jako komfort, swoboda i możliwość noszenia ich przez cały dzień, bez potrzeby zmiany.

Kolor i struktura zamiast efektu

Paleta kolorystyczna pozostaje blisko korzeni workwearu, ale jest wyraźnie bardziej wyrafinowana. Indygo, sprane błękity, ecru i ciepłe beże tworzą bazę, która nie dominuje stylizacji, tylko ją buduje.

To kolory, które wyglądają, jakby były już „przeżyte” — naturalnie wypłowiałe, oswojone, dopasowane do codziennego rytmu. Dzięki temu ubrania nie sprawiają wrażenia nowych w sensie dosłownym, tylko raczej od razu wpisują się w garderobę.

Detale, które mają znaczenie

W kolekcji Workwear SS26 nie chodzi o spektakularne elementy, tylko o detale, które budują spójność. Jednym z nich jest wzór summer check — krata barwiona indygo, inspirowana archiwalnymi tkaninami roboczymi, które trafiały na Hawaje na przełomie XIX i XX wieku.

To subtelne nawiązanie do historii marki, które nie dominuje kolekcji, ale nadaje jej głębi. Pokazuje, że Levi’s nadal rozumie swoje korzenie — i potrafi je interpretować bez popadania w dosłowność.

Między pracą a codziennością

Levi’s bardzo wyraźnie przesuwa granicę między ubraniem roboczym a codziennym. Kolekcja oznaczona hasłem „When There’s Work to be Done” nie odnosi się już wyłącznie do fizycznej pracy, ale raczej do działania jako takiego — życia, które nie ma jednego scenariusza.

To ubrania dla ludzi, którzy nie dzielą garderoby na „do pracy” i „po pracy”. Dla tych, którzy oczekują, że styl będzie działał w każdej sytuacji — bez konieczności zmiany.

Nowy kierunek męskiego stylu

Workwear w tej odsłonie przestaje być manifestem, a zaczyna być wyborem. Mniej dosłownym, bardziej świadomym i zdecydowanie bliższym współczesnemu stylowi życia. Levi’s nie redefiniuje tu mody jako takiej. Raczej pokazuje, że klasyka może ewoluować — i nadal mieć sens. Zgadzasz się?

Sprawdź kolekcję Levi’s Dev Hynes.

Sprawdź również