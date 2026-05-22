Chiński Maextro S800 ze złotymi dodatkami. Europa uwierzy?

Chińczycy nie chcą już tylko produkować tanich samochodów dla mas. Ten etap mają za sobą. Teraz chcą wejść tam, gdzie przez dekady siedzieli Brytyjczycy, Niemcy i Japończycy: do świata prawdziwego luksusu. Maextro S800 Grand Design wygląda jak manifest napisany złotem, chromem, ekranami i technologią Huawei. To wielka limuzyna dla człowieka, który nie chce prowadzić, tylko być wożony. Problem w tym, że luksus nie kończy się na przepychu. Pytanie brzmi, czy Europejczyk zapłaci ponad milion złotych za chińską limuzynę, skoro obok stoją Lexus, Mercedes-Benz, BMW, Bentley i Rolls-Royce.

Chiński luksus przestaje udawać skromność

Maextro S800 Grand Design nie jest samochodem, który chce wejść do klasy premium bocznymi drzwiami. On kopie w nie złotym butem. To specjalna odmiana flagowej limuzyny Maextro S800, marki stworzonej przez Huawei i JAC w ramach ekosystemu HIMA, czyli Harmony Intelligent Mobility Alliance. CnEVPost podaje, że Grand Design ma zadebiutować oficjalnie pod koniec czerwca, a jego przewidywana cena wynosi około 2 miliony juanów, czyli 293 580 dolarów.

Dla europejskiego kierowcy brzmi to egzotycznie. Huawei kojarzy się u nas bardziej ze smartfonami, siecią i elektroniką niż z luksusową limuzyną. Ale w Chinach ta granica dawno się zatarła. Tam technologia stała się nową definicją luksusu. Nie chodzi już tylko o drewno, skórę i znaczek na masce. Chodzi o cyfrowe wnętrze, inteligentne systemy jazdy, ekosystem usług, multimedia, łączność i efekt „wow” od pierwszego kontaktu.

I właśnie dlatego Maextro S800 Grand Design jest ciekawy. Nie dlatego, że ma złote emblematy. To najprostsza część całej zabawy. Ciekawy jest dlatego, że pokazuje ambicję Chin: stworzyć samochód, który stanie obok Mercedesa Klasy S, BMW serii 7, Maybacha, Bentleya czy Rolls-Royce’a i nie będzie wyglądał jak ubogi krewny.

Złoto, dwukolorowe nadwozie i 5,48 metra pewności siebie

Grand Design robi dokładnie to, czego spodziewasz się po chińskim aucie ultraluksusowym: nie bierze jeńców. CarNewsChina opisuje dwukolorowe nadwozie z górną częścią w odcieniu „Far Mountain Cyan” i białym dołem, a do tego szeroki zestaw złotych detali. Złoto pojawia się na ornamentach, listwie na masce, logo na błotnikach, słupkach C, kołach i tylnej części nadwozia.

To nie jest europejska dyskrecja. To nie jest Mercedes S-Class w czerni, który znika pod hotelem wśród innych czarnych limuzyn. To samochód, który chce zostać zauważony. I tu pojawia się pierwsza różnica kulturowa. W Chinach przepych ma inną temperaturę. Może być bardziej teatralny, bardziej dosłowny, bardziej „patrzcie, stać mnie”. W Europie luksus bardzo często działa odwrotnie. Im drożej, tym spokojniej. Rolls-Royce może być spektakularny, ale jego status wynika z historii, a nie z liczby złotych akcentów.

Technicznie Maextro S800 Grand Design ma pełne prawo pchać się do najwyższej ligi. Samochód mierzy 5480 mm długości, 2000 mm szerokości i ma rozstaw osi 3370 mm. To kolos większy od wielu europejskich limuzyn, zaprojektowany przede wszystkim jako czteroosobowy salon na kołach.

Technologia Huawei zamiast starej arystokracji

W środku luksusowego auta ważna jest cisza, przestrzeń i poczucie odcięcia od świata. Ale Maextro gra jeszcze jedną kartą: technologią. Standardowy S800 ma oferować między innymi układ wielu ekranów, luksusowe fotele tylne, projektor laserowy i rozbudowany system audio Huawei z 43 głośnikami — tak wynika z materiału Vietnam.vn, który opisuje wyposażenie bazowego modelu.

Grand Design idzie dalej. Auto ma otrzymać 896-liniowy LiDAR na dachu oraz dodatkowe kamery w słupkach B, co według CarNewsChina sugeruje zastosowanie najnowszego systemu wsparcia kierowcy Huawei Qiankun ADS 5.0. CnEVPost również wskazuje, że Grand Design trafił do katalogu regulacyjnego chińskiego ministerstwa przemysłu i ma być oferowany zarówno jako wersja BEV, jak i EREV, podobnie jak zwykły S800.

I tu Chińczycy uderzają w czuły punkt europejskich marek. Mercedes, BMW, Lexus, Bentley i Rolls-Royce mają historię, ale Huawei ma technologiczną agresję. Dla młodszych milionerów w Chinach luksus nie musi pachnieć skórą z Goodwood albo drewnem z niemieckiej manufaktury. Może pachnieć nowym ekranem, autonomiczną jazdą i tym, że samochód rozumie cyfrowy styl życia lepiej niż klasyczna limuzyna z Europy.

Napęd: elektryk albo EREV z małym silnikiem spalinowym

Pod względem napędu Maextro S800 Grand Design również idzie chińską drogą. Dostępne mają być dwie wersje: w pełni elektryczna oraz EREV, czyli elektryk z generatorem spalinowym zwiększającym zasięg. Wersja EREV korzysta z turbodoładowanego silnika 1.5 jako range extendera oraz układu trzech silników elektrycznych. CarNewsChina podaje moce jednostek elektrycznych: 160 kW, 237,5 kW i 237,5 kW, a zasięg elektryczny tej odmiany ma wynosić 276 km według WLTC. Wariant BEV ma dwa silniki Huawei o mocy 160 kW i 230 kW. Szczerze? Brak minimum sześciu cylindrów dla wielu kierowców tego typu pojazdów jest niedopuszczalny.

I tu dochodzimy do największego zgrzytu dla europejskiego klienta z pieniędzmi. W świecie Rolls-Royce’a, Bentleya, Mercedesa-Maybacha czy nawet Lexusa LS liczy się pewien rytuał. Silnik może być hybrydowy, może być coraz bardziej wyciszony, ale ma pasować do klasy samochodu. Maextro S800 w wersji EREV ma pod maską 1.5-litrowy silnik, który działa jako generator. Technicznie to może mieć sens. Wizerunkowo? Dla wielu klientów w Europie będzie to trudne do przełknięcia.

Welt trafnie zauważył, że choć Maextro oferuje przepych, komfort i cyfrowy nadmiar, to w kwestii napędu nie próbuje rywalizować z „mechanicznym luksusem” Zachodu. Mały czterocylindrowy silnik jako range extender nie brzmi jak coś, co naturalnie pasuje do ultraluksusowej limuzyny, nawet jeśli cały układ elektryczny robi swoje.

W Chinach Maextro S800 już uderza w Niemców

Największy problem dla europejskich marek polega na tym, że Maextro S800 nie jest tylko pokazówką. Ten samochód naprawdę sprzedaje się w Chinach. CnEVPost podaje, że standardowy S800 przekroczył 17 tysięcy dostaw i przez osiem kolejnych miesięcy prowadził w chińskim segmencie ultraluksusowych sedanów powyżej 700 tysięcy juanów.

Pisaliśmy już wcześniej, że w styczniu 2026 roku Maextro S800 znalazł 2625 nabywców, podczas gdy BMW serii 7 osiągnęło 1188 sztuk, a Mercedes-Maybach klasy S 1040 sztuk. W tym zestawieniu chińska limuzyna sprzedała się lepiej niż dwaj najbliżsi rywale razem.

To robi wrażenie. Można się śmiać ze złotych detali, można mówić o braku historii, można kręcić nosem na stylistykę. Ale liczby są niewygodne. Chiński klient premium coraz częściej nie ma kompleksu wobec Zachodu. Nie musi kupować Mercedesa tylko dlatego, że ojciec uważał go za symbol sukcesu. Nowe pieniądze lubią nowe symbole.

Czy Europejczyk zapłaci za Maextro?

I tu zaczyna się prawdziwy temat dla nas. Bo w Chinach Maextro S800 może być symbolem lokalnej dumy, technologii i zmiany pokoleniowej. W Europie byłby egzotycznym przybyszem bez salonowej historii, bez zbudowanego zaufania i bez statusu utrwalanego przez dekady.

Europejski klient za milion złotych kupuje nie tylko auto. Kupuje spokój. Kupuje serwis, wartość rezydualną, rozpoznawalność marki, zaplecze dealerskie, wizerunek pod hotelem i pewność, że jego wybór będzie zrozumiały w każdym kraju. Lexus może nie mieć ostentacji Rolls-Royce’a, ale ma reputację jakości. Mercedes-Benz ma Klasę S, czyli wzorzec limuzyny od pokoleń. BMW ma serię 7 i kierowców, którzy nadal chcą czuć drogę. Bentley ma brytyjski ciężar tradycji i sportowy sznyt. Rolls-Royce jest po prostu Rollsem.

Maextro może mieć więcej ekranów, więcej złota, więcej LiDAR-ów i lepsze systemy wsparcia jazdy. Ale czy to wystarczy, żeby ktoś w Europie zostawił Bentleya Flying Spur albo Mercedesa-Maybacha? Wątpię. Przynajmniej na początku.

Cena robi wrażenie, ale luksus to nie promocja

Cena Grand Design ma wynosić około 2 miliony juanów, czyli blisko 294 tysiące dolarów. Vietnam.vn zestawia to z kwotą ponad 7 miliardów dongów i wskazuje, że to około połowy ceny Rolls-Royce’a Ghosta na rynku chińskim. CnEVPost potwierdza szacowany poziom około 2 milionów juanów.

Na papierze to brzmi jak okazja. Wielka limuzyna, złoto, technologia Huawei, cztery miejsca, LiDAR, elektryczny napęd, luksusowy tył i cena niższa niż Rolls. Problem w tym, że w ultraluksusie „okazja” bywa słowem podejrzanym. Nabywca Rolls-Royce’a nie chce auta „prawie jak Rolls, ale taniej”. On chce Rollsa. To brutalne, ale prawdziwe.

Maextro może więc zabrać klientów europejskim markom w Chinach, bo tam gra toczy się według nowych zasad. W Europie będzie trudniej. Tu chińska marka musi najpierw zbudować nie tylko samochód, ale wiarygodność. A tego nie da się zrobić jedną złoconą edycją.

Werdykt naszej redakcji: groźny w Chinach, egzotyczny w Europie

Maextro S800 Grand Design to ciekawy samochód, bo pokazuje, jak daleko zaszła chińska motoryzacja. To już nie jest rozmowa o tanich elektrykach, które mają wygrywać ceną. To rozmowa o ambicji wejścia do salonu, w którym od lat siedzą Mercedes, BMW, Lexus, Bentley i Rolls-Royce.

Chińczycy pokazują, że potrafią zrobić wielką, luksusową, technologiczną limuzynę z przepychem na poziomie, który Europie może wydawać się przesadzony, ale w Azji działa. Pokazują też, że potrafią ją sprzedać. I to jest najważniejsze.

Czy Maextro odbierze klientów Rolls-Royce’owi i Bentleyowi w Europie? Na dziś raczej nie. Ale czy może zmusić europejskie marki do większego wysiłku technologicznego, zwłaszcza w Chinach? Zdecydowanie tak. S800 Grand Design to nie jest jeszcze nowy król luksusu. To ostrzeżenie. A ostrzeżenia z Chin coraz częściej przestają być lekceważone.